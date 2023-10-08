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Аналитики США встревожены резким ростом объемов железнодорожных перевозок между РФ и КНДР после встречи лидеров двух стран

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Аналитики США встревожены резким ростом объемов железнодорожных перевозок между РФ и КНДР после встречи лидеров двух стран

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын недавно посетил Россию, где встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Аналитики США встревожены резким ростом объемов железнодорожных грузовых перевозок между РФ и КНДР после встречи лидеров двух стран.


Об этом свидетельствуют результаты спутниковых наблюдений, попавшие в распоряжение американского Центра стратегических международных исследований (CSIS).

В материале исследовательской организации говорится о снимках, которые были сделаны вблизи российско-северокорейской границы на пункте пропуска Туманган 5 октября. Спутники зафиксировали там не менее 73 железнодорожных вагонов. Американские аналитики назвали это количество «беспрецедентным», так как в течение последних пяти лет там никогда не наблюдалось более двадцати вагонов одновременно.

Помимо этого, на станционном складе были замечены железнодорожные контейнеры с неизвестным содержимым. Исследователи из США отмечают, что раньше подобных контейнеров здесь не бывало.

Они пришли к выводу, что налицо существенное увеличение объемов железнодорожных перевозок из Северной Кореи в Россию. По их мнению, это свидетельствует о начале поставок оружия и боеприпасов из КНДР для российских военных. Но так как груз был закрыт брезентом, с полной уверенностью они этого не утверждают.

Американские аналитики считают свою версию очень вероятной, так как, по их мнению, на встрече Путина и Ким Чен Ына главной темой было военно-техническое сотрудничество России и КНДР.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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34 комментария
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  1. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 17:58
    +20
    а нам хочется на звёздно-полосатых болт положить и на все их опасения
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 18:02
      +13
      а нам на звёздно-полосатых хочется болт положить

      Ну так уже положили...

      Да наплевать нам на Союз Европы,
      Да и на Штаты тоже наплевать...
      Не нужно нам, ребята, мучить ЖО@ПУ,
      Мы не научим их, нас понимать…
      Нас никогда они не признавали,
      То угрожали, то нападали
      И лишь в ответку получив «люлeй»,
      К нам становились чуточку добрей…
      Так может вспомнить предков наших силу,
      Что помогала зло им побеждать,
      И пусть боятся, как когда-то было,
      Раз перестали просто понимать...
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 18:04
        +14
        Да это так....Корейцы авторучки и карандаши везут для наших писарей в штабах))))
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 18:08
      +11
      Неужели непонятно-рис и содержащие рис продукты (не зерновозами же возить) отправляют в КНДР.
      А оттуда-"возвратная тара".
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:20
      +5
      Цитата: Николай Иванов_5
      а нам хочется на звёздно-полосатых болт положить и на все их опасения



      Сказано сделано.
      1. belovvladimir
        belovvladimir Сегодня, 18:37
        +2
        Надо было отфотошопить так, как будто бы болт проломил крышу и здание выпучилось и вот вот развалится а служащие бегут из белого дома, некоторые стреляются с криком русские идут wassat
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 19:36
          0
          Так это не фотошоп уже будет, а полноценный мультик. Как минимум, фанарт на заданную тематику. Это посложнее.
  2. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 17:59
    +14
    Американцы встревожены тем что происходит в 12.000 км от их страны . Как же им это важно, что сердце биться перестает
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:37
      0
      Ну нам ведь важно, что станок в далёкой Америке печатает деньги, не переставая. Добро пожаловать в глобализованный мир :)
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 18:00
    +17
    Помимо этого, на станционном складе были замечены железнодорожные контейнеры с неизвестным содержимым. Исследователи из США отмечают, что раньше подобных контейнеров здесь не бывало.
    А какое и чьё, собственно, собачье дело контейнеры в Северной Корее считать? Давайте в Жешуве лучше все вместе контейнеры посчитаем.
    Удивляет, почему на официальном уровне никто этих счетоводов не макнёт в вонючую лужицу?
  4. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 18:03
    +5
    Помимо этого, на станционном складе были замечены железнодорожные контейнеры с неизвестным содержимым. Исследователи из США отмечают, что раньше подобных контейнеров здесь не бывало.

    Торговые отношения развиваются. Хот-Доги, "горячих собак" возят вагонами на закуску.
    Договорились и возят ! А ещё могут пойти добровольные посылки "яиц" в упаковках !
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:15
      +7
      Что можно сказать...Сколько плевали в колодец последние лет тридцать с гаком..А напиться то пришлось
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:38
      0
      Интересно, если великороссы начнут активно применять "зажим яйцами", смогут ли малороссы ответить тем же?
  5. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 18:03
    +7
    если реально достигли договоренностей по вооружении то очень хорошая информация для нас. с учетом новых перемен, зимой уже мы пойдем в атаку. и поддержка КНДР не помешает нам. у них есть много чего интересного
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:42
      +2
      Цитата: incoggnoto
      сли реально достигли договоренностей по вооружении то очень хорошая информация для нас.

