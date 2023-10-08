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Поставляемое Западом Киеву оружие оказалось в руках палестинских формирований сектора Газа

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Поставляемое Западом Киеву оружие оказалось в руках палестинских формирований сектора Газа

Вооружение западного производства активно применяется для атак на Израиль. Дело в том, что поставляемое Западом Киеву оружие неожиданно оказалось в руках палестинских вооруженных формирований сектора Газа.


Среди прочего, об этом свидетельствует публикация в сети интернет, где представители военно-политического движения ХАМАС благодарят «украинских братьев» за оружие, ранее поставленное странами НАТО для Вооруженных сил Украины, демонстрируя его образцы.

Большая часть РПГ, использовавшихся в операции «Наводнение Аль-Аксы», была поставлена украинцами

- утверждает также один из Telegram-каналов Ближнего Востока.

Собственно, об утечках западного оружия с территории Украины на «черные рынки» мира различные источники сообщали многократно, причем первые такие сообщения стали поступать уже давно.

Но наиболее ярко данная проблема стала проявляться со вчерашнего дня, когда палестинские вооруженные формирования фактически начали полномасштабную войну против Государства Израиль. Внезапно оказалось, что противотанковые комплексы NLAW, натовское стрелковое оружие и многое другое применяется бойцами ХАМАС против израильских силовиков. А ведь изначально задумывалось, что данное вооружение военнослужащие ВСУ задействуют против российской армии.

Вчера утром палестинцы выпустили по разным данным от 2,5 до 5 тысяч ракет. Оказалось, что против ракетного удара такой интенсивности система ПВО Израиля показала невысокую эффективность.
Использованы фотографии:
ХАМАС
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70 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:02
    +4
    А это точно телеграм канал вещает из сектора Газа? bully
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 12:21
      0
      Скорее всего оружие попадает через Турцию,которая плотно работает с Украиной.
      Учитывая,что в Израиль попала не одна тысяча радикальных беженцев с Украины,можно предположить наличие "сочувствующих" противникам Израиля,которые могут вести разведку границе с Газой и даже тренировать палестинцев.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 13:07
        +2
        Цитата: knn54
        не одна тысяча радикальных беженцев с Украины

        Такие вещи решаются не на уровне бешенцев, а на уровне высшего руководства.
      2. svarog77
        svarog77 Сегодня, 13:41
        0
        Да большая часть поставок уже на территории Польши распродается...
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 12:33
      -4
      А это точно телеграм канал вещает из сектора Газа?

      Из того, что в Воронеже :) Про который Хой пел.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:28
        +3
        Особенно порадовало
        неожиданно оказалось в руках палестинских вооруженных формирований сектора Газа.

        Для кого неожиданно????
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:49
      0
      Тралфлот,это то о чём я писал-"укроинский след",и возможно что они готовили воевать бойцов ХАМАСа!
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:03
    +18
    Поставляемое Западом Киеву оружие оказалось в руках палестинских формирований сектора Газа


    По сути Запад транзитом через Зеленского вооружил ХАМАС.Интересно у ХАМАС есть уже Patriot или только везут из Киева?
    1. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 12:15
      +14
      В 14 году со складов ВСУ даже ополченцы закупались. Так что для Зеленского много почёта.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:16
      +6
      Надеюсь, на подходе и « пэтриот». Не делай рагулям добра. Впредь- наука будет.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:23
        +8
        Знаете - не удивлюсь, если окажется что Цэгабония тут и почти не при чём, и что это оружие - даже не пересекало её границу, хотя формально - числилось за укровермахтом.. what
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:36
      +7
      Цитата: Orange-Bigg
      По сути Запад транзитом через Зеленского вооружил ХАМАС.Интересно у ХАМАС есть уже Patriot или только везут из Киева?

      Страшно подумать, что палестинцы сделают с Израилем, если Запад додумается дать Киеву тактическое ядерное оружие.

      Не вызывают сомнения две вещи - что такое оружие Киеву дать очень даже могут и что оно обязательно всплывёт в самом неожиданном для Запада месте.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:02
      +3
      Блин,нашли "братьев"..Война еврея против Израиля?Нет,вы не понимаете,это-гешефт...
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:03
    +11
    Внезапно оказалось, что противотанковые комплексы NLAW, натовское стрелковое оружие и многое другое применяется бойцами ХАМАС против израильских силовиков.
    А ведь предупреждали. Заполучите, и распишитесь.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:06
      +15
      Через год.ХАМАС атаковал Израиль при помощи F-16 и ракет Storm Shadow.Но откуда?Добрые люди помогли.

