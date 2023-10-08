Экс-советник в офисе Зеленского: Даже если Украину начнут вооружать марсиане, нужно много времени для подготовки новых 30-40 бригад

Чтобы говорить о границах 91-го года, придётся мобилизовать ещё полмиллиона человека и кинуть их в бой. Но чем мы будем вооружать 30-40 новых бригад?

А сколько ещё «линий Суровикина» появится за это время? Сколько граждан мобилизуют россияне?

В таких условиях важно прорабатывать такую стратегию, которая позволила бы добиться паритета в Россией по дальнобойным системам. Но я пессимистически смотрю на нашу способность решать такие задачи, а потому нам нужно урезать нашего осетра ожиданий. И если мы не хотим переговоров, то нужно становиться в длительную оборону.