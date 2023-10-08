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Ходаковский: При столкновении с организованным противником израильтян ждет сюрприз, их армия небоеспособна

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Ходаковский: При столкновении с организованным противником израильтян ждет сюрприз, их армия небоеспособна

Вчерашнее вторжение отрядов палестинского движения ХАМАС приковало к Израилю внимание всего мира. Если конфликт на Ближнем Востоке примет затяжной характер, это неизбежно отразится на ситуации со специальной военной операцией России на Украине. Такую точку зрения в своем Telegram-канале озвучил заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ, Росгвардия) по Донецкой Народной Республике, бывший командир бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский.


По мнению офицера, пока создается впечатление, что основная масса атакующих Израиль членов палестинских формирований – «толпа голодранцев с автоматами в руках без бронежилетов и экипировки». Именно они бегали вокруг израильской бронетехники, захватывали пленных и вывозили их в сектор Газа.

Но есть и примеры использования эффективных средств поражения, включая БПЛА с подвесными бомбами, отмечает военный. Анализируя действия израильских силовиков, экс-командир «Востока» делает вывод, что с толпой необученных «энтузиастов» они справиться смогут, но относительно перспектив в столкновении с более серьезным противником возникают вопросы.

Если вдруг им предстоит столкнуться с противником более организованным - израильтян ждёт большой сюрприз: их армия небоеспособна

- пишет Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Опытный офицер, в прошлом служивший в спецподразделениях госбезопасности, Ходаковский считает, что по земле израильские военные передвигаются неуверенно. Израильские танки спокойно катаются по городским улицам, почему-то не опасаясь палестинцев с гранатометами.

Еще вчера в другом комментарии Ходаковский столь же нелестно отзывался о действиях израильских силовиков, называя их крайне непрофессиональными. В то же время, экс-командир «Востока» делает вывод, что вчерашнее нападение ХАМАС на Израиль открыло новую главу мировой истории, и нельзя исключать, что сюжетные линии различных историй этого повествования в конечном итоге пересекутся.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Александра Ходаковского
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21 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:53
    +7
    Ходаковский: При столкновении с организованным противником израильтян ждет сюрприз, их армия небоеспособна


    Ой.Ну прям небоеспособна.Просто пропустили неожиданный рейд.Но резервисты уже в АОИ.Просто чтобы развернуть такую махину как АОИ потребуется некоторое время.Как никак ,а Израиль до вчерашнего утра не был в состоянии войны,чтобы мгновенно реагировать.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 10:58
      +3
      фига се неожиданный рейд в глубину до 30км на территорию Израиля, вообще то это прорыв фронта и выход на оперативный простор, только вот "боевые сланцы" не способны были ни развить успех, ни удержать территорию, потому при подходе АОИ поспешно свалили домой, называйте вещи своими именами
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:04
        -1
        Фронт бывает в ходе активных боевых действий.Тогда да это прорыв.Но до вчерашнего утра там никакого фронта не было.Да и сейчас впринцпе его как такового нет.

        только вот "боевые сланцы" не способны были ни развить успех, ни удержать территорию, потому при подходе АОИ поспешно свалили домой, называйте вещи своими именами


        Ну вот.Я же говорю что это был рейд,а не прорыв фронта.
      2. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 11:06
        0
        Цитата: Виталий161
        фига се неожиданный рейд в глубину до 30км на территорию Израиля, вообще то это прорыв фронта и выход на оперативный простор, только вот "боевые сланцы" не способны были ни развить успех, ни удержать территорию, потому при подходе АОИ поспешно свалили домой, называйте вещи своими именами

        Уже Израиль почти всё отбил обратно. Это чистой рейд, за которым не последовало никакого дальнейшего наступления.
      3. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 11:09
        0
        Цитата: Виталий161
        фига се неожиданный рейд в глубину до 30км на территорию Израиля,
        проехать на тачанке 30 км по пустыне ума большого не надо. Большинство ужасных кадров, с рок-фестиваля, куда фрики из Европы понаехали, а потом толпой побежали. Баба со сломанными ногами, которую возили в кузове джипа тоже оказалась туристкой из Европы.

