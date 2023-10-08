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В Египте полицейский открыл огонь по автобусу с израильскими туристами, есть погибшие

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В Египте полицейский открыл огонь по автобусу с израильскими туристами, есть погибшие

Сегодня в Египте был обстрелян из автоматического оружия туристический автобус, перевозивший граждан Израиля. Об этом сообщают арабские средства массовой информации, ссылаясь на информацию от источников на месте происшествия.


Автобус с израильскими туристами находился в египетском городе Александрия. Огонь по автобусу открыл вооруженный автоматическим оружием сотрудник египетской полиции.

По сообщениям арабских СМИ погибли 3 человека – 2 гражданина Израиля и 1 гражданин Египта. Однако другие источники утверждают, что количество погибших выше и составляет шесть человек. Еще несколько человек в результате обстрела получили ранения различной степени тяжести.


Данное происшествие свидетельствует о том, что эйфория после вчерашнего нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль охватила и радикально настроенных граждан в соседних арабских государствах. Власти Египта максимально сдержанно отреагировали на вчерашние события и, судя по всему, могут стать посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС о судьбе пленных израильтян.

Однако в египетском обществе очень сильны антиизраильские и религиозно-фундаменталистские настроения, есть их приверженцы и среди личного состава египетских силовых структур. Поэтому в самом происшествии нет ничего удивительного. Скорее интересна странная «смелость» израильских туристов, отправившихся в страну с недружественным населением и оказавшихся там в разгар таких событий на Ближнем Востоке.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ben & Gab - https://www.flickr.com
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47 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:49
    +11
    О чём я и говорил - просто так арабы теперь не успокоятся. Израильтянам теперь везде будет крайне некомфортно...
    (это если цензурно и очень вежливо выразиться)
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 12:52
      +5
      Началось?
      ........................
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:53
        +8
        Я бы сказал - продолжилось и в других странах...... Израильтянам теперь надо быть за рубежом ооочень аккуратными. И в поведении и в словесах. Иначе их просто станут резать. Тупо резать.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 13:00
          +13
          Ну теперь точно нашим новоявленным евреям галкиным, макаревичам, ургантам, ещё ушастый с гитарой, забыла фамилию winked ... и прочим "большим патриотам России" будет там проблематично с концертами ездить.
          Глядишь опять припрутся в Россию и песковы им опеспечат концертные залы.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 13:04
            +5
            Так они уже сбежали. Пугачева с Галкиным - в Прибалтику. Чубайс - в Италию. Про остальных - не знаю. Пресса ещё не озвучила.

            зы Насчёт возврата в Россию - сильно сомневаюсь, но не исключаю такого варианта.
          2. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
            Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 13:09
            -17
            Насколько же должна быть у вас ( и тем, кто вроде вас) бесцветная жизнь, чтобы чужие судьбы были столь значительны в вашей жизни.
            Вам-то какое дело до них?
            1. guest
              guest Сегодня, 13:45
              +1
              Цитата: Подполковник ВВС СССРФ в запасе
              Вам-то какое дело до них?

              Да действительно и Власова надо было по твоему мнению назад пустить?
              1. УАЗ 452
                УАЗ 452 Сегодня, 14:01
                0
                А это было бы так удивительно? Памятник Краснову стоит на Дону с 2006 года, мемориальную доску Маннергейму целый Мединский открывал. А чем Власов хуже или лучше?
          3. Комментарий был удален.
          4. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Сегодня, 13:32
            +2
            Цитата: Ясная
            Ну теперь точно нашим новоявленным евреям галкиным, макаревичам, ургантам, ещё ушастый с гитарой, забыла фамилию winked ... и прочим "большим патриотам России" будет там проблематично с концертами ездить.
            Глядишь опять припрутся в Россию и песковы им опеспечат концертные залы.


            Не удивлюсь тому, что от новой Родины эти релоканты и предатели также побежали, как крысы с тонущего корабля. У них нет чести, совести и не способны они на мужество и героизм.
          5. Region-25.rus
            Region-25.rus Сегодня, 14:15
            0
            и песковы им опеспечат концертные залы.
            песковы обеспечат.. а "наши" манкурты попрутся на концерты занося рубли. и немалые fool
      2. Амвросий
        Амвросий Сегодня, 13:05
        0
        absolutely
        https://www.youtube.com/watch?v=lsWvtUoAzXM
      3. Теренин
        Теренин Сегодня, 13:09
        +1
        Цитата: Shurik70
        Началось?
        ........................

        Лес рубят, щепки летят.
      4. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 13:15
        0
        Сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Как сотрудник силовых структур, который обеспечивает правопорядок и безопасность людей может делать такое???
        1. Irokez
          Irokez Сегодня, 13:22
          +6
          Цитата: Николай Иванов_5
          Как сотрудник силовых структур, обеспечивающий безопасность людей может такое делать?

