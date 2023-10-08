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Посольство Израиля в США назвало предположительное количество захваченных ХАМАС военных и гражданских лиц

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Посольство Израиля в США назвало предположительное количество захваченных ХАМАС военных и гражданских лиц

Не менее 100 граждан Израиля были захвачены палестинскими формированиями во время вчерашнего нападения отрядов движения ХАМАС на территорию страны. Такие цифры озвучило посольство Израиля в США.


Руководство ХАМАС обещает в скором времени опубликовать свои цифры по попавшим в плен израильтянам. Кроме того, ряд СМИ сообщает о пропаже без вести 750 израильтян. В их числе могут быть как вывезенные в сектор Газа лица, так и погибшие, тела которых пока не обнаружены.

Среди захваченных ХАМАС израильтян – как военнослужащие и сотрудники других силовых структур, так и гражданские лица, в том числе женщины и дети. В социальных сетях появляются кадры с захваченными палестинцами девушками, и даже детьми.

Известно, что власти Израиля уже вышли на связь с руководством Египта, от которого они хотят помощи в посредничестве при переговорах о судьбе пленных с ХАМАС. Судя по всему, переговоры уже ведутся, но при этом об их конкретных результатах пока не сообщается.

Руководство ХАМАС и само может быть не в курсе о точном количестве пленных. Во-первых, связь с отдельными группами членов ХАМАС потеряна, нельзя исключать и того, что они могли погибнуть вместе с перевозимыми ими израильскими пленными.

Во-вторых, часть пленных была захвачена обычными палестинцами, не входящими в структуры движения, и их судьба тоже вызывает большие вопросы, потому что непонятно, с кем в данном случае израильская сторона будет вести переговоры.

Ряд экспертов считает, что пленных ХАМАС потребует обменять на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев, либо будет использовать в качестве «живого щита» для защиты сектора Газа от сухопутной операции израильской армии.
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45 комментариев
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  1. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 12:18
    -4
    Спаси Господи, захваченных израильтян.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 12:27
      -9
      Ряд экспертов считает, что пленных ХАМАС потребует обменять на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев,

      В Москву нужно звонить евреям, Путину. Он поможет. Без Господа думаю обойтись можно. Если это конечно нужно Израилю...
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 12:57
        -4
        Цитата: Msi
        Без Господа думаю обойтись можно.

        А есть чем ?
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 13:21
        -2
        Цитата: Msi
        В Москву нужно звонить евреям, Путину. Он поможет. Без Господа думаю обойтись можно. Если это конечно нужно Израилю...

        yes Цари на Руси завсегда были помазанниками божьими...
      3. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 13:46
        0
        Msi -нам туда вообще лучше не ввязываться!А то ведь легко можем остаться виноватыми без вины!Там свои расклады,сами всё и порешают как договорятся.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 12:58
      +3
      Спасёт. Только жертву потребует. Как в старые добрые времена. Пора начинать торговаться.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:19
    +6
    Ютуб уже забивают роликами с пленными, в машины заталкивают, женщин волокут белых, в пикапах везут а толпа дикарей их мутузит, жутковатое зрелище конечно
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 12:26
      -1
      А разве Ютуб за такое не банит?
      Странно, ни разу подобное там не попадалось.
      1. Вадим С
        Вадим С Сегодня, 12:32
        0
        Полтора часа назад смотрел, арабские каналы выкладывают и от скайньюс видел ролик, сирийская Санна тоже
    2. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 12:27
      +7
      В 90-е большая часть этих жителей бежала с нашей страны. Вот и "прибежали".Их как раз там селили, так как местные не селились на данных землях.
      1. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 12:38
        +2
        Неужели пугачева, галкин, макаревич со слепаковым тоже там?
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 13:01
          0
          Цитата: убей фашиста
          Неужели пугачева, галкин, макаревич со слепаковым тоже там?

          Пугачева с Галкиным уже деру дали оттуда.
        2. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:37
          0
          Цитата: убей фашиста
          Неужели пугачева, галкин, макаревич со слепаковым тоже там?

        3. Мореход
          Мореход Сегодня, 13:40
          0
          Цитата: убей фашиста
          Неужели пугачева, галкин, макаревич со слепаковым тоже там?

