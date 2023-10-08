Движение ХАМАС сообщило о продолжении боев на израильской территории

В настоящее время палестинские формирования остаются на территории Израиля и продолжают вести боевые действия против израильских войск. С таким заявлением выступило движение ХАМАС, чьи отряды вчера вторглись в Израиль из сектора Газа.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, будто бы большая часть палестинских формирований на территории страны нейтрализована и сейчас осуществляется зачистка населенных пунктов, в которых они действовали. Однако полиция Израиля утверждает, что вооруженные палестинцы еще не вытеснены с территории страны.По словам пресс-секретаря израильской полиции Эли Леви, страна еще «однозначно далека» от ликвидации всех вооруженных палестинцев, проникших на ее территорию. Поэтому полиция призвала мирных граждан соблюдать все распоряжения и предписания компетентных служб.В израильских городах все еще продолжаются перестрелки с палестинскими отрядами. Тем временем, к противостоянию ХАМАС с Израилем фактически присоединилось и действующее в Ливане движение «Хезболла», которое взяло на себя ответственность за минометные обстрелы позиций израильской армии на ливанской границе.Стороны уже приводят информацию о количестве жертв. Так, Израиль сообщает о 250 погибших в результате действий ХАМАС, палестинцы – о 256 жителях сектора Газа, ставших жертвами израильских ракетных ударов. Сейчас ВВС Израиля продолжают наносить удары по сектору Газа. Но на контролируемых ХАМАС территориях в секторе Газа теперь находятся и израильские военнопленные, а их, по некоторым данным, более ста человек, включая и военнослужащих ЦАХАЛ, и гражданских лиц. Не исключено, что среди захваченных в плен гражданских могут быть и иностранцы.