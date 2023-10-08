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Ради ликвидации 10 членов ХАМАС армия Израиля полностью уничтожила захваченное ими здание полицейского участка в Сдероте

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Ради ликвидации 10 членов ХАМАС армия Израиля полностью уничтожила захваченное ими здание полицейского участка в Сдероте

Армия обороны Израиля все еще не завершила операцию по освобождению занятых в результате вчерашнего вторжения отрядов ХАМАС в страну населенных пунктов. Палестинским формированиям удалось закрепиться даже в таких относительно крупных населенных пунктах как Сдерот.


В расположенном неподалеку от границы с сектором Газа Сдероте проживают 27 тысяч человек, часть из них – выходцы с территории постсоветского пространства, в том числе горские евреи из Азербайджана и Дагестана. Вчера группам членов движения ХАМАС удалось прорваться на территорию Сдерота.

Одним из палестинских отрядов было захвачено здание полицейского участка в Сдероте. Здесь палестинцы закрепились и отражали попытки израильских военных захватить здание. По некоторым данным, в полицейском участке находились около 10 членов палестинского формирования.


В конечном итоге, чтобы ликвидировать 10 вооруженных палестинцев из ХАМАС, армия Израиля полностью уничтожила захваченное ими здание полицейского участка Сдерота. Понятно, что сами оборонявшиеся в здании члены палестинского формирования погибли, но и здание уничтожено буквально дотла, его придется полностью строить заново.

Руководство израильской полиции сообщило, что в результате вчерашнего нападения ХАМАС на страну погибли как минимум тридцать сотрудников правоохранительных органов Израиля. Несомненно, кто-то из полицейских попал в плен к палестинским формированиям и уже вывезен в сектор Газа.

Тем временем, местные паблики сообщают об ожесточенных боях в Кисуфим, Кфар-Газа и Бари – поселениях на юге Израиля, где все еще находятся палестинские формирования.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Yamenah; Telegram-канал "Первый Ближневосточный"
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55 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 11:22
    +8
    Лучше потерять здание, чем терять бойцов спецназа во время штурма. Так и выгоднее да гуманнее.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 11:26
      -18
      Прямой аналогии, конечно, нет, но сразу вспомнилось о том, как фашисты уничтожали наших героев в Брестской крепости...
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 11:27
        +5
        Цитата: Кот Александрович
        Прямой аналогии, конечно, нет, но сразу вспомнилось о том, как фашисты уничтожали наших героев в Брестской крепости...

        Наши герои захватили полицейское управление в Германии и там перестреляв полицейских да мирных жителей, оборонялись против войск Верхмахта? Или ситуация была радикально иной?
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 11:55
          +3
          Вот только боевики наверняка понимали, что здание могут уничтожить.
          И наверняка имели заложников на этот случай.
          Раньше Израиль прямо говорил - террористов уничтожаем, не взирая на заложников, в переговоры не вступаем.
          А теперь объамериканились - теперь у них "заложники наверняка вывезены в Сектор Газа"
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:29
      +8
      В конечном итоге, чтобы ликвидировать 10 вооруженных палестинцев из ХАМАС, армия Израиля полностью уничтожила захваченное ими здание полицейского участка Сдерота.


      Чем то напоминает Фаллуджу,когда сносилось всё подчистую авиацией США.
    3. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 11:33
      -4
      "Опыт Норд-Ост? Не, не слышали!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:35
        +8
        Цитата: AllBiBek
        "Опыт Норд-Ост? Не, не слышали!


        Норд-Ост разве снесли авиаударом?Нет не слышали такого.
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:34
      +5
      Насилие порождает насилие. Израиль за 75 лет так и не понял, что держать палестинцев на мушке автомата и стволов танков это путь к вечной войне. Им пора давать Палестине широкую автономию и равные права, хотя время наверное уже упущено и семена зла взошли. Но повторю, война на истощение уничтожит сам Израиль, их гораздо меньше и не всегда оружие будет стрелять в одну сторону.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 11:37
        -4
        Цитата: Silver99
        Насилие порождает насилие. Израиль за 75 лет так и не понял, что держать палестинцев на мушке автомата и стволов танков это путь к вечной войне. Им пора давать Палестине широкую автономию и равные права, хотя время наверное уже упущено и семена зла взошли. Но повторю, война на истощение уничтожит сам Израиль, их гораздо меньше и не всегда оружие будет стрелять в одну сторону.

