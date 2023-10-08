Российское оборонное ведомство подготовило проект президентского указа. Согласно представленному документу, Минобороны России планирует лишить Северный флот статуса межвидового стратегического объединения.
С проектом президентского указа можно ознакомиться на специализированном государственном портале нормативных документов.
Проектом указа предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации
- поясняется в тексте проекта.
Когда он получит юридическую силу, четыре региона, которые теперь по военно-административному делению относятся к Северному флоту, впоследствии перейдут в подчинение Ленинградскому военному округу. Речь идет о Мурманской и Архангельской областях, а также о Ненецком автономном округе и Республике Коми.
Эта реформа осуществляется, чтобы оптимизировать систему управления Вооруженными силами страны. В частности, она проводится для реализации президентского указа от 23 июня, где говорится о подчинении всех четырех флотов России и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ РФ.
В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в ближайшее время необходимо организовать два межвидовых территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа.