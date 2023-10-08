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Израильским ракетным ударом по сектору Газа разрушена мечеть

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Израильским ракетным ударом по сектору Газа разрушена мечеть

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары ракетами по мусульманским объектам палестинцев. Военные утверждают, что их использовали для своих целей вооруженные формирования группировки ХАМАС.


Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Предоставленные жителями палестинской автономии кадры указывают, что израильским ракетным ударом по сектору Газа разрушена как минимум одна мечеть.


Всего же, согласно заявлению ЦАХАЛ, истребительная авиация Израиля атаковала два молитвенных сооружения. Военные Израиля утверждают, что мечети использовались ХАМАС в качестве инфраструктуры для деятельности террористического характера и атак против еврейского государства.

ХАМАС эксплуатирует религиозные объекты и намеренно размещает свои военные активы вблизи гражданского населения

- заявляют в израильской армии.

Вчерашняя атака вооруженных группировок палестинцев на территорию еврейского государства считается беспрецедентной. Пресс-служба ЦАХАЛ утверждает, что было выпущено более трех тысяч ракет, представители ХАМАС называют цифру пять тысяч. Помимо этого, группы палестинских бойцов пересекли границу Израиля и действовали на его территории.

Вчера руководство движения ХАМАС сообщило о начале военной операции «Наводнение Аль-Аксы». В качестве ответной меры Тель-Авив приступил к проведению операции «Железные мечи». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна вступила в войну.
Использованы фотографии:
Армия обороны Израиля
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25 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:40
    0
    А если сейчас Хамасовцы взорвут пару-тройку синагог в отместку?Что за дикость бить по религиозным объектам?Или это месть самому Аллаху от еврейской армии?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:41
      -1
      Интересно какое вооружение сейчас применяет Халь Хаавир с бортов F-16 I? Может кто в курсе.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:57
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Халь Хаавир

        Это что? Придётся искать.
        Военно-воздушные силы Израиля (ивр. ‏חיל האוויר‏‎, Хейль ха’Авир, официальное название ивр. ‏זרוע האוויר והחלל‏‎, Зроа ха-Авир ве-ха-Халаль, «Воздушно-космические силы») — один из трех видов вооружённых сил Израиля, имеются четыре рода авиации: тактическая, истребительная ПВО, разведывательная и транспортная. Считаются одними из самых сильных в мире

        Будьте проще и к вам потянутся люди.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 11:00
          -1
          Проще?Хорошо.ВВС Израиля.Теперь довольны?
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:44
      -1
      Ради справедливости, вы считаете можно сделать вылазку, вести себя как нелюди и потом отсидеться в культовом сооружении, если конечно там были размещены военные активы?
    3. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 10:48
      +7
      Цитата: Бережливый
      Или это месть самому Аллаху от еврейской армии?


      Вы видели видео, где несчастную изнасилованную женщину держа за волосы запихивают в машину, с криками "Аллах акбар"?
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:48
      +1
      Жесткие кадры, ни в коем случае не оправдываю насилие со стороны ХАМАС, но вот такие действия Израиля реально сплотят арабский мир и Израиль вдоволь нахлебается противодействиями и вооруженным сопротивлением . Видимо мир на этой древней земле теперь точно не скоро наступит, вырастет новое поколение арабских детей под израильскими бомбами и все насилие повторится.
      1. bondrostov
        bondrostov Сегодня, 10:51
        +1
        Может Израиль сделает так что в секторе Газа уже и не вырастет..
    5. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:51
      -1
      Цитата: Бережливый
      Что за дикость бить по религиозным объектам?Или это месть самому Аллаху от еврейской армии?

      Варвары вырвались на свободу, повод есть. Сионисты....(Шварцнегер: -Хулиганы) feel
    6. Msi
      Msi Сегодня, 10:57
      0
      Военные Израиля утверждают, что мечети использовались ХАМАС в качестве инфраструктуры для деятельности террористического характера и атак против еврейского государства.

