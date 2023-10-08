Ради ликвидации 10 членов ХАМАС армия Израиля полностью уничтожила захваченное ими здание полицейского участка в Сдероте

Армия обороны Израиля все еще не завершила операцию по освобождению занятых в результате вчерашнего вторжения отрядов ХАМАС в страну населенных пунктов. Палестинским формированиям удалось закрепиться даже в таких относительно крупных населенных пунктах как Сдерот.
В расположенном неподалеку от границы с сектором Газа Сдероте проживают 27 тысяч человек, часть из них – выходцы с территории постсоветского пространства, в том числе горские евреи из Азербайджана и Дагестана. Вчера группам членов движения ХАМАС удалось прорваться на территорию Сдерота.
Одним из палестинских отрядов было захвачено здание полицейского участка в Сдероте. Здесь палестинцы закрепились и отражали попытки израильских военных захватить здание. По некоторым данным, в полицейском участке находились около 10 членов палестинского формирования.
В конечном итоге, чтобы ликвидировать 10 вооруженных палестинцев из ХАМАС, армия Израиля полностью уничтожила захваченное ими здание полицейского участка Сдерота. Понятно, что сами оборонявшиеся в здании члены палестинского формирования погибли, но и здание уничтожено буквально дотла, его придется полностью строить заново.
Руководство израильской полиции сообщило, что в результате вчерашнего нападения ХАМАС на страну погибли как минимум тридцать сотрудников правоохранительных органов Израиля. Несомненно, кто-то из полицейских попал в плен к палестинским формированиям и уже вывезен в сектор Газа.
Тем временем, местные паблики сообщают об ожесточенных боях в Кисуфим, Кфар-Газа и Бари – поселениях на юге Израиля, где все еще находятся палестинские формирования.