          Макаревич уже в Германии
          1. убей фашиста
            убей фашиста Сегодня, 13:45
            0
            Вот ведь шустрые какие! Надеюсь перед тем как сбежать они успели осудить агрессивную военщину израиля?
        4. gmss
          gmss Сегодня, 14:13
          0
          там - это в списках пропавших? навряд ли - у них чуйка, лыжи всегда смазаны...
          или может уже в ополчение записались
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 13:25
      0
      Цитата: Вадим С
      Ютуб уже забивают роликами с пленными, в машины заталкивают, женщин волокут белых, в пикапах везут а толпа дикарей их мутузит, жутковатое зрелище конечно

      Режиссёру - постановщику следовало бы дикарям лещей накидать за негуманное поведение. Если израильтяне будут сыты и накормлены, то козырей в переговорах больше станет. А так только озлят в конец и будет просто мясорубка...
  3. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:20
    +4
    Представьте себе, что захваченного вчера ХАМАСом израильского генерал-майора отдадут Ирану, чтобы он отомстил за убийство Сулеймани, что и произойдет. Или, если бы его использовали в качестве живого щита на какой-нибудь атомной электростанции, где Иран строит атомные бомбы, это было бы настоящим поражением Израиля.
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 12:25
      +6
      Думаю, там на него уже очередь желающих выстроилась, как за новым айфоном в день начала продаж.
      И, подозреваю, что места в этой очереди продаются, а продавцы тем временем юзают фишки девайса, пока есть возможность. Ибо вскоре оторвут с руками.
  4. AllBiBek
    AllBiBek Сегодня, 12:23
    +3
    "Не менее ста" - весьма расплывчатая формулировка ващета.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 13:14
      -1
      Так здесь же и пишут: про 750 вообще нет информации - может в заложниках, может погибли, может в погребах прячутся. Сотня - это те, про кого нет сомнений, что они в плену (военнослужащие) и в заложниках (гражданские).
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:27
    +2
    Посмотрим куда вывезет эта кривая палестинцев и евреев.
  6. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 12:28
    -8
    Как там Лавров, не надумал ещё признать наших милых друзей из Хамас террористами? Вроде недавно приезжали к нам в Кремль ( за деньгами или советом как лучше девушек насиловать?)?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:27
      +3
      Цитата: тлауикол
      Как там Лавров, не надумал ещё признать наших милых друзей из Хамас террористами? Вроде недавно приезжали к нам в Кремль ( за деньгами или советом как лучше девушек насиловать?)?

      За последним - так это ко всукам...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:28
    0
    Не менее 100 граждан Израиля были захвачены палестинскими формированиями... ряд СМИ сообщает о пропаже без вести 750 израильтян.
    И это судя по всему предварительные данные. А уж ХАМАС найдет способ использования захваченных в своих интересах будьте уверены.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:32
    +3
    Только слухи о ведении переговоров о судьбе пленных израильтян, это ушат холодной воды на горячие головы жителей земли обетованной.Обычно такие переговоры заканчиваются очередным мирным соглашением.А это проигрыш для Израиля.До конца воскресенья осталось не много.Уже вторые сутки на землях Израиля хозяйничает Хамас минимальными силами.Это не наша война,но одну мифологическую армию мира ставят на место,в стоило.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:32
      0
      Цитата: tralflot1832
      Только слухи о ведении переговоров о судьбе пленных израильтян, это ушат холодной воды на горячие головы жителей земли обетованной.Обычно такие переговоры заканчиваются очередным мирным соглашением.А это проигрыш для Израиля.До конца воскресенья осталось не много.Уже вторые сутки на землях Израиля хозяйничает Хамас минимальными силами.Это не наша война,но одну мифологическую армию мира ставят на место,в стоило.

      Ну, про "не нашу", я бы так не горячился, рано пока. Но, учитывая факты, что теперь Израилю не до Украины, плюс обнародованы поставки из вна в Хезболлу, за Меркавой теперь не надо охотится по степям окраины - так привезут, новенькую - так вот всё это говорит что выгодоприобретатель здесь мы...
  9. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 12:32
    -1
    Какое любопытно нападение вышло у ХАМАСа, ничего для себя толком не выиграли за то дали в руки сионистам карт-бланш от мировой "прогрессивной" общественности на уничтожение Газы. Ютубчик заботливо сует в популярную ленту рекомендации "кровавый трэш" в исполнении палестинцев, причем из 100 захваченных такое ощущение одни симпатичные девушки laughing это что бы растрогать сердца людей что ли? Согласен у кого не дрогнет от вида полуголой мадамы в кузове пикапа с бородатыми террористами....ох уж эти театралы.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 12:36
      +2
      Ютубчик заботливо сует в популярную ленту рекомендации "кровавый трэш" в исполнении палестинцев, причем из 100 захваченных такое ощущение одни симпатичные девушки laughing это что бы растрогать сердца людей что ли?

