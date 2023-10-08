Военкоры: Российские войска прорывают оборону и берут опорники ВСУ в районе Новоегоровки и Макеевки

К вечеру 8 октября появилась информация о прорыве линии обороны ВСУ на Краснолиманском направлении, в районах населенных пунктов Макеевка и Новоегоровка. Здесь наши бойцы берут вражеские опорные пункты, следует из сообщений российских военных корреспондентов.Ожесточенные бои идут у Торского выступа и в Серебрянском лесничестве. На Купянском направлении ранее ВС РФ специально сократили активность, после чего ВСУ попытались перебросить войска в сторону Артемовского и Запорожского направлений. После этого наши подразделения вновь активизировались.Российские войска пытаются продвигаться к северу от Кисловки, в сторону Ивановки от села Ягодное. В результате быстрого броска ВС РФ прошли часть пути между Ивановкой и Ягодным и находятся в 500 метрах от села. Кроме того, наши войска продвигаются в сторону Степной Новоселовки, пытаясь взять в кольцо украинские формирования, находящиеся в Ивановке. По данным военкоров, здесь находится около 4-5 тысяч украинских боевиков.Далее российские войска продвигаются со стороны Лимана Первого в сторону Купянска. Здесь сосредоточена мощная группировка украинских войск общей численностью до 15 тысяч человек, выстроены линии обороны. До Купянска – примерно 9 километров, сейчас российская армия ведет бои в районе железнодорожной станции Синьковка, которая расположена в километре от одноименного населенного пункта.На Запорожском направлении можно наблюдать значительное сокращение перемещений ВСУ. Это связано со стремлением экономить и западную бронетехнику, и личный состав. Одной из причин снижения активности ВСУ Telegram-канал «Военная хроника» называет появление мин ПТМ-4 на ключевых маршрутах, которые используются украинскими формированиями. Речь идет о дорогах в районах Орехова, Малой Токмачки, Работино, Пятихаток.Более всего от сложившейся ситуации страдают развернутые в районе между Ореховом и Новоданиловкой подразделения ВСУ, оснащенные тяжелой бронетехникой и артиллерийскими системами. Их надо регулярно снабжать снарядами и топливом, но следующие грузовые автомобили и микроавтобусы постоянно подрываются на минах.