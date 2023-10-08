Военный эксперт предупредил, что истребители F-16 при передаче Украине станут источником логистических проблем для ВСУ

Вопреки надеждам украинского руководства, возможная передача Украине самолетов-истребителей F-16 американского производства приведет лишь к дополнительным проблемам для ВСУ. В этом уверен военный эксперт Драго Босник, который опубликовал свое мнение в InfoBRICS.
По утверждению военного эксперта, истребители F-16 при передаче Украине станут источником логистических проблем для ВСУ. Они слишком сложны и дороги в эксплуатации и обслуживании, требуют наличия соответствующей технической инфраструктуры. Поэтому самолеты американского производства не спасут Украину в текущей ситуации, считает аналитик.
Поскольку собственной инфраструктуры для размещения истребителей данного типа у Киева практически нет, помимо аэродромов Львовской, Одесской и Николаевской областей ВСУ придется использовать авиационные базы в Польше и Румынии. Но это создает риск дополнительной эскалации и масштабирования конфликта.
Аналитик считает, что базы, на которых будут размещаться истребители F-16, совершающие боевые вылеты в зону проведения специальной военной операции ВС РФ, будут немедленно атакованы российскими войсками. К каким это приведет последствиям, если удары будут нанесены по польской или румынской территориям, сложно не догадаться.
Ранее многие западные военные эксперты тоже выражали сомнения в целесообразности передачи Украине истребителей F-16. По их мнению, российские системы ПВО легко уничтожат подобные самолеты, что приведет к потере квалифицированных летчиков и дополнительным имиджевым издержкам для стран Запада, в первую очередь для США как производителя самолетов.