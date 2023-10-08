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Израиль сообщил о гибели в боях с ХАМАС командира элитного спецподразделения «Призрак» полковника Леви

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Израиль сообщил о гибели в боях с ХАМАС командира элитного спецподразделения «Призрак» полковника Леви

В ходе боев с палестинскими формированиями движения ХАМАС на территории Израиля погиб командир элитного спецподразделения «Призрак» Армии обороны Израиля полковник Рой Леви. Это следует из официального списка погибших военнослужащих ЦАХАЛ, опубликованного изданием Times of Israel.


Известно, что полковник Рой Леви командовал спецподразделением «Призрак», которое израильские СМИ называют «многофункциональным». Какие именно операции проводило подразделение, не сообщается.

Леви погиб вечером 7 октября в кибуце Реим на юге Израиля. Это поселение тоже было захвачено группой палестинцев из движения ХАМАС. В ходе боевых действий погибли не менее 10 палестинцев, но понесли потери и израильские войска.

О погибшем полковнике Леви известно, что он родился в 1980 году, после прохождения срочной службы в бригаде «Голани» учился на офицерских курсах и далее сделал неплохую военную карьеру. Он командовал пехотным и разведывательным батальонами в составе бригады «Голани», затем был командиром подразделения «Эгоз» в бригаде «Оз», командовал 300-й территориальной бригадой «Барам». Иногда в израильских СМИ появлялись довольно воинственные комментарии офицера по поводу борьбы с палестинским движением.

Кроме того, израильские СМИ сообщили о гибели командира разведывательного батальона бригады «Нахаль» подполковника Йонатана Цура. Ранее в бою погиб и сам командир пехотной бригады «Нахаль» полковник Йонатан Штейнберг.
Использованы фотографии:
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37 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 15:05
    +24
    чем труднее и кровопролитнее будет война чем больше выгоды мы получим. и не нужно удивляться что я такой кровожадный, просто факт есть факт, нам это выгодно. мы сможем решить свои проблемы в 404
    1. Msi
      Msi Сегодня, 15:08
      +17
      на территории Израиля погиб командир элитного спецподразделения «Призрак» Армии обороны Израиля полковник Рой Леви

      Что то многовато опытных офицеров гибнет в боях...все навыки растеряли???? Лично в бой солдат поднимают??? А нас то как критиковали ранее...а тут с бармалеями справиться не могут...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:10
        +2
        Подполковник,начальник связи погиб на базе.Есть фото в телеге ВО.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 15:14
        +6
        А как иначе? У старших офицеров осталась хоть какая-то генетическая память...
        И опыт. 50 лет без крупных войн и острых конфликтов - приводит к отсутствию квалифицированных кадров.
      3. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 15:16
        +7
        фактор неожиданности, явно не были готовы . вот и результат. плюс со стороны палестины тоже на месте не стоят. они явно готовились. уровень плюс минус начал подравниваться.
      4. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 15:26
        0
        Цитата: Msi
        Лично в бой солдат поднимают???

        Их всё в кибуцах да поселениях мочат. На отдыхе поди застали. Но это не точно.
        1. Msi
          Msi Сегодня, 15:29
          +1
          В ходе боев с палестинскими формированиями

          Их всё в кибуцах да поселениях мочат. На отдыхе поди застали. Но это не точно.

          Вот уточните...пишут в ходе боёв...
          1. Улисс
            Улисс Сегодня, 16:50
            0
            Угу. В одних трусах и с пилкой для ногтей в бой кинулся. Может личное оружие не забыл в штабе. Такой вот "бой" был..
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 15:45
          +6
          Цитата: antiaircrafter
          Их всё в кибуцах да поселениях мочат. На отдыхе поди застали. Но это не точно

          Интересно, что внезапная атака боевиков ХАМАС началась с полностью внезапного захвата базы ЦАХАЛа под Кфар-Аза. После того как они сломали ограждающий забор, еще километр бежали до базы полю и никто там этого не заметил.
      5. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 16:45
        0
        Msi-давно не воевали,расслабились,как следствие упал уровень готовности к войне,отсюда и большое количество убитых старших офицеров.
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 15:32
      0
      я такой кровожадный, просто факт есть факт, нам это выгодно. мы сможем решить свои проблемы в 404


      Не могли бы вы пояснее объяснить связь с между конфликтом на БВ и Украиной?
      Я не вижу вашего факта.

