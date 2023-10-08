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Появились кадры работы ПВО Израиля против атаковавших страну с территории Ливана беспилотников

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Появились кадры работы ПВО Израиля против атаковавших страну с территории Ливана беспилотников

Сегодня территория Израиля подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны Ливана. В частности, были произведены попытки атаки города Цфат, расположенного недалеко от границы.


В интернете уже появились кадры работы ПВО Израиля против атаковавших страну с территории Ливана беспилотников. По некоторым данным, против летящих со стороны Ливана дронов работает ЗРК Patriot израильских вооруженных сил.

Судя по всему, проиранское движение «Хезболла», базирующееся в южных районах Ливана, приступило к запуску беспилотных летательных аппаратов в сторону израильской территории. Ранее «Хезболла» обстреляла из минометов три позиции израильских вооруженных сил в районе фермы Шебаа на ливано-израильской границе.


После вчерашнего нападения на Израиль движения ХАМАС из сектора Газа, «Хезболла» пообещала тоже начать боевые действия против Израиля, если власти страны предпримут сухопутную военную операцию в Газе. Так как Израиль не прекращает нанесение авиаударов по целям в секторе Газа и явно готовит сухопутное вторжение в этот регион, «Хезболла» явно может начать более интенсивные боевые действия на израильской границе.




В этом случае Армии обороны Израиля придется воевать на два фронта, а вполне вероятно – и на три, так как есть еще Западный берег реки Иордан, где тоже живут палестинцы и где уже начались массовые антиизраильские выступления. Сегодня, к примеру, был сожжен израильский КПП в Дженине.
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17 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:17
    +2
    ПВО, ПВО, это не панацея, когда противник хорошо подготовился и навалился всем скопом...
    И опять же дроны... дешёвые поделки против дорогущих систем ПВО, крайне разорительно, да и восполнить запас ракет, дело долгое, дорогущее, тем более сейчас, в общем то не спокойной, напряжённой ситуации во многих местах!
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 16:29
      +3
      америка двоих , а тем более троих , не вывезет! Не хватит патриотов на израиловку , укру и тайвань.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 16:53
        0
        Судя по подрыву - на большой высоте летел.
        Интересно, почему.
        Ладно там неуправляемая ракета, ей высота нужна, чтоб ни во что не врезаться. Но управляемый дрон надо вести низко, в идеале - ниже деревьев. Только так можно избежать обнаружения радарами
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:19
    +3
    Очевидно, что самые главные поджигатели надеятся отсидется вдалеке от самых жёстких, страшных событий и хорошо заработать на чужой крови...
    Они давно стали нелюдью и это их ничуть и никогда не смущает.
  3. Александр Петрович
    Александр Петрович Сегодня, 16:24
    -11
    Интересно, сколько тут упоротых нацистов черностенцев сидит? Кто тут антисемит?
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 16:31
      +11
      Интереснее сколько тут упоротых сионистов сидит...
      1. Александр Петрович
        Александр Петрович Сегодня, 16:33
        -3
        Первый отметился.
        P.S Сионист, нацист, черносотенец, антисемит, русофоб - это все одного поля ягоды. Я интернационалист.
        1. фывапролд
          фывапролд Сегодня, 16:48
          +3
          "Интернационалист" - это означает "я не за кого", то есть нет Родины. Не путать с интернационалистами времён СССР, впрочем и тогда таковых не было.
          1. Александр Петрович
            Александр Петрович Сегодня, 16:55
            -4
            Второй отметился.
            "Не путать с интернационалистами времен СССР" - и в чем разница? Интернационалист это тот кто не делит людей по нациям, и выступает за солидарность трудящихся, а вот национализм это чушь для дураков, которая играет на руку лишь буржуям в целях извлечения прибыли из рабочих.
            1. фывапролд
              фывапролд Сегодня, 17:10
              +1
              Нахер прогуляйся. Вас, муфлонов "богоизбраных", ещё в 2014 столько поотмечалось, хоть свет туши. Причём отметились на стороне тех, кто ваших сородичей в товарных количествах на Данцигскую мыловарню отправлял.
  4. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:25
    0
    Цитата: rocket757
    надеятся отсидется вдалеке

    И находятся эти поджигатели за проливом Ла-Манш.
  5. strannik1985
    strannik1985 Сегодня, 16:28
    +1
    Характерный пример - поддерживать террористов нельзя, даже, если они за тебя делают грязную работу. Большой привет от "Братьев мусульман", которые активно работают в составе Сирийской свободной армии и в движении ХАМАС.
  6. vladcub
    vladcub Сегодня, 16:30
    +2
    Если, они используют:"patriot" это значит "железный купол" полностью обделался?
    Не помню, чтоб они использовали :ЗРК:" Пэтриот", обычно было :"сработал" железный купол "
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:39
      0
      2,5-5 тысяч ракет любой кумпол перегрузят.
    2. guest
      guest Сегодня, 16:54
      +1
      Цитата: vladcub
      "железный купол" полностью обделался?

      А ведь Зеленский громко кричал, что хочет великую вундервафлю под названием "железный купол".
      1. kpd
        kpd Сегодня, 17:08
        0
        А разве Зеленский хотел "железный купол" купить? Ну а на халяву и уксус сладкий.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:41
    +2
    Ракетой стоимостью в миллион долларов по копеечному дрону?А не дешевле поднять в воздух авиацию и при помощи авиационных пушек сбивать дроны?А что у израильтян на вооружении нету никаких ЗСУшек?
  8. Комментарий был удален.