Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-советник в офисе Зеленского: Даже если Украину начнут вооружать марсиане, нужно много времени для подготовки новых 30-40 бригад

24
Экс-советник в офисе Зеленского: Даже если Украину начнут вооружать марсиане, нужно много времени для подготовки новых 30-40 бригад

Бывший советник в офисе президента Украины Алексей Арестович (внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сделал ряд заявлений о возможных вариантах исхода украинского вооружённого конфликта и противостояния с Россией. По словам Арестовича, который давно попал в немилость в Киеве, сегодня уже «никому в голову не придёт говорить о том, что украинская армия выйдет на границы 1991 года».


По словам Арестовича, пора менять стратегию на фронте и от наступательной концепции переходить к обороне по всей линии фронта.

Арестович*:

Чтобы говорить о границах 91-го года, придётся мобилизовать ещё полмиллиона человека и кинуть их в бой. Но чем мы будем вооружать 30-40 новых бригад?

Экс-советник, работавший в своё время в офисе Зеленского, заявил, что «даже если оружие Украине стали бы поставлять прямо сейчас марсиане, то на подготовку новых бригад ушло бы минимум 9 месяцев». Почему именно девять, Арестович не стал уточнять.

Экс-чиновник офиса украинского президента:

А сколько ещё «линий Суровикина» появится за это время? Сколько граждан мобилизуют россияне?

По заявлению Арестовича, понятно, что возможности украинского ВПК не позволяют позволить производить бронетехнику и артиллерию не только сотнями, но даже десятками в год, а на марсиан в их поставках надеяться бессмысленно…

Арестович*:

В таких условиях важно прорабатывать такую стратегию, которая позволила бы добиться паритета в Россией по дальнобойным системам. Но я пессимистически смотрю на нашу способность решать такие задачи, а потому нам нужно урезать нашего осетра ожиданий. И если мы не хотим переговоров, то нужно становиться в длительную оборону.

При экс-чиновник подчёркивает, что украинцам тогда придётся смириться с «потом, кровью, слезами и тяжёлым трудом, которые затянутся на годы».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alystan
    alystan Сегодня, 18:17
    +2
    Фамилия этого экс-советника очень уж говорящая, на что-то намекающая...
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 18:26
      +2
      Хреновый предсказатель из Люси, но иногда проскальзывают здравые мысли... Еще полгода назад обещал великий контранаступ, а тут на тебе...
      Но я пессимистически смотрю на нашу способность решать такие задачи, а потому нам нужно урезать нашего осетра ожиданий.

      Не патриотично это Люся... Какая ещё "длительная оборона"?!!! Погибать так с музыкой, тем более твой хозяин Зеля очень соскучился по музицированию на рояле... Кстати, а что такое осетр ожиданий...???
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:26
      +3
      Экс-советник в офисе Зеленского: Даже если Украину начнут вооружать марсиане, нужно много времени для подготовки новых 30-40 бригад

      А что, наркота уже закончилась в офисе президента?
      Обычно, после её приёма, время летит. winked
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 18:59
      0
      Для полноценного прикрытия линии фронта, где проходят активные бои, Украине нужно полноценно оснастить 40 бригад. На эти 40 бригад в общей сложности нужно 4 000 БМП, 1 200 танков и почти 2,2 тысячи артиллерийских систем.
      Генерал Владимир Карпенко, начальник службы МТО СВ ВСУ.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:20
    +2
    А почему он ещё не на фронте,где собственным примером показал бы как нужно воевать не на словах и без помощи марсиан или юпитерианцев?
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 18:50
      0
      Так он же в Израиле был, теперь не понятно на какой ему фронт lol
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:21
    0
    Так они сейчас и окапываются, строят линии укрепления, итог они перестанут атаковать и уйдут в глухую оборону, вопрос что будем делать мы? Очень сложно брать небольшой город вроде Артемовска, Путин на встрече с военкорами вообще говорил что если брать Киев надо ещё одну мобилизацию. Да и сложно это очень, в городе в каждом окне потенциально человек с гранатомётом может находится.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:30
      +4
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Так они сейчас и окапываются, строят линии укрепления, итог они перестанут атаковать и уйдут в глухую оборону, вопрос что будем делать мы? Очень сложно брать небольшой город вроде Артемовска, Путин на встрече с военкорами вообще говорил что если брать Киев надо ещё одну мобилизацию. Да и сложно это очень, в городе в каждом окно потенциально человек с гранатомётом может находится.