      Ну да мировые СМИ под евреями...видео погибших гражданских палестинцев нам никто не покажет. Как скажут господа евреи - их нет (погибших гражданских)...
  10. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:35
    +3


    Вот так освещают ситуацию сами арабы.

    Желтое - где идут бои с ЦАХАЛом,
    Зеленое - захвачено и контролирует ХАМАС
  11. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 12:38
    -2
    Цитата: Msi
    Ряд экспертов считает, что пленных ХАМАС потребует обменять на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев,

    В Москву нужно звонить евреям, Путину. Он поможет. Без Господа думаю обойтись можно. Если это конечно нужно Израилю...

    Чтобы достучаться до Богов, нужно точно звонить Путину))))
    1. Msi
      Msi Сегодня, 12:44
      0
      Чтобы достучаться до Богов, нужно точно звонить Путину))))

      Да имеется один телефончик на столе, беленький...прямая связь... lol
    2. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 12:51
      -5
      Это вряд ли.. Хамас только только из Кремля уехали. Второй раз за год. Ещё след не простыл.
      Кроме того именинник ещё не определился за Хамас он или за Асада
      1. Msi
        Msi Сегодня, 12:57
        0
        налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем.

        Вот Захарова уже высказала наше отношение к событиям...мы за мир, как всегда. И прекращение насилия...
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 13:11
        -5
        Цитата: тлауикол
        Кроме того именинник ещё не определился за Хамас он или за Асада

        Асад за ХАМАС, Путин за Асада, вроде бы определиться несложно. Только арабы по отношению к гражданским действуют как бы не совсем гуманными методами, пусть наш гарант репу чешет.
        1. тлауикол
          тлауикол Сегодня, 13:32
          -1
          Цитата: мордвин 3
          Цитата: тлауикол
          Кроме того именинник ещё не определился за Хамас он или за Асада

          Асад за ХАМАС, Путин за Асада, вроде бы определиться несложно. Только арабы по отношению к гражданским действуют как бы не совсем гуманными методами, пусть наш гарант репу чешет.

          Странно, а Хамас воевал против Асада вместе с Аль каидой совсем недавно. И вырезал у себя в Газе Хезболла. И ФАТХ вырезал - таких же палестинцев, кстати. А вы уже и забыли?

          Так за кого там Захарова ? За Хамас или Асада?
  12. HAM
    HAM Сегодня, 12:54
    +2
    Уже писал сегодня,что эти события копия наших 90-х в Чечне...та же жестокость,озверелость...вот и думай что ЭТО кому то нужно....в каких кабинетах это планируют??
  13. Иван Северский
    Иван Северский Сегодня, 13:01
    +2
    Очень напоминает теракты 1990-2000-х гг. у нас.
    При этом Израиль еще в 2005 г. дал независимость Сектору Газа. Можно было превратить 40-километровую полосу вдоль моря в курортную зону, но местные предпочитают ненавидеть богатого соседа и стремиться его уничтожить.
    1. rotfuks
      rotfuks Сегодня, 13:14
      +2
      Какая курортная зона? Когда сосед перед этим оттяпал у Секторв Газа значительную территорию оставив им только сектор.
  14. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 13:11
    0
    Судя по вчерашнему фото уничтоженного здания полицейского участка в Сдероте закончилась эра обмена одного капрала на 1000 осужденных боевиков. Похоже боевиков начали уничтожать вместе с заложниками. Так что заложников можно теперь не считать. Теперь ракетными ударами уничтожают боевиков вместе с заложниками.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:20
      0
      Цитата: rotfuks
      Похоже боевиков начали уничтожать вместе с заложниками.

