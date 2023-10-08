Израильским ракетным ударом по сектору Газа разрушена мечеть

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары ракетами по мусульманским объектам палестинцев. Военные утверждают, что их использовали для своих целей вооруженные формирования группировки ХАМАС.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Предоставленные жителями палестинской автономии кадры указывают, что израильским ракетным ударом по сектору Газа разрушена как минимум одна мечеть.
Всего же, согласно заявлению ЦАХАЛ, истребительная авиация Израиля атаковала два молитвенных сооружения. Военные Израиля утверждают, что мечети использовались ХАМАС в качестве инфраструктуры для деятельности террористического характера и атак против еврейского государства.
ХАМАС эксплуатирует религиозные объекты и намеренно размещает свои военные активы вблизи гражданского населения
- заявляют в израильской армии.
Вчерашняя атака вооруженных группировок палестинцев на территорию еврейского государства считается беспрецедентной. Пресс-служба ЦАХАЛ утверждает, что было выпущено более трех тысяч ракет, представители ХАМАС называют цифру пять тысяч. Помимо этого, группы палестинских бойцов пересекли границу Израиля и действовали на его территории.
Вчера руководство движения ХАМАС сообщило о начале военной операции «Наводнение Аль-Аксы». В качестве ответной меры Тель-Авив приступил к проведению операции «Железные мечи». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна вступила в войну.