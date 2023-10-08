Палестинскими формированиями на юге Израиля были убиты бригадный генерал пограничной полиции страны и его семья

В одном из южных районов Израиля членами палестинских формирований были убиты бригадный генерал пограничной полиции Израиля Изхар Пелед, его жена Гила Пелед и их сын Даниэль Пелед. Об этом сообщили «Новости Израиля», информацию подтвердили и в пресс-службе израильской национальной полиции.
Известно, что 62-летний бригадный генерал полиции Изхар Пелед занимал должность командующего пограничной полицией Иудеи и Самарии. Вместе с семьей он проживал в общине Кфар-Аза. В израильской полиции Пелед служил с молодости, в 1999 году был назначен оперуполномоченным полиции на границе с сектором Газа, затем был заместителем командующего полицией Иудеи и Самарии, руководил охраной пограничного района на границе с сектором Газа.
В 2012-2016 гг. Пелед был командующим пограничной полицией Иерусалима. У Пеледа было четверо детей, пока известно о гибели одного сына, что стало с другими детьми, израильская пресса не сообщает. Община, в которой проживал генерал, была захвачена палестинскими формированиями.
Бригадный генерал Пелед – не первый высший офицер израильских силовых структур, с которым произошло несчастье после вчерашнего вторжения в страну ХАМАС. Ранее стало известно о захвате палестинскими формированиями в плен генерал-майора Нимрода Алони, который ранее командовал дивизией «Газа», расквартированной на границе с сектором Газа. Кроме того, в бою с ХАМАС погиб полковник Йонатан Штейнберг – командир 933-й пехотной бригады «Нахаль». Неизвестно и точное количество попавших в плен к палестинским формированиям военнослужащих и полицейских в офицерских званиях.