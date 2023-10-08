Аналитики США встревожены резким ростом объемов железнодорожных перевозок между РФ и КНДР после встречи лидеров двух стран

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын недавно посетил Россию, где встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Аналитики США встревожены резким ростом объемов железнодорожных грузовых перевозок между РФ и КНДР после встречи лидеров двух стран.
Об этом свидетельствуют результаты спутниковых наблюдений, попавшие в распоряжение американского Центра стратегических международных исследований (CSIS).
В материале исследовательской организации говорится о снимках, которые были сделаны вблизи российско-северокорейской границы на пункте пропуска Туманган 5 октября. Спутники зафиксировали там не менее 73 железнодорожных вагонов. Американские аналитики назвали это количество «беспрецедентным», так как в течение последних пяти лет там никогда не наблюдалось более двадцати вагонов одновременно.
Помимо этого, на станционном складе были замечены железнодорожные контейнеры с неизвестным содержимым. Исследователи из США отмечают, что раньше подобных контейнеров здесь не бывало.
Они пришли к выводу, что налицо существенное увеличение объемов железнодорожных перевозок из Северной Кореи в Россию. По их мнению, это свидетельствует о начале поставок оружия и боеприпасов из КНДР для российских военных. Но так как груз был закрыт брезентом, с полной уверенностью они этого не утверждают.
Американские аналитики считают свою версию очень вероятной, так как, по их мнению, на встрече Путина и Ким Чен Ына главной темой было военно-техническое сотрудничество России и КНДР.