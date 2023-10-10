Буксируемые ложные цели для БПЛА «Герань-2» сократят эффективность украинских средств ПВО в 1,5–2 раза

Высокоточное оружие большой дальности всегда было очень дорогим инструментом ведения войн. Вспомним, пожалуй, самое известное высокоточное оружие большой дальности своего времени, американские крылатые ракеты (КР) «Томагавк», запускаемые с надводных кораблей и подводных лодок, стоимостью в миллионы долларов – своего рода «серебряные пули» для поражения особо важных целей.
Достаточно продолжительный период времени всё оставалось по-прежнему – высокоточное оружие большой дальности всё так же стоило очень дорого, вне зависимости от типа носителя – надводный корабль, подводная лодка, стратегический бомбардировщик или наземная пусковая установка, типа – крылатая ракета, баллистическая ракета малой-средней дальности или аэробаллистическая ракета, вне зависимости от страны производства – США, Россия или кто-то ещё.
Однако Российская специальная военная операция (СВО) на Украине стала амбассадором нового типа высокоточного оружия большой дальности, важнейшей характеристикой которого стала низкая стоимость – разумеется, речь идёт о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА)-камикадзе типа «Герань-2».
БПЛА-камикадзе «Герань-2»
Уступая крылатым, баллистическим и аэробаллистическим ракетам в скорости полёта и мощности боевой части, БПЛА-камикадзе «Герань-2» сопоставимы с ними по дальности применения и точности попадания в цель, а боевая часть меньшей мощности зачастую оказывается достаточной для поражения заданных целей.
При этом низкая скорость полёта в некоторых случаях является не недостатком, а преимуществом – достаточно вспомнить случай, когда украинский истребитель МиГ-29 подбил самого себя обломками им же сбитой «Герани» – неплохой размен, БПЛА-камикадзе на истребитель четвёртого поколения, а ведь на его месте мог бы быть и F-22...
Тактика применения
Судя по информации из открытых источников, изначально полёт БПЛА-камикадзе «Герань-2» осуществлялся на относительно малой высоте.
С одной стороны, это уменьшает дальность обнаружения радиолокационными станциями противника (РЛС), с другой стороны, позволяет обнаружить БПЛА по звуку работы двигателя, визуально, оптическими средствами разведки, а затем атаковать его всей номенклатурой вооружений, включая стрелковое оружие, скорострельные малокалиберные автоматические пушки (в том числе со снарядами с дистанционным подрывом) и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).
«Американская компания «ABC» сообщает, что Австралия передаст Украине 110 комплексов Slinger, произведённых компанией Electro Optic Systems (EOS) в 2023 году. Комплекс Slinger включает в себя гиростабилизированную скорострельную автоматическую 30-милиметровую пушку M230LF, обладающую скорострельностью до 200 выстрелов в минуту. В качестве боеприпасов используются осколочно-фугасные снаряды с неконтактным датчиком цели (НДЦ). Наведение осуществляется с помощью малогабаритной РЛС и оптоэлектронного комплекса. Благодаря такому оснащению, комплекс должен без труда справляться с различными воздушными целями, в том числе с вертолётами и БПЛА. Украина получит 110 данных систем противовоздушной обороны».
Комплекс Slinger австралийской компании Electro Optic Systems
В материале «Лазерные комплексы ПВО DE M-SHORAD на Украине. Решатся ли США на полевые испытания новейших вооружений в зоне СВО» автором было выдвинуто предположение о том, что на Украину могут быть отправлены зенитные установки Skynex немецкого концерна Rheinmetall, способные использовать снаряды с дистанционным подрывом на траектории – на текущий момент уже заявлено о поставке двух таких комплексов. Вполне возможно, что вскоре там окажутся и упомянутые лазерные комплексы ПВО DE M-SHORAD, тем более что первые образцы уже стали поступать в ВС США на испытания и не исключено, что они всё-таки решатся обкатать их на Украине.
В мае этого года в материале «Набрать высоту: новая тактика применения БПЛА «Герань-2» позволит максимально истощить украинскую ПВО» автором была рассмотрена целесообразность увеличения высоты полёта БПЛА-камикадзе «Герань-2» вплоть до предельной, составляющей порядка 4 000 метров, возможно, что и более. На такой высоте «Гераням» не опасно стрелковое оружие и малокалиберная зенитная артиллерия, их визуальная, а скорее всего, и акустическая заметность, также будут значительно ниже. С высокой вероятностью на высоте порядка 4 000 метров и более БПЛА «Герань-2» не будут захватываться инфракрасными головками самонаведения (ИК ГСН) ПЗРК.
Из угроз останутся только зенитные управляемые ракеты (ЗУР), запускаемые зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) большой и средней дальности. Стоимость таких ЗУР в несколько раз, а то и на несколько порядков превышает стоимость БПЛА-камикадзе «Герань-2» – точные цифры назвать не получится по причине того, что автору неизвестна стоимость БПЛА-камикадзе «Герань-2», по разным оценкам, разброс составляет от 20 тыс. до 200 тыс. долларов США, причём большинство источников склоняется к первой цифре.
