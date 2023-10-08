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Движение ХАМАС сообщило о продолжении боев на израильской территории

61
Движение ХАМАС сообщило о продолжении боев на израильской территории

В настоящее время палестинские формирования остаются на территории Израиля и продолжают вести боевые действия против израильских войск. С таким заявлением выступило движение ХАМАС, чьи отряды вчера вторглись в Израиль из сектора Газа.


Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, будто бы большая часть палестинских формирований на территории страны нейтрализована и сейчас осуществляется зачистка населенных пунктов, в которых они действовали. Однако полиция Израиля утверждает, что вооруженные палестинцы еще не вытеснены с территории страны.

По словам пресс-секретаря израильской полиции Эли Леви, страна еще «однозначно далека» от ликвидации всех вооруженных палестинцев, проникших на ее территорию. Поэтому полиция призвала мирных граждан соблюдать все распоряжения и предписания компетентных служб.

В израильских городах все еще продолжаются перестрелки с палестинскими отрядами. Тем временем, к противостоянию ХАМАС с Израилем фактически присоединилось и действующее в Ливане движение «Хезболла», которое взяло на себя ответственность за минометные обстрелы позиций израильской армии на ливанской границе.

Стороны уже приводят информацию о количестве жертв. Так, Израиль сообщает о 250 погибших в результате действий ХАМАС, палестинцы – о 256 жителях сектора Газа, ставших жертвами израильских ракетных ударов. Сейчас ВВС Израиля продолжают наносить удары по сектору Газа. Но на контролируемых ХАМАС территориях в секторе Газа теперь находятся и израильские военнопленные, а их, по некоторым данным, более ста человек, включая и военнослужащих ЦАХАЛ, и гражданских лиц. Не исключено, что среди захваченных в плен гражданских могут быть и иностранцы.
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61 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:58
    +5
    Возникает вопрос - кто ещё реально впишется за палестинцев?
    А иначе зачем им было поднимать весь этот кипишь такими малыми силами?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:01
      +2
      Nexcom hi, ближайшее время увидим, Израиль кровно заинтересован втоптать Хесболу, а вот кто пойдет за Палестину будет видно.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 10:04
        +4
        Bloomberg: нападение ХАМАС на Израиль подрывает усилия Байдена по созданию "союза США", Саудовской Аравии и Израиля
        вопрос кому же выгодно стравить других и получить с этого выгоду.
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:05
        +1
        Ропот 55 hi ,
        Тут промедление смерти подобно - израильтяне вон протормозили и огребли. Так что палестинцам явно нужна срочная поддержка. Иначе Израиль оклемается и раздавит их, хотя бы тупо числом а не умением....
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 10:07
          +2
          Nexcom, полностью согласен с вами, и уже писал ранее, без поддержки из вне Палестина долго не протянет, Израиль отомстит причём жестко, если не жестоко.
        2. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 10:21
          0
          Цитата: Nexcom
          Ропот 55 hi ,
          Тут промедление смерти подобно - израильтяне вон протормозили и огребли. Так что палестинцам явно нужна срочная поддержка. Иначе Израиль оклемается и раздавит их, хотя бы тупо числом а не умением....

          Так ХАМАС это марионетка Ирана. Самоубица ради политических выгод Ирана, это плюнуть и растереть. А у Ирана и так понятная цель, отвлечь народ от внутренних проблем
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:07
        +1
        Как всегда-Иран.Может быть Иордания,но это очень сомнительно.И все.Ливанцем,к примеру это совсем не надо.
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 10:15
          +2
          dmi.pris1-с учётом того что на территории Ливана находится Хазболлах,власти страны кедра никто особенно спрашивать не собирается. Тут как решит руководство Хезболлы,так и будет!А данная военезированная система не особо то "любит "израиль ,поэтому воевать будет против еврейского государства с территории Ливана.
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 10:38
            0
            Цитата: Бережливый
            dmi.pris1-с учётом того что на территории Ливана находится Хазболлах,власти страны кедра никто особенно спрашивать не собирается. Тут как решит руководство Хезболлы,так и будет!А данная военезированная система не особо то "любит "израиль ,поэтому воевать будет против еврейского государства с территории Ливана.

