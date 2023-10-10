Война Судного дня – 2

Эта музыка будет вечной
Новое обострение между Израилем и арабской Палестиной носит объективный характер. Собственно, это политический тупик. Конфликт тянется с 1948 года. Арабы ненавидят евреев, которые, по их мнению, захватили их землю. В ходе ряда арабо-израильских войн и конфликтов израильтяне действительно заняли почти всю Палестину, которую считают своей Землёй обетованной. Израильтяне ненавидят арабов. Вопросы земли, крови и религии.
Базис существования ХАМАС – это война с Израилем. Плюс демографический фактор. Как любил говорить Ясир Арафат: «Наша атомная бомба – это матка арабской женщины». Сектор Газа, в сущности, застрял в прошлом. Рождаемость высокая, на уровне традиционного общества, плюс достижения современной медицины, которые спасают почти всех родившихся детей. Соответственно высокий процент молодежи, у которой никаких перспектив. Ни образования, ни работы. Нищета, преступность. Израиль к себе арабов почти не пускает и их проблемы решать не собирается. Все в Европу не сбегут.
Практически единственную перспективу представляет ХАМАС – война. На словах всё красиво – за родину, против «неверных». По сути, бизнес на крови главных функционеров ХАМАС и прочих схожих организаций.
Теоретически проблему сектора Газа можно решить масштабными социально-экономическими и культурно-образовательными программами. Но для этого нужен соответствующий проект развития и ресурс. Израилю это не надо, израильтяне ненавидят «арабских дикарей» – стадия традиционного общества, низкий уровень образования и культуры, отсутствие производящей культуры, только присвоение. Их проект: расширение до границ «Великого Израиля», и стена, которая отгораживает цивилизацию от дикарей. Конечно, есть израильские пацифисты и либералы, которые де-факто предлагают капитуляцию. Но это не решение проблемы, а только возникновение новой – еврейство снова будет в рассеянии.
Арабо-мусульманский мир также не тянет проект развития Палестины. Нет единства, свои конфликты. Плюс многих устраивает текущее положение: перманентный конфликт, проблемы Израиля. Можно подкидывать подачки, чтобы держать ситуацию на приемлемом уровне. Международное сообщество как таковое не существует, плюс у всех свои проблемы. Коллективный Запад ситуация замороженного и перманентного конфликта устраивает. При необходимости США поддерживает Израиль, который является частью т. н. «золотого миллиарда», ядра развитых стран. Плюс еврейская община в США, которая продавливает интересы сородичей.
Иерусалим в некотором отношении такой вялотекущий конфликт также устраивает. Он привычен. Под него выстроены политические и военные элиты. Имеют свой гешефт. Если постоянной угрозы не будет, то не будет смысла в их существовании, куска хлеба с икрой.
Таким образом, сектор Газа, Израиль, арабский и мусульманский мир, мировое сообщество текущая ситуация в целом устраивает. Такой политический тупик может продолжаться ещё десятилетия. Образа будущего нет.
Выход либо в масштабном проекте развития, который устроит всех. Но это, очевидно, утопия. Либо тотальная зачистка и геноцид, в стиле старых «добрых» времен. Изгнание и истреблением противника. С учётом того, что тенденция сваливания человечества в эпоху новых тёмных веков, нового средневековья вполне очевидна, то, возможно, так и будет.
Благо свежие примеры есть. В Чечне полностью изгнали русских (попутно истребив часть и ограбив), которых до войны было большинство в Грозном, и почти все города были основаны и обустроены русскими, русскими казаками. В Косово албанцы изгнали подавляющую часть сербов, остатки, видимо, скоро выбьют. Буквально только что Азербайджан захватил Нагорный Карабах, почти все армяне бежали в Армению (более 100 тыс. человек).
Текущая ситуация
Очевидный провал израильских спецслужб, генштаба и полиции. Первая линия обороны рухнула мгновенно. Либо политики закрыли глаза на поступающую информацию о подготовке вторжения (как 50 лет назад – Война Судного дня. Как арабы едва не разгромили Израиль). Нужна была «сакральная жертва», чтобы затем максимально жестоко ответить. Аналог 11 сентября 2001 года, чтобы на фоне эмоций общественности, кадров кровавой резни начать масштабную операцию по коренному решению вопроса.
Масштабный удар реактивных снарядов и примитивных ракет, которые перегрузили ПВО-ПРО. Использование смертников. Вторжение малых групп хорошо вооруженных боевиков. Использование БЛА, парапланов. Захват целых населенных пунктов с истреблением военных, полицейских, чиновников и просто гражданских, которым не повезло. Угон людей, как скота, в лучших традициях диких кочевых сообществ.
Израилю крупно повезло, что у противника не оказалось батальонных и бригадных ударных групп, которые развили бы первый успех. Понятно, что это не уровень ХАМАС. Это уровень спецслужб Ирана, для иранцев Израиль – сакральный враг.
