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Израильские СМИ сообщают о минимум 600 погибших в результате нападения ХАМАС

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Израильские СМИ сообщают о минимум 600 погибших в результате нападения ХАМАС

Не менее 600 человек погибли в результате вчерашнего вторжения на территорию Израиля отрядов палестинского движения ХАМАС. Такие цифры приводят израильские средства массовой информации.


В настоящее время Армия обороны Израиля опубликовала список из 44 погибших военнослужащих, ранее национальная полиция сообщала о как минимум 30 погибших сотрудниках правоохранительных органов. Ранения в результате действий палестинских формирований и ракетных ударов по израильским населенным пунктам со стороны сектора Газа получили более 2 тысяч человек.

По неподтвержденной информации, в районе, где вчера проводился музыкальный фестиваль, были обнаружены тела 200 человек. Эти данные приводит один из российских военкоров, но официального подтверждения пока не поступало.

Тем временем, появляется информация, что среди погибших и захваченных в плен людей были и иностранные граждане, в том числе из третьих стран, не имеющих никакого отношения к палестино-израильскому конфликту. Например, СМИ Таиланда сообщили о гибели 2 граждан страны, ранении еще восьмерых таиландцев.

Еще 11 граждан Таиланда захвачены палестинскими формированиями. Сейчас власти страны собираются приложить все усилия для их скорейшего освобождения, акцентируя внимание на том, что таиландцы не имеют никакого отношения к противостоянию Израиля и ХАМАС, и ни в чем неповинны.

Сейчас израильские власти сообщают о поголовной эвакуации гражданского населения из десятков населенных пунктов, расположенных неподалеку от границы с сектором Газа. Такое решение принято для обеспечения безопасности гражданского населения.
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45 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:34
    -16
    Не менее 600 человек погибли в результате вчерашнего вторжения на территорию Израиля отрядов палестинского движения ХАМАС.

    Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.
    Авраам (Рейдман) схиархимандрит
    Толкование на группу стихов: Мф: 5: 38-38

    Нам кажется, что эта заповедь учит мести, но она, наоборот, ограничивает месть. Мы ведь и сейчас видим, что хотим выбить не око за око и зуб за зуб, а за одно око — два ока, за один зуб — все тридцать два. Как правило, когда мы сердимся, то не удовлетворяемся тем, чтобы нанести человеку такой же вред, какой он нанес нам. Это хотя и отвратительное, греховное, но совершенно естественное, всем знакомое чувство. По крайней мере, в порыве гнева (может быть, потом мы себя и удерживаем) нам хочется причинить гораздо больше вреда, чем причинили нам. Поэтому заповедь Моисея ограничивает зло и учит любви к ближнему, по крайней мере, ограничивает ненависть к другому человеку, ставит нашу злобу в определенные пределы. Собственно, и государственный закон основан на равном возмездии.

    Моисей заповедует ограничивать месть равным воздаянием.


    Источник

    Размышления над Нагорной проповедью.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:40
      +22
      У Израиля был шанс решить конфликт подписанием мирного договора с соседями, но все их действия направлены только на эскалацию и решение вопроса силой. Это путь в никуда, вернее на уничтожение собственного немногочисленного по сравнению с соседями народа, они все уповают на свое превосходство в оружии, ну ну уже почти два года идет СВО, а они так и не поняли, что летающие газовые баллоны это прошлое, а сейчас тысячи дронов сделают из их железного купола дуршлаг, и будут прилетать ежедневно, в силу узкой прибрежной полосы защиты нет, слишком мало подлетное время. На подходе обладание Ираном ЯО это вообще уравняет шансы кто кого стерет с Земли, как вчера израильтяне хвалились. Только переговоры спасут Израиль, иначе опять скитаться им по миру 40 лет.
      1. gsev
        gsev Сегодня, 15:49
        -14
        Цитата: Silver99
        , а они так и не поняли, что летающие газовые баллоны это прошлое, а сейчас тысячи дронов сделают из их железного купола дуршлаг

