Минобороны РФ: российские военные уничтожили в ДНР два пункта управления украинскими дронами

В зоне спецоперации российские военные уничтожили в оккупированной ВСУ части ДНР два пункта управления украинскими дронами. Один из них располагался в районе Золотой Нивы на Южно-Донецком направлении, а второй – неподалеку от населенного пункта Тоненькое на Донецком участке фронта.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в сегодняшней сводке.
В ней отмечается, что украинская армия понесла серьезные потери на Южно-Донецком направлении в результате действий армейской и штурмовой авиации, а также артиллерийских подразделений и расчетов тяжелых огнеметных систем.
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