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Президент Польши назвал войну Израиля и ХАМАС «выгодной России» и угрожающей Европе новым миграционным потоком

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Президент Польши назвал войну Израиля и ХАМАС «выгодной России» и угрожающей Европе новым миграционным потоком

Вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС якобы представляет выгоду для России, отвлекая внимание Запада от событий на Украине. С таким заявлением в интервью Polsat выступил президент Польши Анджей Дуда.


Как отметил глава польского государства, ближневосточные события отвлекут внимание мировой общественности от украинского конфликта. Но, что интересно, Дуда назвал более важным поводом для беспокойства то, что конфликт в Палестине может привести к новой миграционной волне в Европу. Тем самым, президент Польши дал понять, что украинская проблема все же для него вторична по сравнению с миграционным кризисом.

Скорее всего, нас ждет еще одна волна мигрантов с Ближнего Востока, которая поразит Европу...

- подчеркнул Дуда.

Как известно, Польша всегда занимала одну из наиболее скептических по отношению к миграционной политике Евросоюза позиций среди европейских государств. Вполне естественно, что сейчас Дуда опасается появления на границах европейских государств новых беженцев – на этот раз палестинских и даже израильских.

Напомним, что вчера движение ХАМАС предприняло беспрецедентное вторжение на израильскую территорию. Сегодня израильский военно-политический кабинет ввел в действие пункт «40 алеф», который фактически означает объявление войны. Не исключено, что в ближайшее время Израиль попытается начать сухопутную военную операцию в секторе Газа, а это может привести к куда более масштабному конфликту в регионе.
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39 комментариев
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  1. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 14:43
    +8
    Президент Польши назвал войну Израиля и ХАМАС «выгодной России»

    Кто бы сомневался. Как же Россию не приплести? Считай зря рот открыл.

    выступил президент Польши Анджей Дуда.

    Ему бы не выступать, а готовиться к приёму и расселению арабов.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 14:51
      +2
      выгоду для России

      России пoфигy, не наша проблема
      Хотя, если обратятся к нам в качестве посредника для переговоров - поможем
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:59
        +2
        Президент Польши назвал войну Израиля и ХАМАС «выгодной России» и угрожающей Европе новым миграционным потоком

        Интересно, куда от войны в Израиле теперь побегут бывшие советские и российские евреи с паспортами Израиля?
        Например, тот же Галкин с Пугачёвой?
        Российский олигарх Михаил Прохоров?
        Родители Зеленского?
        И др.
    2. anjey
      anjey Сегодня, 14:52
      +3
      И бедных евреев hi ,которым штаты и германии,не по зубам laughing
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:54
        +5
        Кто про что,а поляки о России.
        Видео с подрывом бойцами ХАМАС брошенного израильского Меркава Mk.4.

        Также в кадре присутствует трофейный Меркава Mk.4М с КАЗ "Трофи" и ТБТР "Намер" и момент с поражением ещё одного Меркава Mk.4М выстрелом в лоб иранской тандемной гранаты PG-7VT из РПГ-7.

        https://t.me/milinfolive/107911
        1. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 15:18
          +6
          Ну это польское заявление, вообще-то палка о двух концах: с таким же успехом и не меньшей очевидностью можно утверждать, что конфликт Украины и России выгоден Польше, и точно также, только в гораздо больших масштабах грозит Европе миграционным потоком.
          1. parabyd
            parabyd Сегодня, 15:23
            +1
            Подскажите полякам, что выгоднее всего это Ирану, там уже, наверняка все центрифуги покраснели от работы. Скоро мы узнаем про ядерные испытания и это станет фиаско для штатов и Израиля.

            После этого Иран сможет быть спокоен за свою территорию и начнёт поставки оружия Хезболле и ХАМАСу, если тот к тому времени останется. При этом будет всячески отрицать то, что он становится стороной конфликта, так как Палестина в полном праве применять оружие по своей территории.

            После Украины и ракетных ударов по Крыму - так можно. Это best practice современной политики
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:55
      +2
      Цитата: antiaircrafter
      Президент Польши назвал войну Израиля и ХАМАС «выгодной России»

      Кто бы сомневалс. Как же Россию не приплести? Считай зря рот открыл.

