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«Ожидал более жёсткого осуждения»: Израиль отреагировал на заявление МИД Китая по Палестине

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«Ожидал более жёсткого осуждения»: Израиль отреагировал на заявление МИД Китая по Палестине

Тель-Авив ожидал более жесткого осуждения действий ХАМАС официальным Пекином, так как еврейское государство считает Китай своим другом. В условиях полномасштабной войны, отмечает израильская сторона, не время заниматься вопросами, касающимися статуса палестинской автономии.


Так представитель посольства Государства Израиль в Пекине Юваль Вакс отреагировал на заявление МИД Китая по Палестине.

Когда людей убивают на улицах, не время призывать к решению о двух государствах

- заявил израильский дипломат.

Ранее МИД КНР призвал Израиль и палестинцев к сдержанности, прекращению военных действий и защите мирного населения на Ближнем Востоке.

Мы выражаем глубокую обеспокоенность эскалацией насилия

- говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Там было отмечено, что признание Палестины в статусе независимого государства послужит разрядке ситуации и мирному урегулированию в регионе. Китайское руководство считает, что должно быть принято решение о двух государствах – Израиле и Палестине. По мнению официального Пекина, такое решение послужит прекращению длящегося десятилетиями израильско-палестинского конфликта.

Китай призвал международное сообщество немедленно подключиться к урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. По мнению китайских властей, мировому сообществу следует приложить усилия для возвращения Израиля и Палестины к мирным переговорам.
Использованы фотографии:
МИД КНР
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43 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:11
    +22
    Когда людей убивают на улицах, не время призывать к решению о двух государствах

    - заявил израильский дипломат.
    fool Когда людей убивают на улицах,самое время задать вопрос: За что их убивают? recourse
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 15:18
      +20
      Когда людей убивают на улицах, не время призывать к решению о двух государствах
      Ну правильно, Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, от которых погибают прежде всего мирные жители.

      Полностью согласен с Китаем. Все осуждают действия Хамаса, но нужно разобраться в чем причина конфликта. А причина в дискриминации и режиме апартеида по отношению к палестинскому населению. Израилю следует немедленно прекратить боевые действия и садиться за стол переговоров по вопросу создания двух государств для двух народов.
      1. Бесконечность
        Бесконечность Сегодня, 15:23
        +12
        Цитата: Arzoo
        Полностью согласен с Китаем.
        ИМХО, Китаю вообще плевать кто там с кем воюет, лишь бы не касалось самого Китая и их продукцию покупали. В идеале чтоб вообще не воевали, а то продажи проседают. Именно поэтому его риторика всегда миролюбивая.
        Даже с Тайванем они весной этого года по решению КПК решили снизить градус напряжённости, мол, мы лишь за мирное объединение. Оно и понятно, на острове завод TSMC, который чипы в том числе и на материк поставляют. Да и посмотрели они, видимо, на нас, поняли, что не всё так однозначно с силовыми методами. А тут остров, готовый к обороне.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 15:29
          +4
          Неожиданно то, что Израиль вообще отреагировал на заявление Китая.
          Обычно ему пoфигy на чужое мнение.
          Хотя, конечно, обычно это "чужое мнение" осуждало его действия.
        2. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 16:31
          0
          Беспилотники и так видимо будут у Китая покупать не злить же покупателей.
        3. vfwfr
          vfwfr Сегодня, 17:09
          0
          Китаю самому еще проводить свою авантюру...
    2. BecmepH
      BecmepH Сегодня, 15:18
      +8
      Цитата: Mavrikiy
      Когда людей убивают на улицах,самое время

      ургантам и пугалкиным протестовать против войны! А они в Россию попрут молча((
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 16:18
        +3
        Цитата: BecmepH
        Цитата: Mavrikiy
        Когда людей убивают на улицах,самое время

        ургантам и пугалкиным протестовать против войны! А они в Россию попрут молча((

        А, ведь это СВО дало начало тиктаническим военно-политическим и экономическим сдвигам во всём мире.
        Говорили США и их шавкам по хорошему: "заканчивайте беспредельничать".
        Там прибалтам с их прославлением бандеровцев, сносами памятников советским воинам и запретом русского языка... ещё не приснился вещий сон, как они стоят на кузове грузового автомобиля с верёвкой на шее?
    3. Msi
      Msi Сегодня, 15:19
      +7
      Китайское руководство считает, что должно быть принято решение о двух государствах – Израиле и Палестине

      Заявление очень созвучно с заявлением нашего МИДа. Зрите в корень проблемы...
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 15:28
      +5
      Конфликты решают силовым путем-доказано Азербайджаном.
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:33
      +10
      Китай занял взвешенную позицию, а Израиль как и украина сначала провоцируют, а когда по сопатке получают кричат "а нас за шо". Лично у меня нет к ним сострадания, за 75 лет они так и не решили как жить миром с соседями, ну и пусть теперь спят с автоматом в обнимку.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 15:37
        +1
        ну и пусть теперь спят с автоматом в обнимку.
        так и спали ранее в обнимку с автоматом. Вот не помогло. Теперь мёртвые лежат в трусишках и автоматом...
        Видимо с автомата нужно ещё уметь стрелять, а не только спать с ним...
    6. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 15:41
      -9
      Цитата: Mavrikiy
      Когда людей убивают на улицах, не время призывать к решению о двух государствах