      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 12:15
        +4
        Orange-Bigg (Александр)
        Сегодня, 12:06
        НОВЫЙ

        +4
        Через год.ХАМАС атаковал Израиль при помощи F-16 и ракет Storm Shadow.Но откуда?Добрые люди помогли.
        Очень даже вполне. Вспоминается пословица насчет рыбака, и другого рыбака. Так и с этими. Увидят друг друга)) wink
  4. SSR
    SSR Сегодня, 12:04
    +7
    Уже в телеге есть эти ролики и еще не известно где в европе применят его беженцы с БВ. wassat
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:05
    +16
    Борьба с коррупцией в укрорейхе удалась. Можно вступать в Евросоюз! am
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:06
    +13
    Ну так тут чему удивляться, оно и не только там! Скоро любой теракт будет амерским оружием, пусть все видят кто главный поставщик.
    Израиль украм снаряды, а те в благодарность против него оружие, все логично :))
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:16
      +3
      Вадим С (Вадим С)
      Сегодня, 12:06
      НОВЫЙ
      +2
      Ну так тут чему удивляться, оно и не только там! Скоро любой теракт будет амерским оружием, пусть все видят кто главный поставщик.
      Израиль украм снаряды, а те в благодарность против него оружие, все логично :))
      Всё по жизненному сценарию.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:22
      +6
      Цитата: Вадим С
      Израиль украм снаряды, а те в благодарность против него оружие, все логично

      Так деньги то не пахнут, бизнес не приемлет благодарность.
    3. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 12:36
      +4
      Да вроде там ментальность такая, "Сосед, дай поесть, а то тебе под дверь нас рать нечем".
    4. guest
      guest Сегодня, 13:08
      +2
      Цитата: Вадим С
      Израиль украм снаряды, а те в благодарность против него оружие, все логично :))

      Вот смешно будет если эти же снаряды назад по Израилю прилетят.
    5. стар
      стар Сегодня, 13:54
      +1
      ХАМАС поблагодарил евреев Украины за проданное им оружие для борьбы с евреями Израиля
  7. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 12:07
    +6
    Бизнес и не чего личного Украине отдовали бесплатно, а на перевалочном хабе в Польше решили нагреть ручки, да и деньги то не малые, вот укрорейх + полякрейх провернули хорошую сделку, я горжусь ими, правильным путём идёте товарищи, наших бойцов меньше погибнет на поле, а оружие для укрорейха должно быть передано палистинцам, пусть мерикатосы хлебнут своего же дерьма!
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 12:37
      +2
      Ну, вот и обернулся бесплатно отдаваемый сыр мышеловкой для крысы, которая им поделилась.
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:08
    +4
    Поставляемое Западом Киеву оружие неожиданно оказалось в руках палестинских вооруженных формирований сектора Газа —

    ***
    — Почему "неожиданно"?
    — Вполне ожидаемо ...
    ***
  9. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:08
    +7
    Какая неприятность. Кто бы мог подумать. )))
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:10
    +14
    Не удивлюсь если это окажется правдой. Евреи с пониманием к этому должны отнестись - ничего личного - это просто бизнес. Прибыль это самое важное.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:27
      +5
      Цитата: убей фашиста
      Не удивлюсь если это окажется правдой.

      А почему неправда, еще год назад писали, что оружие поставляемое Украине появилось на Ближнем Востоке, а затем шведские СМИ сообщили, что в Швеции и Финляндии появилось оружие из Украины.
      1. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 12:41
        -2
        По горячему много фейков генерится, поэтому нужны подтверждения.
  11. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 12:12
    +6
    об этом свидетельствует публикация в сети интернет, где представители военно-политического движения ХАМАС благодарят «украинских братьев» за оружие, ранее поставленное странами НАТО для Вооруженных сил Украины, демонстрируя его образцы.

    Знатно ХАМАС подставил своих чубатых братьев, распространив это на весь мир. Возможно, что тут и наши блогеры поработали.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:32
      +3
      Цитата: Piramidon
      Знатно ХАМАС подставил своих чубатых братьев, распространив это на весь мир. Возможно, что тут и наши блогеры поработали.

      "Даркнет" в рекламе не нуждается, он и без блогеров хорошо работает. Все имеется, если есть доллары.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:12
    +5
    Красивая многоходовка... Теперь все довольны и украинцы и ХАМАС.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:17
      +5

      Иезекиль 25-17 (Андрей)
      Сегодня, 12:12
      НОВЫЙ
      +1
      Красивая многоходовка... Теперь все довольны и украинцы и ХАМАС.
      Больше всех израиль)).
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:33
        +3
        Цитата: a.s.zzz888
        Больше всех израиль)

        Так за любовь платить нужно.
    2. Был Мамонт
      Был Мамонт Сегодня, 12:38
      +3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Теперь все довольны и украинцы и ХАМАС.

