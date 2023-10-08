«Глубокий стыд»: израильский аналитик охарактеризовал нападение ХАМАС как крупнейший за полвека провал страны в сфере безопасности

Успешное вторжение отрядов палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля можно охарактеризовать как самый масштабный провал страны в сфере безопасности и обороны как минимум за последние пятьдесят лет. Такое мнение выразил аналитик Йоси Пур в издании Haaretz.Как утверждает обозреватель, вчерашнее нападение палестинских формирований на Израиль фактически обнажило «наготу» последнего в области обороны и безопасности, очень сильно ударив по имиджу Израиля как региональной военной державы. Ранее израильская армия, службы безопасности, разведка считались сильнейшими в регионе. Израиль обладал большими массивами разведывательных данных, техническими возможностями, сверхсовременным оборудованием, но все это не помогло ему избежать нападения ХАМАС.Йоси Пур заявил, что испытывает «глубокий стыд» за произошедшее, назвав это настоящим «позором» для Израиля. Виновниками провала являются, прежде всего, военная разведка и служба безопасности, но не сможет остаться в стороне и действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, несмотря на свои воинственные заявления.Насчет последнего у аналитика свое мнение. Пур пишет, что даже если ЦАХАЛ уничтожит весь сектор Газа, а головы уничтоженных лидеров ХАМАС будут «валяться в переулках», это не сможет компенсировать ни масштабный удар по имиджу Израиля, ни потрясение от разгрома и захвата военных баз, гибели или угона в плен гражданских лиц.Сейчас, как известно, израильские военные все еще не освободили собственную территорию от вторгшихся в нее палестинских отрядов. Лишь после того, как населенные пункты будут зачищены и в них восстановится порядок, будет иметь смысл рассуждать о начале сухопутной военной операции в секторе Газа. Но ее проведение таит в себе риски масштабирования конфликта с вовлечением в нее ливанского движения «Хезболла», а гипотетически – и Ирана с Сирией.