      - заявил израильский дипломат.
      fool Когда людей убивают на улицах,самое время задать вопрос: За что их убивают? recourse

      Женщин стариков и детей? За то, что они евреи. Фашисты так же делали. И флаги у них тоже были со свастикой
      1. Овсиговец
        Овсиговец Сегодня, 16:28
        +3
        А сейчас в домах арабских баб с детьми за что? Или это другое? Там замкнутый круг
        1. тлауикол
          тлауикол Сегодня, 17:05
          0
          Цитата: Овсиговец
          А сейчас в домах арабских баб с детьми за что? Или это другое? Там замкнутый круг

          У вас и видео есть? Арабы все снимают и выкладывают. Покажете растерзаных арабских женщин с детьми?
    7. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:13
      0
      Это всего лишь слова,пусть скажут спасибо что хоть такие слова были сказаны,а не слова осуждения политики Израиля преведшие к войне.
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:13
    +19
    Это смотря на каких именно улицах.
    В Шебекино - это другое, а в Сдероте - это зя!
  3. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:14
    +6
    Теперь должно на Тайване полыхнуть...
    Амеры живот надорвут во все впрягаться hi
    1. gsev
      gsev Сегодня, 15:17
      +5
      Цитата: Rage66
      Теперь должно на Тайване полыхнуть...

      КНР предпочитает мирно реинтегрировать Тайвань, как получилось ранее с Гонконгом и Макао.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:17
      +3
      А что там должно полыхнуть у гоминьдановцев?А Китай в своем репертуаре-сидит и выжидает...
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:17
    +33
    а я что то не помню жесткого осуждения израилем убийств мирных жителей Донбасса и сожжения заживо людей в Одессе!!!!
    1. poquello
      poquello Сегодня, 15:45
      +6
      Цитата: Василенко Владимир
      а я что то не помню жесткого осуждения израилем убийств мирных жителей Донбасса и сожжения заживо людей в Одессе!!!!

      да и как евреи многоэтажки валят трэш конечно, создается впечатление что сцепились дикие стороны
    2. guest
      guest Сегодня, 15:47
      +10
      Цитата: Василенко Владимир
      а я что то не помню жесткого осуждения израилем убийств мирных жителей Донбасса и сожжения заживо людей в Одессе!!!!

      Ничего удивительного, нас они за людей не считают.
  5. Обычный
    Обычный Сегодня, 15:18
    +27
    А позиция израиля по Шебекино была хоть какая-то, или это другое? Вы думали что вас это никогда не коснется? А когда ваши "доблестные" летчики воспользовались сигнатурой нашего военно-транспортного самолета в Сирии и его сбили было нормально, да?
    1. Харитon
      Харитon Сегодня, 17:06
      0
      Ракета с-200 с радиолокационным самонаведение сбила Ил-20 , так как первая цель поставила активную помеху и резко сменила курс, ГСН нашла новую цель. Воспользовались заточенностью на эшелоны Б-52.
  6. Комментарий был удален.
  7. sanches-nk
    sanches-nk Сегодня, 15:18
    +17
    Ну когда ЦХАЛ долбит по мирным кварталам, где прячутся боевики ХАМАС, то они не парятся вопросами гуманности и сопутствующей гибели мирного населения. А некоторые представители Израиля, считают всех палестинцев потенциальными террористами и убийцами, и не считают нужным церемониться с ними.
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:21
    +4
    Точно евреи зомбированные, они ничего не видят, не слышат, и не хотят этого.. В принципе Китай и Палестине и Израилю добра желает, этим микроскопическим племенам по сравнению с Китаем. soldier
  9. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:22
    +11
    Израиль получил государственность только благодаря Сталину и похоже он это стал забывать.
    То что ХАМАС напал на Израиль было ожидаемо, нечего выпендриваться и считать всех остальных плебеями. Поделом.
    Хотя и напавшие отморозки еще те.
    Вот пусть и кусают друг друга до осознания своей сути.
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:26
    +4
    Если начнётся арабская буря, Израиль могут снести коалицией мусульманских стран, очень даже реально.
    А про сотни бородачей в тапках, звучит как сказки. Такую операцию провернуть, нужна хорошая, заранее запланированная подготовка и тысячи бойцов. Нужна долгосрочная поддержка, долгосрочный план. Может всё так и будет. Резня может быть такая, что украинских нацистов переплюнут. Страшное дело.
  11. VicVic
    VicVic Сегодня, 15:27
    +1
    Без существенных азаимных уступок и в значительно большей мере, уступок, именно Израиля по отношению в Палестине мира там не будет никогда.
    Альтернатива - полное уничтожение одной из сторон конфликта.
    В первую очередь, это ведь территориальный спор за земли ...
    Неужеле цена взаимных уступок на пути к миру дороже всех тех издержек, которые уже случились и которые будут в дальнейшем?
  12. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:27
    +6
    В тему. Жириновский гений! Это не фейк!
  13. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:31
    0
    Российские антисемитские стронники ХАМАС на сайте ничего не понимают или просто ненавидят Россию?
    08.10.23. Заметка от военкора Александра Коца.

