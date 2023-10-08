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Израиль запросил дополнительную военную помощь у США в связи с нападением ХАМАС

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Израиль запросил дополнительную военную помощь у США в связи с нападением ХАМАС

Власти Израиля отправили заявку на дополнительную военную помощь Соединенным Штатам Америки. Об этом рассказал в интервью американскому телеканалу CNN государственный секретарь США Энтони Блинкен.


Как отметил глава Государственного департамента США, в настоящее время Вашингтон рассматривает дополнительные запросы израильской стороны. По словам Блинкена, чуть позднее администрация США еще вернется к освещению данного вопроса.

Шеф Госдепа напомнил о меморандуме, который был подписан США еще в годы президентства Барака Обамы. Согласно этому документу, каждый год США оказывают военную помощь Израилю на сумму в 3,8 млрд долларов. Но сейчас, на фоне произошедшего вторжения в страну отрядов палестинского движения ХАМАС и риска открытия движением «Хезболла» второго фронта на границе с Ливаном, потребности израильских вооруженных сил значительно увеличились.

Пока не очень понятно, как США будут выходить из ситуации с просьбами военной помощи от Израиля, если учитывать, что ранее огромные суммы были потрачены американской стороной на финансирование украинского конфликта.

Госсекретарь США заявил, что действия ХАМАС направлены на срыв нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии. Вашингтон планировал помирить Израиль с саудитами, чтобы создать костяк антииранской коалиции на Ближнем Востоке. Но после вчерашнего нападения ХАМАС и ответных ударов Израиля по Газе ситуация в регионе моментально изменилась.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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38 комментариев
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  1. Грица
    Грица Сегодня, 16:35
    +14
    А нам говорили, что Израиль, имеет мощную армию, сильную, самодостаточную... Оказывается, без помощи хозяина - никак.
    У США появился еще один попрошайка.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:44
      +10
      Нашли дойную корову, в США кризис во власти спикера нет, дед не дееспособен а тут Украина просит, Тайвань просит, Израиль просит ........станок печатный не резиновый, скажите тонер закончился, у Израиля регулярная армия, а против них разутые в шлепанцах воюют и видимо побеждают smile Конкуренция в профсоюзе попрошаек, детей лейтенанта Шмидта прибавилось.
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 16:57
        +5
        По поводу дойной коровы есть старый анекдот.
        "Купила бабка корову.
        Первый день - корова дала аж 2 ведра молока!!!
        Второй день - ведро.
        третий - полведра...
        На четвертый день - всего 2 стакана.
        Расстроилась бабка, повела корову к ветеринару. Тот посмотрел да и говорит:
        - Хороший бычок, конечно, задроченный, но жить будет!"(с)
    2. linux28
      linux28 Сегодня, 16:52
      0
      Говорят, что кур доят. И наш опыт, и вот теперь израильский говорят, что говорить надо поменьше. Штатам самим себе стоит помощь начать оказывать. С немалой вероятностью их армия, столкнувшись с противником, готовым воевать, и хоть как-то вооруженным, обделается по уши.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:02
      +2
      Цитата: Грица
      Оказывается, без помощи хозяина - никак.

      Поищите в сети точные цифры ежегодной военной помощи США Израилю, продолжающуюся десятилетиями.
    4. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 17:06
      -1
      Цитата: Грица
      Оказывается, без помощи хозяина - никак.
      У США появился еще один попрошайка.

  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:35
    +9
    Израиль запросил дополнительную военную помощь у США в связи с нападением ХАМАС


    У Украины появился конкурент.А если ещё Тайвань полыхнёт тогда что?На всех помощи хватит?
    1. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 16:40
      +6
      Украину придется кинуть на вооружение. Израиль важнее.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:43
        +10
        Израиль.Наши дни.Без комментариев.Видео по ссылке ниже.
        Экс-замглавреда "Московского комсомольца" на связи из дурки.

        https://t.me/s/insect_life



        И смех и грех. laughing
        1. incoggnoto
          incoggnoto Сегодня, 16:54
          +3
          это страх, этот челик не простой человек. он прекрасно понимает что халява заканчивается, а без поддержки проект украина скорее всего закроется..
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 16:48
        +1
        Цитата: Андрей77
        Украину придется кинуть на вооружение. Израиль важнее.