Сотни погибших и украденных людей, в основном гражданские, женщины, девушки и дети. Тысячи раненых. Классика террора. Израильский Будённовск, только масштабнее. Очевидно, что была поставлена задача по максимизации потерь среди гражданских. Страх и ужас. Собственно, ХАМАС и есть террористическая организация, не национально-освободительная. Рамалла празднует, так как запас агрессии и ненависти за десятилетия накоплен огромный.
Организаторы операции ударили по психике израильтян, провоцируя максимально жестокий ответ. Зачем? Чтобы получить поддержку арабо-мусульманского мира, мировой либеральной общественности, когда Израиль будет мстить.
Конфликт разрастается. Начались столкновения с Хезболлой, за которой также стоит Иран. Это противник более серьёзный, чем сектор Газа. Израиль наносит удары по Ливану. Возникает возможность расширения конфликта до новой масштабной арабо-израильской войны. Войны Судного дня-2.
Что дальше?
Если все останется на уровне ХАМАС – Израиль с небольшим включением ливанской Хезболлы, то конфликт будет быстро исчерпан. У ХАМАС нет ресурса, чтобы воевать долго и успешно. Массированный первый удар и активная информационная кампания, террор. Всё. Недовольство общества канализировано, новые подачки выделят. Их освоят.
Израиль, естественно, ответит. Классически, уже отвечает. Ракетные удары, налёты ВВС, карательные операции. Работать надо по густонаселенной территории. Где террорист, где мирный житель – непонятно. Жертв будет много.
70 % шансов что так и будет. Как обычно. Но с учётом мировой ситуации может быть и полномасштабная война. Иерусалим решит, что пора закрыть проблему навсегда, это тотальная зачистка Палестины.
Соответственно, против Израиля выступит не только Хезболла, но и Иран, большая часть арабского мира. Это будет ад. Новая война Судного дня.
Кому выгодно?
В рамках концепции кризиса капитализма, человеческой цивилизации и западного мира очевидно, что разрастание конфликта выгодно глобалистам, мировой бюрократии, ТНК-ТНБ. Война, как и «пандемия» – это средство «перезагрузки» планеты и человечества. Война – это классический метод для разрушения и строительства нового мирового порядка.
Украинский фронт действует второй год, но этого мало. Арабо-израильская война, участие Ирана – это намного лучше. Новый мир строят через череду катастроф, пандемия, война, затем, возможно, голод, климатический, энергетический кризис (Какую катастрофу устроят человечеству следующей?). Вторжение «инопланетян», благо Голливуд уже создал информационную базу.
Массовый террор и резня гражданских в Израиле вполне укладывается в эту схему. Создаётся острое состояние паники и страха. Это позволяет разменять прежнюю жизнь, свободу и права на «безопасность». Плюс создание привычки у людей к постоянному страху. Чтобы это была норма, так легче управлять массами.
Выгодно Ирану. Понятно, что такая операция – это не уровень террористической организации ХАМАС. Новый очаг войны после Ирака, Йемена и Сирии, где Корпус стражей исламской революции (КСИР) может ловить рыбку в мутной воде. В случае успеха можно возглавить исламский мир в борьбе с классическим врагом – Израилем. Развивать свой проект экспансии. Канализация недовольства самого иранского народа, который уже не первый год бурлит из-за внутренних проблем.
Срывается подписание соглашения между Израилем и Саудовской Аравией. Внутриполитический кризис в США получает новое развитие, как и в Европе. Угроза энергетического кризиса, всплеска цен на нефть, что выгодно Тегерану. США и НАТО не смогут сейчас организовать операцию по разгрому Ирана. Штаты сами на грани раздробления, элита и общество расколоты и уже готовы к гражданской войне. В выигрыше будет только Поднебесная.
Выгодно Израилю. Маленькая победоносная война может мобилизовать общество, канализировать внутренние проблемы на внешнюю угрозу. Правда, надежда на «маленькую победоносную» может привести Израиль к затяжному, кровавому конфликту на истощение с большей частью арабского мира. А тут уже сценарии могут быть негативными для Иерусалима.
А России? Масштабная и затяжная война на Ближнем Востоке – окно возможностей для нас. Не для Минска-3 или Стамбула-2, а для подготовки решительного наступления.
Военный социализм: мобилизация, индустриализация, национализация ТЭК, стратегических отраслей и предприятий, финансового сектора, национализация элиты. Возвращение в состав Русского мира как минимум Левобережной Малороссии, всего побережья с Николаевым, Одессой и Приднестровьем. Полная демилитаризация и денацификация Правобережья с переходным периодом и дальнейшим возвращением в Русский мир. Полная русификация Малой России-Руси. Новый Союз. Все носители бандеровской идеологии могут/должны вернуться на исконную родину украинизма – в Западную Европу, США и Канаду. Внутри страны восстановление базовых достижений социализма – социальная справедливость и этика совести, общество знания, служения и созидания.
К сожалению, опасаюсь, что нынешний Кремль, традиционно провалит и эту возможность.