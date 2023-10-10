День ХАМАС: на Ближнем Востоке будет большая война

В октябре 2023 года случилась крупнейшая за пятьдесят лет атака на еврейское государство.

Череда преступных ударов Израиля по Газе молчаливо одобряется странами Запада. Как в столь плотной городской застройке ВВС находят военные цели, совершенно непонятно. Масштабное нападение проспали, зато теперь видят каждого террориста в городе с населением в 600 тысяч.