          Радикалы есть везде как и предатели. Вспомните как в Турции застрелили нашего посла.
      5. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 13:33
        0
        Спутник 70-не началось а продолжилось!Это неизбежно случилось бы в любой точке планеты!
    2. Gekki66
      Gekki66 Сегодня, 13:00
      +6
      "Скажите, а погромы будут?"
      "Будут" (с) Дежавю.
      Доигрались евреи.
    3. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 13:00
      -12
      Цитата: Nexcom
      О чём я и говорил - просто так арабы теперь не успокоятся. Израильтянам теперь везде будет крайне некомфортно...
      (это если цензурно и очень вежливо выразиться)


      То есть когда сотрудник силовых структур, обеспечивающий безопасность людей, начинает этих людей расс реливать - это для тебя нормально?
      Может для тебя также нормально когда другой египтянин, также сотрудник безопасности, взорвал наш туристический самолёт с 240 пассажирами и кучей детей? С российскими гражданами.
      Это для тебя нормально ?
      Или ты переобуешься в прыжке и скажешь, что это другое?

      И там и там, радикальный исламизм.
      Которому пофигу кого убивать.
      Русских, евреев.
      Пофигу.

      А вы, двуличные создания, все это оправдываете.

      Арабов нужно не успокаивать, а упокаивать!
      И даже без мира и без гурий.
      В свиных шкурах.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 13:11
        +4
        Цитата: SovAr238A
        Арабов нужно не успокаивать, а упокаивать!
        И даже без мира и без гурий.
        В свиных шкурах.

        У-у-у-у какой ты радикальный.
        1. SovAr238A
          SovAr238A Сегодня, 13:34
          +1
          Цитата: Irokez
          Цитата: SovAr238A
          Арабов нужно не успокаивать, а упокаивать!
          И даже без мира и без гурий.
          В свиных шкурах.

          У-у-у-у какой ты радикальный.

          Я знаю, что такое арабский мир не понаслышке. Не туристом нифига.
          Почти два года провел в разных странах.
          Исламизм радикальный - никогда не закончится, ибо он часть ислама.
          В других религиях, есть радикальные ответсления, но они не часть религии.
          А в исламе - радикализм, это часть религии, неотъемлемая.

          И радикалам, пофигу кого жечь, убивать.
      2. guest
        guest Сегодня, 13:48
        +1
        Цитата: SovAr238A
        И там и там, радикальный исламизм.
        Которому пофигу кого убивать.
        Русских, евреев.
        Пофигу.

        Ну а в чём дело? Ведь нацисты для таких как ты плохие только когда убивают евреев, а если русских то они становятся героями.
      3. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 13:51
        +2
        Всё потому что Вы пытаетесь европейским метром Восток мерить.
        Не получается.
        Посмотрите, в России Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни.
        Почему? Да потому что у них религия стоит на два порядка выше мирских законов, и плевать им на УК и УПК РФ в данном случае.
        Так и здесь, полицейский видит врагов во всех израилитянах. Он забыл что он полицейский. И требовать от него защищать их, это всё равно что потребовать от советского милиционера в 1942 году защищать неожиданно высадившийся немецкий десант от возмущенных советских граждан, стремящихся этот десант уничтожить.
        И возвращаясь к Востоку, вспомните слова товарища Сухова давным давно сказанные:
        "Восток - дело тонкое"
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 13:19
      +1
      Судя по выложенному видео полицейский стрелял в египетской синагоге (район Эль-Маншея),которую министерство культуры АРЕ внесло в Список исламских, коптских и еврейских древностей.
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:28
      +7
      Почему от иудеев которых всего не более 3 % жителей Земли столько шума и криков ? Может правы были цари России введя черту оседлости.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 13:47
        -2
        Так может вы и с методами Гитлера по решению еврейского вопроса согласны? Так он и для славян примерно то же самое предусматривал. Или вы и с этим согласны?
      2. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
        Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 14:08
        0
        Цитата: Silver99
        Почему от иудеев которых всего не более 3 % жителей Земли столько шума и криков ? Может правы были цари России введя черту оседлости.

