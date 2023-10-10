Буксируемые ложные цели для БПЛА «Герань-2» сократят эффективность украинских средств ПВО в 1,5–2 раза



БПЛА-камикадзе «Герань-2»

Тактика применения

«Американская компания «ABC» сообщает, что Австралия передаст Украине 110 комплексов Slinger, произведённых компанией Electro Optic Systems (EOS) в 2023 году. Комплекс Slinger включает в себя гиростабилизированную скорострельную автоматическую 30-милиметровую пушку M230LF, обладающую скорострельностью до 200 выстрелов в минуту. В качестве боеприпасов используются осколочно-фугасные снаряды с неконтактным датчиком цели (НДЦ). Наведение осуществляется с помощью малогабаритной РЛС и оптоэлектронного комплекса. Благодаря такому оснащению, комплекс должен без труда справляться с различными воздушными целями, в том числе с вертолётами и БПЛА. Украина получит 110 данных систем противовоздушной обороны».



Комплекс Slinger австралийской компании Electro Optic Systems



Стоимость ЗУР для американского ЗРК Patriot большой дальности достигает (или уже превышает?) 5 млн долларов

«Герань» с «хвостиком»



ВВС США и других стран Запада активно используют буксируемые ложные цели, почему-то у нас этот способ защиты пока не получил распространения



Уголковый отражатель и линзы Люнеберга

«ВСУ распространили первое видео боевого применения, полученных Украиной от Великобритании в начале августа этого года ЗРК, использующих в качестве ЗУР ракеты «воздух-воздух» малой дальности AIM-132 ASRAAM с ИК ГСН. Стрельба ракетами ASRAAM на видео ведется по БПЛА-камикадзе «Герань-2».



Самоходная пусковая установка с двумя ракетами AIM-132 ASRAAM с ИК ГСН на базе шасси SupaCat

Врагу это не поможет



Найденная на шоссе в Киеве хвостовая часть перехватчика PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI), поражающего цели прямым попаданием, после встречи с неизвестной целью

Выводы