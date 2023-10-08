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«Глубокий стыд»: израильский аналитик охарактеризовал нападение ХАМАС как крупнейший за полвека провал страны в сфере безопасности

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«Глубокий стыд»: израильский аналитик охарактеризовал нападение ХАМАС как крупнейший за полвека провал страны в сфере безопасности

Успешное вторжение отрядов палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля можно охарактеризовать как самый масштабный провал страны в сфере безопасности и обороны как минимум за последние пятьдесят лет. Такое мнение выразил аналитик Йоси Пур в издании Haaretz.


Как утверждает обозреватель, вчерашнее нападение палестинских формирований на Израиль фактически обнажило «наготу» последнего в области обороны и безопасности, очень сильно ударив по имиджу Израиля как региональной военной державы. Ранее израильская армия, службы безопасности, разведка считались сильнейшими в регионе. Израиль обладал большими массивами разведывательных данных, техническими возможностями, сверхсовременным оборудованием, но все это не помогло ему избежать нападения ХАМАС.

Йоси Пур заявил, что испытывает «глубокий стыд» за произошедшее, назвав это настоящим «позором» для Израиля. Виновниками провала являются, прежде всего, военная разведка и служба безопасности, но не сможет остаться в стороне и действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, несмотря на свои воинственные заявления.

Насчет последнего у аналитика свое мнение. Пур пишет, что даже если ЦАХАЛ уничтожит весь сектор Газа, а головы уничтоженных лидеров ХАМАС будут «валяться в переулках», это не сможет компенсировать ни масштабный удар по имиджу Израиля, ни потрясение от разгрома и захвата военных баз, гибели или угона в плен гражданских лиц.

Сейчас, как известно, израильские военные все еще не освободили собственную территорию от вторгшихся в нее палестинских отрядов. Лишь после того, как населенные пункты будут зачищены и в них восстановится порядок, будет иметь смысл рассуждать о начале сухопутной военной операции в секторе Газа. Но ее проведение таит в себе риски масштабирования конфликта с вовлечением в нее ливанского движения «Хезболла», а гипотетически – и Ирана с Сирией.
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28 комментариев
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  1. Arzt
    Arzt Сегодня, 10:33
    +10
    Глядя на эти ужастики невольно подумалось - нигде не жилось так хорошо рядовому еврею, как в СССР.

    Практически все они нашли свои ниши на вершине общественной пирамиды; наука, искусство, литература, музыка, кинематограф, медицина, не говоря уж хлебных местах в торговле, экономике и промышленности.

    Пожалуй только в армии и спецслужбах подтормаживали их, с другой стороны - а оно надо? Там ведь стреляють. wink

    Практически уже жили в земле обетованной, так нет, захотелось миллиардов. fellow
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 10:37
      +4
      Цитата: Arzt
      Глядя на эти безобразия невольно подумалось - нигде не жилось так хорошо рядовому еврею, как в СССР.

      Практически все они нашли своё место на вершине общественной пирамиды; наука, искусство, литература, музыка, кинематограф, медицина, не говоря уж хлебных местах в торговле, экономике и промышленности.

      Пожалуй только в армии и спецслужбах подтормаживали их, с другой стороны - а оно надо? Там ведь стреляють. wink

      Практически уже жили в земле обетованной, так нет, захотелось миллиардов. fellow

      Вот прямо зрите в корень. Уж где-где, а в СССР они реально были на олимпе. Не, им захотелось чего то лучшего. Ну и флаг им в руки, пусть теперь нахлебаются.
      1. ettore
        ettore Сегодня, 10:48
        +2
        Цитата: lukash66
        Уж где-где, а в СССР они реально были на олимпе. Не, им захотелось чего то лучшего. Ну и флаг им в руки, пусть теперь нахлебаются.

        Сказка про золотую рыбку и старуху в голове нейросвязей не оставила, вот и результат.
      2. Не_боец
        Не_боец Сегодня, 10:52
        +1
        Как в том еврейском анекдоте "Понимаете, я единственный еврей в семье".
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:40
      +2

      Arzt (....)
      Сегодня, 10:33
      НОВЫЙ
      +1
      Глядя на эти безобразия невольно подумалось - нигде не жилось так хорошо рядовому еврею, как в СССР. ...Практически уже жили в земле обетованной, так нет, захотелось миллиардов. fellow

      Таки да -
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:41
      +2
      Успешное вторжение отрядов палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля можно охарактеризовать как самый масштабный провал страны в сфере безопасности и обороны как минимум за последние пятьдесят лет. Такое мнение выразил аналитик Йоси Пур в издании Haaretz

      Йоси, доброе утро (все с базара, а ты на базар), я отличии от Израиля не обладаю большими массивами разведывательных данных, техническими возможностями, сверхсовременным оборудованием, но после нескольких часов вторжения палестинцев сделала аналогичный вывод. yes
      Ясная
      Вчера, 18:03
      +3
      Конечно, после пожара и нос насос. А сколько израильских граждан уже в плену? Там что, фронт 1700 км.?
      Чистейший военный провал израильской армии!
      1. Vik. K
        Vik. K Сегодня, 10:56
        0
        "чистейший военный провал* и ещё какой провал.
        Похоже, они сами себя обманули:уверовали в свою несокрушимость и через чур понадеялись на техническое превосходство.
        Электроника мой" хлеб "а потому мне интересно :состязание технологий
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:47
      -2
      Цитата: Arzt
      Глядя на эти ужастики невольно подумалось - нигде не жилось так хорошо рядовому еврею, как в СССР.