        Я вам еще много национальностей и стран назову от кого много шума и крика. Сами, м.б., изучите?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    +3
    Египте был обстрелян из автоматического оружия туристический автобус, перевозивший граждан Израиля.
    Судьба распорядилась так, что не вовремя израильтяне решили попутешествовать. Но на то она и судьба, что не знаешь, что случится завтра.
    эйфория после вчерашнего нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль охватила и радикально настроенных граждан в соседних арабских государствах.
    К сожалению это так и гражданам Израиля оказавшимся в арабских странах возможно придется очень худо.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 13:05
      +9
      Цитата: rotmistr60
      Египте был обстрелян из автоматического оружия туристический автобус, перевозивший граждан Израиля.
      Судьба распорядилась так, что не вовремя израильтяне решили попутешествовать. Но на то она и судьба, что не знаешь, что случится завтра.
      эйфория после вчерашнего нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль охватила и радикально настроенных граждан в соседних арабских государствах.
      К сожалению это так и гражданам Израиля оказавшимся в арабских странах возможно придется очень худо.

      Гена, hi безусловно ты прав, но у меня процент сожаления к ним снижается, и на много, когда я вижу воюющих на стороне ВСУ и распевающих "красную калину" евреев мужского и женского полов.
      1. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
        Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 13:35
        -4
        Цитата: Ясная
        Цитата: rotmistr60
        Египте был обстрелян из автоматического оружия туристический автобус, перевозивший граждан Израиля.
        Судьба распорядилась так, что не вовремя израильтяне решили попутешествовать. Но на то она и судьба, что не знаешь, что случится завтра.
        эйфория после вчерашнего нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль охватила и радикально настроенных граждан в соседних арабских государствах.
        К сожалению это так и гражданам Израиля оказавшимся в арабских странах возможно придется очень худо.

        Гена, hi безусловно ты прав, но у меня процент сожаления к ним снижается, и на много, когда я вижу воюющих на стороне ВСУ и распевающих "красную калину" евреев мужского и женского полов.

        Вы настолько зашорены: «когда я вижу воюющих на стороне ВСУ и распевающих "красную калину" евреев мужского и женского поло»
        Это сколько же в ВФУ вы видите евреев? А сколько в ВС РФ?
        Язык ВФУ- русский, то что основной костяк ВФУ- русский, что еще есть чисто «русские» батальоны и перебежчики из России в составе нацбатальонов ВФУ, не видите. Однако, по сведениям МО РФ в составе ВФУ было 18 наемников из Израиля из 11 675 наемников из 84 стран.
        У вас только к евреям меня «процент сожаления к ним снижается» , или по совести к русским и прочим народам, которых в ВФУ до статочно… впрочем, как и в ВС РФ.
        Объективность вам не присуща.
        PS Сравним пропорциональное количество евреев ( менее 0,2,173%) в ВФУ и количество иных. Например, русских (17,3 %) ? Хотя. полагаю. что русских в ВФУ около 40%, потому, что западенцы смылись на Запад.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:03
    +3
    в египетском обществе очень сильны антиизраильские и религиозно-фундаменталистские настроения,
    . Вопрос... а где таких настроений нет, в мусульманских странах???
    Что есть ещё важного, значимого... мусульман сильно больше, очень сильно больше!
  4. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 13:05
    +5
    Разрушенные мечети ещё не раз аукнутся евреям...
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 13:14
      +3
      Цитата: taiga2018
      Разрушенные мечети ещё не раз аукнутся евреям.

      Это даже хуже сожжения Корана. Там хоть одного исполнителя можно наказать, а при взрыве мечети получается правительство и военных надо наказывать, но до них не дотянуться и получается наказывают любого от национальности.
    2. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
      Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 13:18
      -18
      Цитата: taiga2018
      Разрушенные мечети ещё не раз аукнутся евреям...
      Грамотные мусульмане (около 1% от всех), христиане, атеисты знают, чья Земля Израиля по Торе, В. Завету, Корану.
      Аллах обетовал Священную Землю евреям, и не псевдомусульманам, псевдохристианам и неграмотным переписывать и перетолковывать Священный Коран.
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 13:40
        +1
        Не надо выдавть желаемое за действительное, угу?
        Основной христианства является Завет Новый, Ветхий там как приквел, а для мусульман вы - люди из Книги, не более. И в Коране вы яхуди куда чаще чем бени исраэль.
      2. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:52
        0
        Подполковник ВВС СССРФ в запасе (Ефим)
        По вашим комментариям чувствуется, что из этой самой "земли обетованной" и вещаете. Военную пенсию наверно исправно получаете из России, но при случае высказываете свое ФИ в ее адрес?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:07
    +3
    Они приехали туда до того, а когда ХАМАС атаковал попали под раздачу.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Они приехали туда до того, а когда ХАМАС атаковал попали под раздачу.

      fool Это так, но нос держать нужно по ветру. feel
  6. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 13:12
    -9
    Цитата: Gekki66
    "Скажите, а погромы будут?"
    "Будут" (с) Дежавю.
    Доигрались евреи.