    «В российских соцсетях почему-то принято занимать какую-то сторону в любом конфликте. А как это делать, когда с одной стороны - те, кто тайно помогает твоему противнику, распевает гимны украинских националистов и привечает наших внутренних врагов. А с другой - первобытная жестокость, глумление над трупами и откровенно террористические методы.

    Причем у последних в нашей стране сочувствующих больше. Как будто не было Кизляра, Буденновска, Норд-Оста и Беслана. Как можно сочувствовать дикарям, которые лезут, расталкивая друг друга, чтобы ударить переломанного беззащитного пленного. Чтобы сунуть телефон в лицо явно изнасилованной женщины, которую достали из багажника внедорожника и запихнули в салон. Чтобы попрыгать на теле мертвого солдатика.

    Глумиться над брошенной на трассе Меркавой после Балаклеи тоже как-то лукаво. Хотя, конечно, иллюзии по поводу всесильности израильской разведки у меня были. И оживленное обсуждение ее провала говорит о том, что мы вдруг увидели, что евреи - такие же, как мы. Тоже накосячат, а потом разгребают.

    Не боятся официально признавать факапы, прямо говорят, что не контролируют семь городов, не рисуют себе красных линий и без оглядки на чью-либо реакцию выдалбливают центры принятия решений».
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 16:36
      +1
      Цитата: Румaтa
      Российские антисемитские стронники ХАМАС на сайте ничего не понимают или просто ненавидят Россию?
      Я не сомневаюсь, что человек с фамилией Коц поддерживает свою историческую родину.
  14. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 15:32
    +10
    Мы выражаем глубокую обеспокоенность эскалацией насилия

    Самая верная позиция в данном случае - выразить глубокую обеспокоенность и остаться нейтральным.
  15. ettore
    ettore Сегодня, 15:49
    +4
    Ранее МИД КНР призвал Израиль и палестинцев к сдержанности, прекращению военных действий и защите мирного населения на Ближнем Востоке.

    Мы выражаем глубокую обеспокоенность эскалацией насилия

    Нормально Китай так троллит.
    Мировая общественность, деятели культуры и всё прогрессивное человечество призывают Израиль сесть за стол переговоров с вооружённой оппозицией и прекратить неоправданное насилие при подавлении мирных протестов, прекратить репрессии против повстанцев.
    Очень знакомая риторика, не ожидали, что она может распространятся и на тех кто её запустил. Как говорится - алаверды, от нашего стола к вашему.
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:49
    +6
    Так представитель посольства Государства Израиль в Пекине Юваль Вакс отреагировал на заявление МИД Китая по Палестине.
    "Когда людей убивают на улицах, не время призывать к решению о двух государствах"

    Классический еврейский вопрос: "А нас то за что"
  17. Kwasar9000
    Kwasar9000 Сегодня, 15:54
    +4
    А мне вот интересно, что Алла Борисовна обо всём этом думает? Или ей тоже всё равно?
  18. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:56
    +8
    Цитата: Румaтa
    Российские антисемитские стронники ХАМАС на сайте ничего не понимают или просто ненавидят Россию?

    Израиль, отправивший вна украину своим еврейским братьям снаряды для убийства россиян - это нормально. А если кто -то в России не любит Израиль, то это антисемитизм!
    Мне отмщение, и аз воздам
    (еврейская мудрость)
  19. ФилинГ
    ФилинГ Сегодня, 15:58
    +4
    Интересно почему о жертвах гражданских в четырнадцати этажке никто не говорит?
  20. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 16:07
    +2
    Тель-Авив ожидал более жесткого осуждения действий ХАМАС официальным Пекином, так как еврейское государство считает Китай своим другом.
    Вот оно чо! А себя Израиль считает другом Китая? И если да, то в чём эта дружба состоит? Что Израиль сделал для Китая - вот просто по дружбе?Или это особая, еврейская дружба, когда "сперва съедим ваше, а потом - каждый своё"?
  21. Lokis
    Lokis Сегодня, 16:08
    -1
    Hej, nie zapominajmy która z walczących stron jest u siebie, a kto jest faktycznym okupantem, pomimo, że od wielu lat miał przewagę w uzbrojeniu. Stalowe miecze ale serce zajęcze.
  22. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 16:30
    +1
    Знатно их Китай послал, красиво а РФ похоже пофигу и правильно.
  23. Kurou
    Kurou Сегодня, 16:31
    +1
    То есть когда они бомбили палестинцев это "все норм"..
    А теперь когда начали бомбить их значит это уже "не кошерно и вообще харам"?