      И как конкретно увеличение числа жерт войны на БВ "поможет" нам решить проблемы на Украине?
      Вот например, почему "нам выгодно" то, что погибнет 10 тыс евреев и арабов, а не несколько сотен?

      Если вы не объясните, то и правда придется считать вас кровожадным.
      1. Юра
        Юра Сегодня, 15:49
        +11
        Цитата: dump22
        Не могли бы вы пояснее объяснить связь с между конфликтом на БВ и Украиной?
        Я не вижу вашего факта.
        Он имел ввиду, что Израилю сейчас не до Украины и туда не будет оттуда поступать никакая помощь опосредственная по большей части, да и США отвлекутся на Израиль и если не прекратят совсем свою помощь Украине то хотя бы урежут её с целью переориентироваться на Израиль, наверняка США готовит свои флоты к отправке в Персидский залив и Средиземное море, а это расходы и повод прижать к ногтю Ближний Восток, выйдет у них это или нет вопрос другой. Этот его вывод слишком прямолинеен, но имеет место быть. А теперь подумайте кому на самом деле выгодна или вернее необходима ситуация на Ближнем Востоке которая сейчас разворачивается вокруг Израиля.
      2. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 16:03
        +5
        ну подумайте, чем сильнее конфликт тем больше ресурсов придется перенаправлять с 404, разве нам не выгодна такая ситуация? речь не только про финансы, тут и агентурная работа и низкоорбитальные спутники. а это все ресурсы которые придется западу перераспределять.. а то что вы меня будите считать кровожадным это сугубо ваше дело.. меня интересует только моя страна и ее интересы.и еще такой вопросик почему 404 пишите с большой буквы? вы на кчье то стороне?
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 15:39
      +6
      "Перл- Харбор" для израильских спецслужб.
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:07
    -2
    Сколько вакантных должностей, для тех кто хочет и умеет мешки ворочать, а не только п.
    Это должно пойти на пользу АОИ и спецслужбам, по-другомк быть не может.
  3. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 15:08
    +10
    У израильтян непропорционально высокие потери высшего и старшего комсостава относительно общих. Понятно, что ХАМАС на них целенаправленно охотится, но непонятно - почему ЦАХАЛ не способен этому противодействовать.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:29
      -3
      Цитата: УАЗ 452
      почему ЦАХАЛ не способен этому противодействовать.