      Нам есть что вести и оттуда и туда помимо оружия. И намного важнее для нашей экономики.
      Ну а счетоводы пусть дальше тратят ресурсы на подсчеты.
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:04
    +9
    Вот если полосатые поставляют оружие на вна - это их не волнует!
    Если С. Корея стала поставлять что-то в Россию - они разволновались!
    Ваше какое собачье дело, полосатые, ЧТО поставляет С. Корея в Россию, и наоборот?
    В каждую дырку затычка!
  7. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 18:04
    +7
    Расслабьтесь, амеры. Это текстиль с морепродуктами.))
  8. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 18:05
    +6
    Они нам , мы им .
    Нормальный взаимовыгодный товарообмен.
    Может и у Сеула будет где то подгорать , ну так они сами поставляют нацистам через посредников 155мм снаряды .
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:05
    +2
    Подарунки?
    На основе взаимообразности...
  10. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 18:06
    +6
    Я только за , вот только как то маловато будет. В 3 раза это круто, вот только 75 вагонов это уже не так впечатляет. И как я слышал, они даже не смогли подтвердить , в Россию они пойдут или пришли из России.
  11. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 18:08
    +5
    Тревога американских аналитиков сразу улудшает настроение большинства россиян. Это уже как рефлекс после горбатый перестройки и ельценского запоя.
  12. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 18:10
    +2
    Нормальные торговые отношения...Идет хлеб, горючее, товары народного хозяйства...Вы нам наши заморженные активы верните
  13. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:11
    +6
    73 вагона это пустяк. Если бы вагонов 500 было то можно понять что пошли массовые поставки. А тут просто разовая партия нужного нам"товара "!
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 18:24
      +5
      А лучше бы 73 состава по 500 вагонов. Аналитики, блин , 73 вагона увидели и испугались.
  14. alystan
    alystan Сегодня, 18:14
    +4
    Железные дороги для того и строили, чтобы по ним что-то перевозить.
    Пусть лучше свои в порядок приведут, "умники"...
  15. Normann
    Normann Сегодня, 18:15
    +2
    Не должно козла еб...
    Что хотим, то и возим. Забыли у гегемона спросить разрешение.
  16. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:18
    +3
    По их мнению, это свидетельствует о начале поставок оружия и боеприпасов из КНДР для российских военных.
    Дураки, это капуста ким чи и пряности. Всё им везде оружие кажется. Сами везде оружия понапихали, вот и кажется им, что другие так же делают. laughing
  17. vladcub
    vladcub Сегодня, 18:28
    +1
    Что Вован с Ыном не погоде триндели, это ежу ясно.
    По поводу военных поставок тут очень скользко :слишком "диликатная тема".
    Мой диван не в курсе
  18. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:45
    0
    США раздражает они видят( вагон,а что там),зуб неймёт.А Ненбензя в СБ ОН скажет : Мы соблюдаеи санкции! И всё.Мы же проверяющих на свою территорию не допустим ,КНДР тоже.
  19. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 18:51
    0
    73 вагона -- это ни о чем. Один состав.
  20. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:07
    0
    на станционном складе были замечены железнодорожные контейнеры с неизвестным содержимым. Исследователи из США отмечают, что раньше подобных контейнеров здесь не бывало.
    belay Иди ты... чо деится.... аш железнодорожные контейнеры! recourse
  21. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 19:10
    0
    Какое оружие,это корейские строители под брезентом прячутся...
  22. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:11
    0
    Как мне доставляет эта пен дос танская встревоженность. Ради нее даже порожняки стоило бы гонять к нашей границе :)
  23. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 19:15
    0
    Ув други и не други, вкл. пока ещё живое ЦИПсио!
    Таки, що ви такэ мелите, мой кум казал Одессе и Кукуеве банок
    немаэ, та огiркiв, та помiдорiв,та кондиціонерів бачите ,що
    от тов. Ким Чен Ын гуманитарна помощь вна 404, та строительные отряды
    с гарними хлопцами та с КНДР - и строить и стрелять- всё могут;
    новые дома строить, что от ПВО ВСУ пострадали. Цэ гарни северокорейцы-хлопцы!
    А ещё кум казав- контейнеры от тов. Ким Чен Ына пойдут на Чукотку морем,
    а часть транзитом на Аляску дяде Сёме гуманитарка, чтобы спутники зря не
    летали, а ещё новый маршрут чз лужу- тихий океян до Никарагуа, Кубы и Флориды-
    щедрой души человек - тов. Ким Чен Ын!
    Честь имею.