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Минобороны России планирует лишить Северный флот статуса межвидового стратегического объединения

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Минобороны России планирует лишить Северный флот статуса межвидового стратегического объединения

Российское оборонное ведомство подготовило проект президентского указа. Согласно представленному документу, Минобороны России планирует лишить Северный флот статуса межвидового стратегического объединения.

С проектом президентского указа можно ознакомиться на специализированном государственном портале нормативных документов.

Проектом указа предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации

- поясняется в тексте проекта.

Когда он получит юридическую силу, четыре региона, которые теперь по военно-административному делению относятся к Северному флоту, впоследствии перейдут в подчинение Ленинградскому военному округу. Речь идет о Мурманской и Архангельской областях, а также о Ненецком автономном округе и Республике Коми.

Эта реформа осуществляется, чтобы оптимизировать систему управления Вооруженными силами страны. В частности, она проводится для реализации президентского указа от 23 июня, где говорится о подчинении всех четырех флотов России и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ РФ.

В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в ближайшее время необходимо организовать два межвидовых территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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18 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:36
    +1
    Не устали ещё "оптимизировать "армию?В результате таких вот выходок армия теряет боеспособность!Когда делать нечего выдумывают такие вот "решения "! fool fool
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 16:48
      +3
      Да вроде, когда начальник один, вместо четырёх - это лучше.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 17:11
        0
        Цитата: Shurik70
        Да вроде, когда начальник один, вместо четырёх - это лучше.

        Только вот когда у флота начальник сухопутчик - это плохо
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:53
      +4
      Всё просто. Видимо - это результат вхождения Финляндии в НАТО. Ибо если раньше на севере у нас была только морская угроза - теперь появилась и сухопутная. А значит - и отражать её должны генералы, а не адмиралы.
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 17:08
        0
        организовать два межвидовых территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа
        Прям вокурат все объединения будут находиться рядом к границам "друзей из НАТО", очень "весело".
  2. vladcub
    vladcub Сегодня, 16:41
    +7
    Вообще-то и при Союзе, флот был в подчинении у главком ВМФ.
    И Мурманская область была в веденье ЛВО.
    Наверное, раньше не полные идиоты были, когда включили эти области в ЛВО? Не помню, чтоб был:"Северной Военный Округ", а Ленинградский был
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 17:05
      0
      Слава не принимай близко к сердцу, «когда коту делать нечего он ….», так и чиновник «занимается оптимизацией»!!!
      Впрочем я сначала бы посадил в тюрьму инициаторов первой реформы за «государственную измену» и «нецелевое расходование средств», чтоб не повадно было изображать «бурную деятельность» - «ради бурной деятельности»!!!
  3. next322
    next322 Сегодня, 16:50
    +1
    это сколько паркетных адмиралов потеряют должности?
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 17:06
      +1
      Цитата: next322
      это сколько паркетных адмиралов потеряют должности?

      Нисколько, еще пару-тройку введут.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: next322
      это сколько паркетных адмиралов потеряют должности?

      Адмиралы останутся, а нижних чинов уволят, назначат вольнонаемных, ни за что не отвечающих. Жизнь адмиралов удалась.При большом бардаке, легче воровать.
  4. Господин ПэЖэ
    Господин ПэЖэ Сегодня, 16:51
    0
    Вполне логичное решение. Учитывая, как обгадился в СВО Черноморский флот, а остальные флоты влияют на ведение боевых действий от слова "никак", мысль о том, что пора опустить адмиралов с небес на землю и тратить деньги с бОльшей пользой - дошла даже до нашего бронелобого МО.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 17:12
      0
      Когда это ЧФ был - передовым? Небольшой флот и сборище дизелюх. ТОФ, СФ- это действительно- сила!
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: Господин ПэЖэ
      Вполне логичное решение. Учитывая, как обгадился в СВО Черноморский флот

      Который как раз и был подчинен сухопутчикам - Южному ВО.
  5. Eug
    Eug Сегодня, 16:53
    +3
    Помнится, в годы службы "пиджаком" 87-89 сослуживцы шутили, что самой большой ошибкой супостата будет решение о внезапном нападении. А вот если предупредят месяца за три, лучше за полгода - сами себя "победим" проверками, смотрами, подготовками,
    реорганизациями, ускорениями (термин "оптимизация" тогда еще был не столь популярен)... а вообще реорганизации необходимы - "старые" генералы не хотят уходить в запас, а подрастают "новые"...
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:54
    +3
    Ох уж эти реформы am Северный флот на сегодня самый боеспособный и мощный в ВМФ России, не трогайте его структуру. Есть командующий ВМФ от подчиняется Министру обороны и не зачем моряков отдельно сухопутчикам подчинять, в годы ВОВ адмирал Кузнецов единолично командовал спас флот от разгрома 22 июня 1941 года и всю войну прошел в этой должности, это шло на пользу общему делу.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 17:00
      0
      Цитата: Silver99
      Ох уж эти реформы am Северный флот на сегодня самый боеспособный и мощный в ВМФ России, не трогайте его структуру.

      Однако и потенциальный противник у него - НАТО, супротив коего разве что свои базы удастся защитить.
  7. BAI
    BAI Сегодня, 17:05
    -1
    Пришло понимание, что флот выродился в бесполезную дорогую игрушку
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:07
    -1
    СФ должен заниматься своим делом охранять наши северные рубежи и СМП И грозить супостату через Северный полюс неотвратимым ударом возмездия.Надеюсь через неделю две ,госдеп завоет по волчьи.