            Хезболла как Хамас, да прочие это террористические-партизанские движения. Они сильны в обороне. А атаковать хорошо укреплённые позиции это полный импосибл.
      4. Aken
        Aken Сегодня, 10:17
        0
        Талибан, как сообщают, готов приступить немедленно. Американского оружия у них полно, боевой дух на высоте.
        Проблема только в логистике.
      5. Normann
        Normann Сегодня, 10:25
        0
        а вот кто пойдет за Палестину будет видно.

        Очевидно - Иран.
      6. Normann
        Normann Сегодня, 10:26
        0
        а вот кто пойдет за Палестину будет видно.

        Очевидно - Иран.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:05
      +2
      Ну а кто ещё может вписаться?
      Египет? Ему есть что терять.
      Сирия? Ей ну точно не до Израиля, хотя желание отомстить есть.
      Иордания тоже скорее мимо.
      Остальные ограничатся дипломатией, санкциями, ну максимум тайными поставками оружия.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:08
        +1
        Да тут поставками не обойтись - тут бойцы нужны, мотивированные и обученные. Одной тысячей человек палестинцам явно не победить Израиль.
        Тогда зачем всё это было начинать?
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:07
      +1
      Цитата: Nexcom
      Возникает вопрос - кто ещё реально впишется за палестинцев?
      А иначе зачем им было поднимать весь этот кипишь такими малыми силами?

      Полагаю, что мы уже научены, что боевые действия сами по себе а пропаганда, агитация и информационно-психологическое давление на противника зачастую выходит на первый план и обеспечивает повышение морального духа у своих и понижение у противника, обеспечивает и стимулирует снабжение людскими и материальными (вооружение...) ресурсами... и т.д.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:11
      -1
      Ропот 55.Настораживающий сигнал для израильтян .Израиль запросил посреднечаства у Египта ,по судьбе израильтян в секторе Газа.Торг начался?
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 10:54
        0
        Настораживающий сигнал для израильтян .Израиль запросил посреднечаства у Египта ,по судьбе израильтян в секторе Газа.Торг начался?

        Почему настораживающий?
        Израиль верен своим традициям возрата своих граждан на родину, пускай даже мёртвых. Это достойно уважения.
        А кроме Египта им особо и обращаться не к кому.
    5. Eugene Zaboy
      Eugene Zaboy Сегодня, 10:15
      +2
      Цитата: Nexcom
      Nexcom
      Сегодня, 09:58
      НОВЫЙ
      +1
      Возникает вопрос - кто ещё реально впишется за палестинцев?
      А иначе зачем им было поднимать весь этот кипишь такими малыми силами?


      Стоит ли гадать на кофейной гуще. Будет день, будет пища. Однако! Если армия и полиция Израиля второй день гоняется за несколькими десятками террористов и вокруг этого только туман, возникают вопросы. Всё ли так однозначно, как заявляют официальные лица Израиля, и что на самом деле происходит.
    6. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 10:18
      +2
      Цитата: Nexcom
      Возникает вопрос - кто ещё реально впишется за палестинцев?
      А иначе зачем им было поднимать весь этот кипишь такими малыми силами?

      Да кому они нужны? Для арабов палестинцы такое же мясо, как украинцы для США. Самое интересное, что первое что сделали арабы во время первых войн, это начали делить палестинские земли. Пока их евреи не выбили. Арабы им только оружие дают. Ни воду, ни газ, не работу, дома, вид на жительство, пособия - ничего ! Этим евреи занимаются. А соседи-арабы построили забор с колючей проволокой и мины положили между собой и сектором Газа. Палестинцы думают отвоевать земли? Хах! Арабы их заберут, уже забирали, если евреи позволят.
      Да и сами палестинцы грызут друг-друга: евреи им деньги на строительство и пособия выделяют, А Хамас режет ФАТХ и Хезболла из-за них. Нафига делиться?
      П. с. Вот какие эти евреи гадкие. Да здравствует Палестина
      1. SSR
        SSR Сегодня, 10:35
        -2
        Цитата: тлауикол
        Хамас режет ФАТХ и Хезболла