        Какую автономию? Палестина отдельное государство, вы наоборот призываете автономию снизить да? wassat
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 11:41
          +4
          Вы бы хоть попостили Интернет "значительная часть территории Западного берега реки Иордан контролируется израильской армией, восточный Иерусалим (и город в целом) также находится под контролем Израиля. Израиль контролирует также практически все границы Палестинских территорий, за исключением границы сектора Газа с Египтом" Израиль не признает палестинцев проживающих на своих исконных землях равными.
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 11:42
            -5
            Цитата: Silver99
            Вы бы хоть попостили "Значительная часть территории Западного берега реки Иордан контролируется израильской армией, восточный Иерусалим (и город в целом) также находится под контролем Израиля. Израиль контролирует также практически все границы Палестинских территорий, за исключением границы сектора Газа с Египтом" Израиль не признает палестинцев проживающих на своих исконных землях равными.

            И везде где контролирует Израиль, мир, тишина да процветание. А гадюшник набитый радикальными Исламистами в котором нету ни воды, ни еды, ни электричества да и вообще какой либо экономики там где Израиль не контролирует. Предлагаете увечить размер гадюшников или какой ваш план?
            1. Silver99
              Silver99 Сегодня, 11:45
              +2
              т.е. вы выступаете за расовую сегрегацию, и поделить людей по рассовой принадлежности, кое кого загнав в концлагеря, ну что б не мешали. Таков ваш план.
              1. BlackMokona
                BlackMokona Сегодня, 11:48
                -1
                Цитата: Silver99
                т.е. вы выступаете за расовую сегрегацию, и поделить людей по рассовой принадлежности, кое кого загнав в концлагеря, ну что б не мешали. Таков ваш план.

                Нет, я за то чтобы оба народа могли мирно жить в одном государстве. Как сейчас живут Евреи и Арабы в Израиле. А не держать гетто гадюшники наполненные Исламскими террористами которые постоянно рейдят соседей с целью убийств, захвата заложников да обстреливают ракетами мирные кварталы городов. winked
              2. AdAstra
                AdAstra Сегодня, 12:06
                -4
                А причем здесь расовая сегригация? Они все семиты. Но если ты бешенная собака, то тебя пристрелят.
              3. SovAr238A
                SovAr238A Сегодня, 13:11
                -3
                Цитата: Silver99
                т.е. вы выступаете за расовую сегрегацию, и поделить людей по рассовой принадлежности, кое кого загнав в концлагеря, ну что б не мешали. Таков ваш план.

                На самом деле, сектор Газа, это не внешняя сегрегация, а самосегрегация силами Хамас. Они сами отказались от интеграции. Сами.
                Ибо понимают, что иначе Хамас самоликвидируется, если жителям дадут возможность интегрироваться в нормальную жизнь.
            2. JD1979
              JD1979 Сегодня, 11:58
              +6
              Цитата: BlackMokona
              И везде где контролирует Израиль, мир, тишина да процветание. А гадюшник набитый радикальными Исламистами в котором нету ни воды, ни еды, ни электричества да и вообще какой либо экономики там где Израиль не контролирует. Предлагаете увечить размер гадюшников или какой ваш план?

              Ну так в концлагере тоже тишина, мир и порядок, только трубы периодически дымят сильно.
          2. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
            Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 11:53
            +3
            «Израиль не признает палестинцев проживающих на своих исконных землях равными.» Это как так, конкретно?
            Израильские (граждане Израиля) арабы пользуются не только всеми правами израильтян - евреев, но массой преференций, которых нет у евреев. У большинства палестинцев ПА, живущих по законам ПА, настолько широкая автономия и ненависть к Израилю, что ни с удовольствием меняют на паспорта граждан Израиля при наличии определенных законных правил Израиля. Но не наоборот. А почему, блесните умением "попостить"!
      2. gsev
        gsev Сегодня, 12:01
        +3
        Цитата: Silver99
        Им пора давать Палестине широкую автономию и равные права,

        Вроде Израиль дал уже палестинцам полную автономию. Причем практически на правах независимого государства. Ограничения палестинцам установлены только в обладании тяжелым вооружением и оружием массового поражения. Но сразу после прихода к власти в этой автономии в секторе Газа Хамас сначала вырезал все руководство ООП. На Западном берегу фатховцы в ответ не так быстро и радикально но довольно успешно и жестоко вырезали мусульман-хамасовцев.
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:35
      0
      Я бы с каждой группой в здании оставлял одного еврейского военнопленного,и ставил бы армию Израиля в известность об этом!Или они бы всё равно уничтожили здание даже со своим военнопленным внутри?
      1. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 11:48
        +4
        Я где-то слышал, что израильтян не останавливает наличие их заложников. Типа если террористы, к примеру, захватят самолет, то его все равно будут штурмовать не считаясь с жизнями заложников. Как бы такой метод для того, чтобы не было никакого смысла в дальнейшем брать в заложники граждан Израиля, потому что это ничем не поможет террористам. Не знаю, может это враньё.
      2. gsev
        gsev Сегодня, 12:09
        -1
        Цитата: Бережливый
        Я бы с каждой группой в здании оставлял одного еврейского военнопленного,и ставил бы армию Израиля в известность об этом!

