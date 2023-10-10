День ХАМАС: на Ближнем Востоке будет большая война

Как Израиль проспал ХАМАС
Со времен войны Судного дня Израиль не подвергался столь неожиданному и массированному нападению. При этом 7 октября 2023 года в страну зашли не регулярные войска коалиции арабских государства, а партизанские формирования, некоторая часть из которых вообще не имела вооружения. Давид напал на Голиафа в прямом смысле этого слова. Несопоставимый военный потенциал двух сторон не помешал руководству ХАМАС четко распланировать и достаточно успешно осуществить вторжение. В историю операция войдет под именем «Наводнение Аль-Акса» и она перевернет представление о безопасности в мире. Это, конечно, не Перл-Харбор, но события за ним последуют глобальные.
Главный вопрос – как спецслужбы и армия Израиля умудрилась пропустить столь массированное нападение? И с такими жертвами.
По данным на вечер 8 октября, погибшими числятся более шестисот человек. Это не окончательные итоги – общее количество убитых явно превысит тысячу. Это только с одной стороны конфликта. ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа, пытаясь, похоже, забрать за каждого погибшего израильтянина десять палестинцев.
Ситуация накаляется – Иерусалим ввел в действие «пункт 40 Алеф» и теперь руки у армии Израиля развязаны. Это прямое объявление войны Палестине. Напомним, что у еврейского государства есть ядерное оружие. По неофициальным данным, число боеголовок может достигать одной сотни. Впрочем, до ударов тактическими ядерными боеприпасами дело не дойдет.
Во-первых, в зону заражения попадет половина Израиля, даже если бить не по сектору Газа, а по самой Палестине.
Во-вторых, плотность населения в анклаве настолько велика, что число жертв среди некомбатантов будет насчитывать десятки и сотни тысяч. Израиль уже отметился преступными ударами по гражданским объектам в секторе Газа под молчаливое одобрение Запада, но ядерное оружие на поле боя ему не простят.
Сейчас даже самая быстрая и эффективная антитеррористическая операция ЦАХАЛа не позволит смыть позор 7 октября 2023 года. Армия Израиля ежегодно получает из бюджета 4,5 процента ВВП – по этому показателю израильтяне в мировых лидерах. Больше тратят только нефтяные монархии в Саудовской Аравии, Катаре, Омане и Кувейте.
При этом Израиль закупает вооружение у американцев по бросовым ценам и пользуется финансовыми вливаниями Пентагона. Только в прошлом году США выделили израильтянам 3,3 млрд долларов на оборону. Очередное нецелевое расходование средств? Здесь уже попахивает скандалом наподобие коррупционного на Украине.
В октябре 2023 года случилась крупнейшая за пятьдесят лет атака на еврейское государство.
До октября 2023 года в мире было четкое мнение относительно боеспособности ЦАХАЛа – это одна из самых воюющих армий мира, оснащенная по последнему слову техники. Подавляющее большинство офицеров имеет опыт контртеррористической борьбы, а население готово мобилизоваться в считанные часы. Именно здесь работает всемирно знаменитый «Железный купол» и, по мнению многих, лучший танк в мире Merkava.
Нельзя не вспомнить и местную разведку «Моссад». Эта контора казалась настолько эффективной, что украинский шеф разведки Буданов не стеснялся сравнивать свои методы с практикой израильских спецслужб. «Моссад» по тайным каналам предупреждал Украину в феврале прошлого года о возможном обострении ситуации с Россией. Но вот у себя под носом не рассмотрел угрозы.
Сейчас найдутся конспирологи, утверждающие, что «Моссад» специально спровоцировал нападение ХАМАС, дабы в дальнейшем армия просто забрала себе сектор Газа. Оставим эти домыслы без комментариев, но в ситуации явно надо искать виноватых и причины.
На данный момент известно, что израильские спецслужбы просто не верили в опасность ХАМАС. Палестинский анклав получил немалое финансирование, в том числе из Катара, в надежде на скорейшее замирение. Арабы должны были вкусить комфортной жизни и почувствовать, что им есть что терять. Но не случилось и сейчас на наших глазах разворачивается кровавая драма, конца которой не видно.
Эхо Украины
В истории с израильской трагедией 7 октября нельзя пройти мимо Украины. Военная стратегия еврейского государства базируется на мнении, что угрозы национальной безопасности необходимо купировать в любой точке мира. Не дожидаться, когда война придет в твой дом. Тем более что понятие «оперативная глубина» у Израиля очень эфемерное.
Аналогии напрашиваются сами собой. Трагедия израильского Сдерота могла повториться в любом приграничном с Украиной российском городке. Впрочем, террористические атаки киевского режима не прекращались на Донбассе с 2014 года, но это мало волновало мировую общественность. К чему приводит нерешительность в отстаивании национальных интересов, мы видим сейчас в Израиле – сотни убитых гражданских и сотни заложников.
Вторым отголоском Украины стала тактика бойцов ХАМАС. На высокотехнологичную защиту они ответили ассиметричным нападением. Сначала дронами нейтрализовали наблюдательные вышки, лишили элиту ЦАХАЛа технического зрения, а потом прорвали стену ограждения. В полном соответствии с приемами, отработанными на спецоперации, на танки с небес полетели кумулятивные боеприпасы.