      Если будут распределены западные потоки оружия и финансирование, то действительно выгодно.
      На бывшей Украине из-за этого уже паника.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:25
      -1
      Хотел заканать за беженца из Израиля находясь в Сочи,осталось одно место на ближайший рейс из Бен Гуриона в Нью Йорк,вот так-то.Не полечу ,вдруг соседи бабушка и Галкин сопровождающий.
    5. фа2998
      фа2998 Сегодня, 16:08
      0
      Цитата: antiaircrafter
      Кто бы сомневался. Как же Россию не приплести? Считай зря рот открыл.

      В принципе он прав! Сейчас СМИ и общественность внимательно следит за событиям на Украине.Еще один конфликт отвлечет от СВО.Да к тому же финансовая помощь может разделится на 2 войны.
      В зарубежной "элиты" много евреев.И в СМИ,и в банковской сфере.Им дела Израиля поважнее. hi
  2. anjey
    anjey Сегодня, 14:45
    +4
    Пшеки подлючие ,ваша денацификация еще впереди,время расплаты придет ,встанут снесенные каменые советские солдаты и сметут тупых и заносчивых польских наци и "САШа" нэ помочь... laughing,пся мэриканьськи.....
    1. Кроу
      Кроу Сегодня, 15:00
      +6
      встанут снесенные каменые советские солдаты
      И замученные в польском плену десятки тысяч красноармейцев в двадцатых и сотни тысяч,которые полегли во Вторую мировую,спасая их от фашистов и бандеровцев..самки собак неблагодарные..
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:46
    +4
    Он дуданулся на всю голову fool От таких "политиков "кроме тупых высеров ничего игого и не услышишь ! fool
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 14:47
    +5
    Дуда опасается появления на границах европейских государств новых беженцев – на этот раз палестинских и даже израильских.
    Польша не желает принять беженцев-евреев из Израиля?
    Вот так новость!...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:50
      +4
      а поляки евреев никогда не любили - ничего удивительного. мне об этом открыто в 2014 году поляки заявляли.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:05
        +2
        Nexcom, а кого они любят то??? Со всеми "терки" были я про соседей, и сейчас они опять "от можа до можа" разгубастились.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:19
          +2
          Только самих себя. А так же Большого Хозяина из-за лужи.... Который их поставил "любимой наложницей".
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:49
    +4
    Ну кто бы сомневался что Польша, Россию приплетет, они ж спать не смогут если нас не облают. Сейчас остальной "хор" мальчиков - зайчиков подтянется.
  6. Мореход
    Мореход Сегодня, 14:51
    +2
    Ш-видеоблогер тоже эту мысль в массы пропихивает. Дружненько они...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:59
      +1
      Мореход, вы про испанского "сидельца" что ли? Лихо он перекрасился после ареста и общения с ребятами в "сером".
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:53
    +2
    Вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС якобы представляет выгоду для России,
    И пару дней не прошло, как лучшая пустолайка Европы, опять на Россию нагавкала. И то что Россия здесь не причём, завтра уже ни кого волновать не будет. Подтянутся страны заколебалтики, потом оплёванный украинцами Шольц, подтвердит, что так оно вполне возможно и было. Потом коллега Галкина, по хорохоренью старушек- Макрон скажет - всё вероятно так и было. У уже в четверг, британские и штатовские СМИ напечатают, что на основании расследования, "свободных и демократических" СМИ, была доказана возможность заинтересованности РФ в данном конфликт. Ну, а потом уже и непосредственное участие припишут.
  8. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 14:54
    +1
    Ну да. Палестинцы благодарят Украину за помощь, а выгодно России. Точно. Кстати, а в чем именно выгода, он конечно не сказал?
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:55
    +5
    Так, первый - пошел! Ждем найденных у палестинцев инструкций с подписью Путина.
    1. guest
      guest Сегодня, 16:07
      0
      Цитата: убей фашиста
      Ждем найденных у палестинцев инструкций с подписью Путина.

