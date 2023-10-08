Поставляемое Западом Киеву оружие оказалось в руках палестинских формирований сектора Газа

Вооружение западного производства активно применяется для атак на Израиль. Дело в том, что поставляемое Западом Киеву оружие неожиданно оказалось в руках палестинских вооруженных формирований сектора Газа.
Среди прочего, об этом свидетельствует публикация в сети интернет, где представители военно-политического движения ХАМАС благодарят «украинских братьев» за оружие, ранее поставленное странами НАТО для Вооруженных сил Украины, демонстрируя его образцы.
Большая часть РПГ, использовавшихся в операции «Наводнение Аль-Аксы», была поставлена украинцами
- утверждает также один из Telegram-каналов Ближнего Востока.
Собственно, об утечках западного оружия с территории Украины на «черные рынки» мира различные источники сообщали многократно, причем первые такие сообщения стали поступать уже давно.
Но наиболее ярко данная проблема стала проявляться со вчерашнего дня, когда палестинские вооруженные формирования фактически начали полномасштабную войну против Государства Израиль. Внезапно оказалось, что противотанковые комплексы NLAW, натовское стрелковое оружие и многое другое применяется бойцами ХАМАС против израильских силовиков. А ведь изначально задумывалось, что данное вооружение военнослужащие ВСУ задействуют против российской армии.
Вчера утром палестинцы выпустили по разным данным от 2,5 до 5 тысяч ракет. Оказалось, что против ракетного удара такой интенсивности система ПВО Израиля показала невысокую эффективность.