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Военный эксперт предупредил, что истребители F-16 при передаче Украине станут источником логистических проблем для ВСУ

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Военный эксперт предупредил, что истребители F-16 при передаче Украине станут источником логистических проблем для ВСУ

Вопреки надеждам украинского руководства, возможная передача Украине самолетов-истребителей F-16 американского производства приведет лишь к дополнительным проблемам для ВСУ. В этом уверен военный эксперт Драго Босник, который опубликовал свое мнение в InfoBRICS.


По утверждению военного эксперта, истребители F-16 при передаче Украине станут источником логистических проблем для ВСУ. Они слишком сложны и дороги в эксплуатации и обслуживании, требуют наличия соответствующей технической инфраструктуры. Поэтому самолеты американского производства не спасут Украину в текущей ситуации, считает аналитик.

Поскольку собственной инфраструктуры для размещения истребителей данного типа у Киева практически нет, помимо аэродромов Львовской, Одесской и Николаевской областей ВСУ придется использовать авиационные базы в Польше и Румынии. Но это создает риск дополнительной эскалации и масштабирования конфликта.

Аналитик считает, что базы, на которых будут размещаться истребители F-16, совершающие боевые вылеты в зону проведения специальной военной операции ВС РФ, будут немедленно атакованы российскими войсками. К каким это приведет последствиям, если удары будут нанесены по польской или румынской территориям, сложно не догадаться.

Ранее многие западные военные эксперты тоже выражали сомнения в целесообразности передачи Украине истребителей F-16. По их мнению, российские системы ПВО легко уничтожат подобные самолеты, что приведет к потере квалифицированных летчиков и дополнительным имиджевым издержкам для стран Запада, в первую очередь для США как производителя самолетов.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Staff Sergeant Jason Gamble
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8 комментариев
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  1. Dimachrus
    Dimachrus Сегодня, 10:18
    +4
    Да практически ни кому в данный момент новости про слив скакуасов не интересны.
    Арабы с Израилем схлестнулись
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:21
      +2
      Ну далеко не все арабы.А только очень малая часть.Если бы арабы столкнулись.Там и Саудовская Аравия,ОАЭ, Египет,Алжир,Ирак, Сирия, Ливан, Катар и это далеко ещё не все.
      Касаемо F-16 это не есть хорошо для нас.Смотря какое оружие к ним придадут,какие КР и какие ракеты воздух-воздух.Если AIM-120D и Meteor,то это уже проблема и нам прийдётся перевооружаться на Р-77М(К-77М), Р-77МЭ(К-77МЭ).Тут уже Р-77-1 не вывезут.Те же КР JASSM-ER серьёзная угроза.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:26
      0
      Цитата: Dimachrus
      Да практически ни кому в данный момент новости про слив скакуасов не интересны.

      recourse Зачем так категорично. Скорее подобные новости, ни о чем. request Если раньше был "и рак рыба", то сейчас интернет предлагает параллельный поток информации, а времени.... жизнь коротка. feel
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:20
    0
    Только в случае если мы действительно начнём за ф16 настоящюю охоту!А то вон у всук на аэродромах спокойно стоят военные самолёты,и ничего не происходит!Никто их особо и не пытается на земле уничтожить. Дроном вон один навернули,а остальные стоят целеханькие.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 10:22
    0
    Ну любую систему ПВО-ПРО можно преодолеть, вопрос в цене. А толк от ф16? Если их даже штук 50 будет - это ничего не изменит, еще и пилотов надо найти, не тех которые за пару месяцев стали асами)
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:22
    0
    Дас. Целая плеяда подобных неподписанных новостей.
    Имхо, "логистические проблемы" - последние, чтокогото волнует в этом случае...
  5. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 10:23
    +1
    базы, на которых будут размещаться истребители F-16, совершающие боевые вылеты в зону проведения специальной военной операции ВС РФ, будут немедленно атакованы российскими войсками.

    А киевская хунта и не скрывает своих намерений втянуть в конфликт хоть всё Нато. Другой вопрос, рискнут ли поляки с румынами быть очередной разменной монетой.
  6. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 11:09
    0
    Всё нытье с логистикой- туман войны,
    и ежу понятно, что не исключена версия
    попеременного базирования Флэшек на Полендии и Цыгандии-Румыни при
    уничтожении большей части ПВО ( при расчёте запаса топлива и БК по
    расстоянию нанесения ударов).
    А экипажи, судя по правде- фейкам о фашистском экипаже Леопёрдов,
    не исключены сменные натовские экипажи,
    коли РФ до сих пор не реагирует на танки и КР, приближающиеся
    по дальности к тактическим?