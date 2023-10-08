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Отряды ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля и ведут бои с израильской армией

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Отряды ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля и ведут бои с израильской армией

Боевые группы палестинского движения ХАМАС в настоящее время ведут бои с израильскими войсками в общине Маген на юге Израиля, на которую они напали сегодня. Об этом сообщает ряд арабских источников.


Палестинские формирования ворвались в общину Маген столь же неожиданно, как вчера они вторглись на израильскую территорию, после чего вступили в бой с израильскими силовиками. О том, есть ли погибшие среди палестинцев и израильтян, пока не сообщается.

Армия обороны Израиля до сих пор не может освободить территории, на которых оперируют палестинские формирования. Тем временем ряд арабских источников утверждает, что ХАМАС захватил базу израильской армии в районе Кисуфима.


Кроме того, обострилась обстановка и на других границах Израиля. В Дженине, что на западном берегу реки Иордан, палестинцы сожгли израильский военный контрольно-пропускной пункт. Северные районы, граничащие с Ливаном, были обстреляны с ливанской территории из минометов. Ответственность за обстрелы взяло на себя действующее в Ливане проиранское движение «Хезболла».


Сейчас самолеты ВВС Израиля продолжают наносить удары с воздуха по жилым домам в секторе Газа. Однако ХАМАС не собирается прекращать военную операцию на территории Израиля. Остается неясной судьба израильских военных и гражданских лиц, захваченных в плен палестинскими формированиями. По первым официальным данным, которые озвучила ранее израильская дипломатическая миссия в США, их насчитывается не менее 100 человек, но вероятно значительно больше.
Использованы фотографии:
Wikipedia / https://www.flickr.com/
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39 комментариев
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  1. SvetRAzumov
    SvetRAzumov Сегодня, 13:36
    -32
    В связи с событиями на Ближнем Востоке, понятно, что РФ будет втянута в конфликт, причём на стороне Из раиля. Главный рав вин России Б. ЛАЗ АР- «Если мы говорим о нынешней власти В,Путина, то она сделала для евреев столько, сколько никто никогда не делал на протяжении 300 лет. Ведь не только при коммунистах евреям было тяжело, им было непросто всегда. И вдруг положение коренным образом изменилось. Мы очень благодарны властям за это. https://www.kommersant.ru/doc/2138260 Так куратор сегодняшнего, им же установленного режима, милостливо благодарит «власть» послушного и верного последователя. Но СМИ утаивают, что гл. рав вин –ИНОАГЕНТ- гражданин США и Италии, первый и лучший друг. А в Кремле для него раскрыты все двери. Все 16 детей регулярно встречаются и любят «дядю Вову»? На вопрос журналиста газеты «Коммерсантъ»: «Как получилось, что вы, будучи гражданином США, возглавили религиозную организацию в России? По новому закону об НКО вас можно было бы рассматривать как иностранного агента? Ответ:- Наверное, можно. Но я скажу так: когда я приехал в Россию, это было более 20 лет назад, через несколько дней я понял, что приехал сюда навсегда! На следующий вопрос: «Оппоненты вас стали называть "прокремлевским раввином". Как вы можете это прокомментировать? Ответ: -« Я «не хотел» быть главным раввином, но после того как РЕК сделал свой выбор, стало понятно, с кем будет встречаться Президент». «Когда я вижу проявления антисемитизма, я громче всех начинаю критиковать власть. Если нас цепляют, мы жестко реагируем. В остальных случаях я «вне политики»»? А если поднять закулису событий, - дочитать до конца декларацию этого личного представителя РФ в Нью-Йорке: https://dzen.ru/a/ZCx26jRcrB-Wjv0P?utm_referer=www.google.com то, - испытаете ШОК - удар молнии! И дополню словами Б.Лаз ара: «Религия - самое красивое учение, которое помогает человеку. А когда она становится причиной разногласия, это уже не религия, а что-то другое». Вот так плетут свои сети пришлые Ядовитые пауки! Теперь, надеюсь, понятно, почему РФ выступит именно на стороне ИзРАиля«изгнанных из Рая и проклятых Богом служителей Диавола?» И это в Библии «От Иоанна» гл.8.ст.44. – прямо подчёркнуто. А то что дети Диавола цинично самопровозгласились - «богоизбранными», путая мир,- нужно иметь ввиду, своим «богом» они называют и имеют ввиду, не Нашего «Бога Творца мира и всяго Сущего», а своего Диавола! Например, экс-помошник Пр-та В.Сурков, на самом деле его фамилия Дудаев, он подтверждает свою принадлежность к тому, кому они молятся, в своих стихах: «Наш хозяин – Денница (Сатана), мы узнаем его стиль. К Рождеству вместо снега он посылает нам пыль.» «Бог простит и себя, и его, и сто тысяч Иуд». «Пусть меня гонят сквозь город простуженный, И через мост, Прямо туда, где метелью разбуженный,- Старый погост. https://warsh.livejournal.com/1590628.html Всем давно понятно, что Именно вторжение и Захват ключевых позиций во власти поклонников Ядовитого паука,- привели нас к сегодяшнему катастрофическому Разрушению Матушки России!
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:39
      +18
      Вам опиаты с Ближнего Востока привозят? Чем вдохновляетесь?
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 14:12
        -1
        Мало, что ли, "поехавших" антисемитов? Один в свое время даже собственную жену убил - "агента мирового сионизма". Закралась, понимаешь, в семью.
    2. Gado
      Gado Сегодня, 13:39
      +12
      На все ветки свое гуано выложил, не стыдно?
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:42
      +12
      Вот непонятно во всех российских СМИ называют ХАМАС боевиками ???? А по мне тот кто жмет на гашетку израильского боевого самолета по жилым домам не меньший преступник. Это столкновение как бы не писали местные поклонники Израиля быстро не закончится, даже сами израильтяне говорят если боевая фаза продлится более 4-5 дней Израиль вступит в войну на истощение и истребление собственного населения, а пожар только разгорается. Котел долго бурлит, но крышку рано или поздно срывает.
      1. Старый_геолог
        Старый_геолог Сегодня, 13:45
        +11
        Думаю она по любому за 5 дней не закончится, уж больно крутая каша заварилась, как бы еще другие арабы не подтянулись. Они уже понемногу беспокоят, но могут и всерьез в войну вступить.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 14:11
        0
        во всех российских СМИ называют ХАМАС боевиками

