Президент Польши назвал войну Израиля и ХАМАС «выгодной России» и угрожающей Европе новым миграционным потоком

Скорее всего, нас ждет еще одна волна мигрантов с Ближнего Востока, которая поразит Европу...

Вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС якобы представляет выгоду для России, отвлекая внимание Запада от событий на Украине. С таким заявлением в интервью Polsat выступил президент Польши Анджей Дуда.Как отметил глава польского государства, ближневосточные события отвлекут внимание мировой общественности от украинского конфликта. Но, что интересно, Дуда назвал более важным поводом для беспокойства то, что конфликт в Палестине может привести к новой миграционной волне в Европу. Тем самым, президент Польши дал понять, что украинская проблема все же для него вторична по сравнению с миграционным кризисом.- подчеркнул Дуда.Как известно, Польша всегда занимала одну из наиболее скептических по отношению к миграционной политике Евросоюза позиций среди европейских государств. Вполне естественно, что сейчас Дуда опасается появления на границах европейских государств новых беженцев – на этот раз палестинских и даже израильских.Напомним, что вчера движение ХАМАС предприняло беспрецедентное вторжение на израильскую территорию. Сегодня израильский военно-политический кабинет ввел в действие пункт «40 алеф», который фактически означает объявление войны. Не исключено, что в ближайшее время Израиль попытается начать сухопутную военную операцию в секторе Газа, а это может привести к куда более масштабному конфликту в регионе.