      Два сапога-пара.
  13. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:13
    +2
    Какая хорошая новость!Не удивлюсь если подобная масштабная вылазка будет совершена где-нибудь в европе...Хотелось бы чтобы это произошло в Германии,давненько в немецких городах не было разрушений и трупов на улицах...
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 12:40
      +2
      Немцы научены, Коран публично не жгут.
      А вот шведы...
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 12:52
        0
        Немцы научены, Коран публично не жгут.
        А вы уверены, что террористам повод нужен? При этом никто толком не знает, кто там рулит.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:53
      +1
      Цитата: taiga2018
      Не удивлюсь если подобная масштабная вылазка будет совершена где-нибудь в европе...Хотелось бы чтобы это произошло в Германии,давненько в немецких городах не было разрушений и трупов на улицах...

      Когда будет решено сворачивать накачку укров подобное будет организовано в Европе в качестве повода для прекращения поставок оружия.
  14. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:13
    +2
    Ну держись, бычье чубатое!) Хотя, чубатые за копейку- маму родную продадут. Таков менталитет. Это не лечится.
  15. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:14
    +5
    Я имею в виду, что еврей Блинкен вооружил тех же людей, которые сейчас нападают на его собственный народ в Израиле, я думаю, Блинкен проделал большую работу!
  16. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 12:21
    +2
    Ну кто бы сомневался. Возможно мы ещё увидим Хамасовцев залетающих на Обетованную Землю не на парапланах, а на укро-лендлизовских F16.. Все таки деньги шейхов, вполне могут сотворить и такие чудеса.
  17. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 12:21
    +2
    Сало уронили! Хероям сАлааа...уакбар! wassat
  18. Игорь К
    Игорь К Сегодня, 12:22
    +1
    Есть ещё буйные арабы в гейропейских государствах кои судя по всему так же вооружены Западом через окраину.
    Второе действие судя по всему будет в государствах сада или как их там назвал пьяница баррель?
  19. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 12:24
    +8
    О украинских оружейных баронах не сказал только ленивый. Еще в начале СВО был ролик американского наемника который в составе колонны выдвинулся к месту боевых действий. Больше всего наемника удивило что два грузовика с вооружением вышли с колонной но до места не добрались. Грузовики просто бесследно исчезли. Наемник искренне удивлялся этому факту. А сколько таких грузовиков с оружием исчезло за все время боевых действий? И вот это оружие появилось и этому есть подтверждение. Пока Моссад разыгрывал многоходовку с арестом Виктора Бута которого выдвинули главным виновником за плачущих израильских танкистов во второй Ливанской войне 2006 года под носом Моссада украинские оружейные бароны накачали оружием ХАМАС и ХЕЗБОЛЛУ и теперь придется плакать не только танкистам. Когда пару лет назад СМИ сообщили что Моссад возглавила дама то стало ясно что добром это не кончится. Так что не удивляйтесь товарищи евреи. Если дама из Моссада это копия Аннылены Бербок то плакать придется долго.Возможно оружейные бароны снабжавшие оружием ХАМАС не только украинские. Главный хаб по доставке оружия находится в Польше. Возможно тут и польские оружейные бароны поработали.
  20. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:24
    +8
    Внезапно оказалось, что противотанковые комплексы NLAW, натовское стрелковое оружие и многое другое применяется бойцами ХАМАС против израильских силовиков.
    Внезапно ли? Об этом предупреждали Запад еще год назад - ваше оружие из украины расползается по всему миру. Но разве это кого-то там беспокоило. Сегодня уж точно беспокоит Израиль, а завтра может обеспокоит и какую-нибудь европейскую страну. Чего им и пожелаю.
  21. Комментарий был удален.
  22. HAM
    HAM Сегодня, 12:28
    +2
    Как события в Израиле напоминают басаевские рейды....та же жестокость,та же бессмысленность....появляются смутные подозрения, что кто то один дирижирует этими очень похожими событиями....подкидывает нужные идеи и оружие.Кому то очень не нужен мир на БВ...
  23. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:30
    +3
    Ну так кто же сомневался, что укрошумеры будут торговать западным оружием.
    Наверное только наивные американцы.
    Впрочем им всё равно, свои деньги они всё равно получают.
    А кого потом будет убивать это оружие, это им до лампочки.
  24. ZлоyКот
    ZлоyКот Сегодня, 12:31
    -13
    купить амерское, советское, российское оружие можно где угодно. очень широко по миру оно распространено. есть факты, что оно именно у xoxлов куплено? нет таких фактов, одни предположения. значит, давайте смотреть-Cui bono? получается, выгодно рф, чтобы запад перестал снабжать оружием укров, якобы они его арабам продают. и дело это замутили, чтобы западное оружие засветить. неужели кто то серьёзно думает, что такие великие воины как палестинцы, ливанцы и прочие арабцы могут на равных воевать с евреями? три-четыре дня, максимум- неделя, и кончится война. если не кончится, у евреев есть кузькина мать. бейрут, каир, тегеран, и что там у палестинцев? биби не будет красные линии рисовать, грохнет дуру, и всё. единственно, подальше от израиля, чтобы свою землю не засрать laughing
  25. Lako
    Lako Сегодня, 12:33
    +5
    Ну так,зерновая сделка. Кто ж знает, что там в трюмах зерном присыпано было.
  26. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:35
    +2
    Поставляемое Западом Киеву оружие оказалось в руках палестинских формирований сектора Газа
    А то в США не знали...
  27. Озирис
    Озирис Сегодня, 12:41
    +1
    Прекрасный прецедент для международного расследования коррупции в МО Украине и бесконтрольных поставок оружия ...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:09
      +1
      Цитата: Озирис
      Прекрасный прецедент для международного расследования коррупции в МО Украине и бесконтрольных поставок оружия ...