        Просто в современном мире - процветают двойные стандарты. Как обычно происходит? Решает скажем одна страна - побомбить другую, гораздо более слабую. Выпускает по ней сто тыщ томагавков и прочей гадости, после чего говорит - в ответ вы можете сделать только тоже самое, выпустить и по нам такие же ракеты. Иначе - вы типа злобные террористы.. Ах у вас нет таких ракет? Ну значит всё - вам засчитывается поражение, сдавайтесь. Ибо все другие методы борьбы - вопиюще незаконны и подлежат немедленному осуждению всем типа цивилизованным человечеством..

        И такое - практикуют почти все. Что, если честно - всегда поражало.. Мне так кажется - война есть война, и для победы в ней - годятся все средства, особенно если на кону стоят выживание твоей страны и твоего народа. Причём с обеих сторон. Что-то например в ВМВ никому голову не приходила такая чушь, как в нонешние времена. Есть враг - его надо уничтожить, точка. Теми средствами, какие у тебя есть в наличии.

        А ежели хотите типа честно, как на рыцарском турнире - так и являйтесь на него с равным оружием.. Как положено..
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:43
      +9
      Цитата: SvetRAzumov
      Ведь не только при коммунистах евреям было тяжело

      и как же им было тяжело?!!
      что за страсть вечно ныть?
    5. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:44
      +2
      Цитата: SvetRAzumov
      В связи с событиями на Ближнем Востоке...
      букв очень много, а смысла не увидел
      1. Юра
        Юра Сегодня, 13:59
        +2
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: SvetRAzumov
        В связи с событиями на Ближнем Востоке...
        букв очень много, а смысла не увидел
        Смысл действий провокатора - посеять в умах сомнения, всегда и все действия провокатора направлены против того кого он провоцирует, в его устах даже правда несёт в себе ложный посыл, провокатор это преступник в маске заботливого сочувствующего, завидует и ненавидит провоцируемого.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 14:06
          +1
          Цитата: Юра
          Смысл действий провокатора - посеять в умах сомнения