При этом стоимость ЗУР, применяемых ЗРК производства стран Запада, обычно начинается от 500 тыс. долларов и доходит до 5 млн (!) долларов США. При таком соотношении вполне практичным решением видится предложенная в вышеуказанном материале «Набрать высоту…» тактика барражирования БПЛА-камикадзе «Герань-2» над объектами противника с целью выманивания и утилизации его запасов ЗУР, а заодно и вскрытия системы ПВО.
Стоимость ЗУР для американского ЗРК Patriot большой дальности достигает (или уже превышает?) 5 млн долларов
На конечном участке «Герани» должны пикировать с выключенным двигателем, что сделает их ещё более сложной целью для обнаружения и уничтожения.
В начале июня этого года от российских военкоров пришла информация о том, что были отмечены случаи применения БПЛА-камикадзе «Герань-2» как раз на большой высоте, причём один из дронов кружил над украинским городом более часа. По барражирующему в небе БПЛА-камикадзе «Герань-2» было выпущено значительное количество ракет ПЗРК, однако ни одна из них не поразила цель, в результате российский дрон завершил свою миссию уничтожением склада боеприпасов противника.
Неясно, был ли данный случай эпизодическим или применение БПЛА-камикадзе «Герань-2» на большой высоте стало системным, однако данный прецедент позволяет задуматься о дальнейшем повышении эффективности БПЛА-камикадзе «Герань-2» в деле обесценивания украинской системы ПВО.
Предположительно, сделать это можно путём внедрения в конструкцию БПЛА-камикадзе «Герань-2» буксируемых ложных целей.
«Герань» с «хвостиком»
Одним из решений, позволяющих повысить выживаемость летательных аппаратов на поле боя, являются буксируемые ложные цели, выпускаемые самолётом и сопровождающие его на тросе, совмещённом с кабелями питания и управления. В частности, активно применяют буксируемые ложные цели военно-воздушные силы (ВВС) США. Такие ложные мишени включают в себя специальные транспондеры, имитирующие усиленный отражённый сигнал самолёта-носителя для РЛС противника.
ВВС США и других стран Запада активно используют буксируемые ложные цели, почему-то у нас этот способ защиты пока не получил распространения
В случае с БПЛА-камикадзе такие ложные цели являются избыточными, предположительно, всё может быть реализовано значительно проще – важным моментом здесь является то, что БПЛА-камикадзе типа «Герань-2» имеют небольшую радиолокационную сигнатуру. Соответственно, в качестве основного элемента буксируемой ложной цели могут выступать уголковые отражатели или линзы Люнеберга.
Конструктивно буксируемая ложная цель может размещаться в верхней части корпуса. Считается, что дальность полёта БПЛА-камикадзе «Герань-2» превышает 1 000 километров, даже если аэродинамика БПЛА немого ухудшится, а масса немного возрастёт, то вряд ли это радикально снизит дальность полёта. Кстати, на большей высоте полёта плотность атмосферы меньше, следовательно, влияние буксируемой ложной цели на аэродинамику также будет ниже.
Конструкция буксируемой ложной цели, предположительно, будет включать катушку с тросом, механизм сброса (например, электромеханический замок), а также непосредственно ложную цель. В свою очередь ложная цель в простейшем случае может представлять собой три пластиковых металлизированных квадрата, образующих при пересечении восемь уголковых отражателей, вся эта конструкция шарообразной формы должна быть размещена в радиопрозрачном пластиковом обтекателе.
Разумеется, конструкция уголковых отражателей может быть и иной, оптимальный вариант можно получить лишь по результатам натурных испытаний, возможно, что наилучшим решением станет применение в конструкции буксируемой ложной цели линзы Люнеберга.
Уголковый отражатель и линзы Люнеберга
Существует ещё один способ, который, предположительно, позволит сделать сигнатуру буксируемой ложной цели ещё более «привлекательной» для ЗРК противника, однако здесь мы его озвучивать не будем.
Небольшим, но важным усложнением может стать размещение на буксируемой ложной цели источника ИК-излучения, предназначенного для противодействия ЗУР с ИК-ГСН, разумеется, ему потребуется кабель питания, но на габариты, массу и стоимость буксируемой ложной цели это существенно не повлияет, а вот объективная необходимость в противодействии ЗУР с ИК-ГСН имеется.
«ВСУ распространили первое видео боевого применения, полученных Украиной от Великобритании в начале августа этого года ЗРК, использующих в качестве ЗУР ракеты «воздух-воздух» малой дальности AIM-132 ASRAAM с ИК ГСН. Стрельба ракетами ASRAAM на видео ведется по БПЛА-камикадзе «Герань-2».
Самоходная пусковая установка с двумя ракетами AIM-132 ASRAAM с ИК ГСН на базе шасси SupaCat
Важным фактором станет длина троса, удерживающего ложную мишень, она должна обеспечивать выживание БПЛА-носителя при подрыве боевой части ЗУР, при попадании в ложную мишень.