      Так полосатые и допустили международное расследование "бесконтрольных" поставок организованных под собственным контролем. hi
  28. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 12:46
    +5
    Ну даже если это и правда , глупо надеятся , что это как то повлияет на дальнейшую поддержку Западом Украины , там прекрасно осознают с кем имеют дело . Перефразируя: "Зеленский конечно сукин сын , но это наш сукин сын.."
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:09
      +1
      Вот- совершенно вменяемый комментарий. Все остальное - словесная шелуха. Нам легче не будет, война на нашей земле продолжается. Уничтожать бандеро-фашистов, которых безусловно будут продолжать всемерно вооружать и поддерживать, нам помогать никто не будет. Нашу землю освобождать от "жовто-блакитной" нечисти нам и только нам.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 13:53
        0
        Формируется составы из КНДР, фото есть спутниковое
  29. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:01
    0
    Сейчас всяким предсказателям, вещателям раздолье... они же говорили, предупреждали, что так и будет!
    А оружие, любое, да были б деньги, его можно преобрести много где, ОРУЖЕЙНАЯ МАФИЯ, КОНТРОБАНДА, вечное, бессмертные!
  30. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 13:22
    0
    неожиданно оказалось в руках палестинских вооруженных формирований


  31. Omega option
    Omega option Сегодня, 13:24
    +1
    Это доказывает что США тайно помогают Палестине.
    Главное цель в этой головоломке - Сирия.
  32. Omega option
    Omega option Сегодня, 13:31
    0
    Когда США оставляли Афганистан, то многие тут хихикали, что амеры бегут, проиграли итд. На самом деле это был план США, создали мощную силу враждебную Ирану и даже вооружили оставив часть вооружения.
    Далее вывод своих войск и вооружений Европе, что потом часть тайно перешло бандеровцам.
    А сейчас почему то лица властей Израиля очень спокойные как и у госдеповцеа США. Так как весь хаос управляем и заранее планирован.
  33. tarakan
    tarakan Сегодня, 13:38
    0
    Подскажите, когда жена зели в Израиль поедет?
  34. tarakan
    tarakan Сегодня, 13:45
    0
    Я из Латвии, у нас есть "нац. герой" Герберт Цукурс, собака женского рода, евреев мочил в вторую, после войны массад ему косметику лица сделал, молотком
    Зеля, учи историю
  35. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:46
    0
    Большая часть РПГ, использовавшихся в операции «Наводнение Аль-Аксы», была поставлена украинцами

    - утверждает также один из Telegram-каналов Ближнего Востока.
    Саморекламу никто не отменял. Скорее похоже на Telegram-канал какого-нибудь жителя Ближнего Хутора из Юго-Запада Украины зная об ответной реакции правительства Израиля request
  36. gmss
    gmss Сегодня, 13:46
    0
    Цитата: Pharmacist
    Борьба с коррупцией в укрорейхе удалась. Можно вступать в Евросоюз! am

    ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 13:57
      0
      Он на фото размер своей дупы показывает?
  37. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:49
    0
    "Неожиданно оказалось в руках..." ???
    Вы серьезно? А для кого это было неожиданно? Россия, например, долдонит всему миру об этом уже третий год laughing
  38. Балу
    Балу Сегодня, 14:10
    0
    Ожидаемо и предсказуемо. Одного террориста свои убрали, посмле его похвальбы у кого он купил оружие для своего отряда и маршрут поставки.
  39. Cannon
    Cannon Сегодня, 14:11
    0
    Среди прочего, об этом свидетельствует публикация в сети интернет, где представители военно-политического движения ХАМАС благодарят «украинских братьев» за оружие++++ А как евреи радуются,слов нет..