        В ответ на такую тактику армия обороны Израиля может просто вырезать всю партию Хамас, снося артиллерией и ударными беспилоьниками все опорные пункты Хамас в секторе Газа,как несколько лет назад хамасовцы верезали партию ФАТХ в секторе Газа. Жестко, большие потери, но лет на 20 все теракты и обстрелы со стороны сектора Газа прекратятся.
    6. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 11:38
      -6
      Цитата: BlackMokona
      Лучше потерять здание, чем терять бойцов спецназа во время штурма. Так и выгоднее да гуманнее.

      Получи 2 (+) от либерастов и 2 (-) от людей порядочных за свой пост feel и живи дальше...
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 11:46
        0
        Цитата: Mavrikiy
        Цитата: BlackMokona
        Лучше потерять здание, чем терять бойцов спецназа во время штурма. Так и выгоднее да гуманнее.

        Получи 2 (+) от либерастов и 2 (-) от людей порядочных за свой пост feel и живи дальше...

        Если для вас Исламисты радикалы и те кто их поддерживают порядочные люди. То хорошо что я на другой стороне баррикад. wassat
      2. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 13:14
        -2
        Цитата: Mavrikiy
        Цитата: BlackMokona
        Лучше потерять здание, чем терять бойцов спецназа во время штурма. Так и выгоднее да гуманнее.

        Получи 2 (+) от либерастов и 2 (-) от людей порядочных за свой пост feel и живи дальше...

        Это какие-такие порядочные?
        Порядочные сво.....чи, что-ли?
    7. Msi
      Msi Сегодня, 11:42
      +3
      Тем временем, местные паблики сообщают об ожесточенных боях в Кисуфим, Кфар-Газа и Бари – поселениях на юге Израиля, где все еще находятся палестинские формирования.
      браво. Можно только поаплодировать "ребятам в сандалиях"...
    8. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:55
      +2
      Сейчас каждая сторона рассказывает небылицы.О победах и потерях.Надо верить только подтверждены данным с видеофиксацией.
    9. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:01
      +3
      Цитата: BlackMokona
      Лучше потерять здание, чем терять бойцов спецназа во время штурма. Так и выгоднее да гуманнее.

      Жестоко, но справедливо. Человеколюбивое методы израильтяне применять не будут, это уж точно.
  2. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 11:25
    +4
    В конечном итоге, чтобы ликвидировать 10 вооруженных палестинцев из ХАМАС, армия Израиля полностью уничтожила захваченное ими здание полицейского участка Сдерота.
    Помнится были тут комментарии, что мол ВС РФ только "лунный пейзаж" устраивать умеет.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:28
      -4
      Цитата: Dart2027
      В конечном итоге, чтобы ликвидировать 10 вооруженных палестинцев из ХАМАС, армия Израиля полностью уничтожила захваченное ими здание полицейского участка Сдерота.
      Помнится были тут комментарии, что мол ВС РФ только "лунный пейзаж" устраивать умеет.

      Лунный пейзаж и уничтожение одиночного здания занятого противником. Разницы прям никакой да? wassat
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 12:12
        0
        Цитата: BlackMokona
        Лунный пейзаж и уничтожение одиночного здания занятого противником

        А оно одиночное? ВВС Израиля сразу стали бомбить все подряд.
  3. alebdun2000
    alebdun2000 Сегодня, 11:27
    +5
    Нам также надо делать с украинцами, засели в пятиэтажке, под ноль пятиэтажку ФАБами
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:29
      -4
      Цитата: alebdun2000
      Нам также надо делать с украинцами, засели в пятиэтажке, под ноль пятиэтажку ФАБами

      Так давно и делают. Фотки то видели Бахмута и прочих городов? Просто зона сплошных руин.
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 11:33
        0
        Но ведь это безопаснее, дешевле и быстрее
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 11:36
          -9
          Цитата: 75Сергей
          Но ведь это безопаснее, дешевле и быстрее

          Поэтому ВС РФ так и поступает. Сносит всё подчистую.
      2. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 11:36
        +5
        Ковровые бомбардировки городов - это по части ваших хозяев. А от осинки, как известно, апельсинки не родятся.
        Так что не надо вот.
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 11:34
      -1
      А если в подвале мирные сидят?
      Всё можно сравнять с землёй, но это надо делать как-то ювелирно с минимальными потерями мирных жителей.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 11:35
        -2
        Цитата: Irokez
        А если в подвале мирные сидят?
        Всё можно сравнять с землёй, но это надо делать как-то ювелирно с минимальными потерями мирных жителей.

