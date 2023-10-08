Ради ликвидации 10 членов ХАМАС армия Израиля полностью уничтожила захваченное ими здание полицейского участка в Сдероте

Армия обороны Израиля все еще не завершила операцию по освобождению занятых в результате вчерашнего вторжения отрядов ХАМАС в страну населенных пунктов. Палестинским формированиям удалось закрепиться даже в таких относительно крупных населенных пунктах как Сдерот.В расположенном неподалеку от границы с сектором Газа Сдероте проживают 27 тысяч человек, часть из них – выходцы с территории постсоветского пространства, в том числе горские евреи из Азербайджана и Дагестана. Вчера группам членов движения ХАМАС удалось прорваться на территорию Сдерота.Одним из палестинских отрядов было захвачено здание полицейского участка в Сдероте. Здесь палестинцы закрепились и отражали попытки израильских военных захватить здание. По некоторым данным, в полицейском участке находились около 10 членов палестинского формирования.В конечном итоге, чтобы ликвидировать 10 вооруженных палестинцев из ХАМАС, армия Израиля полностью уничтожила захваченное ими здание полицейского участка Сдерота. Понятно, что сами оборонявшиеся в здании члены палестинского формирования погибли, но и здание уничтожено буквально дотла, его придется полностью строить заново.Руководство израильской полиции сообщило, что в результате вчерашнего нападения ХАМАС на страну погибли как минимум тридцать сотрудников правоохранительных органов Израиля. Несомненно, кто-то из полицейских попал в плен к палестинским формированиям и уже вывезен в сектор Газа.Тем временем, местные паблики сообщают об ожесточенных боях в Кисуфим, Кфар-Газа и Бари – поселениях на юге Израиля, где все еще находятся палестинские формирования.