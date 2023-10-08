ВС РФ выбили противника с позиций в районе села Табаевка на Сватовском направлении

Сегодня днем стало известно, что штурмовыми подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации с позиций в районе села Табаевка, что на Сватовском направлении фронта, были выбиты украинские формирования. Это следует из сообщений российских военных Telegram-каналов.Из-за активных действий российских войск под Табаевкой украинские боевики были вынуждены отступить в сам населенный пункт. Кроме того, российской армией было перерезано в районе населенного пункта Котляровка автомобильное шоссе Сватово – Купянск. Это обстоятельство тоже не прибавит оптимизма действующим на данном направлении украинским войскам.Ранее сообщалось, что по некоторым данным российские бойцы появились на окраинах Макеевки (Луганская Народная Республика). Вчера сообщалось об успешном продвижении российских войск в районе Макеевки. Наши подразделения прорываются в сторону Борового и реки Оскол.Кроме того, российскими подразделениями были отражены и попытки противника контратаковать в районах Серебрянского лесничества, Торского выступа, а также у населенного пункта Червоная Диброва.Судя по всему, ВС РФ нанесли удар по военному объекту ВСУ в окрестностях Кривого Рога. Украинские паблики сообщают о громком взрыве в окрестностях города, но что было поражено в Кривом Роге, пока неизвестно. Российская армия регулярно наносит удары по местам сосредоточения личного состава и военной техники украинских формирований.