      Я так понимаю "джентельменам" нужно поверить на слово...
    7. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: Бережливый
      Хамасовцы взорвут пару-тройку синагог в отместку?

      Аль Акса на очереди.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 11:05
        0
        Аль Акса на очереди.

        Ага. А там тоже склад? Или по стопам пойдёте своих подопечных из ИГИЛ (запрещено в России) будете уничтожать объекты религиозного и культурного наследия?
    8. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 11:01
      -1
      Почему только хамасовцы? Почему всего пару-тройку? И ведь наверняка не только в Израиле...
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:41
    +3
    Ну теперь это всё надолго....
    Обе стороны будут вырезать друг друга на совесть. Даже если сектор Газа зачистят - палестинцы будут устраивать израильтянам бадабумы. Периодически. Арабы просто так уже не успокоятся.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:48
      -1
      Думаю что Израиль сейчас за пару месяцев,может чуть дольше ,окончательно решит вопрос Сектора Газа.Другое дело как на это отреагируют те же Саудовская Аравия, ОАЭ,Катар,Египет,Пакистан,Турция,Иран и какие последствия за собой это повлечёт.В худшем случае может начаться Большая война в регионе.Особенно по традиции негативно отреагирует на это всё Иран.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 10:59
        0
        худшем случае может начаться Большая война в регионе.

        В худшем для кого случае? Для России было бы неплохо, если бы повоевали и отвлекли внимание от 404 ой. Да и цены на нефть вырастут, тоже нам плюс...
  3. Tim666
    Tim666 Сегодня, 10:42
    0
    Цитата: Бережливый
    А если сейчас Хамасовцы взорвут пару-тройку синагог в отместку?Что за дикость бить по религиозным объектам?Или это месть самому Аллаху от еврейской армии?

    Они этим никогда не гнушались, синагоги для них законная и желанная цель и это открыто заявляется.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 11:04
      0
      Заявляется-то заявляется, но сколько их по всему миру стоит! И ничего себе, стоят, не падают...
  4. Иван_7
    Иван_7 Сегодня, 10:42
    -2
    Скорее всего уже в ближайшее время Израиль навсегда прикроет эту чебуречную лавочку
  5. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 10:52
    0
    Вот и получили. Зато как смеялись вчера, когда брали в заложники женщин и детей
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 10:54
    -1
    Цитата: Silver99
    Жесткие кадры, ни в коем случае не оправдываю насилие со стороны ХАМАС, но вот такие действия Израиля реально сплотят арабский мир и Израиль вдоволь нахлебается противодействиями и вооруженным сопротивлением . Видимо мир на этой древней земле теперь точно не скоро наступит, вырастет новое поколение арабских детей под израильскими бомбами и все насилие повторится.

    Ага, сплотятся так что аж кушать не смогут пока Израиль не уничтожат)))
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 11:06
      0
      Да уж, арабы никогда сплочённостью не блистали...
  7. Tim666
    Tim666 Сегодня, 10:59
    0
    Цитата: Maxim G
    Цитата: Бережливый
    Или это месть самому Аллаху от еврейской армии?


    Вы видели видео, где несчастную изнасилованную женщину держа за волосы запихивают в машину, с криками "Аллах акбар"?

    Похоже, что у многих местных комментаторов чем больше зверств и беспредела, тем сильнее оргазм. А ещё кто то удивляется что нацисты находили пособников без проблем.
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 11:01
    +3
    Ой, как жидомассоны активировались. А изнасилованных русских женщин, потом убитых и сброшенных в яму, убитых детей, вы не видели аж почти 10 лет. Не спорю, девок жалко, но они военнослужащие, знали на что шли. А вот мирные жители, согласитесь, это немного другое. И что? Где был ваш разум возмущенный?
  9. lukash66
    lukash66 Сегодня, 11:05
    +1
    Да хоть обминусуйтесь, жидовня. Правда то глаза режет. Можете банить.