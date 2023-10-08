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Палестинскими формированиями на юге Израиля были убиты бригадный генерал пограничной полиции страны и его семья

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Палестинскими формированиями на юге Израиля были убиты бригадный генерал пограничной полиции страны и его семья

В одном из южных районов Израиля членами палестинских формирований были убиты бригадный генерал пограничной полиции Израиля Изхар Пелед, его жена Гила Пелед и их сын Даниэль Пелед. Об этом сообщили «Новости Израиля», информацию подтвердили и в пресс-службе израильской национальной полиции.


Известно, что 62-летний бригадный генерал полиции Изхар Пелед занимал должность командующего пограничной полицией Иудеи и Самарии. Вместе с семьей он проживал в общине Кфар-Аза. В израильской полиции Пелед служил с молодости, в 1999 году был назначен оперуполномоченным полиции на границе с сектором Газа, затем был заместителем командующего полицией Иудеи и Самарии, руководил охраной пограничного района на границе с сектором Газа.

В 2012-2016 гг. Пелед был командующим пограничной полицией Иерусалима. У Пеледа было четверо детей, пока известно о гибели одного сына, что стало с другими детьми, израильская пресса не сообщает. Община, в которой проживал генерал, была захвачена палестинскими формированиями.


Бригадный генерал Пелед – не первый высший офицер израильских силовых структур, с которым произошло несчастье после вчерашнего вторжения в страну ХАМАС. Ранее стало известно о захвате палестинскими формированиями в плен генерал-майора Нимрода Алони, который ранее командовал дивизией «Газа», расквартированной на границе с сектором Газа. Кроме того, в бою с ХАМАС погиб полковник Йонатан Штейнберг – командир 933-й пехотной бригады «Нахаль». Неизвестно и точное количество попавших в плен к палестинским формированиям военнослужащих и полицейских в офицерских званиях.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Полиция Израиля
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21 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:51
    +3
    Опять прощёлкали израильтяне - как это так у них возможно?? Теряют старших офицеров и генералов только так..... Они что, час Ч+ не объявляли что ли?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:56
      +1
      Nexcom-у евреев там глобальный провал по всем направлениям!Это их косяки в планировании операции и системы защиты объектов и населения выходят им ихними жизнями!А что ещё мы не знаем о происходящем там!!!
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:58
      +1
      Ну,генерал-пограничник там и жил.На границе.Внезапное нападение,и все.Прощелкали спецслужбы подготовку нападения
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:00
      0
      Nexcom, да было наверное оповещение высшим офицерам и чиновникам, да только и палестинцы готовились, могли и спец группы под ликвидации высокопоставленных лиц и их семей выделить и подготовить.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:52
    +2
    Если информация правда то все логично, палестинцы готовились а значит вели разведку, а значит где живут коммандиры и чиновники пограничья знали.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:54
    0
    Раз захвачена вся община,то и остальных детей уже наверняка нет в живых!За своих убитых родственников палестинцы цацкаться с пленными евреями не станут.
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 13:58
      +1
      Тем детям уже наверняка по 40 лет...
    2. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: Бережливый
      остальных детей уже наверняка нет в живых

      Те дети уже в таком возрасте, что вряд ли живут с родителями. Так что не факт, что и они погибли. Не нагнетайте.
  4. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 13:55
    -1
    Семью то зачем? belay Сами повод дают чтобы израильтяне Палестину с землей сравняли вместе с мирняком(?).
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:58
      +4
      Уарабей hi, там настолько всё замешанно, столько крови с обеих сторон пролито, что у всех есть повод именно убивать друг - друга, каждая из сторон думает что права она и отступать не намерянна.
    2. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 14:14
      0
      Цитата: Уарабей
      Семью то зачем?

      Может генерал отстреливался вместе с семьёй. Вот все и полегли.
    3. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 14:15
      +1
      Я не знаю, но думаю у 62-летнего генерала сын уже давно офицер и даже пограничник. И даже служил на заставе отца. Возможно и жена не совсем гражданская. Оказали сопротивление, насколько могли...
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 13:57
    +4
    Генералы, которые не подготовились и все проспали хотя бы лично заслужили свою участь.
    В некотором отношении наши генералы, хоть и не без греха и ошибок, но достойнее себя показали, включая Лапина с пистолетом отбивающего атаку ротной бронегруппы, а не волочимого в трусах и очках.
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 14:11
      +1
      Личная храбрость Лапина не отменяет неудачи возглавляемой им армии. Его поставили на командную должность не с пистолетом бегать по передовой, а уничтожать вражескую армию перед собой. Или пан или пропал. soldier
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:57
    0
    В одном из южных районов Израиля членами палестинских формирований были убиты бригадный генерал пограничной полиции Израиля Изхар Пелед,
    request Не повезло. Суббота.
    1. Flashpoint
      Flashpoint Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: Mavrikiy
      В одном из южных районов Израиля членами палестинских формирований были убиты бригадный генерал пограничной полиции Израиля Изхар Пелед,
      request Не повезло. Суббота.

      Удача любит подготовленных. Судя по всему - причин невезения слишком много.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:02
    +2
    Как не кощунственно это звучит - Израиль воюет или нет.Такое впечатление что палестинцы разъежают по дорогам в общем потоке машин ,с флагами и у полицейских спрашивают как проехать к генералу на тёрки.Вчера у Цхала оказалась " слабая челюсть".Не можете ,идите на переговоры.Не позорьтесь.Кто вывез оружие из кибуцев, ранее?Уже полтора дня 300- 500 палестинцев хозяйничают на юге Израиля.Израильский ядрён батон хорошо защищён ,а то уже боязно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:11
      0
      tralflot1832 hi, писал ранее, вчера можно было списать на внезапность×на масштаб нападения, сегодня уже не получиться, тем более что Израиль не раз и не два заявлял что их армия ПОСТОЯННО находится в боевой готовности для защиты Израиля, а сегодня что кроме ударов ВВС смог противопоставить Тель-Авив?
  8. bubalik
    bubalik Сегодня, 14:09
    0
    Кроме того, в бою с ХАМАС погиб полковник Йонатан Штейнберг – командир 933-й пехотной бригады «Нахаль».

  9. Eragon
    Eragon Сегодня, 14:11
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Ну,генерал-пограничник там и жил.На границе.Внезапное нападение,и все.Прощелкали спецслужбы подготовку нападения

    Так эти генералы сами и прощёлкали. Куда они девали охрану границы? Одно название. За то и поплатились. Хотя, конечно, жаль людей.
  10. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 14:20
    0
    А сколько наших убили их наемники? А снаряды из Израиля сколько они погубили наших солдат и офицеров?А сколько вонючих олигархов спасается в израиле от правоСУДИЯ? Долг платежем красен.