        Израиль на пороге своей гибели может отказаться от гуманности и просто уничтожить Хамас и всех тех, кто в Газе поддержит это движение с оружием в руках. Соотношение 500 убитых гражданских и 100 военных или полицейских заставляет сделать вывод, что палестинцы с первого дня начала войны ведут себя более жестоко чем например немцы в 1941 году. Гитлер разрешил проводить массовые расстрелы безоружных только в конце августа 1941 года. Львовскую резню в июне 1941 года устроили бандеровцы чем тогда удивили немцев и заставили их переместить Бандеру в заключение.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 16:07
          +6
          Мда ...
          Евреи нынче не те.
          300 боевиков - и Израиль официально начинает войну.
          Да в шестидневной войне у их противников одних самолётов было в три раза больше, и 2500 танков.
          А тут ...
          Испанский стыд за евреев.
          А Нетаньяху сошёл с ума.
          1. Бесконечность
            Бесконечность Сегодня, 16:14
            -1
            Как показывает практика, никто и никогда не готов полноценно к войне. Посмотрите на СВО, вроде бы всё к этому 8 лет шло, разведка NATO знала и предупреждала, а всё равно эффект неожиданности был очень велик. Недолго, правда, неразбериха была у ВСУ, быстро организовали сопротивление, но всё же.
            Тут тоже самое.

            Думаю, на этот раз, как и по итогу Шестидневной войны, израильтяне сектор Газа опять отожмут, только будут уже проводить более жёсткую политику по отношению к региону.
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 16:38
              +1
              Силы Газы с Ливаном и Израиля несопоставимы.
              Но только если не вмешаются другие страны.
              Иран и просто так вмешаться может.
              Египет с Ираком - если будет много жертв среди палестинцев.
              Турция - если будут сноситься мечети.
              Сауды - если Израиль попробует отжать у палестинцев Сектор Газа.
              И вот тут уже силы очень даже сопоставимы.
              А как показали нынешние бои - нормальных полководцев у евреев нет. Повторить Шестидневную войну не смогут. Все гении ушли в шпионов и убийц.
              Конечно, у евреев атомные бомбы есть. Ну так от них простая защита - не концентрировать войска, создавая мишень для удара. Народ нынче не слишком их боится - привык. А нанесёт удары по городам - народ только злее станет
            2. Румaтa
              Румaтa Сегодня, 16:49
              -1
              Цитата: Бесконечность
              Думаю, на этот раз, как и по итогу Шестидневной войны, израильтяне сектор Газа опять отожмут,

              Да, но если начнётся заваруха на севере, то Израиль по безысходке может применить ТЯО.
        2. Аркадий007
          Аркадий007 Сегодня, 16:09
          0
          Про жестокость израильтян и арабов хорошо показывает история их существования.
          1. Румaтa
            Румaтa Сегодня, 16:52
            0
            Цитата: Аркадий007
            Про жестокость израильтян и арабов хорошо показывает история их существования.

            Синай, по крайней мере полосу шириной в несколько км или хотя бы часть полосы, этак километров 30 хотя бы вдоль Красного моря я бы ни за что не отдавал Египту. Супер курорт!
            Хотя бы об аренде могли договориться.
          2. Румaтa
            Румaтa Сегодня, 16:57
            0
            Цитата: Аркадий007
            Про жестокость израильтян и арабов хорошо показывает история их существования.

            По этой карте хорошо видно, что Газа и Западный Берег инородные тела. Иордания предлагала палесам шикарные условия для переселения. Пока эти раковые опухоли сохранятся -мира не будет.
            Пока в Израиле не будет светского государства - мира не будет.
      2. Normann
        Normann Сегодня, 15:53
        +2
        у Израиля был шанс решить конфликт подписанием мирного договора

        Эта мелкая крайне агрессивная страна хоть раз с кем-нибудь договаривалась?
        1. Dinamo
          Dinamo Сегодня, 16:08
          +1
          Мирные договоры с Иорданием,Египтом например
        2. тлауикол
          тлауикол Сегодня, 16:26
          +2
          Цитата: Normann
          у Израиля был шанс решить конфликт подписанием мирного договора

          Эта мелкая крайне агрессивная страна хоть раз с кем-нибудь договаривалась?

