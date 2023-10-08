В Египте полицейский открыл огонь по автобусу с израильскими туристами, есть погибшие

Сегодня в Египте был обстрелян из автоматического оружия туристический автобус, перевозивший граждан Израиля. Об этом сообщают арабские средства массовой информации, ссылаясь на информацию от источников на месте происшествия.
Автобус с израильскими туристами находился в египетском городе Александрия. Огонь по автобусу открыл вооруженный автоматическим оружием сотрудник египетской полиции.
По сообщениям арабских СМИ погибли 3 человека – 2 гражданина Израиля и 1 гражданин Египта. Однако другие источники утверждают, что количество погибших выше и составляет шесть человек. Еще несколько человек в результате обстрела получили ранения различной степени тяжести.
Данное происшествие свидетельствует о том, что эйфория после вчерашнего нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль охватила и радикально настроенных граждан в соседних арабских государствах. Власти Египта максимально сдержанно отреагировали на вчерашние события и, судя по всему, могут стать посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС о судьбе пленных израильтян.
Однако в египетском обществе очень сильны антиизраильские и религиозно-фундаменталистские настроения, есть их приверженцы и среди личного состава египетских силовых структур. Поэтому в самом происшествии нет ничего удивительного. Скорее интересна странная «смелость» израильских туристов, отправившихся в страну с недружественным населением и оказавшихся там в разгар таких событий на Ближнем Востоке.