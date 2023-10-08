Военное обозрение
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ВС РФ выбили противника с позиций в районе села Табаевка на Сватовском направлении

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ВС РФ выбили противника с позиций в районе села Табаевка на Сватовском направлении

Сегодня днем стало известно, что штурмовыми подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации с позиций в районе села Табаевка, что на Сватовском направлении фронта, были выбиты украинские формирования. Это следует из сообщений российских военных Telegram-каналов.


Из-за активных действий российских войск под Табаевкой украинские боевики были вынуждены отступить в сам населенный пункт. Кроме того, российской армией было перерезано в районе населенного пункта Котляровка автомобильное шоссе Сватово – Купянск. Это обстоятельство тоже не прибавит оптимизма действующим на данном направлении украинским войскам.

Ранее сообщалось, что по некоторым данным российские бойцы появились на окраинах Макеевки (Луганская Народная Республика). Вчера сообщалось об успешном продвижении российских войск в районе Макеевки. Наши подразделения прорываются в сторону Борового и реки Оскол.


Кроме того, российскими подразделениями были отражены и попытки противника контратаковать в районах Серебрянского лесничества, Торского выступа, а также у населенного пункта Червоная Диброва.

Судя по всему, ВС РФ нанесли удар по военному объекту ВСУ в окрестностях Кривого Рога. Украинские паблики сообщают о громком взрыве в окрестностях города, но что было поражено в Кривом Роге, пока неизвестно. Российская армия регулярно наносит удары по местам сосредоточения личного состава и военной техники украинских формирований.
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9 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:51
    +11
    Вот это хорошие новости, а то Израиль все заполнил...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:54
      +9
      да, мы так увлеклись Израилем, что забыли про украину, хорошо что ВС России про нее не забывают smile
    2. poquello
      poquello Сегодня, 16:02
      +1
      Цитата: faterdom
      Вот это хорошие новости, а то Израиль все заполнил...

      да там до Оскола ещё километров десять
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 16:17
      +1
      "Израиль всё заполнил" такого небыло минимум 50 лет, чтобы захватили 2 города и, кажется, 7 баз?
      Конечно, все внимание будет там.
      Вон, уже Дуда ругается, что ХАМАС такое "учудил" : мешает помогать Украине
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 15:58
    +6
    Цитата: faterdom
    Вот это хорошие новости, а то Израиль все заполнил...

    Может и хорошо, что заполнил. А то многие страны напоминают футбольных болельщиков с попкорном, наблюдающих за любимой командой. Пусть на другое зрелище переориентируются, пока наши ребята воюют.
    1. guest
      guest Сегодня, 16:11
      +2
      А главное может теперь израильские наёмники и инструктора домой поедут, ведь там теперь им тоже есть что делать.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:00
    +1
    Какие приоритеты есть, должны быть у нас... на первом месте СВО, а остальное, кому как, в каком порядке расставить, дело сугубо личное.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:05
    +3
    Потихоньку идут вперёд. Главное на месте не стоять,,хоть по сотне метров в день также идти вперёд и только вперёд.
  5. vladcub
    vladcub Сегодня, 16:09
    0
    "выбили противника" камрады, а как же "успешное наступление"? Несколько дней назад, они рапортовали об успехе.
    Может, не правильно читал, надо"успешное отступление"?