Израильские СМИ сообщают о минимум 600 погибших в результате нападения ХАМАС

Не менее 600 человек погибли в результате вчерашнего вторжения на территорию Израиля отрядов палестинского движения ХАМАС. Такие цифры приводят израильские средства массовой информации.В настоящее время Армия обороны Израиля опубликовала список из 44 погибших военнослужащих, ранее национальная полиция сообщала о как минимум 30 погибших сотрудниках правоохранительных органов. Ранения в результате действий палестинских формирований и ракетных ударов по израильским населенным пунктам со стороны сектора Газа получили более 2 тысяч человек.По неподтвержденной информации, в районе, где вчера проводился музыкальный фестиваль, были обнаружены тела 200 человек. Эти данные приводит один из российских военкоров, но официального подтверждения пока не поступало.Тем временем, появляется информация, что среди погибших и захваченных в плен людей были и иностранные граждане, в том числе из третьих стран, не имеющих никакого отношения к палестино-израильскому конфликту. Например, СМИ Таиланда сообщили о гибели 2 граждан страны, ранении еще восьмерых таиландцев.Еще 11 граждан Таиланда захвачены палестинскими формированиями. Сейчас власти страны собираются приложить все усилия для их скорейшего освобождения, акцентируя внимание на том, что таиландцы не имеют никакого отношения к противостоянию Израиля и ХАМАС, и ни в чем неповинны.Сейчас израильские власти сообщают о поголовной эвакуации гражданского населения из десятков населенных пунктов, расположенных неподалеку от границы с сектором Газа. Такое решение принято для обеспечения безопасности гражданского населения.