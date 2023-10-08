Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкоры сообщают, что бойцы ВС РФ вышли на окраины Макеевки на Сватовском направлении

17
Военкоры сообщают, что бойцы ВС РФ вышли на окраины Макеевки на Сватовском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации ведут активные бои с украинскими формированиями на оккупированной части Луганской Народной Республики (ЛНР). Сегодня ряд военных Telegram-каналов опубликовал информацию, что бойцы ВС РФ вышли на окраины поселка Макеевка на Сватовском направлении.


Ранее в окрестностях Макеевки длительное время шли интенсивные бои с украинскими формированиями. Сейчас здесь тоже идет ожесточенный бой, украинские боевики пытаются оборонять свои позиции, но наши подразделения продвигаются вперед.

Telegram-канал WarGonzo в утренней сводке также сообщал о продвижении российской армии в районе Макеевки. Кроме того, ВС РФ активно наступают и на Купянском направлении, в том числе в районе Синьковки. Сообщается о прилетах по местам размещения личного состава и военной техники ВСУ в Волчанске.


В то же время, украинское командование пытается улучшить ситуацию для ВСУ на Купянском направлении, перебрасывая сюда резервы. Например, в Петропавловку из Сумской области переброшен батальон 117-й отдельной бригады территориальной обороны.

Кроме того, в район Синьковки переброшен батальон 101-й бригады территориальной обороны из Закарпатской области. Его боевиками командование хочет усилить позиции, занимаемые сейчас изрядно потрепанной 105-й бригадой территориальной обороны из Тернопольской области. Источники сообщают, что украинские боевики деморализованы, не хотят идти на передовую, их боевой дух стремительно падает, что и не удивительно в условиях продолжающегося наступления ВС РФ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:31
    +9
    Все это очень хорошо, но главный вопрос решается в районе Работино и Россия должна покончить с тем очагом наступления, который создали украинцы и который постепенно расширяется.Вам нужно использовать всю свою огневую мощь, чтобы уничтожить этот очаг, окружив его или любым другим способом, который предлагает военная наука.Ситуация в Работино — небольшая рана, которую необходимо любой ценой прижечь, иначе произойдет серьезное кровотечение.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:57
      +1
      Вам нужно использовать всю свою огневую мощь,

      Есть сомнения, что ВКС РФ используют всю свою огневую мощь в районе Работино/Вербовое.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:42
      0
      Проблема в том что уже начались первые дожди,а максимум через суток 10 будет идти сильные ливни и наступление с обеих сторон станет невозможным. Так что по сути дела на исправление положения нам отпущено природой максимум чуть больше недели!
  2. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 12:36
    +3
    Уже третий месяц читаю про наступление в районе Синьковки. Она что, 100 км в ширину?
    Зачем выдавать позиционные бои с редкими вылазками на чужие опорники за наступление?
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:53
      +1
      100 не 100, а вот так выглядит ЛБС, а почему не несёт смысл, админ?
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:39
    +1
    пытается улучшить ситуацию для ВСУ на Купянском направлении, перебрасывая сюда резервы..... переброшен батальон 117-й отдельной бригады территориальной обороны.
    Что то серьезное готовится? fool Ну и новость... Обычное латание дыр.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 13:41
      0
      По моему, что то серьезное готовится вот здесь -

      "В оккупированной части Херсонской области ВСУ продолжают формировать четвертую ударную группу "Катран" из четырех бригад Корпуса морской пехоты: 35-я, 36-я, 37-я и 39-я. Ранее помимо этой группы были сформированы другие: "Омаха", "Нормандия" и "Гром". Противник планирует несколько десантов в дельте Днепра ,чтобы пробить кратчайший коридор до Крыма. " (с)
      С Военной хроники.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    +11
    бойцы ВС РФ вышли на окраины поселка Макеевка на Сватовском направлении.
    Пока два дня идут жаркие дебаты об Израиле и палестинцах наши бойцы продолжают делать свою работу. Успехов ребятам и минимальных потерь.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 13:08
      +1
      Какие "дебаты"... На миномётный огонь Хизбаллы Израиль ответил ударом артиллерии по всем точкам, не постеснялся и спрашивать разрешения не стал. Не то что обстрел Белгородчины с 31 апр 23, уже седьмой месяц пошёл, а что-то ответа не слышно.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:16
        +2
        Какие "дебаты"...
        Я про сайт ВО, но ни как не про действия ЦАХАЛ и ХАМАС.
      2. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 13:26
        +3
        Цитата: Egeny
        Какие "дебаты"... На миномётный огонь Хизбаллы Израиль ответил ударом артиллерии по всем точкам, не постеснялся и спрашивать разрешения не стал. Не то что обстрел Белгородчины с 31 апр 23, уже седьмой месяц пошёл, а что-то ответа не слышно.

        Так Вы не сравнивайте РФ и Израиль.
        Площадь 404 и Израиля..
        Палестину и РФ..
      3. URAL72
        URAL72 Сегодня, 13:41
        0
        Как это ответа не слышно? Приезжайте на передовую, услышите. В Московском метро за поездами конечно не слышно. Или вы хотите в качестве ответа ядерный удар? Так Америка тоже этого хочет.
      4. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 13:45
        +2
        А зачем Израилю спрашивать разрешения и у кого? Их действия "мировое сообщество" абсолютно никак не осуждает. А еще и приветствует. Что бы так не воевать просто разнося всё что торчит выше метра от земли в Палестине? Тут никакой решимости и каких-то гениальных стратегических и тактических решений вовсе не нужно.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:09
    0
    Украина- уже не актуальна. Рагулей само- собой, на фарш. Такова их судьба, рагулячья.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:09
    0
    В то же время, украинское командование пытается улучшить ситуацию для ВСУ на Купянском направлении, перебрасывая сюда резервы.
    А А вот это есть важная задача, громить резервы противника на марше!!!
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:22
    +1
    Непосредственным образом, события в Израиле никак не отразятся на нашем положении. Послаблений не будет, так как вооружать и поддерживать бандеро-фашистов запад не прекратит. Не для того они это все начинали , не для того вкладывались. А, Израиль порядок наведет достаточно быстро.
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:30
    +1
    И всё же ждём настоящего нашего наступления, а не десятками метров.