      Опять превращать Украину в сельскохозяйственную территорию, где комбайн и сельхозкосилка будут единственными техническими средствами.
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:25
    +5
    На самом деле Арестович далеко не глупый человек. Вряд-ли он осмелился бы делать такие заявления без серьезной "крыши". Можно предположить, что запад сейчас заинтересован в "договорняке" и готовит к этому население и нациков Украины. Из этой же оперы писульки Суркова про "Север против Юга". Только вопрос надо ли России этот "договорняк" и к чему это может нас привести в недалёком будущем.
  5. stonks
    stonks Сегодня, 18:26
    +1
    Заявления этого типа всерьёз воспринимать нельзя.
    А ещё его вполне могут использовать для вбросов дезы.
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:27
    +2
    30 бригад, для них 30 абрамсов и еще сколько-то там AMX-10RC было. Куда-то они пропали, хотя на ВО позиционировались как грозное оружие в комментах
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:28
    0
    По словам Арестовича, пора менять стратегию на фронте и от наступательной концепции переходить к обороне по всей линии фронта.

    В этом случае ВС РФ не спешить с наступлением, а ВКС должны резко интенсифицировать уничтожение инфраструктуры бывшей Украины.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:33
    +1
    Лет 20, дураков ещё родить нужно! ........
  9. osp
    osp Сегодня, 18:33
    +2
    Такие заявления могут быть пылью в глаза чтобы усыпить бдительность.
    С появлением у Украины F-16 все может круто изменится и не в нашу пользу.
    Будет угроза для Крыма и для Черноморского флота.
    Притом гораздо более существенная чем от десятка тех украинских Су-24 что уцелели и используются как носители ракет.
  10. Комментарий был удален.
  11. osp
    osp Сегодня, 18:41
    -3
    Цитата: Румaтa
    По словам Арестовича, пора менять стратегию на фронте и от наступательной концепции переходить к обороне по всей линии фронта.

    В этом случае ВС РФ не спешить с наступлением, а ВКС должны резко интенсифицировать уничтожение инфраструктуры бывшей Украины.

    Как только у Украины появятся F-16 и различные ракеты к ним переданные странами НАТО , результативность ударов по ней сильно может упасть.
    И даже летать у границы может стать опасно чтобы не попасть в засаду.

    Для Украины уже производят спецмодификацию ракет AIM-120.
    Там есть очень скверный метод наведения на радиоконтрастные цели.

    Это будет означать что пилотам наших Су-35 и Су-34 придется выключать и БРЛС и станции РЭБ.
    Дабы ни привлечь на себя "хлопушку".
    Такое уже было в мае в Брянской области где "хлопушки" запущенные с наземных ЗРК навелись на пару вертолетов РЭБ , Су-35 и Су-34.
    Все погибли.
    AIM-120 очень опасное оружие.
  12. vladcub
    vladcub Сегодня, 18:43
    +1
    Ето антиресно. Люся раньше по другому говорил :погодь те, сейчас как зведанем и Вован не устоит. Очень, он был"патриотичный", а теперь... "вот, что животворящий крест делает" (С)
    Видать, сильно обидели Люсю, а обиженная дама, хуже атомной бомбы.
    Он был"шишка", а теперь... Ноль без палочки
  13. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:58
    -1
    Неужели « копатели морей» начали что то понимать? Пора им подумать, с чем бежать в плен. Скирдовать карты, номера телефонов офицеров и т д … Настучать на соседа, родственника - это исключительно по- украински.
  14. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 19:18
    0
    Триндец подкрался незаметно! А такое безоблачное небо и такой забористый был кокс!!!
  15. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:23
    0
    Чтобы говорить о границах 91-го года, придётся мобилизовать ещё полмиллиона человека и кинуть их в бой. Но чем мы будем вооружать 30-40 новых бригад?
    fool Ты шо жмотишь то? 100-200 бригад. Пусть поляки мяса подкинут вместе с добровольным железом. recourse Они же хотят крессы, так вперед....
  16. костя1
    костя1 Сегодня, 19:24
    0
    А чего их готовит то-и так сойдет-украинцы еще не кончились laughing
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:27
    0
    Почему именнло девять? Он ВО читает, а там Ваш покорный слуга вещает: 3-4 месяца курс молодого бойца + 6 месяцев учебка.
  18. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 19:32
    0
    Цитата: alystan
    Фамилия этого экс-советника очень уж говорящая, на что-то намекающая...

    Да, в тюрьме он будет пирогом...
    Люся заслужил!

    *Вспоминая цитаты дурных американских комедий начала 2000х. wassat
  19. air wolf
    air wolf Сегодня, 19:44
    0
    7 октября, день Арабской революции, теперь бандеровцы сами по себе laughing
  20. bambr731
    bambr731 Сегодня, 19:47
    0
    Экс-советник в офисе Зеленского: Даже если Украину начнут вооружать марсиане, нужно много времени для подготовки новых 30-40 бригад

    Люся вякает что-то. Типа великий аналитик. Неужели кого-то интересует мнение этого ушлёпка?