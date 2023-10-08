Экс-советник в офисе Зеленского: Даже если Украину начнут вооружать марсиане, нужно много времени для подготовки новых 30-40 бригад

Бывший советник в офисе президента Украины Алексей Арестович (внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сделал ряд заявлений о возможных вариантах исхода украинского вооружённого конфликта и противостояния с Россией. По словам Арестовича, который давно попал в немилость в Киеве, сегодня уже «никому в голову не придёт говорить о том, что украинская армия выйдет на границы 1991 года».
По словам Арестовича, пора менять стратегию на фронте и от наступательной концепции переходить к обороне по всей линии фронта.
Арестович*:
Чтобы говорить о границах 91-го года, придётся мобилизовать ещё полмиллиона человека и кинуть их в бой. Но чем мы будем вооружать 30-40 новых бригад?
Экс-советник, работавший в своё время в офисе Зеленского, заявил, что «даже если оружие Украине стали бы поставлять прямо сейчас марсиане, то на подготовку новых бригад ушло бы минимум 9 месяцев». Почему именно девять, Арестович не стал уточнять.
Экс-чиновник офиса украинского президента:
А сколько ещё «линий Суровикина» появится за это время? Сколько граждан мобилизуют россияне?
По заявлению Арестовича, понятно, что возможности украинского ВПК не позволяют позволить производить бронетехнику и артиллерию не только сотнями, но даже десятками в год, а на марсиан в их поставках надеяться бессмысленно…
Арестович*:
В таких условиях важно прорабатывать такую стратегию, которая позволила бы добиться паритета в Россией по дальнобойным системам. Но я пессимистически смотрю на нашу способность решать такие задачи, а потому нам нужно урезать нашего осетра ожиданий. И если мы не хотим переговоров, то нужно становиться в длительную оборону.
При экс-чиновник подчёркивает, что украинцам тогда придётся смириться с «потом, кровью, слезами и тяжёлым трудом, которые затянутся на годы».