Вооруженные силы Российской Федерации ведут активные бои с украинскими формированиями на оккупированной части Луганской Народной Республики (ЛНР). Сегодня ряд военных Telegram-каналов опубликовал информацию, что бойцы ВС РФ вышли на окраины поселка Макеевка на Сватовском направлении.Ранее в окрестностях Макеевки длительное время шли интенсивные бои с украинскими формированиями. Сейчас здесь тоже идет ожесточенный бой, украинские боевики пытаются оборонять свои позиции, но наши подразделения продвигаются вперед.Telegram-канал WarGonzo в утренней сводке также сообщал о продвижении российской армии в районе Макеевки. Кроме того, ВС РФ активно наступают и на Купянском направлении, в том числе в районе Синьковки. Сообщается о прилетах по местам размещения личного состава и военной техники ВСУ в Волчанске.В то же время, украинское командование пытается улучшить ситуацию для ВСУ на Купянском направлении, перебрасывая сюда резервы. Например, в Петропавловку из Сумской области переброшен батальон 117-й отдельной бригады территориальной обороны.Кроме того, в район Синьковки переброшен батальон 101-й бригады территориальной обороны из Закарпатской области. Его боевиками командование хочет усилить позиции, занимаемые сейчас изрядно потрепанной 105-й бригадой территориальной обороны из Тернопольской области. Источники сообщают, что украинские боевики деморализованы, не хотят идти на передовую, их боевой дух стремительно падает, что и не удивительно в условиях продолжающегося наступления ВС РФ.