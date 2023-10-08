Израиль запросил дополнительную военную помощь у США в связи с нападением ХАМАС

Власти Израиля отправили заявку на дополнительную военную помощь Соединенным Штатам Америки. Об этом рассказал в интервью американскому телеканалу CNN государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Как отметил глава Государственного департамента США, в настоящее время Вашингтон рассматривает дополнительные запросы израильской стороны. По словам Блинкена, чуть позднее администрация США еще вернется к освещению данного вопроса.
Шеф Госдепа напомнил о меморандуме, который был подписан США еще в годы президентства Барака Обамы. Согласно этому документу, каждый год США оказывают военную помощь Израилю на сумму в 3,8 млрд долларов. Но сейчас, на фоне произошедшего вторжения в страну отрядов палестинского движения ХАМАС и риска открытия движением «Хезболла» второго фронта на границе с Ливаном, потребности израильских вооруженных сил значительно увеличились.
Пока не очень понятно, как США будут выходить из ситуации с просьбами военной помощи от Израиля, если учитывать, что ранее огромные суммы были потрачены американской стороной на финансирование украинского конфликта.
Госсекретарь США заявил, что действия ХАМАС направлены на срыв нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии. Вашингтон планировал помирить Израиль с саудитами, чтобы создать костяк антииранской коалиции на Ближнем Востоке. Но после вчерашнего нападения ХАМАС и ответных ударов Израиля по Газе ситуация в регионе моментально изменилась.