          Конечно: Иордания Египет. А так же предложение подписать мир Сирии и Газе. От которого они (сирийцы и палестинцы ) отказались
      3. Alien From
        Alien From Сегодня, 15:58
        0
        В тот раз они 40-ка годами не обойдутся. Всё идёт к камням и палкам навсегда.....
      4. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 16:08
        +2
        Если вы не заметили, Хамас позавчера подписал соглашение, взял деньги и рабочие места. А вчера стал резать мирняк.
        Или вы уже не помните?
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:51
      +3
      Нафига это всё писать? Можно подумать, что этот персонаж (Моисей, т.е. Мойша) для на авторитет...
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:07
      +2
      Румата,вы бы нам тут ещё цитат из Торы надергали am
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 16:21
        +2
        Цитата: Бережливый
        Румата,вы бы нам тут ещё цитат из Торы надергали am

        Можно даже из Корана: "Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников"
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:44
    +3
    А не отправить ли руководителей силовых ведомств Израиля в отставку ,с последующим судом.Очковтиратели.Но это народу Израиля решать ,а не нам.Конечно жуть,когда они это все прекратят.
    1. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 15:48
      +3
      Следствие и суд просто обязаны быть. Если честно исполняли обязанности - все норм, если нет - губа или для старших офицеров тюрьма.
    2. AUL
      AUL Сегодня, 15:57
      +2
      Цитата: tralflot1832
      А не отправить ли руководителей силовых ведомств Израиля в отставку ,с последующим судом.Очковтиратели.


      Это касается только израильских очковтирателей? wink
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:09
      0
      Тралфлот,их нужно понять и простить wassat они "подыграли "Хамасовцам wassat
  3. SvetRAzumov
    SvetRAzumov Сегодня, 15:46
    -22
    В связи с событиями на Ближнем Востоке, понятно, что РФ будет втянута в конфликт, причём на стороне Из раиля. Главный рав вин России Б. ЛАЗ АР- «Если мы говорим о нынешней власти В,Путина, то она сделала для евреев столько, сколько никто никогда не делал на протяжении 300 лет. Ведь не только при коммунистах евреям было тяжело, им было непросто всегда. И вдруг положение коренным образом изменилось. Мы очень благодарны властям за это. https://www.kommersant.ru/doc/2138260 Так куратор сегодняшнего, им же установленного режима, милостливо благодарит «власть» послушного и верного последователя. Но СМИ утаивают, что гл. рав вин –ИНОАГЕНТ- гражданин США и Италии, первый и лучший друг. А в Кремле для него раскрыты все двери. Все 16 детей регулярно встречаются и любят «дядю Вову»? На вопрос журналиста газеты «Коммерсантъ»: «Как получилось, что вы, будучи гражданином США, возглавили религиозную организацию в России? По новому закону об НКО вас можно было бы рассматривать как иностранного агента? Ответ:- Наверное, можно. Но я скажу так: когда я приехал в Россию, это было более 20 лет назад, через несколько дней я понял, что приехал сюда навсегда! На следующий вопрос: «Оппоненты вас стали называть "прокремлевским раввином". Как вы можете это прокомментировать? Ответ: -« Я «не хотел» быть главным раввином, но после того как РЕК сделал свой выбор, стало понятно, с кем будет встречаться Президент». «Когда я вижу проявления антисемитизма, я громче всех начинаю критиковать власть. Если нас цепляют, мы жестко реагируем. В остальных случаях я «вне политики»»? А если поднять закулису событий, - дочитать до конца декларацию этого личного представителя РФ в Нью-Йорке: https://dzen.ru/a/ZCx26jRcrB-Wjv0P?utm_referer=www.google.com то, - испытаете ШОК - удар молнии! И дополню словами Б.Лаз ара: «Религия - самое красивое учение, которое помогает человеку. А когда она становится причиной разногласия, это уже не религия, а что-то другое». Вот так плетут свои сети пришлые Ядовитые пауки! Теперь, надеюсь, понятно, почему РФ выступит именно на стороне ИзРАиля«изгнанных из Рая и проклятых Богом служителей Диавола?» И это в Библии «От Иоанна» гл.8.ст.44. – прямо подчёркнуто. А то что дети Диавола цинично самопровозгласились - «богоизбранными», путая мир,- нужно иметь ввиду, своим «богом» они называют и имеют ввиду, не Нашего «Бога Творца мира и всяго Сущего», а своего Диавола! Например, экс-помошник Пр-та В.Сурков, на самом деле его фамилия Дудаев, он подтверждает свою принадлежность к тому, кому они молятся, в своих стихах: «Наш хозяин – Денница (Сатана), мы узнаем его стиль. К Рождеству вместо снега он посылает нам пыль.» «Бог простит и себя, и его, и сто тысяч Иуд». «Пусть меня гонят сквозь город простуженный, И через мост, Прямо туда, где метелью разбуженный,- Старый погост. https://warsh.livejournal.com/1590628.html Всем давно понятно, что Именно вторжение и Захват ключевых позиций во власти поклонников Ядовитого паука,- привели нас к сегодяшнему катастрофическому Разрушению Матушки России!
    1. Улисс
      Улисс Сегодня, 16:13
      +2
      В связи с событиями на Ближнем Востоке, понятно, что РФ будет втянута в конфликт, причём на стороне Из раиля.


