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Израиль впервые за 50 лет ввел в действие пункт «40 алеф», означающий объявление войны

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Израиль впервые за 50 лет ввел в действие пункт «40 алеф», означающий объявление войны

Сегодня военно-политическое руководство Израиля ввело в действие специальный пункт «40 алеф». Об этом сообщают израильские средства массовой информации. По их утверждению, введение такого пункта равнозначно официальному объявлению войны.


Ранее пункт «40 алеф» вводился в действие ровно 50 лет назад – во время войны Судного дня в 1973 году. Командование Армии обороны Израиля уже предупредило граждан страны о том, что государство ждут «трудные времена». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что война будет «долгой и трудной».

Судя по всему, руководство и вооруженные силы страны готовятся к проведению сухопутной военной операции в секторе Газа. Вероятно, воевать придется и на других направлениях, как минимум – с палестинцами западного берега реки Иордан и с движением «Хезболла» на границе с Ливаном. В настоящее время самолеты ВВС Израиля наносят авиационные удары по объектам в секторе Газа.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил, что в течение ближайших 12 часов страна собирается начать военную операцию, которая положит конец анклаву Газа, по его утверждению. ЦАХАЛ собирается установить контроль над всем регионом.

Однако надо понимать, что в секторе Газа проживает около 3 миллионов человек. Масштабная и безжалостная военная операция приведет к гуманитарной катастрофе такого уровня, которая вряд ли оставит равнодушным весь арабский мир, поэтому новые очаги боевых действий могут вспыхнуть и в других местах. Но командование ЦАХАЛ дает понять, что готово и к такому развитию событий, как столкновения с «Хезболла» на ливанской границе.
Использованы фотографии:
Wikipedia / https://www.flickr.com
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:14
    0
    Тут в пору изралетянам проживающим за рубежом позаботиться о своей безопасности.
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 14:17
      0
      Цитата: Ропот 55
      Тут в пору изралетянам проживающим за рубежом...

      .... ехать спасать землю обетованную.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:17
      0
      В настоящее время самолеты ВВС Израиля наносят авиационные удары по объектам в секторе Газа.


      Авиационные удары наносятся при помощи планирующих бомб или просто чугунием работают так как ПВО у ХАМАСА нет? feel
  2. Xroft
    Xroft Сегодня, 14:14
    +2
    Посмотрим на результативность данной операции.
    Любой регион который погружается в хаос войны к хорошему не ведет.

    Но та спесь которая была у Израильтян последние десятилетия явно сбита,а новых громких побед пока даже и не видно.
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 14:18
      0
      Цитата: Xroft
      новых громких побед пока даже и не видно.

      Ну погодите. Штаны наденут, пушки зарядят и нахлобучат арабов по самую Лампедузу.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:15
    +2
    Пугачева, Галкин и МакаГевич, уже видимо, повестки получили. Осталось только Аллу- в танк запихать.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:18
      0
      Андрей Николаевич hi, ну Аллу то не призовут, а вот остальных "испуганных" кто знает в ЦАХАЛЕ они не служили, на сборы не являлись как там с такими "защитничками" спросить не у кого, может кто в курсе?! Да ивообще слух ходил что Галкин в первые часы свинтил в Майями).
    2. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 14:22
      0
      Никак я не пойму, зачем продолжать мусолить темы об этих персонажах? Что пресса наша, что пользователи сети.. Забыть о них пора и не вспоминать про них вообще! Для таких людей - ЗАБВЕНИЕ, лучшее из наказаний. Плюнуть на них и растереть давно уже пора.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:22
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Пугачева, Галкин и МакаГевич, уже видимо, повестки получили. Осталось только Аллу- в танк запихать.


      Зачем в танк?Дудут громкоговоритель.Она запоёт и все Хамасовцы разбегутся.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:17
    0
    Я гляжу что израильская армия выводов из войны вна ук-роине выводов не делает. У них военные везде и постоянно кучкуются,представляя из себя отличные мишени для ударов с дронов. За небом нету наблюдения,периметр охраняется слабо,или вообще охраны нет. Воюют излишне легкомысленно,упор на боевую технику а не на боевую подготовку военных.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:21
      0
      Бережливый hi, всё логично первые дни часы, не наученны ещё кровью, но это быстро "излечивается".
  5. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 14:19
    0
    . в секторе Газа проживает около 3 миллионов человек. Масштабная и безжалостная военная операция приведет к гуманитарной катастрофе
    . Это уже не гуманитарная катастрофа будет, берите выше! Это будет тотальное истребление. Освенцим короче
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:21
    0
    официальному объявлению войны

    Кому?? Израиль же вроде не признаёт Палестину? А объявлять официальную войну типа незаконным группировкам - отдаёт маразмом..