Кроме того, расстояние, на котором буксируемая ложная цель будет находиться от носителя, будет влиять на их восприятие РЛС противника – как одной цели или как нескольких, и то, и другое имеет как преимущества, так и недостатки, впрочем, углубляться в этот вопрос мы также не станем.
Ну и наконец, в зависимости от возможностей БПЛА «Герань-2» и массогабаритных характеристик буксируемых ложных целей, их может быть, например, две или даже три, размещаемых последовательно в чём-то вроде тубуса в верхней части корпуса и выпускаемых одна за другой, словно бусины на нити.
Даже если применение буксируемых ложных целей в составе БПЛА камикадзе «Герань-2» сократит эффективность украинских средств ПВО в 1,5–2 раза или во столько же раз вырастет расход ЗУР у противника, то эффект будет колоссальный – исчерпание запасов ЗУР и многомилионные потери, как у Украины, так и у её западных спонсоров.
Размен пластиковой мишени стоимостью в несколько сот тысяч рублей на ЗУР ценой сотни тысяч – миллионы долларов США: мало что может быть эффективнее.
Врагу это не поможет
Может ли противник реализовать меры, предлагаемые в настоящем материале, в его собственных БПЛА-камикадзе, предназначенных для атаки целей на территории России?
Разумеется, может, но пользы ему это принесёт значительно меньше, если вообще принесёт.
Вся проблема в том, что БПЛА-камикадзе у вооружённых сил Украины (ВСУ) значительно меньше, чем у Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ), то же самое и со средствами ПВО.
Атаки украинских БПЛА-камикадзе, особенно вглубь российской территории, основаны на максимальной скрытности полёта, который осуществляется на минимально возможной высоте. В этом случае буксируемая ложная цель либо просто демаскирует украинский БПЛА, либо вообще зацепится за какое-нибудь дерево или линию электропередач.
Наберут высоту?
Возможно, но тогда российская ПВО потратит две ЗУР на один украинский БПЛА вместо одной, мы понесём чуть большие расходы, а противник полностью лишится шансов на нанесение ударов вглубь российской территории.
Оснащённые буксируемыми ложными целями 50 украинских БПЛА-камикадзе в месяц – это примерно 100 потраченных российских ЗУР (условно), а оснащённые буксируемыми ложными целями 50 российских БПЛА-камикадзе «Герань-2» в день – это порядка 3 000 украинских ЗУР в месяц. У них вообще столько есть?
Даже если количество украинских БПЛА умножить на два, а российских разделить на эту же цифру, то глобально это ничего не поменяет – всё равно это игра в одни ворота. Главное, поддерживать соотношение количества в свою пользу, с разрывом более чем на порядок.
Стоит упомянуть ещё один момент – высокотехнологичные ЗУР стран Запада всё чаще полагаются на hit-to-kill – прямое попадание в цель, при этом их боевая часть (БЧ) имеет минимальную мощность или вообще отсутствует, тогда как в советских/российских ЗУР чаще всего применяются могучие БЧ, позволяющие использовать их даже в качестве оперативно-тактических ракет класса «земля-земля», в чём мы уже убедились в ходе СВО. При подрыве таких БЧ даже рядом с буксируемой ложной целью велика вероятность уничтожения и самого БПЛА-носителя.
Найденная на шоссе в Киеве хвостовая часть перехватчика PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI), поражающего цели прямым попаданием, после встречи с неизвестной целью
Выводы
Применение буксируемых ложных целей в составе БПЛА-камикадзе «Герань-2» позволит окончательно закрыть вопрос украинской ПВО, если не путём уничтожения РЛС и пусковых установок, то хотя бы максимальным исчерпанием запасов ЗУР, имеющихся у ВСУ.
Сокращение потерь БПЛА-камикадзе «Герань-2» от воздействия средств ПВО противника в 1,5–2 раза эквивалентно соответствующему увеличению объёмов их производства – «сэкономил, считай – заработал». Больше «Гераней» доберётся до своих целей невредимыми, больше объектов на территории противника будет поражено, меньше БПЛА-камикадзе он сможет произвести и применить против нашей страны.
Применение буксируемых ложных целей в сочетании с возможным увеличением объёмов производства БПЛА-камикадзе «Герань-2» позволит осуществлять системное воздействие на противника, например, полностью сорвать мобилизацию, уничтожив все призывные пункты, военкоматы и другие соответствующие объекты, или парализовать экономику Украины, разрушив хранилища наличных денег и отключив инфраструктуру, обеспечивающую проведение безналичных платежей.
B отличие от «серебряных пуль» – сложных и дорогостоящих высокоточных крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет большой дальности, предназначенных только для поражения особо важных целей, БПЛА-камикадзе типа «Герань-2», могут играть решающую роль в достижении победы над противником в ходе военных конфликтов за счёт своей массовости, а применение буксируемых ложных целей должно этому максимально поспособствовать.