        Как это кинуть ?! Только на неделе Хозяин приказал Европе оказывать Куеву равноценную помощь !
        Начнут выкручивать руки еврокоммисарам.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:52
          +4
          Зачем?Из рук еврокоммисаров начнут делать снаряды?
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 17:03
      +2
      Ну теперь холлы волком- завоют!!!)) они теперь не « любимая женщина» и « ГамЭрЫка теперь не с ними» Вляпались, дурачьё чубатое. ))
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:36
    +8
    Потянет ли США финансово такую нагрузку... война с палестинцами...война с Россией, война с Китаем, война с Ираном?
    Это же чёрная дыра... она требует прорву денег в никуда.
    И главное результат вложения денег не приносит никакой ясности и определённости.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:39
      +1
      Финансово потянет.С их печатным станком и махинациями с вечнорастущим долгом. Другое дело что по обьёмам производства вряд ли потянет.
    2. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 16:42
      +3
      Сейчас Зеленский завопит - либо нам поставки, либо мы сдаем всю Украину русским!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:49
        +4
        Зеленский решит помочь Израилю скорее,чем Украине.У него же там родители и запасной аэродром на будущую жизнь.А на Украине он временно работает президентом и зарабатывает на свою небедную жизнь в будущем.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 17:07
          0
          Зеле небось повестка придет в ЦАХАЛ. Интересно, Чубайс с Галкиным пойдут воевать?
        2. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:08
          +1
          А будет ли у Зели эта будущая жизнь вне президенства? ИМХО он слишком много знает чтобы его вот так вот просто отпустили жить.....
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:38
    +1
    Янки решат проблему просто-бомбить будут и Израиль и Палестину,чтобы на мелочи не размениваться wassat
    1. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 16:49
      0
      Зачем? Вопрос в том, что сейчас выбор - помогать Израилю или Украине. На 2 крупных конфликта даже у США денег не хватит. Сейчас доллар вниз поползет...
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 16:38
    0
    Значит расчёт на долгую, изнурительную войну, заручаются поддержкой.
    1. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 16:45
      +2
      Скорее мольба - нам больше некуда обратиться, против нас весь арабский мир... Если США не помогут, как государство Израиль прекратит существование.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:39
    +1
    Неудивлюсь тому что СВО в скором времени окончится на условиях Российской Федерации. Боливар двоих не вынесет...
    1. Обычный
      Обычный Сегодня, 16:52
      +6
      СВО в любом случае закончится на условиях России. Вопрос тут в другом: каковы будут эти условия?
      Вот сейчас мы наблюдаем как раз таки что может быть, если оставить тлеть конфликт на непонятных условиях. Пример очень яркий, впору сделать выводы нашим высшим чинам, в том числе и президенту. Если оставить хоть малейший кусок пяди нашей земли и, сохранить украине государственность, то через несколько лет, набравшись сил и вооружившись, точно такой марш-бросок может быть в сторону нашей страны, России.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 16:54
      +1
      Хотелось бы услышать условия Российской Федерации. Если то, что мы имеем на данный момент - ничего хорошего нам не даст. Без сухопутного коридора до Приднестровья, толку не будет. Но получить коридор без боевых действий не получится.
  7. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 16:42
    0
    Ну вы чего? Вы же растраиваете Зеленского.
  8. Александр Петрович
    Александр Петрович Сегодня, 16:45
    -1
    То что марионеточное семитское правительство Израиля грязная марионетка в лапах гегемона США, вне сомнений. Другой вопрос что в нашей среде, потомков войнов интернационалистов, победителей фашизма и его мерзкой формы нацизма, появляются люди, употребляющие с пренебрежение рядового нациста понятие "еврей", вызывает чувство возмущения, и доказывает что у нацизма нет нации.