Похоже, что расхваленные Merkava Mk. 4 оказались еще более уязвимыми, чем российские бронемашины. На одном из видео одним-единственным боеприпасом с дрона поражается МТО танка, и палестинцы тут же линчуют экипаж. С пушки даже не успели снять защитный чехол – настолько внезапным было нападение.
Изящнее всего палестинцы решили проблему израильского ПВО. Ничего летающего и стреляющего со стороны сектора Газа ЦАХАЛ никогда не ждал, поэтому прикрыл небо лишь «Железным куполом» и несколькими Patriot. Ракеты системы перехватывают неплохо, но вот против парапланов, на которых ХАМАС забросил десант вглубь страны, ЦАХАЛ оказался бессильным. Такие цели хорошо бы расстреливать из зенитных пушек или пулеметов, но где их взять?
С «Железным куполом» палестинцы справились очень тривиально – просто перегрузили систему массовыми запусками. Ракеты запускаются едва ли не из канализационных труб, а перегревают они ПРО стоимостью в сотни миллионов долларов. Несколько десятков человек палестинские ракеты уже убили в Израиле.
Если сектор Газа продолжит заваливать противника своими дешевыми изделиями, у ЦАХАЛА просто могут закончиться все противоракеты. А это означает полный крах хваленой ПРО.
Череда преступных ударов Израиля по Газе молчаливо одобряется странами Запада. Как в столь плотной городской застройке ВВС находят военные цели, совершенно непонятно. Масштабное нападение проспали, зато теперь видят каждого террориста в городе с населением в 600 тысяч.
Эхо Украины торчит и из провала американских спецслужб. Пентагон и ЦРУ настолько увлеклись поддержкой Украины, что просто упустили Палестину и сектор Газа. А это прямая и непосредственная зона ответственности Америки. Еще один удар по союзническим обязательствам Соединенных Штатов. Зато Блинкен успел подсчитать количество нападавших на Израиль – по его данным, не менее тысячи бойцов пришли из сектора Газа.
Не обошлось 7 октября и без украинского оружия.
Уже всплыли РПГ из Восточной Европы, которые должны были оказаться у ВСУ, но никак не у ХАМАС. Часть гранатометов непосредственно выпускалась на Украине. 8 октября под Ашколном в пикапе боевиков ХАМАС обнаружили гранаты к РПГ-7, на которых были метки украинского подразделения из Мукачёво Закарпатской области.
Также возникают вопросы о происхождении ПЗРК «Игла», которыми сбили несколько израильских вертолетов. Эхо пресловутой «зерновой сделки», когда корабли фактически бесконтрольно вывозили с Украины все, что заблагорассудится? На фоне претензий к коррупции, разыгравшейся под носом у Зеленского, это серьезно помешает очередному траншу Запада на нужды украинской армии.
Киеву стоит переживать и о последней просьбе Иерусалима к Вашингтону. Израиль намерен воевать долго и, похоже, не только с сектором Газа, отчего просит военную помощь у американцев. Деньги здесь не на первом месте – ЦАХАЛ нуждается в боеприпасах и военной технике. Учитывая мощное еврейское лобби в Белом доме, украинские просьбы теперь просто сольют в уборную. Не полностью, конечно, но для продолжения наступления точно не хватит.
И внимание мировой общественности сейчас привлечено отнюдь не у Украине. Как ни крути, но своими зверствами ХАМАС перехватил глобальную повестку. Исправить ситуацию Киев может только новыми, еще более жестокими провокациями. В этом главная опасность последствий обострения на Ближнем Востоке для России.
Что дальше?
Израиль десятилетиями жил в состоянии войны. Но война эта была особенная, так сказать, рутинная. Здесь ракета прилетит, там смертник унесет с собой несколько жизней – все это стало фоном для вполне респектабельной мирной жизни.
Всего за один день привычный образ Израиля разрушился. И последствия уже не заставили себя ждать. Тысячи израильтян штурмуют аэропорты Израиля. В перспективе это приведет к оттоку бизнеса, и пресловутые релоканты будут выбирать еврейское государство далеко не в первую очередь. Имидж страны теперь серьезно подпорчен, и неизвестно, когда он восстановится.
Если говорить о ближайшей перспективе, то на Ближнем Востоке будет море крови. ХАМАС постарался максимально жестко заявить о себе многочисленными военными преступлениями. Начиная от расстрела музыкального фестиваля и заканчивая сотнями плененных мирных жителей. Иерусалим ведет переговоры с лидерами ХАМАС через египетских посредников. Пока безрезультатно. Среди угнанных насильно в Газу немало иностранцев, женщин и детей, и это весомый козырь в руках террористов.
Все помнят историю с плененным солдатом армии Израиля Гиладом Шалитом, которого обменяли на 1 027 палестинских заключенных. Сейчас в тюрьмах Израиля не менее 4,5 тысяч палестинцев, из которых 160 детей, 32 женщины, и более тысячи из них сидят без объявления обвинения. Именно они станут объектом торга со стороны ХАМАС.
А пока ситуация накаляется.
Израильтяне уже отказались от традиционной процедуры «Стук по крыше», когда за несколько минут до удара боеприпаса на гражданское здание падала болванка. Так предупреждали мирных жителей и намекали на скорейшую эвакуацию. Это был исключительно пропагандисткий штамп, фактически не влияющий на количество жертв. Теперь отказались и от него.
Что-то подсказывает, что это не единственное ограничение, от которого избавилась армия обороны Израиля.