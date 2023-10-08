Отряды ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля и ведут бои с израильской армией

Боевые группы палестинского движения ХАМАС в настоящее время ведут бои с израильскими войсками в общине Маген на юге Израиля, на которую они напали сегодня. Об этом сообщает ряд арабских источников.Палестинские формирования ворвались в общину Маген столь же неожиданно, как вчера они вторглись на израильскую территорию, после чего вступили в бой с израильскими силовиками. О том, есть ли погибшие среди палестинцев и израильтян, пока не сообщается.Армия обороны Израиля до сих пор не может освободить территории, на которых оперируют палестинские формирования. Тем временем ряд арабских источников утверждает, что ХАМАС захватил базу израильской армии в районе Кисуфима.Кроме того, обострилась обстановка и на других границах Израиля. В Дженине, что на западном берегу реки Иордан, палестинцы сожгли израильский военный контрольно-пропускной пункт. Северные районы, граничащие с Ливаном, были обстреляны с ливанской территории из минометов. Ответственность за обстрелы взяло на себя действующее в Ливане проиранское движение «Хезболла».Сейчас самолеты ВВС Израиля продолжают наносить удары с воздуха по жилым домам в секторе Газа. Однако ХАМАС не собирается прекращать военную операцию на территории Израиля. Остается неясной судьба израильских военных и гражданских лиц, захваченных в плен палестинскими формированиями. По первым официальным данным, которые озвучила ранее израильская дипломатическая миссия в США, их насчитывается не менее 100 человек, но вероятно значительно больше.