      Там могут возникнуть и теории по хлеще, ну что это не палестинцы были а ЦВК Вагнер под руководством самого Пригожина. laughing
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:56
    +1
    Как отметил глава польского государства, ближневосточные события отвлекут внимание мировой общественности от украинского конфликта.

    Мы на го́ре всем буржуям
    Мировой пожар раздуем,
    Мировой пожар в крови —
    Господи, благослови!
    (А.Блок. "12")
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:57
    +1
    Как говорил Пётр Первый хочешь проверить ум или тупость чиновника ,человека дай ему высказаться.
    А вообще на Западе у всех есть историческое чувство ненависти, загнанное в глубь, к евреям. hi
  12. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:00
    0
    А почему он не сказал что вооружила и обучила террористов укра? Причём оружием , поставленным НАТО?
  13. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:01
    +2
    Президент Польши назвал войну Израиля и ХАМАС «выгодной России»

    вот и полетело д.рьмо на вентилятор. Традиционно начинает Польша, остальные подхватят позже
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 15:34
      0
      Трибалты сейчас начнут лаять. Ну и "новенькие" члены НАТЫ , для напоминания о себе.
  14. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 15:10
    0
    Покажите наконец Моравецкого к специалисту и посольство РФ в Варшаве пусть оплатит лечение...
  15. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 15:12
    0
    Эта мразь ещё будет сейчас обвинять Россию. Из века в век поляки больше всех были антисемитами, устраивали гонения и погромы евреев, разве только, что фашисты их переплюнули.

    Во время Второй мировой войны в концентрационных лагерях, размещенных на территории Польши, львиная доля обслуживающего персонала была местными жителями. Ежедневно тысячи поляков ходили на службу зная, что происходит за колючей проволокой.

    После разгрома советскими войсками III Рейха выжившие евреи стали возвращаться в свои дома, но в них уже обжились поляки. В ряде мест новые хозяева недвижимости, чтобы особо не заморачиваться, поступали просто и убивали не ко времени «оживших мертвецов».
  16. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:15
    +1
    Президент Польши назвал войну Израиля и ХАМАС «выгодной России»

    В каком месте он так сказал? what
    Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat ранее указал, что Польша должна смотреть на текущие события на Ближнем Востоке в контексте собственной безопасности и интересов. «Это самое главное. Эта война происходит, к счастью для наших граждан, очень далеко от наших границ, поэтому в первую очередь мы должны обезопасить тех поляков, которые находятся там, как можно скорее вернуть в страну всех тех, кто хочет вернуться. Это одна задача, а другая наша задача — защищать безопасность Польши, наши границы и не поддаваться никакому давлению», — сказал польский лидер.

    «Боюсь, что происходящее вызовет еще одну волну миграционного давления на Европу. Вероятно, у нас снова будет волна мигрантов с Ближнего Востока, которая ударит по Европе, — отметил Дуда. — Вопрос нашей безопасности, охраны границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны приобретает тем большее значение».
  17. sanches-nk
    sanches-nk Сегодня, 15:15
    -2
    Вшивый как всегда о бане. Что мог еще изрыгнуть из себя рьяный русофоб...
  18. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:15
    -3
    России более выгодна ликвидация польской прокладки soldier
  19. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:16
    -1
    Кстати, многим товарищам из Израиля можно претендовать на отжатое у них поляками в годы Второй мировой, и даже позже. Причем, на вполне законных основаниях, с документами в руках.
  20. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:26
    0
    О войне России с Украиной предсказывал и Жириновский и Ванга, как и о том что на Ближнем востоке разразится гораздо бОльшая война.
    Лишнее подтверждение того что всё прогнозируемо во внешней политике.
  21. nikolaki6890
    nikolaki6890 Сегодня, 15:37
    0
    Поляки в своём амплуа,им какая разница сколько беженцев ,прибудут в Европу.Они ,все равно ,ни кого не принимают.....
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:01
    0
    Президент Польши назвал войну Израиля и ХАМАС «выгодной России» и угрожающей Европе новым миграционным потоком
    . О как, в корень зрит, как ему кажется...
  23. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:02
    0
    А я то всё гадал кто первым по след рф проквакает? Сша,поляки,прибалты или усраина