      ЦАХАЛ ответит, ещё сутки прошли с момента начала войнушки. Соберутся, оправятся и как всегда, за неделю наведут порядок, но это будет сверх жестокая бойня, но в мире её не заметят, как не заметили взрыва киевскими нацистами Каховской ГЭС.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 16:15
        +2
        В Снигиревке расстреляли 22 пророссийски настроенных гражданских нацистами Украины...мир ничего не заметил...и молчит в трубочку. request
        1. старпом Лом
          старпом Лом Сегодня, 16:56
          0
          Возможно , что помимо саботажа в органах управления Израиля , под видом палестинской пехоты в их рядах действуют хорошо обученные кадры арабского происхождения . У кого может быть такая агентура и в чьих лагерях опытные инструкторы сотнями готовили арабских "повстанцев" к боям в городах вариантов немного. Гораздо интереснее, какой результат они рассчитывают получить и не перехитрят ли сами себя. Еще интереснее, если получилось наложение стараний в этом направлении нескольких сторон...
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 15:09
    +3
    А нешутейные бои-то идут, видимо, командиры на передовой хлещутся
    1. Msi
      Msi Сегодня, 15:13
      +3
      командиры на передовой хлещутся
      так вроде командир сегодня на саблях лично не должен "хлестаться"... командир это несколько про другое, тем более полковник.
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 15:57
        0
        Где должен быть командир?
        Впереди, на лихом коне!
        1. Joker62
          Joker62 Сегодня, 16:07
          +2
          Это у Чапаева. А у евреев - нет такого персонажа, как Чапаев... У них другое - послать "мясо" и потом орать про холокост по всему Миру...
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:10
    +6
    Вот прям театр...
    Непонятная "группа палестинцев" просто зашла в кибуц и уничтожила командира элитного подразделения what
  6. Garris199
    Garris199 Сегодня, 15:11
    +9
    Не понятно, где вообще ЦАХАЛ? Такая маленькая страна, перебросить подкрепление на вертолетах дело максимум нескольких часов. А по итогу немногочисленные военные в трусах сражались с ХАМАС на улицах городов.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:11
    0
    Пока военные корпорации производящие вооружения правят миром, войны будут везде - просто бизнес.
    Надеюсь, когда утихомирится так или иначе, обе стороны - Израиля и палестинцев, придут к общей идее создания единого государства.
  8. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 15:12
    -4
    Стоит палочку поставить одну и получиться "Нахалы" good lol
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:14
    -6
    Израиль сообщил о гибели в боях с ХАМАС командира элитного спецподразделения «Призрак» полковника Леви
    Много погибло полковников-подполов, но эфект внезапности прошел, теперь пойдет ответка... которая будет такая же террористическая по беспощадности и бессмысленности. request
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:33
      +8
      теперь пойдет ответка... которая будет такая же террористическая по беспощадности и бессмысленности.
      Все уже привыкли, что в таких стычках и войнах Израиля с палестинцами, потери последних кратно превышают израильские. Но это нисколько не останавливает народ палестины с продолжением борьбы любыми методами, не гнушаясь террора. При СССР мы понимали всю безальтернативность иной борьбы и поэтому открыто поддерживали Ясира Арафата, которого все на Западе считали террористом, как и все палестинские отряды. Но СССР плевал тогда на Запад и его определения терроризма, настаивая на исполнении Израилем резолюции ООН, с предоставлением независимости Государству Палестина в обозначенных ООН границах. СССР не только вооружал палестинцев, мы готовили их отряды в своих лагерях обучая партизанской войне. А потом мы сами стали шестёрками Запада и признали палестинские отряды террористическими за методы борьбы без разбора на гражданские или военные цели. А теперь получили точно такую же, террористическую борьбу Запада на Украине против себя. А ранее ещё в большей степени в Чечне. Хороший урок нам, что на войне невозможно оставаться в белых перчатках, а победитель пишет историю.
  10. SvetRAzumov
    SvetRAzumov Сегодня, 15:21
    -14
    В связи с событиями на Ближнем Востоке, понятно, что РФ будет втянута в конфликт, причём на стороне Из раиля. Главный рав вин России Б. ЛАЗ АР- «Если мы говорим о нынешней власти В,Путина, то она сделала для евреев столько, сколько никто никогда не делал на протяжении 300 лет. Ведь не только при коммунистах евреям было тяжело, им было непросто всегда. И вдруг положение коренным образом изменилось. Мы очень благодарны властям за это. https://www.kommersant.ru/doc/2138260 Так куратор сегодняшнего, им же установленного режима, милостливо благодарит «власть» послушного и верного последователя. Но СМИ утаивают, что гл. рав вин –ИНОАГЕНТ- гражданин США и Италии, первый и лучший друг. А в Кремле для него раскрыты все двери. Все 16 детей регулярно встречаются и любят «дядю Вову»? На вопрос журналиста газеты «Коммерсантъ»: «Как получилось, что вы, будучи гражданином США, возглавили религиозную организацию в России? По новому закону об НКО вас можно было бы рассматривать как иностранного агента? Ответ:- Наверное, можно. Но я скажу так: когда я приехал в Россию, это было более 20 лет назад, через несколько дней я понял, что приехал сюда навсегда! На следующий вопрос: «Оппоненты вас стали называть "прокремлевским раввином". Как вы можете это прокомментировать? Ответ: -« Я «не хотел» быть главным раввином, но после того как РЕК сделал свой выбор, стало понятно, с кем будет встречаться Президент». «Когда я вижу проявления антисемитизма, я громче всех начинаю критиковать власть. Если нас цепляют, мы жестко реагируем. В остальных случаях я «вне политики»»? А если поднять закулису событий, - дочитать до конца декларацию этого личного представителя РФ в Нью-Йорке: https://dzen.ru/a/ZCx26jRcrB-Wjv0P?utm_referer=www.google.com то, - испытаете ШОК - удар молнии! И дополню словами Б.Лаз ара: «Религия - самое красивое учение, которое помогает человеку. А когда она становится причиной разногласия, это уже не религия, а что-то другое». Вот так плетут свои сети пришлые Ядовитые пауки! Теперь, надеюсь, понятно, почему РФ выступит именно на стороне ИзРАиля«изгнанных из Рая и проклятых Богом служителей Диавола?» И это в Библии «От Иоанна» гл.8.ст.44. – прямо подчёркнуто. А то что дети Диавола цинично самопровозгласились - «богоизбранными», путая мир,- нужно иметь ввиду, своим «богом» они называют и имеют ввиду, не Нашего «Бога Творца мира и всяго Сущего», а своего Диавола! Например, экс-помошник Пр-та В.Сурков, на самом деле его фамилия Дудаев, он подтверждает свою принадлежность к тому, кому они молятся, в своих стихах: «Наш хозяин – Денница (Сатана), мы узнаем его стиль. К Рождеству вместо снега он посылает нам пыль.» «Бог простит и себя, и его, и сто тысяч Иуд». «Пусть меня гонят сквозь город простуженный, И через мост, Прямо туда, где метелью разбуженный,- Старый погост. https://warsh.livejournal.com/1590628.html Всем давно понятно, что Именно вторжение и Захват ключевых позиций во власти поклонников Ядовитого паука,- привели нас к сегодяшнему катастрофическому Разрушению Матушки России!
  11. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 15:22
    +4
    погиб командир элитного спецподразделения