    Теперь русские во многих странах вместо евреев.... увы...
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:30
      +3
      русские во многих странах вместо евреев
      В Финляндии даже вывески для руссо-туристо до сих пор на месте, как и сами руссо-туристо. Две недели назад проверял yes .
  7. svarog77
    svarog77 Сегодня, 13:38
    0
    Так что уже можно начинать погромы? winked
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 13:50
      -1
      Да, можно - к вашему дому уже направляются.
  8. boriz
    boriz Сегодня, 13:43
    +1
    На фоне уже сложившейся тенденции на снижение поддержки Украины Западом стоит обратить внимание на ряд фактов.

    В США и Канаде есть сильные диаспоры как украинцев, так и евреев. Но еврейские диаспоры сильнее. Так что разгорающийся конфликт заставит евреев перетягивать одеяло ресурсной поддержки Запада на себя. Евреи подключат к этому всю мощь подконтрольных СМИ.

    Перед конфликтом ХАМАС вооружался оружием с Украины. Только что появился ролик от ХАМАС, где они благодарят Украину за проданное им оружие. При том, что Официально Украина поддержала Израиль. Про еврейские СМИ быстро оформят из Украины изгоя, вооружающего террористов и зарабатывающего на этом коррупционные деньги. И в США все будут дружно топтать Украину, чтобы их самих не притянули за коррупционные связи с ней.
    Да ещё могут всплыть украинские инструкторы. Уж очень действия боевиков хорошо увязаны с опытом СВО. Особенно впечатляют подбитые дронами Меркавы. Сейчас Израмль перебрасывает в район конфликта САУ. А это для дронов совсем лёгкая мишень. К такой войне ЦАХАЛ явно не готов. Да и вообще их боеготовность выглядит весьма слабо.

    Совершенно беспредельный образ действий ХАМАС говорит о том, что конфликт раскручивается на длительную перспективу. Что вызовет ответные действия Израиля. Могут последовать санкции США против Ирана, расстроится договорняк США-Израиль-КСА. Цена на нефть, мягко говоря, не снизится. Проект транзита газа с Левиафана в Европу забудется надолго.

    Россия будет оставаться над конфликтом и стричь купоны с мероприятия, затеянного, скорее всего, ВБ.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:50
    0
    Скорее интересна странная «смелость» израильских туристов, отправившихся в страну с недружественным населением и оказавшихся там в разгар таких событий
    Скорее тупость. fool полное отсутствие мозгов у богом избранных.
  10. Петрович44
    Петрович44 Сегодня, 13:52
    0
    Цитата: Shurik70
    Началось?
    ........................

    Западный берег реки Иордан.
    КПП Дженин спалили.
  11. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 14:00
    -1
    Цитата: guest
    Цитата: Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Вам-то какое дело до них?

    Да действительно и Власова надо было по твоему мнению назад пустить?

    1) Мы перешли на "ты"? Хорошо.. Или ты не из России?
    2) Ты не понял, повторяю, мне нет дела до Галкина, Пугачевой и прочих. С какого рожна они занимают столько места в твоей жизни?
    3) Ты уверен, что между Галкиным, сотнями тысяч граждан ( русских и нерусских), покинувшим Россию и Власовым полное тождество? И о них тоже будешь писать, или это другое?
    4) Галкина лишили российского гражданства?*
    Я это пропустил. Поясните юридически.
    --------------------------------------
    Согласно федеральному закону, лишение гражданства РФ может произойти в случае совершения иностранным гражданином тяжких преступлений против общества, ненадлежащего выполнения им своих обязанностей, выражающихся в создании угрозы национальной безопасности, либо в случае получения гражданства РФ путем обмана или подлога.
  12. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 14:05
    0
    Цитата: Болторез
    русские во многих странах вместо евреев
    В Финляндии даже вывески для руссо-туристо до сих пор на месте, как и сами руссо-туристо. Две недели назад проверял yes .

    Видимо, вы не знает о русофобии во многих странах Европы.... А ведь недолго и изучить...
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:11
      0
      вы не знает о русофобии во многих странах Европы
      Видимо вы читаете специфические медиаматериалы в целях знакомства с Европой- а я там живу ( Англия) и путешествую.
      недолго и изучить.
      Ни одного факта русофобии в Европе не встречал. В Грузии- может быть и есть.
  13. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:10
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    Власти Египта максимально сдержанно отреагировали на вчерашние события
    , То что сделал Мухаммед Анвар ас-Садат, положив Египет под США и Израиль, ещё не значит, что народ с этим согласился и радостно жил. Конечно ужасно что во всей этой вакханалии страдают ни в чём не повинные люди... Но, Израиль тоже не гнушается уничтожать арабские жилые кварталы утверждая что там находились ХАМАС и им сочувствующие... Это примерно как гитлеровцы уничтожали восстание в Варшавском гетто...