      С какого перепуга ? Нет, мы конечно осудим эскалацию и призовём к миру. А дальше всё сами..
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:23
      +4
      Воевать за Израиль поддерживающий укрофашистов полнейший бред.
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 15:53
    +4
    Израилю наступят кранты не из-за внешних врагов - мусульман, палестинцев или еще кого-то. Израиль разрушат собственные ортодоксальные деятели - те, что провоцируют мусульман, принося жертвы в мечети Аль-Акса во время Рамадана.
  5. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 15:57
    +6
    Важнейшим итогом первых двух дней конфликта стало полное развенчание мифа о "непобедимой и высокотехнологичной израильской армии " и "всемогущей разведке". Это миф базирующийся на контроле над мировыми СМИ и обычной еврейской хуцпе говорящей что "потерь нет" ,"наши танки практически неуязвимы ".и.т.д. Однако он не выдержал и одного дня в современном информационном обществе когда противник получил возможность оперативно выкладывать в сеть то что происходит в реальности.
    И тут же карета превратилась в тыкву,а "непобедимая высокотехнологичная армия" создавшая "неуязвимую стену" для превращенного в гетто Сектора Газа в толпу людей бегущих от армии "тапочников на джипах".
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:59
    -9
    В сети появилось жуткое фото с убитыми участниками фестиваля на юге Израиля.
    Сровнять Газу с землёй!
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 16:07
      +7
      Тиражируете блевотину лживых сионистких псов?

      Не те же ли это театральные поставновки которые мы видели в какловской Буче???? И если уж кому хочется порыдать над фото невинно убиенных вот вам парочка после очередной атаки израильских фашистов.



      Свободу Палестине! Евреев отправить всех по домам от куда они приползли с 1920 года
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:46
        -2
        Цитата: ДушаРоссии87
        ДушаРоссии87 (Семён)

        Много на себя берёте. Пупок развяжется. Душа у вас нерусская, а нацистская, черносотенная.
    2. ФилинГ
      ФилинГ Сегодня, 16:16
      +3
      А разрушение многоэтажек в секторе Газа,намного страшнее. Там больше жертв.
    3. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 16:18
      -1
      Т.е. представляя зверства одних, вы предлагаете провести такое же зверство другим и думаете это решит проблемы?
      Нет не решит, только отодвинет на какой-то короткий промежуток.
    4. Улисс
      Улисс Сегодня, 16:23
      +2
      Моисей заповедует ограничивать месть равным воздаянием.