    Крутой у них звездопад однако в эту войну.
  12. dump22
    dump22 Сегодня, 15:37
    +6
    Вот что значит маленькая страна, все о всем знают.
    Евреи объявляют о СВОИХ потерях (печатают поименные списки погибших) на следующий же день.

    А украинцы предпочитают вообще ничего не сообщать о своих потерях, а только о потерях ВС РФ.
    Впрочем мы тоже этим грешим.
  13. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 15:57
    0
    Ну что же, по крайней мере понятно что за спины солдат не прячутся...
  14. guest
    guest Сегодня, 15:58
    0
    Выскажу ка я конспиралогическую точку зрения, командир этот погиб на самом деле на Украине вместе с некоторыми другими высокопоставленными израильскими военными, а вся эта заваруха с палестинцами это операция прикрытия.
    1. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 16:18
      -1
      Цитата: guest
      Выскажу ка я конспиралогическую точку зрения, командир этот погиб на самом деле на Украине вместе с некоторыми другими высокопоставленными израильскими военными, а вся эта заваруха с палестинцами это операция прикрытия.

      ....
      Офицера завалили дома во время внезапного нападения во время выходного дня и праздника...
      А демоны тутже приплыли Украину...
      И остальных 600-700 человек тоже...
      Дети и женщины Израиля тоже на Украине погибли?
      Это прикрытие?
      Это даже не конспирология.
      Это просто глобус на сове...
  15. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 16:13
    +1
    Думаю, у него у самого руки по локоть в арабской крови. Радоваться тут нечему, но и горевать особо не стоит. За что боролся, на то и напоролся.
  16. m4rtin.frost
    m4rtin.frost Сегодня, 16:17
    +1
    Понеслась! Хезболла готова атаковать Еврейское государство!