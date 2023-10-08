Израиль сообщил о гибели в боях с ХАМАС командира элитного спецподразделения «Призрак» полковника Леви

В ходе боев с палестинскими формированиями движения ХАМАС на территории Израиля погиб командир элитного спецподразделения «Призрак» Армии обороны Израиля полковник Рой Леви. Это следует из официального списка погибших военнослужащих ЦАХАЛ, опубликованного изданием Times of Israel.Известно, что полковник Рой Леви командовал спецподразделением «Призрак», которое израильские СМИ называют «многофункциональным». Какие именно операции проводило подразделение, не сообщается.Леви погиб вечером 7 октября в кибуце Реим на юге Израиля. Это поселение тоже было захвачено группой палестинцев из движения ХАМАС. В ходе боевых действий погибли не менее 10 палестинцев, но понесли потери и израильские войска.О погибшем полковнике Леви известно, что он родился в 1980 году, после прохождения срочной службы в бригаде «Голани» учился на офицерских курсах и далее сделал неплохую военную карьеру. Он командовал пехотным и разведывательным батальонами в составе бригады «Голани», затем был командиром подразделения «Эгоз» в бригаде «Оз», командовал 300-й территориальной бригадой «Барам». Иногда в израильских СМИ появлялись довольно воинственные комментарии офицера по поводу борьбы с палестинским движением.Кроме того, израильские СМИ сообщили о гибели командира разведывательного батальона бригады «Нахаль» подполковника Йонатана Цура. Ранее в бою погиб и сам командир пехотной бригады «Нахаль» полковник Йонатан Штейнберг.