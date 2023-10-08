Проектом указа предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации

Российское оборонное ведомство подготовило проект президентского указа. Согласно представленному документу, Минобороны России планирует лишить Северный флот статуса межвидового стратегического объединения.С проектом президентского указа можно ознакомиться на специализированном государственном портале нормативных документов.- поясняется в тексте проекта.Когда он получит юридическую силу, четыре региона, которые теперь по военно-административному делению относятся к Северному флоту, впоследствии перейдут в подчинение Ленинградскому военному округу. Речь идет о Мурманской и Архангельской областях, а также о Ненецком автономном округе и Республике Коми.Эта реформа осуществляется, чтобы оптимизировать систему управления Вооруженными силами страны. В частности, она проводится для реализации президентского указа от 23 июня, где говорится о подчинении всех четырех флотов России и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ РФ.В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в ближайшее время необходимо организовать два межвидовых территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа.