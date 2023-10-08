Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ: российские военные уничтожили в ДНР два пункта управления украинскими дронами

0
Минобороны РФ: российские военные уничтожили в ДНР два пункта управления украинскими дронами

В зоне спецоперации российские военные уничтожили в оккупированной ВСУ части ДНР два пункта управления украинскими дронами. Один из них располагался в районе Золотой Нивы на Южно-Донецком направлении, а второй – неподалеку от населенного пункта Тоненькое на Донецком участке фронта.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в сегодняшней сводке.

В ней отмечается, что украинская армия понесла серьезные потери на Южно-Донецком направлении в результате действий армейской и штурмовой авиации, а также артиллерийских подразделений и расчетов тяжелых огнеметных систем.

Новость дополняется
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
Добавить комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.