        Мирных всех вывозили сразу же в сектор газа, в качестве заложников на продажу.
      2. Msi
        Msi Сегодня, 11:46
        +1
        но это надо делать как-то ювелирно с минимальными потерями мирных жителей.
        израиль так не умеет...самый гуманный народ в мире - это мы Русские.
        1. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Сегодня, 12:12
          0
          Цитата: Msi
          израиль так не умеет...самый гуманный народ в мире - это мы Русские.

          Просто мы воюем по правилам, которые нам навязаны нашими врагами.
          1. Irokez
            Irokez Сегодня, 13:43
            0
            Цитата: Катя_Иванова
            Просто мы воюем по правилам, которые нам навязаны нашими врагами.

            Может по законам человеческим - совесть, справедливость, гуманность?
      3. AUL
        AUL Сегодня, 12:31
        0
        Цитата: Irokez
        А если в подвале мирные сидят?

        А как по мне, то жизнь нашего солдата дороже 1000 жизней противника, пусть даже мирняка!
      4. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:44
        0
        Цитата: Irokez
        Всё можно сравнять с землёй, но это надо делать как-то ювелирно с минимальными потерями мирных жителей.

        Ювелирную работу вояки оставляют археологам. hi
  4. Sith
    Sith Сегодня, 11:31
    0
    Цитата: BlackMokona
    Лучше потерять здание, чем терять бойцов спецназа во время штурма. Так и выгоднее да гуманнее.

    А кто гарантировал , что с 10 ХАМАСовцами там не было ещё 10-30 гражданских или персонала
    Судя по цифрам которые говорит офф Израиль ... и набору фото , видео с этого хаоса ... потери как то пока не бьются ... особенно когда говорят , что 700+ человек пока без вести пропало
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:34
      -2
      Цитата: Sith
      Цитата: BlackMokona
      Лучше потерять здание, чем терять бойцов спецназа во время штурма. Так и выгоднее да гуманнее.

      А кто гарантировал , что с 10 ХАМАСовцами там не было ещё 10-30 гражданских или персонала
      Судя по цифрам которые говорит офф Израиль ... и набору фото , видео с этого хаоса ... потери как то пока не бьются ... особенно когда говорят , что 700+ человек пока без вести пропало

      Так всех гражданских там либо убивали на месте, либо вывозили сразу в сектор Газа. Никто там в ХАМАС не считал что они захватывают территории, а не просто рейдят с целью добыть заложников для продажи.
    2. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 11:37
      +1
      Конечно же были.
      А что, Израиль когда-то останавливало наличие гражданских в местах нанесения бомбового удара?
      Их хозяева так вообще гражданских зачастую за приоритетную цель держали и держат.
      1. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
        Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 11:55
        +3
        А есть какие-то "ангелоподобные " страны?
        Огласите весь список.
  5. Skif3216
    Skif3216 Сегодня, 11:33
    -6
    Зря Иран это начал, получилось как у ниппонцев с США вместо мощного удара и переговоров о более выгодном мире, вашла звонкая пощечина.Хамас раскатают.Хизбала пошумит.Потом подготовка к персам.
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:40
    +1
    Вот! Минусаторы недовольные меня минусовали вчера, а сегодня ЦАХАЛ сделали что вчера обещали, и правильно, нечего сопли жевать! Нашим надо поучится
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:43
      -1
      Цитата: Вадим С
      Вот! Минусаторы недовольные меня минусовали вчера, а сегодня ЦАХАЛ сделали что вчера обещали, и правильно, нечего сопли жевать! Нашим надо поучится

      Да тут удивительно полно людей которые поддерживают атаку радикальных исламистов. winked
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:12
        +3
        Цитата: BlackMokona
        Да тут удивительно полно людей которые поддерживают атаку радикальных исламистов.

        По жестокости друг к другу, эти два семитских народа, не уступают друг другу.
  7. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 11:53
    -3
    Цитата: Бережливый
    Я бы с каждой группой в здании оставлял одного еврейского военнопленного,и ставил бы армию Израиля в известность об этом!Или они бы всё равно уничтожили здание даже со своим военнопленным внутри?