      Вы как-то быстро переобулись в полёте..
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:44
        -1
        Цитата: Улисс
        Вы как-то быстро переобулись в полёте..

        Предоставил вам разные мнения(это не моё, цитата) для обсуждения.
    5. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:28
      +1
      Цитата: Румaтa
      В сети появилось жуткое фото с убитыми участниками фестиваля на юге Израиля.
      Сровнять Газу с землёй!
      belay Как это корреспондируется с
      Румaтa Сегодня, 15:34
      ? Маразм крепчал... за 25 минут, от оливковой ветви до призывов к геноциду? "Мы дадим вам мачете", вперед. feel
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:45
        0
        Цитата: Mavrikiy
        за 25 минут, от оливковой ветви до призывов к геноциду?

        Предоставил вам разные мнения(это не моё, цитата) для обсуждения.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:07
    +5
    Жертв будет много. Только как обычно считать жертвами и выпячивать будут только жертвы среди евреев, а мирных палестинцев никто ни считать ни показывать не будет - они сами типа виноваты.
    Только это перестает работать, прав наш гарант.
  8. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:11
    +1
    ........

    Макаревич извинился перед палестинцами за свой новый народ, подчеркнув, что он больше не может жить в стране, которая воюет со своими соседями. Китайскому телеканалу Вынь Хунь он сообщил, что имеет тайные Тайваньские корни и собирается переехать на свою третью историческую родину в ближайшее время. Тем более что у него там уже есть тайваньская жена с собственным домом.

    lol laughing wassat
  9. Фактор
    Фактор Сегодня, 16:12
    +3
    Ясен пень, впереди Исход евреев из Израиля. Сионизм даёт дуба.

    Вопрос только куда бежать, кто примет вечного ж.ида?

    Риторический вопрос: России они нужны?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:33
      -1
      Цитата: Фактор
      Ясен пень, впереди Исход евреев из Израиля. Сионизм даёт дуба.

      Вопрос только куда бежать, кто примет вечного ж.ида?

      Риторический вопрос: России они нужны?

      А кому нужны арабы из сектора газа, когда они оттуда пятки солидолом смажут?
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 17:13
        0
        Соплеменикам в Германии. И в Скандинавии/
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 16:22
    0
    Имхо ,там начнется местное локальное СВО. Все потихоньку к этому шло.
    И рядом Турция тоже смотрит на земли Сирии. Типа ,там сирийцы - на самом деле турки живут. А рядом злые Курды.
    Посмотрим на ход и сроки. Выгнать всех и сровнять с землей - сейчас не проблема. Вспомнить Фото Грозного и Артемовска...
  11. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 16:25
    0
    Евреи, конечно, были боевыми ребятами. Раньше. Но только под американской крышей. А сейчас крыша эта... скажем так: пошатнулась. Арабы решили подсуетиться.
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:35
    -3
    Сейчас израильские власти сообщают о поголовной эвакуации гражданского населения из десятков населенных пунктов, расположенных неподалеку от границы с сектором Газа. Такое решение принято для обеспечения безопасности гражданского населения.
    Вот теперь Израиль может применить спецбоеприпас на вполне себе законных основаниях, на зря мирных эвакуируют. Да и ЦАХАЛ не особо спешит с действиями судя по поступающей информации... request
  13. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:57
    0
    А почему никто не говорит про снаряды и другое вооружение которое Израиль отправил бандеровцам и нацистам? Сколько наших воинов погибло от этого? А почему бы не отправить палестинцам вооружение так, как Израиль делал это Украине? Это было бы справедливо.