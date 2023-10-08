Сегодня территория Израиля подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны Ливана. В частности, были произведены попытки атаки города Цфат, расположенного недалеко от границы.
В интернете уже появились кадры работы ПВО Израиля против атаковавших страну с территории Ливана беспилотников. По некоторым данным, против летящих со стороны Ливана дронов работает ЗРК Patriot израильских вооруженных сил.
Судя по всему, проиранское движение «Хезболла», базирующееся в южных районах Ливана, приступило к запуску беспилотных летательных аппаратов в сторону израильской территории. Ранее «Хезболла» обстреляла из минометов три позиции израильских вооруженных сил в районе фермы Шебаа на ливано-израильской границе.
После вчерашнего нападения на Израиль движения ХАМАС из сектора Газа, «Хезболла» пообещала тоже начать боевые действия против Израиля, если власти страны предпримут сухопутную военную операцию в Газе. Так как Израиль не прекращает нанесение авиаударов по целям в секторе Газа и явно готовит сухопутное вторжение в этот регион, «Хезболла» явно может начать более интенсивные боевые действия на израильской границе.
В этом случае Армии обороны Израиля придется воевать на два фронта, а вполне вероятно – и на три, так как есть еще Западный берег реки Иордан, где тоже живут палестинцы и где уже начались массовые антиизраильские выступления. Сегодня, к примеру, был сожжен израильский КПП в Дженине.