        Разве у истоков создания этих группировок не стоял моссад?
        Вроде как для этого и создавались, что бы вечно грызлись и этого с платком траванули, хотя на публике руки жали.
    7. Lionov
      Lionov Сегодня, 10:21
      -2
      Да весь арабский мир и не только гласно или не гласно за палестинцев,Иран открыто их поддерживает,Сирия то-же,Эрдоган хоть и говорит дипломатично,но все прекрасно знают,что Турция на стороне палестинцев,талибы уже запросили у Ирана и Сирии проход своих частей на помощь палестинцам,так-что скоро увидим, как евреи обратно на чемоданах поплывут в Россию.
      1. Патриот228
        Патриот228 Сегодня, 10:29
        +2
        Всякие двойные гражданства - зло. Вон собчак с галгкиным и прочими макаревичами получили гражданство израиля, ну пусть и остаются там навсегда. Надо бы вообще запретить двойное гражданство, если бы не чиновники и прочая "элита" которая получает деньги из сверхэксплуатации русского народа и тратит их на себя и своих детей там, давно бы уже пора лавочку прикрыть. Вообще сколько уже случаев было, когда всякие расхитители бюджета спокойно себе сбегали чуть запахнет жареным
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:59
    +2
    Каждый в свою дуду дует, эти мы побеждаем, эти мы всех забороли, туман войны или игра на публику.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:09
      +2
      Палестинцы априори победить не могут.Нанести подобные удары,и заявить что враг повержен?Да,могут.Но это всего навсего-проигранный бой.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 10:09
      +5
      Но кто-то вчера обещал, что до конца дня террористов в Израиле не останется, а в итоге выставил себя клоуном.
      Украинство заразно, оказалось, видимо.

      Громкие слова, обещания, за которые потом никто не отвечает.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:01
    +5
    Глядя на то что там происходит прямо говорю...женщин военнослужащих не должно быть в этой драке.
    Это война опускает людей с обоих сторон до пещерного уровня.
    Зря Цахал разрешил женщинам служить в таких местах... сейчас на все это очень неприятно смотреть.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:04
      +2
      Лёха с Андроида hi, женщина - военнослужащая, это тот же военнослужащий тут всё понятно, а вот с мирняком это перебор, расстрел захват, по мне так это уже слишком.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 10:10
        +3
        Потому и говорю...чтобы женщина не прошла через весь ужас плена у злейших врагов...ее не должно быть в боевых частях...только в тылу...только в подсобных частях и формированиях.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 10:17
          0
          Лёха с Андроида, там большой процент именно идеиных женщин бойцов у израильтян с этим вроде как всё нормально, поэтому многие сознательно старались попасть именно в части П. Г. а по сему осознанный выбор.
        2. yaglon
          yaglon Сегодня, 10:30
          +1
          Я открою вам тайну - женщина такой же человек, как и мужчина. Имеет две руки, две ноги, 20 пальцев и может выполнять любую боевую задачу иной раз не хуже, а даже лучше мужика.
      2. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 10:21
        +1
        Цитата: Ропот 55
        Лёха с Андроида hi, женщина - военнослужащая, это тот же военнослужащий тут всё понятно, а вот с мирняком это перебор, расстрел захват, по мне так это уже слишком.

        Вы правы, но там ведь имеется нюанс: "мирные поселенцы Израиля" регулярно кошмарили палестинцев, устраивали рейды в палестинские поселения, кого-то "задерживали", кого-то убивали.
        Вроде бы, тоже в ответ на что-то, но кто сейчас вспомнит, кто и когда начал первым?
    2. lukash66
      lukash66 Сегодня, 10:05
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Глядя на то что там происходит прямо говорю...женщин военнослужащих не должно быть в этой драке.
      Это война опускает людей с обоих сторон до пещерного уровня.
      Зря Цахал разрешил женщинам служить в таких местах... сейчас на все это очень неприятно смотреть.

      Девок еврейских жалко. Но арабским братам удачи.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:12
        +3
        lukash hi, вот уж точно кого я братом не назову.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 10:25
        +2
        Цитата: lukash66
        арабским братам удачи.

