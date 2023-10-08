«Ожидал более жёсткого осуждения»: Израиль отреагировал на заявление МИД Китая по Палестине

Когда людей убивают на улицах, не время призывать к решению о двух государствах

Мы выражаем глубокую обеспокоенность эскалацией насилия

Тель-Авив ожидал более жесткого осуждения действий ХАМАС официальным Пекином, так как еврейское государство считает Китай своим другом. В условиях полномасштабной войны, отмечает израильская сторона, не время заниматься вопросами, касающимися статуса палестинской автономии.Так представитель посольства Государства Израиль в Пекине Юваль Вакс отреагировал на заявление МИД Китая по Палестине.- заявил израильский дипломат.Ранее МИД КНР призвал Израиль и палестинцев к сдержанности, прекращению военных действий и защите мирного населения на Ближнем Востоке.- говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.Там было отмечено, что признание Палестины в статусе независимого государства послужит разрядке ситуации и мирному урегулированию в регионе. Китайское руководство считает, что должно быть принято решение о двух государствах – Израиле и Палестине. По мнению официального Пекина, такое решение послужит прекращению длящегося десятилетиями израильско-палестинского конфликта.Китай призвал международное сообщество немедленно подключиться к урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. По мнению китайских властей, мировому сообществу следует приложить усилия для возвращения Израиля и Палестины к мирным переговорам.