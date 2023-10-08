Посольство Израиля в США назвало предположительное количество захваченных ХАМАС военных и гражданских лиц

Не менее 100 граждан Израиля были захвачены палестинскими формированиями во время вчерашнего нападения отрядов движения ХАМАС на территорию страны. Такие цифры озвучило посольство Израиля в США.Руководство ХАМАС обещает в скором времени опубликовать свои цифры по попавшим в плен израильтянам. Кроме того, ряд СМИ сообщает о пропаже без вести 750 израильтян. В их числе могут быть как вывезенные в сектор Газа лица, так и погибшие, тела которых пока не обнаружены.Среди захваченных ХАМАС израильтян – как военнослужащие и сотрудники других силовых структур, так и гражданские лица, в том числе женщины и дети. В социальных сетях появляются кадры с захваченными палестинцами девушками, и даже детьми.Известно, что власти Израиля уже вышли на связь с руководством Египта, от которого они хотят помощи в посредничестве при переговорах о судьбе пленных с ХАМАС. Судя по всему, переговоры уже ведутся, но при этом об их конкретных результатах пока не сообщается.Руководство ХАМАС и само может быть не в курсе о точном количестве пленных. Во-первых, связь с отдельными группами членов ХАМАС потеряна, нельзя исключать и того, что они могли погибнуть вместе с перевозимыми ими израильскими пленными.Во-вторых, часть пленных была захвачена обычными палестинцами, не входящими в структуры движения, и их судьба тоже вызывает большие вопросы, потому что непонятно, с кем в данном случае израильская сторона будет вести переговоры.Ряд экспертов считает, что пленных ХАМАС потребует обменять на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев, либо будет использовать в качестве «живого щита» для защиты сектора Газа от сухопутной операции израильской армии.