        Нашли, блин, братовьев.
    3. rait
      rait Сегодня, 10:07
      +9
      А вы думаете палестинцам есть разница является ли женщина еврейка военнослужащей или гражданской?
      1. Читателль 2013
        Читателль 2013 Сегодня, 10:18
        +1
        В телеге уже написали, та которая с переломанными ногами и руками, вообще немка гражданская, опознали по тату
        1. rait
          rait Сегодня, 10:34
          0
          Я думаю палестинцам и на это будет наплевать. В Израиле? Значит еврейка! Ну а то что с еврейскими женщинами там будут делать "оставим за скобками".

          Там ранее еврейских парней просто на куски резали.
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 10:32
        0
        Цитата: Леха с Андроида.
        .чтобы женщина не прошла через весь ужас плена у злейших врагов...ее не должно быть в боевых частях...только в тылу...только в подсобных частях и формированиях.

        Цитата: lukash66
        Девок еврейских жалко.

        По моему, сегодня только мужчины России так способны воспринимать ситуацию с женщинами.
        Молодцы!
      3. Фактор
        Фактор Сегодня, 11:07
        0
        В Израиле все военнообязанные вне зависимости от пола.

        [/center]
    4. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:10
      +6

      Леха с Андроида. (Леха с Андроида)
      Сегодня, 10:01
      НОВЫЙ
      +1
      Глядя на то что там происходит прямо говорю...женщин военнослужащих не должно быть в этой драке.
      Это война опускает людей с обоих сторон до пещерного уровня.
      Зря Цахал разрешил женщинам служить в таких местах... сейчас на все это очень неприятно смотреть.
      Это их грабли, Леха с Андроида. И все претензии пусть отправляют своему правительству, и лично бене.
      П.С.Война, в любом её проявлении, всегда отвратительна по своей сути.
    5. Патриот228
      Патриот228 Сегодня, 10:32
      0
      Тренироваться надо, тогда и не будет "больно смотреть".
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:06
    +3
    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, будто бы большая часть палестинских формирований на территории страны нейтрализована и сейчас осуществляется зачистка населенных пунктов, в которых они действовали. Однако полиция Израиля утверждает, что вооруженные палестинцы еще не вытеснены с территории страны.
    Таки кто из них врёт? request Без поддержки извне, Палестине трудно будет. Очень трудно.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:24
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Таки кто из них врёт?

      А тут принцып, если наш, то разведчик, а если вражеский, то шпион. bully
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:07
    -2
    Мне вот интересно ХАМАС когда заваривал эту кашу, опыт СВО тоже не учитывал?
    Что то активного применения дронов не видно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:11
      -2
      Аркадич hi а они у них есть для активного то применения?
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 10:22
        0
        Цитата: Ропот 55
        Аркадич hi а они у них есть для активного то применения?

        Тогда всё логично, партизанская тактика наскока, уничтожение и захват что возможно и отскока. Кто погиб, тот с 72 гуриями в раю. И никакими снарядами и ракетами их не победишь.
      2. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 10:28
        0
        К этой акции готовились явно не месяц. Вооружались. Была наверное возможность над этим вопросом подумать. Особенно когда ЦАХАЛ зайдёт в городскую застройку, они же полагаю рассчитывали такой сценарий.
      3. Normann
        Normann Сегодня, 10:29
        0
        а они у них есть для активного то применения?

        а Иран зачем?)
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 10:11
    -5
    Все это для зомбоящика, реально, идет война, и эту войну мы ждали долго, весь арабский мир ненавидит Израиль, и только благодаря СССР и России, его не уничтожили, теперь все маски сбросили am
    Идут на помощь Талибы...
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:23
      0
      Цитата: air wolf
      Идут на помощь Талибы...

      Это как они в этот анклав попадут?
      А как доставлять оружие и боеприпасы?
  7. Ясная
    Ясная Сегодня, 10:13
    0

    По словам пресс-секретаря израильской полиции Эли Леви,

    А, почему полиции? Вроде, как премьер министром Израиля объявлена война. Всё должно быть подчинено Минобороны Израиля request
  8. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:24
    0
    Молодцы!Работайте,братья!Это пусть очень маленький но второй фронт,отвлекающий внимание США от Украины,и надеюсь не последний...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:25
      -1
      Цитата: taiga2018
      Молодцы!Работайте,братья!Это пусть очень маленький но второй фронт,отвлекающий внимание США от Украины,и надеюсь не последний...