      Нет. ХАМАС сразу после захвата полицейского участка зарезал всех оставшихся в живых полицейских и издевался над трупами. Есть видео. См. Первый ТВ РФ новости.
  15. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:18
    +1
    По Первому ТВ РФ в новостях жуткие кадры с расстрелянной мирной колонной на шоссе. Кучи трупов на обочинах.
    ХАМАС - звери, тот же ИГИЛ. Выжечь всю Газу дотла!
  16. SvetRAzumov
    SvetRAzumov Сегодня, 13:26
    +1
    В связи с событиями на Ближнем Востоке, понятно, что РФ будет втянута в конфликт, причём на стороне Из раиля. Главный рав вин России Б. ЛАЗ АР- «Если мы говорим о нынешней власти В,Путина, то она сделала для евреев столько, сколько никто никогда не делал на протяжении 300 лет. Ведь не только при коммунистах евреям было тяжело, им было непросто всегда. И вдруг положение коренным образом изменилось. Мы очень благодарны властям за это. https://www.kommersant.ru/doc/2138260 Так куратор сегодняшнего, им же установленного режима, милостливо благодарит «власть» послушного и верного последователя. Но СМИ утаивают, что гл. рав вин –ИНОАГЕНТ- гражданин США и Италии, первый и лучший друг. А в Кремле для него раскрыты все двери. Все 16 детей регулярно встречаются и любят «дядю Вову»? На вопрос журналиста газеты «Коммерсантъ»: «Как получилось, что вы, будучи гражданином США, возглавили религиозную организацию в России? По новому закону об НКО вас можно было бы рассматривать как иностранного агента? Ответ:- Наверное, можно. Но я скажу так: когда я приехал в Россию, это было более 20 лет назад, через несколько дней я понял, что приехал сюда навсегда! На следующий вопрос: «Оппоненты вас стали называть "прокремлевским раввином". Как вы можете это прокомментировать? Ответ: -« Я «не хотел» быть главным раввином, но после того как РЕК сделал свой выбор, стало понятно, с кем будет встречаться Президент». «Когда я вижу проявления антисемитизма, я громче всех начинаю критиковать власть. Если нас цепляют, мы жестко реагируем. В остальных случаях я «вне политики»»? А если поднять закулису событий, - дочитать до конца декларацию этого личного представителя РФ в Нью-Йорке: https://dzen.ru/a/ZCx26jRcrB-Wjv0P?utm_referer=www.google.com то, - испытаете ШОК - удар молнии! И дополню словами Б.Лаз ара: «Религия - самое красивое учение, которое помогает человеку. А когда она становится причиной разногласия, это уже не религия, а что-то другое». Вот так плетут свои сети пришлые Ядовитые пауки! Теперь, надеюсь, понятно, почему РФ выступит именно на стороне ИзРАиля«изгнанных из Рая и проклятых Богом служителей Диавола?» И это в Библии «От Иоанна» гл.8.ст.44. – прямо подчёркнуто. А то что дети Диавола цинично самопровозгласились - «богоизбранными», путая мир,- нужно иметь ввиду, своим «богом» они называют и имеют ввиду, не Нашего «Бога Творца мира и всяго Сущего», а своего Диавола! Например, экс-помошник Пр-та В.Сурков, на самом деле его фамилия Дудаев, он подтверждает свою принадлежность к тому, кому они молятся, в своих стихах: «Наш хозяин – Денница (Сатана), мы узнаем его стиль. К Рождеству вместо снега он посылает нам пыль.» «Бог простит и себя, и его, и сто тысяч Иуд». «Пусть меня гонят сквозь город простуженный, И через мост, Прямо туда, где метелью разбуженный,- Старый погост. https://warsh.livejournal.com/1590628.html Всем давно понятно, что Именно вторжение и Захват ключевых позиций во власти поклонников Ядовитого паука,- привели нас к сегодяшнему катастрофическому Разрушению Матушки России!
  17. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 14:14
    0
    Нам уже показали душещипательные кадры ухоженных израильских девушек которых бородатые злодеи увозят на пикапах. И это только первая пропагандистская серия. Вторая серия будет когда ХАМАС вытеснят с территории Израиля то мы наверняка увидим израильский вариант украинской Бучи. Европейских лидеров будут месяц возить в израильскую Бучу и будут показывать упакованные в черные пакеты трупы. Есть в Израиле населенный пункт схожий с названием МЯСНИК? Режиссеры таких сценариев одни и те же. И режиссеры привычек не меняют.
  18. ИванДурак
    ИванДурак Сегодня, 14:23
    0
    Тут хоч не хочь, а сша должны показать своё могущество / отсутствие такового.