        В городской застройке продвижение 1..2 км. Ни одного населённого пункта не захвачено. Авиа и морской десант разбиты.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 11:03
      0
      Израиль слишком расслабился.
      Привык танками и беспилотниками против малых групп с автоматами воевать. И то ему регулярно прилетало.
      А тут с Украины гранатомёты с ПЗРК поступили. А успех трёхсот боевиков всколыхнул весь мусульманский мир.
      Сейчас Нетаньяху ещё парочку мечетей и жилой квартал разбомбит, и палестинцам на помощь не только Талибан с Ираном, но и Турция с Саудами потянутся.
      С другой стороны, Израюлю повезло, что атака произошла сейчас, а не на 10 лет позже, когда тактика беспилотников, на основе войны в Украине, значительно усовершенствуется. Сейчас у Израиля есть шанс поставить во главе армии талантливых командиров, разобраться, у кого из генералов мозги жиром заплыли и отправить в отставку.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:05
      0
      Бои в городах Израиль никогда не вел, к тому же в этих городах проживают иудеи, танки как свечки в городской среде будут гореть. Не надо не дооценивать не одетую публику с автоматами, афганские талибы в шлепанцах победили армию США в берцах и гораздо лучше вооруженную. К тому же арабский мир будет объединяться, Афганистан, Иран, Катар, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Ирак......при всех противоречиях объединяются в одном.... ненависти к Израилю.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 11:09
        0
        Цитата: Silver99
        Бои в городах Израиль никогда не вел, к тому же в этих городах проживают иудеи, танки как свечки в городской среде будут гореть. Не надо не дооценивать не одетую публику с автоматами, афганские талибы в шлепанцах победили армию США в берцах и гораздо лучше вооруженную. К тому же арабский мир будет объединяться, Афганистан, Иран, Катар, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Ирак......при всех противоречиях объединяются в одном.... ненависти к Израилю.

        Достаточно просто взять в осаду. Еда, вода и электричество поступали из Израиля бесплатно. В ходе войны можно и не поставлять. winked
    4. Комментарий был удален.
    5. VicVic
      VicVic Сегодня, 11:11
      +1
      чтобы развернуть такую махину как АОИ "
      Учитывая площадь Израиля и количесво жителей, использование слова "махина" выглядит неуместным
    6. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 11:11
      +1
      Ходаковский воюет на настоящей войне и принимал участие в настоящем штурме города. Другое дело, что израильтяне сначала бы просто разнесли позиции противника и не пришлось бы так рисковать.
      Но с другой стороны, будь палестинцы вооружены как украинцы, то вряд ли вы так бы легко отмахнулись от его мнения. Только один день прошёл после провала АОИ, а вы уже опять начинаете недооценивать палестинцев.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:54
    -1
    Ну особо то планы строить не надо, но факт, полосатики немного отвлекутся от вны. И арсеналы свои не будут оттуда подчистую выгребать. И мистер Зе теперь точняк без куполов со стрелами.
  3. Грац
    Грац Сегодня, 10:57
    +2
    эти евреи, это не те евреи кто побеждал арабов 60-80 годы
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:59
    +2
    Если вдруг им предстоит столкнуться с противником более организованным - израильтян ждёт большой сюрприз: их армия небоеспособна
    Вопрос, откуда он возьмется.... Армий имеющих боевой опыт в регионе нет. request Из серьезных только Иран, Турки и Египет, но сомневаюсь, не сунутся. Поддержку БП оказать могут, не более. request
  5. Andobor
    Andobor Сегодня, 11:00
    0
    Да, все евреи просрали, аки кakлы в Каклостане.
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:02
    -1
    почему-то не опасаясь палестинцев с гранатометами.
    Потому что у них есть КАЗ Trophy.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:03
    +2
    Эхсперт этот Ходаковский, несёт как муравей.
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:05
    +1
    Про "толпу голодранцев с автоматами в руках без бронежилетов и экипировки» Ходаковский немного слукавил. "Толпа голодранцев" это для картинки, а вот те кто планировал и проводил захват остались в тени. Это как в Крыму было - тоже была красивая картинка без стрельбы, подразделения без боя занимают объекты...., а вот те кто не допустил столкновения и вовремя пресек поползновения нациков, остались в тени. А вот уже в Херсоне все было по другому и картинка была совсем другая - "все население Херсона против России", просто не было тех подразделений которые провели подготовку, работали и не светились в Крыму.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:06
    0
    Конечно евреи сейчас соберуться и надают по щам арабом, но надеюсь у них хватит ума не устраивать геноцид и сделать в итоге единое государство для евреев и арабов, две веры, две национальности - одно государство.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 11:10
      0
      Цитата: 75Сергей
      но надеюсь у них хватит ума не устраивать геноцид и сделать в итоге единое государство для евреев и арабов, две веры, две национальности - одно государство.

      Даже если бы они и хотели, то не выйдет без тяжёлых потерь арабских нонкомбатантов, ибо Хамас ещё больше похож на хiхлов, чем сами хiхлы, но ещё дело в том, что не захотят, и будут метелить без оглядки.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:07
    +1
    Не люблю безответственнных болтунов. Ходаковский, служил в АОИ или жил в Израиле? Пусть сидит себе в ДНР и не вякает. « экспЭРд»..(((
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:10
    0
    В Израиле и пушки есть и танки с каз и солдаты с лётчиками есть,но командуют ими дуболомы.Верх мастерства которых нанести удар из подтишка. И так десятилетиями.А еслибы хамас зашёл не 300 ми бойцов ,а 3000 какой был прорыв до Тель Авива.И пришлось батьку в посредники предлагать.Позорище.Но виноватые перед народом Израиля из руководства ответят ,может быть а может и не быть.На то оно и руководство.Назначат виновным оператора видео наблюдения границы и всё.Да забыл и дежурного по кнопке Alarm,этот самый виноватый- предатель,лентяй ,не трансгендер и папа у него русский.