Израиль запросил дополнительную военную помощь у США в связи с нападением ХАМАС

Власти Израиля отправили заявку на дополнительную военную помощь Соединенным Штатам Америки. Об этом рассказал в интервью американскому телеканалу CNN государственный секретарь США Энтони Блинкен.Как отметил глава Государственного департамента США, в настоящее время Вашингтон рассматривает дополнительные запросы израильской стороны. По словам Блинкена, чуть позднее администрация США еще вернется к освещению данного вопроса.Шеф Госдепа напомнил о меморандуме, который был подписан США еще в годы президентства Барака Обамы. Согласно этому документу, каждый год США оказывают военную помощь Израилю на сумму в 3,8 млрд долларов. Но сейчас, на фоне произошедшего вторжения в страну отрядов палестинского движения ХАМАС и риска открытия движением «Хезболла» второго фронта на границе с Ливаном, потребности израильских вооруженных сил значительно увеличились.Пока не очень понятно, как США будут выходить из ситуации с просьбами военной помощи от Израиля, если учитывать, что ранее огромные суммы были потрачены американской стороной на финансирование украинского конфликта.Госсекретарь США заявил, что действия ХАМАС направлены на срыв нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии. Вашингтон планировал помирить Израиль с саудитами, чтобы создать костяк антииранской коалиции на Ближнем Востоке. Но после вчерашнего нападения ХАМАС и ответных ударов Израиля по Газе ситуация в регионе моментально изменилась.