          какие тут сомнения?!!
          набор не очень связанных слов
    6. БойКот
      БойКот Сегодня, 13:53
      +6
      Ведь не только при коммунистах евреям было тяжело, им было непросто всегда.
      Дядя, ты не очешуел? Евреям было тяжко при коммунистах? Мне 63, я родился и вырос в небольшом шахтерском городке в медвежьем углу Сибири. Всю жизнь проработал в химической промышленности на производстве, в основном по первому списку (объяснить?) Соответсенно этому круг друзей и знакомых. И знаешь, сколько у меня знакомых евреев? Ровно 1 (прописью: один) Исстрадались, блин, возле домн и в шахтах, цензурные слова кончаются, не обессудьте.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:09
        0
        я жил конечно не в медвежьем углу, и евреев среди моих знакомых было достаточно, только вот страдающих не видел, правда видел один пример антисемитизма в собственном классе, один парнишка гнобил другого парнишку (еврея), но анекдотичность была в том, что первого можно было признать евреем только по фамилии, а второго вот даже спрашивать про национальность не нужно было не смотря на очень себе русскую фамилию
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:24
        0
        Цитата: БойКот
        Дядя, ты не очешуел?

        Вообще то тетя, судя по имени.
    7. maiman61
      maiman61 Сегодня, 14:09
      0
      Россия будет втянута? Больной что ли? Нам плевать на их разборки, я лично воевать ни за кого не собираюсь! Они нам ЧУЖИЕ! И сомневаюсь, что кто то захочет за них воевать!
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:37
    +8
    Это не те палестинцы что были раньше!Уровень военной подготовки много выше,воюют упорно,не бегут от одного только вида еврейского военного с оружием в руках!Теперь израильской армии будет много сложнее контролировать ситуацию,ибо сейчас против них воюют хорошо матевированные люди а не дилетанты с оружием в руках.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:47
      +5
      Согласен, видна серьезная подготовка и цели видимо поставлены радикальные, денег на закупку оружия с лихвой хватит, за движением ХАМАС стоит Катар, так же не гласно его поддерживает Турция, про Хезболлу стоит отдельно упомянуть они на порядок вооруженней и подготовленней чем тот же ХАМАС, если подъедут через Египет моджахеды с Афганистана, будет очень жарко.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:01
      +2
      Да уж.. Армия Израиля- расслабилась.. Не служба а сплошные праздники и поездки домой, на выходные, к маме на фаршированную рыбку. И в догонку- израильтяне воюющие на стороне ВСУ. И свастика им « не мешает». Ну теперь посмотрим…
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:01
      0
      Вот что говорит Сатановский.

      Отдельная история — роль Турции в политическом „крышевании“ палестинских радикалов, в первую очередь ХАМАСа, который точно также относится к движению „Братьев-мусульман“, как и Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана. Кстати, не через Турцию ли идут к ХАМАСу поставки оружия с Украины?Последнее вообще тема, до крайности интересная. Контролируемые украинскими и беглыми российскими олигархами израильские СМИ сейчас вовсю пытаются разгонять тему вины за происходящее России и Путина: дескать, кабы не наша СВО, так никакой контрабанды оружия с Украины на Ближний Восток бы не было. А вот по данным ШАБАКа украинские мигранты — бандеровцы и им сочувствующие, которых в Израиле несколько десятков тысяч, активно работали на ХАМАС в качестве агентуры, производя съёмки приграничных районов и перегоняя эту информацию в Газу. Опять же: боевики ХАМАСа явно не только хорошо знакомы с тактикой ВСУ, но и имеют соответствующий боевой опыт. Не видеть этого невозможно, хотя можно отказываться замечать.