      А чем США отвлечено? Там Израиль в одиночку отлично справляется.
      1. taiga2018
        taiga2018 Сегодня, 10:33
        -1
        Цитата: BlackMokona
        Там Израиль в одиночку отлично справляется.

        Как "отлично" справляется с вооруженными преимущественно легким,стрелковым оружием палестинцами видит весь мир.Как говорится "король то оказался если не голый,то как минимум без штанов".Это во-первых.А во-вторых отвлекаться все равно придется,и если не в военном смысле,то уж в финансовом,а особенно в дипломатическом отношении обязательно.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 10:39
          0
          Цитата: taiga2018
          Цитата: BlackMokona
          Там Израиль в одиночку отлично справляется.

          Как "отлично" справляется с вооруженными преимущественно легким,стрелковым оружием палестинцами видит весь мир.Как говорится "король то оказался если не голый,то как минимум без штанов".Это во-первых.А во-вторых отвлекаться все равно придется,и если не в военном смысле,то уж в финансовом,а особенно в дипломатическом отношении обязательно.

          Уже почти всё отбил и начинает штурм Палестинских земель.
          Просто тут акция как Перл-Харбор, просчёт разведки да максимально наглый удар. Но ситуацию по соотношению сил никак не меняющий.
  9. Патриот228
    Патриот228 Сегодня, 10:35
    0
    Цитата: Леха с Андроида.
    Потому и говорю...чтобы женщина не прошла через весь ужас плена у злейших врагов...ее не должно быть в боевых частях...только в тылу...только в подсобных частях и формированиях.

    Какие-то пещерные представления, защита страны дело общее тут все рискуют. Таким макаров у нас кстати от СВО освободились всякие "детишки" с купленными диссертациями, в 00е годы модно было отпрыску состряпать диссертацию, а теперь эти дурни защищены от мобилизации да и устроены все ловко в "соответствующие" структуры, вспоминаю своих одногруппников, да там даже на присягу никто не поехал почти, все уже "решили" проблему с военкоматом у кого денежки водились, а кто не мог решить пошли на военку. Опять простой русский мужик из глубинки который не покупал себе военный билет, которого не могут пристроить в ВПК или им сопутствующие, которого за взякту не пристроили в вуз и не купили диссер вынужден нести все тяготы войны. Надоело!!!
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:36
    0
    Израиль сообщает о 250 погибших в результате действий ХАМАС, палестинцы – о 256 жителях сектора Газа, ставших жертвами израильских ракетных ударов.
    Честно, почти 50/50 .... feel
    Не исключено, что среди захваченных в плен гражданских могут быть и иностранцы.
    Серьезно? Ай-яй-яй-яй. Да и пес с ними, это их выбор, ездить по гостям в гадюшник, в страну, не выполняющую решения ООН.
    Израильтяне наверняка ставят жизнь израильтянина выше жизни иностранца. Так что оговорки ни к чему. request
  11. kamakama
    kamakama Сегодня, 10:39
    0
    Похоже, Израиль разыграют, как Армению с Карабахом. Покровитель занят другими вещами, боеприпасов нет, денег нет, но вы держитесь
  12. Александр Шумейко
    Александр Шумейко Сегодня, 10:42
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    Эта война закончится также, как и другие войны, которые здесь были раньше. Просто обе стороны накрошат людей случайных и неслучайных - и останутся при своих. Никто ничего не выиграет.
  13. Фактор
    Фактор Сегодня, 10:48
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    Ничего нового. Древние нерешенные исторические проблемы.
    Чья Палестина и кто такие евреи на этой территории?

    Основными этапами процесса создания государства Израиль были появление сионистского движения, декларация Бальфура, британский мандат на Палестину, план ООН по разделу Палестины и Война за независимость.

