Израиль впервые за 50 лет ввел в действие пункт «40 алеф», означающий объявление войны

Сегодня военно-политическое руководство Израиля ввело в действие специальный пункт «40 алеф». Об этом сообщают израильские средства массовой информации. По их утверждению, введение такого пункта равнозначно официальному объявлению войны.
Ранее пункт «40 алеф» вводился в действие ровно 50 лет назад – во время войны Судного дня в 1973 году. Командование Армии обороны Израиля уже предупредило граждан страны о том, что государство ждут «трудные времена». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что война будет «долгой и трудной».
Судя по всему, руководство и вооруженные силы страны готовятся к проведению сухопутной военной операции в секторе Газа. Вероятно, воевать придется и на других направлениях, как минимум – с палестинцами западного берега реки Иордан и с движением «Хезболла» на границе с Ливаном. В настоящее время самолеты ВВС Израиля наносят авиационные удары по объектам в секторе Газа.
Официальный представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил, что в течение ближайших 12 часов страна собирается начать военную операцию, которая положит конец анклаву Газа, по его утверждению. ЦАХАЛ собирается установить контроль над всем регионом.
Однако надо понимать, что в секторе Газа проживает около 3 миллионов человек. Масштабная и безжалостная военная операция приведет к гуманитарной катастрофе такого уровня, которая вряд ли оставит равнодушным весь арабский мир, поэтому новые очаги боевых действий могут вспыхнуть и в других местах. Но командование ЦАХАЛ дает понять, что готово и к такому развитию событий, как столкновения с «Хезболла» на ливанской границе.