      Практически все они нашли свои ниши на вершине общественной пирамиды; наука, искусство, литература, музыка, кинематограф, медицина, не говоря уж хлебных местах в торговле, экономике и промышленности.

      Пожалуй только в армии и спецслужбах подтормаживали их, с другой стороны - а оно надо? Там ведь стреляють. wink

      Практически уже жили в земле обетованной, так нет, захотелось миллиардов. fellow

      Ага. И обрусели почти до полной ассмиляции. Еще бы лет 50 и наши внуки старались бы не вспоминать о своих еврейских дедушках.
      А СТЫД это неправильное слово. Правильное слово ПРОВАЛ. Ну что ж видимо нам регулярно нужно напоминать , что зазнайство наказуемо. Плохо только то что за это платят кровью наши дети.
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 10:56
        0
        Вас за 2000 лет всем миром не ассимилировали, а тут СССР за полвека бы справился?
        Какого низкого вы о себе однако мнения.
        И высокого о СССР.
        Аж тепло стало от этого вашего признания.
      2. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:57
        0
        Все причины бед ищите в себе, 75 лет вы загоняете палестинцев в резервации, у вас собаки имеют больше прав, вы покушаетесь на святыни чужой религии и когда вас по затылку треснули, вы про какую-то разведку вспомнили, я не однократно писал вам, не надо будить лихо, арабы не стоят на месте и вечно потакать собой не позволят, у вас будут потери которые для вас критичны, вас гораздо численее меньше и узкая полоса вдоль моря и пустыни слабая защита, и еще после того как вчера устами ваших политиков вы заявили, что сотрете Иран ЯО, у этой страны есть все законные основания стать его обладателем, и тогда не известно кто кого сотрет.
    5. Irokez
      Irokez Сегодня, 10:49
      0
      Да оно все так хотят жить там где светлее и теплее; арабы, евреи, чернокожие, белые и это всем свойственно. Мы тоже с Украинцами влипли.
      Тут неравенство политического и экономического положения и сильные мнят, что они более правильные и поэтому давят на более слабых во всех отношениях не понимая, что если вдруг всё изменится на оборот, то им припомнят всё, что они себе позволяли когда были более гегемоничные над другими и расплачиваться будут не только дети, но и их внуки.
      Жизнь такова, что всё периодически меняется с ног на голову, но в больших промежутках времени 50-100-150 лет и так далее. Как там говорится: - "И будут последние первыми, а первые последними".
    6. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:49
      0
      Аrzt.Eвреи оставшиеся в России живут прекрасно.Россия страна возможностей,что то я не видел бедного еврея - это нонсенс в России.Сколько бежавших ,предавших СССР стали миллиардерaми,ну хотябы миллионерами в Израиле?Про репатриантов во времена России говорить нечего- ссыкуны побоявшиеся трудностей.
  2. Normann
    Normann Сегодня, 10:34
    +2
    Вот и хваленые, лучшие в мире, с активной защитой, танки почему-то не спасли. Паразиты, меньше 10 миллионов, а важности на все 200, вечно им неймется -получили то что заслужили.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:37
      +5
      Ну впринципе всё логично.Если не ходить в спортзал,то мышцы атрофируются.Так же и в армии долго не воюющей,которая теряет навыки ведения войны.Год назад что то подобное мы видели при начале СВО и только практика начала помогать возвращать кондиции.
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 10:37
    +5
    Можно не любить Израиль, евреев в частности и скажем прямо - есть за что. Но и террористов из ХАМАС назвать людьми не получается.
    1. Комментарий был удален.
    2. тагил
      тагил Сегодня, 10:51
      0
      Ну почему же, "золотой миллиард" уже давно определил кого можно считать людьми а кого недочеловеками. Евреи люди, мы нет.
      В Израиле сейчас события активно сравниваются с Бучей и говорят, что так же как арабы поступали только русские в Буче расстреливая беспорядочно женщин и детей. Жалеть евреев не стоит. Они получают по заслугам.
    3. ettore
      ettore Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: Владимир М
      Можно не любить Израиль, евреев в частности и скажем прямо - есть за что. Но и террористов из ХАМАС назвать людьми не получается.