    Лига Наций вручила в 1922 году Великобритании мандат на Палестину, объясняя это необходимостью «установления в стране политических, административных и экономических условий для безопасного образования еврейского национального дома».
    На самом деле Великобритания не планировала никакого создания ни еврейского анклава, на котором настаивали сионисты, ни еврейского большинства в Палестине, ни тем более еврейского государства. Уже в 1921—1922 годах британские чиновники заявили, что «еврейский национальный очаг» понимается ими не более как самоуправляемое сообщество.

    В 1947 году британское правительство заявило о своём желании отказаться от мандата на Палестину, аргументируя это тем, что оно не способно найти приемлемое для арабов и евреев решение.

    Резня в Дейр-Ясине — события 9 апреля 1948 года, в ходе которых арабская деревня Дейр-Ясин была захвачена еврейскими нерегулярными вооружёнными формированиями Иргун и Лехи, принадлежавшими к радикальным организациям сионистов-ревизионистов.
    В результате нападения на деревню были убиты 254 жителей деревни.
    События произошли после того, как 29 ноября 1947 года ООН приняла план по разделу Палестины на арабское и еврейское государства, но до прекращения британского правления Палестиной и провозглашения государства Израиль (14 мая 1948 года). Согласно резолюции, Иерусалим с прилегающим к нему районом не должен был принадлежать ни одному из этих государств, а находиться под международным управлением. Дейр-Ясин, согласно плану ООН, входил в границы Иерусалимского района.

    Принятие ООН плана раздела Палестины 29 ноября 1947 года вызвало резкую отрицательную реакцию как палестинских арабов, так и в целом в арабском мире. Стычки между еврейскими и арабскими вооружёнными формированиями стали перерастать в полномасштабные военные столкновения, и британские власти не в состоянии были помешать этому. Великобритания объявила о прекращении Мандата с 15 мая 1948 года, на несколько месяцев раньше срока, предусмотренного планом ООН.
    Обе противоборствующие стороны усиленно закупали вооружение и мобилизовывали население. Еврейские и арабские военизированные формирования стремились к максимальному захвату территории и контролю над коммуникациями, занятию ключевых пунктов сразу же после ухода британских войск[

    ХАМАС начал дерзко, получив карт-бланш не набег, а на войну с евреями.

    На самом деле проект ликвидации Израиля рождён не сегодня.

    Вспомним, что ранее говорилось серьезными дядями. Они свое видение озвучили в 2012 году.

    Бывают же такие совпадения!!!

    Еврейский гуру Генри Киссинджер и шестнадцать американских спецслужб пришли к выводу, что в ближайшем будущем «Израиль» прекратит своё существование.

    The New York Post цитирует Киссинджера дословно: «Через десять лет Израиля не будет». Утверждение Киссинджера прямо и однозначно.

    Он не говорит, что «Израиль» хоть и в опасности, но может быть спасён, если помочь ему триллионами долларов и защитой американских вооружённых сил.

    Он просто констатирует факт: к 2022 году «Израиля» не будет.

    Американские разведывательные агентства с этим согласны, хотя и не уверены в точной дате.
    Шестнадцать американских спецслужб с общим бюджетом в 70 миллиардов долларов представили аналитический материал, состоящий из 82-х страниц и носящий название «Готовясь к Ближнему Востоку без Израиля».
    Анализ американских разведывательных аненств указывает на 700 тысяч «израильских» поселенцев, незаконно живущих на землях, украденных в 1967 году.

    Весь мир согласен, что эти земли принадлежат Палестине, однако «израильтяне» добровольно их не отдадут

    А вот старику Джо теперь может быть не до уКраины и не до Тайваня.

    Американские евреи точно ломануться в Белый Дом, лоббируя помощь режиму Нетаньяху.

    А вот справится ли с арабами маразматик это бАльшой вопрос.

    Ближний Восток-это пороховая бочка с ядерным запалом у Израиля.

  14. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 10:57
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    Цитата: yaglon
    Я открою вам тайну - женщина такой же человек, как и мужчина. Имеет две руки, две ноги, 20 пальцев и может выполнять любую боевую задачу иной раз не хуже, а даже лучше мужика.

    Ну, может снаряды не подавать, да в штурмах участия не принимать. А снайпера, медики, операторы коптеров, связисты, повара и пр., - то вполне. Но, - это если уж совсем завал по кадрам.