    1. Обычный
      Обычный Сегодня, 17:09
      +1
      Наш народ столько навидался и натерпелся, что если уж кому и можно во весь рост сейчас об этом говорить, так это нам. Не надо путать теплое с мягким. А то получается можно абсолютно всем: унижать, оскорблять, жечь книги на русском, запрещать разговаривать на родном, русском языке, отжимать школы при посольстве, расстреливать наши миротворческие силы, и многое многое другое, а если кто из нас не сочувствует то значит фашист?
      Нет, вы заблуждаетесь. У людей наболело, и это объяснимо. Вот ответьте мне если конечно захотите: почему в Сирии, ведя боевые действия как заявлял израиль против поставок якобы Ирана и их баз, летчики израилевы прикрывшись сигнатурой нашего Ил-20, с 14 военнослужащими на борту подставили по сути его под обстрел сирийских ПВО? Вы реально думаете что они не понимали что делали? Они прекрасно понимали что произойдет. Ну мы не хотели такого но так вышло? Дядя, вы наивный или косите под него? С какой стати мне или кому другому сейчас жалеть тех, кто ради собственных целей плюет на других. Они знали что это российский самолет, знали что наши страны не находятся в противоположенных лагерях, то есть не враги, но ради своих целей они на это пошли, ни капли не задумавшись.
      Вы либо провокатор, либо у вас дефицит йода.
  9. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 16:47
    -2
    Тут некоторые комментаторы мне доказывали что США не придется отвлекаться на этот конфликт,мол Израиль и без помощи справится...Спасибо палестинским братьям!
  10. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:50
    +5
    Отрыгивается им наш самолет с нашими 22 офицерами. И наёмничков своих пора с Украины призывать. Пока арабы им ещё одну варфоломеевскую ночь не устроили. Хотя они могут сделать батальон с Чубайсом, Менем, Пугачёвой, Галкиным.... И будет им счастье. И кстати, в развале Советского Союза эти "товарищи" принимали весьма значимое участие.
    P.S. А снарядники свои не хотят вернуть с Украины? Или всё уже по нашим войскам выстрелили? Упыри.
  11. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 16:52
    +1
    у меня стати один товарищ несколько тем назад спрашивал где связь между Украиной и конфликтом на ближнем востоке.. вот эта новость является великолепным ответом ему..
  12. -ш-
    -ш- Сегодня, 16:54
    0
    эээх, а сами как оказалось никак...
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:59
    +1
    Израиль запросил дополнительную военную помощь у США в связи с нападением ХАМАС
    а как же мы самые могучие мы их всех вертели и т.д.?!
  14. alystan
    alystan Сегодня, 17:03
    +1
    Госсекретарь США Энтони Блинкен еще заявил, что Америка приложит все усилия, для недопущения "второго фронта" атаки на Израиль.

    А "второй фронт" вроде как уже открыт с территории Ливана.

    "Третий" намечается со стороны Хеврона на западном берегу реки Иордан, куда продвигаются бойцы отрядов ХАМАС, а оттуда к ним навстречу выдвигаются палестинские подразделения.
  15. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:07
    +2
    Власти Израиля отправили заявку на дополнительную военную помощь Соединенным Штатам Америки.

    Як інформує Цензор.НЕТ, польського президента цитує державне інформагентство РАР.
    "Це, безумовно, сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу", – зазначив президент Польщі, коментуючи атаки на Ізраїль.

    У киевской хунты прединфарктное состояние.))))
  16. BAI
    BAI Сегодня, 17:07
    +1
    Пока не очень понятно, как США будут выходить из ситуации с просьбами военной помощи от Израиля, если учитывать, что ранее огромные суммы были потрачены американской стороной на финансирование украинского конфликта.

    Чего не ясно? Обрежут Украину. Израиль для США дороже Украины. Кстати говоря - отличный повод бросить Украину не потеряв лица
  17. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:07
    0
    Израиль запросил дополнительную военную помощь у США в связи с нападением ХАМАС

    ВПК США: "Вот теперь мы заживем! Оружие туда, его сюда..." feel