      https://dzen.ru/a/ZSF4RsX5WT48QEVp
      https://dzen.ru/a/ZSF4RsX5WT48QEVp?referrer_clid=1500&

      Попасть на Украину и потренироваться там в рядах ВСУ они могли в первую очередь по турецкой линии (Анкара активно поддерживает Киев, в том числе поставками вооружений и военной техники), хотя не стоит недооценивать и собственные возможности ХАМАСа в Европе, особенно во Франции, Германии, Бельгии, Австрии, Дании, Швеции и Норвегии. И вот тут уже скорее нужно искать не иранский, а турецкий след.
  3. svarog77
    svarog77 Сегодня, 13:39
    +5
    А евреи продолжают с мирняком воевать, как и привыкли... lol
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:41
    +9
    Палестинские формирования ворвались в общину Маген столь же неожиданно, как вчера они вторглись на израильскую территорию после чего вступили в бой с израильскими силовиками.
    Через двое суток и опять неожиданно для израильтян? Бойцы ЦАХАЛ действительно до сих пор растеряны и подавлены первым днем успешных действий ХАМАС? Что-то совершенно не похоже на хваленную израильскую армию. С воздуха действуют решительнее зная, что не собьют, т.к. нечем.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:49
      +1
      rotmistr60 hi, вот это уже интересно, вчера согласен нежданчик+никто из Израиля неожидал ТАКОГО масштаба и можно списать на растерянность а вот сегодня уже другое.
    2. StopTheUSA
      StopTheUSA Сегодня, 14:16
      0
      Сейчас, понятное дело, верить ни кому нельзя, но вроде как, палестинцы успешно применяют ПЗРК по вертолетам.
      Говорят четыре уже приземлили.
  5. Omega option
    Omega option Сегодня, 13:43
    -13
    боевики Хамас будут разбиты, так как против регулярной армии не попрешь много.
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 13:52
      +3
      Цитата: Omega option
      боевики Хамас будут разбиты, так как против регулярной армии не попрешь много.

      Мне такие шапкозакидательские высказывания напоминают Грачева с его "за три дня одним парашютно-десантным полком..." Вот только все знают, во что это потом вылилось. Пока у ЦАХАЛа не очень что-то получается, кроме как мирняк ракетами утюжить.
    2. maiman61
      maiman61 Сегодня, 14:14
      0
      Ага! Сейчас! Если палестинцы засядут в жилом секторе,то израильтяне получат по самое не могу! Они смогут атаковать не считаясь с потерями как в Артемовске? А палестинцам отступать некуда и думаю, что могут драться.
  6. Мореход
    Мореход Сегодня, 13:44
    +8
    Мне вот интересно услышать анализ Арона и Вояки ух на эти трагические события. Наши не менее трагические дела они с вершины своего эго так убедительно комментировали.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:47
      +4
      Мореход hi, Арон вчера отвечал, вроде как, а вот Вояки ух не видать может призвали.
      1. Мореход
        Мореход Сегодня, 13:49
        +2
        Цитата: Ропот 55
        Мореход hi, Арон вчера отвечал, вроде как, а вот Вояки ух не видать может призвали.

        Тогда прошу прощения, пропустил.
      2. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 14:00
        0
        Вояки ух не видать может призвали.
        У него с началом нашей СВО комментарии резко поменялись в отрицательную сторону. Я сначала думал, что пишет за него кто-то другой, т.к. даже стиль письма изменился. А последние дни наверное из принципа молчит.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 14:05
          0
          rotmistr60, а помните был такой автор статей на сайте Таракан ОколоРадский? Тоже поначалу писал интересные и вроде правильные вещи а потом ХОП и попрло из него.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:47
      0
      он уже ранее признал что компетентные службы обкакались и что быстро это не закончится.
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:04
      +2
      Приветствую Морехода/ Спутник! Между прочим, вчера Арон честно и без выпендрёжа сказал, что Массад- обкакался. Впрочем как и наша СВР 23.02.22.. Что есть- то - есть.
  7. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 13:51
    0
    Цитата: Мореход
    Мне вот интересно услышать анализ Арона и Вояки ух на эти трагические события. Наши не менее трагические дела они с вершины своего эго так убедительно комментировали.