    Не все террористы имеют ваш опыт...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:59
    +4
    Палестинским формированиям удалось закрепиться даже в таких относительно крупных населенных пунктах как Сдерот. паблики сообщают об ожесточенных боях в Кисуфим, Кфар-Газа и Бари – поселениях на юге Израиля
    А на соседней ветке "товарищ" из Израиля уже рассказывает о том, что всех выбили, все вернули и палестинцам трындец. Господа евреи и примкнувшие к ним, вы бы не на сайте ВО так консолидировались а бежали бы в военкоматы, а если резервисты, то в части, к которым приписаны. Удивляет то, что даже получив по зубам вы в своих комментах уже всех победили. Вчера один Арон был более мене самокритичен и чувствовалось, что с горечью высказывался о промахах ЦАХАЛ и разведки.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 12:03
      +1
      Вчера один Арон был более мене самокритичен и чувствовалось, что с горечью высказывался о промахах ЦАХАЛ и разведки.
      да всё верно. Писал что обосрались...
  9. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:03
    -1
    Ну, и правильно сделали. И кстати сейчас в новостях по каналу 1 нападение на евреев называют террористическим.
  10. SvetRAzumov
    SvetRAzumov Сегодня, 13:32
    -3
    В связи с событиями на Ближнем Востоке, понятно, что РФ будет втянута в конфликт, причём на стороне Из раиля. Главный рав вин России Б. ЛАЗ АР- «Если мы говорим о нынешней власти В,Путина, то она сделала для евреев столько, сколько никто никогда не делал на протяжении 300 лет. Ведь не только при коммунистах евреям было тяжело, им было непросто всегда. И вдруг положение коренным образом изменилось. Мы очень благодарны властям за это. https://www.kommersant.ru/doc/2138260 Так куратор сегодняшнего, им же установленного режима, милостливо благодарит «власть» послушного и верного последователя. Но СМИ утаивают, что гл. рав вин –ИНОАГЕНТ- гражданин США и Италии, первый и лучший друг. А в Кремле для него раскрыты все двери. Все 16 детей регулярно встречаются и любят «дядю Вову»? На вопрос журналиста газеты «Коммерсантъ»: «Как получилось, что вы, будучи гражданином США, возглавили религиозную организацию в России? По новому закону об НКО вас можно было бы рассматривать как иностранного агента? Ответ:- Наверное, можно. Но я скажу так: когда я приехал в Россию, это было более 20 лет назад, через несколько дней я понял, что приехал сюда навсегда! На следующий вопрос: «Оппоненты вас стали называть "прокремлевским раввином". Как вы можете это прокомментировать? Ответ: -« Я «не хотел» быть главным раввином, но после того как РЕК сделал свой выбор, стало понятно, с кем будет встречаться Президент». «Когда я вижу проявления антисемитизма, я громче всех начинаю критиковать власть. Если нас цепляют, мы жестко реагируем. В остальных случаях я «вне политики»»? А если поднять закулису событий, - дочитать до конца декларацию этого личного представителя РФ в Нью-Йорке: https://dzen.ru/a/ZCx26jRcrB-Wjv0P?utm_referer=www.google.com то, - испытаете ШОК - удар молнии! И дополню словами Б.Лаз ара: «Религия - самое красивое учение, которое помогает человеку. А когда она становится причиной разногласия, это уже не религия, а что-то другое». Вот так плетут свои сети пришлые Ядовитые пауки! Теперь, надеюсь, понятно, почему РФ выступит именно на стороне ИзРАиля«изгнанных из Рая и проклятых Богом служителей Диавола?» И это в Библии «От Иоанна» гл.8.ст.44. – прямо подчёркнуто. А то что дети Диавола цинично самопровозгласились - «богоизбранными», путая мир,- нужно иметь ввиду, своим «богом» они называют и имеют ввиду, не Нашего «Бога Творца мира и всяго Сущего», а своего Диавола! Например, экс-помошник Пр-та В.Сурков, на самом деле его фамилия Дудаев, он подтверждает свою принадлежность к тому, кому они молятся, в своих стихах: «Наш хозяин – Денница (Сатана), мы узнаем его стиль. К Рождеству вместо снега он посылает нам пыль.» «Бог простит и себя, и его, и сто тысяч Иуд». «Пусть меня гонят сквозь город простуженный, И через мост, Прямо туда, где метелью разбуженный,- Старый погост. https://warsh.livejournal.com/1590628.html Всем давно понятно, что Именно вторжение и Захват ключевых позиций во власти поклонников Ядовитого паука,- привели нас к сегодяшнему катастрофическому Разрушению Матушки России!