      Вы правы. Посмотрел ролики, они ведут себя точно как игиловцы и приходят мысли может это ИГИЛ и есть. А ведь Израиль в Сирии наносил удары по проправительственным силам синхронно с ИГИЛ, но ни разу не ударил по ИГИЛ, мотивируя тем, что "Это не наша война, нас не трогают мы не вмешиваемся". А теперь ИГИЛ обратил свой взор на Израиль, с их точки зрения они тоже неверные.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:37
    +1
    Тут не поспоришь что всё руководство страны и все спецслужбы израиля жили в мире розовых пони,и розовые очки там были буквально пришиты к глазам. Тем горше для них результат такой самоуверенности в своей непобедимости!Интересно кто-нибудь ответит по настоящему за такой страшный провал,или как всегда Кирка будет всё валить на Савку?
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:37
    -1
    это не сможет компенсировать ни масштабный удар по имиджу Израиля, ни потрясение от разгрома и захвата военных баз, гибели или угона в плен гражданских лиц.
    И как тут возразить? Что то сегодня молчат ароны, срати и пр. Видимо записываются в добровольцы)) bully
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 10:46
      +1
      1.5 года они умничали видя наше СВО, а оказалось Цахал выводов из чужих ошибок не сделал...что им теперь писать то?Арон честно написал что их разведка жидко под себя сходила
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 10:55
        +2
        Цитата: Виталий161
        1.5 года они умничали видя наше СВО, а оказалось Цахал выводов из чужих ошибок не сделал...что им теперь писать то?Арон честно написал что их разведка жидко под себя сходила

        Хрен с ней с разведкой, но то ком состав дивизи "Газа" нужно судить. На границе не было патрулей. Понадеялись на камеры. На базах оставались практически только часовые и водители. Это в голове не укладывается.
  6. vladcub
    vladcub Сегодня, 10:40
    0
    На мой взгляд, в первую очередь виноваты :разведка и Министерство обороны : первые "промухали" подготовку, а вторые вообще не знают :"Устав караульной службы". Только так можно объяснять захват военных баз
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:47
    0
    «Глубокий стыд»: израильский аналитик
    НУ.... богата и обильна fool fool fool еврейская земля request Амерам за Пирл-Харбл не было стыдно, они взяли винтовки и пошли воевать, а не вешали сопли на свою разведку. feel В Израиле столько каналов связи с Хамазом, что все партии расписаны если не на годы, то на недели точно. Нетаньяху все знал и ему это нападение выгодно, для сплачения народа и повышения своего рейтинга, а 1000 душ туда или сюда, так это вопросы к богу, он так определил и направил кому что... request
  8. Михаил Дадеко
    Михаил Дадеко Сегодня, 10:51
    0
    Не всё " коту" масленница! Израиль порой заслуживает хорошего пинка,так что не стоит удивляться! laughing
  9. seamen2
    seamen2 Сегодня, 10:52
    0
    Господь велик. *мне отмщение и аз воздам*.
    В этот раз руками палестинцев.
    *Тель-Авив помогает Киеву в гораздо большем масштабе, чем известно общественности.


    Об этом заявил израильский посол в ФРГ (назначен в прошлом году) Рон Просор, глава Института международной дипломатии имени Аббы Эбана, экс-постпред Израиля в ООН и экс-заместитель председателя Генассамблеи ООН, бывший посол Израиля в Великобритании, плодовитый писатель и публицист.

    "Мы помогаем, пусть и за кулисами, но гораздо больше, чем это афишируется", - сказал он в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost. Каких-либо подробностей он приводить не стал, но прозрачно намекнул на кулуарные договорённости между Тель-Авивом и Киевом. Также Просор упомянул о помощи украинским нацистам "в борьбе против поставок оружия России из Ирана".

    По словам г-на посла, имеются две причины, по которым Израиль не снабжает ВСУ оружием официально: российское военное присутствие в Сирии и наличие большой еврейской общины в РФ.

    "Всё не так просто", - заключил Просор.

    Комментарий политолога Павла Данилина: "Перевожу на русский: Да, мы оскотинились и забыли, кто именно наших прадедов сжигал и расстреливал в Бабьем Яру и по всей Украине, кто раздевал наших прабабок и гонял палками по Львову, прежде чем изнасиловать и перерезать глотку, и теперь, в угоду политической конъюнктуре, мы, израильтяне, решили лизать жопу бандеровским выкормышам, славящим Гитлера и Шухевича. Откровенно".

    --------------------

    Ранее The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщила, что США передают Украине снаряды калибра 155 миллиметров из запасов, хранящихся в Израиле: "Пентагон использует обширный, но малоизвестный запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах". По данным газеты, в 2022 году Соединённые Штаты и Израиль договорились о поставке киевскому режиму около 300 тысяч 155-миллиметровых снарядов.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:52
    0
    Где вопли наших еврейских товарищей на сайте о справедливом наказании командования ,не нашего а своего.А как они глумились когда нам было трудно.Что то исчезли из медийного поля ,минусиками и плюсиками балуются.Стыдно наверно.
  11. km-21
    km-21 Сегодня, 10:53
    +1
    Есть версия о том, что спецслужбы Израиля преднамеренно допустили нападение с целью обвинения палестинцев в агрессивности и получения благословения ООН на предстоящую войну.
  12. vfwfr
    vfwfr Сегодня, 10:56
    0
    Ну а что Вы хотели..Никогда не нужно недооценивать противника...
    Ну с хохломами тож, а че они нам... А в итоге год прикуривать давали на дронах... Да и сейчас также( но по меньше).. А Эти пошли дальше... на парапланах.