    Так в чужом глазу соринку всегда лучше видно, а комментировать сподручно. А может они уже отмобилизовались?
  8. Seal
    Seal Сегодня, 13:52
    -1
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Вам опиаты с Ближнего Востока привозят?

    Видимо с юга Аравийского полуострова.
    Ладан — высушенный сок, смола, (камедь) многих растений рода Boswellia семейство бурзеровых (Burseraceae) — Boswellia sacra, Boswellia carterii и других, — растущих в восточной Африке, в Йемене, в Сомали. Для сбора ладана в феврале или марте на дереве делают надрезы, из которых смола непрерывно вытекает довольно продолжительное время, покрывая собой весь ствол дерева — пока, наконец, рана не затянется высыхающим соком. Тогда собирают засохшую смолу с дерева и с земли, затем сырьё разделяют на два сорта: отборный ладан — Olibanum electum и обыкновенный — Olibanum in sortis. В дыме ладана содержится химическое вещество ацетат инценсола, оказывающий на Людей наркотическое воздействие.


    Кстати, многие особо ценят так называемый "афонский ладан". Стандартная сувенирная коробочка-упаковка ладана размером со спичечный коробок - это один из самых популярных сувениров, которые привозят православные паломники с Афона.
  9. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 13:57
    +1
    Палестинские формирования ворвались в общину Маген столь же неожиданно, как вчера они вторглись на израильскую территорию

    Ещё можно понять и принять неожиданный характер нападения вчера, но ссылаться на НЕОЖИДАННОСТЬ сегодня, располагаясь в нескольких десятках км от границ сектора Газа... Это уже за пределами разума. Они там до сих пор с выходных не вышли, что ли? И вообще - у местных, раз уж они живут рядом с арабским анклавом, чьи жители никогда и не пытались скрывать свою враждебность по отношению к евреям, хоть оружие есть? Или тамошние власти им тоже его иметь не разрешают, руководствуясь скрепным принципом "как бы чего не вышло"?
    1. SoloD
      SoloD Сегодня, 14:22
      0
      Не слушайте "популярный бред", СМИ живут за счет "чернухи".
      По поводу прорыва... Тревожная группа бойцов это 5-8 человек, и частичное вооружённое пистолетами (и да я согласен что израильтяне расслабились, плюс внутренняя политика... которая скорее в духе Европы...)население самого поселка, на периметр в 3-4 км., как Вы думаете можно продавить?
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:01
    -1
    Как бы до ТЯО дело не дошло.(((((((((
  11. faterdom
    faterdom Сегодня, 14:20
    0
    Само существование современного Израиля протолкнул в ООН тов. Сталин. Против всяких там англичан и французов.
    И... вскоре Израильское руководство предоставив израильским поселенцам тяжкий труд в колхозах переориентировалось полностью на США, став по сути новым штатом Америки.
    И израильтяне того поколения, с командирами и генералами из второй мировой, и солдатами, служившими срочку в СССР било тогдашних средневековых по сути арабов.
    Но сейчас новые времена, самопиар и лютая пропаганда превосходства сыграли с Израилем плохую шутку, хотя первый звонок был еще15 лет назад, в сражениях с Хизбаллой " за капрала Гелада", если правильно помню его фамилию...
    А уж сколько антироссийской чуши льется в уши гражданам Израиля, тае только Украина и опрежает.
    Показали слабость, опора на СГА уже давно не плюс на Ближнем Востоке.
    Будет плохо, очень плохо, но Израиль эту ситуацию строил сам, настойчиво и упорно.
    И, когда прижмет уже совсем -только Россия при поддержке Китая может спасти существование Израиля.
    Но, не проамериканского - это раз!
    И должны быть вообще веские мотивы, чтобы сделать это, какие - тут моя фантазия не вполне охватывает.... это два!
    Пока это еще не очевидно, но израильская спесь с каждым часом облетает, как осенние листья, куда быстрее американской, хотя вектор и у тех туда же направлен.