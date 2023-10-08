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Служившая в ЦАХАЛ девушка: К израильской границе даже голубь не подлетит незамеченным, а тут её прорвали на тракторах

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Служившая в ЦАХАЛ девушка: К израильской границе даже голубь не подлетит незамеченным, а тут её прорвали на тракторах

В сети обсуждается заявление, сделанное бывшей военнослужащей армии обороны Израиля (по крайней мере, именно так представляется сама девушка), по поводу прорыва палестинскими отрядами границы Израиля. Напомним, что прорыв произошёл накануне, когда несколько сотен членов вооружённых отрядов ХАМАС не просто подошли к границе, а спокойно преодолели все рубежи обороны, заняли несколько населённых пунктов на территории Израиля, в том числе и административные объекты в городах Сдерот и Ашкелон.


Бывшая военнослужащая ЦАХАЛ, по её словам находившаяся в звании сержанта и служившая у границы с сектором Газа, говорит о том, что «нет ни единого шанса приблизиться к границе незаметно».

Сержант запаса ЦАХАЛ (приводится имя - Елена):

Мы по 4 часа смотрели в монитор – видели всё, что там происходит. Нельзя было даже глаза отвести. И таких – 400 человек. Послушайте, меня будили ночью, когда голубя замечали, когда аист к забору подходил, чуть ли не когда таракан под забором пробегал. А тут, получается, они спокойно преодолели всё с помощью тракторов? И получается, что никто из 400 человек этого не заметил? Да я вам говорю: даже голубь не подлетит незаметно.

Девушка говорит, что такое невозможно в принципе.


Это заявление в очередной раз подогрело многочисленные конспирологические теории (теории заговора), согласно одной из которых разведка Израиля «обо всём прекрасно знала, но в правительстве Нетаньяху решили воспользоваться моментом, чтобы раз и навсегда закрыть палестинский вопрос». Противники этой теории считают, что это невозможно, так как «нанесён серьёзнейший репутационный удар по разведке Израиля, ЦАХАЛ и правительству, и люди не простили бы властям того, что их использовали как разменную монету в политических играх».

Напомним, что, по официальным данным, в Израиле за последние двое суток погибли не менее 600 человек.
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42 комментария
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  1. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 18:42
    +8
    Так вывод то какой девушка делает?
    ..............................................................
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:49
      +7
      Говорит что при ней бы такой фигни не было бы, она бы как включила сирену, и все хамамовцы бы разбежались. Ну а что они вогами с дронов сначала разбили все пулеметы - так при ней и такого бы не случилось.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 18:54
        +3
        Ну разбили все пулеметы, но на это надо время. Куча видео, где солдаты в трусах и не успели даже оружие взять и это при том, что оружие у них хранится не в оружейных комнатах, солдаты его постоянно с собой таскают.
        1. Arzoo
          Arzoo Сегодня, 19:01
          +6

          Вот работа их артиллерии уже на севере, на границе с Ливаном. Совершенно иное направление. Грешить на направление и конкретных генералов уже не получится.

          Стоят кучкой ждут прилета belay Чудовищный непрофессионализм. БК разложили в линию. Одна машина пакует две самоходки. Сзади еще.

          Если что-то выглядит как утка, крякает как утка, ходит как утка, то это, вероятно, утка и есть. Увы, сегодняшний ЦАХАЛ это полные профаны. Их бы ВСУ размотали на тряпки...
          1. alexoff
            alexoff Сегодня, 19:04
            0
            Сила Израиля в том, что США надавят и против них нормально воевать не будут. Даже во время арабо-израильских войн никто не пытался с моря Израиль отрезать, хотя очевидно, что без топлива долго не повоюешь. Так же и на кошельки ливанцев давят чтоб не позорили ЦАХАЛ
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 19:42
              0
              Почему,египтяне пытались.Потопили фрегат,но не срослось.Израильтяне быстро нашли противодействие
        2. alexoff
          alexoff Сегодня, 19:06
          +2
          Видимо хитрый план Нетаньяху, велел солдатам отупеть и не слышать взрывов, чтобы потом героически погибнуть или попасть в плен.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:50
      +6
      Да суббота,просто..Мать ее..Смотреть в монитор тоже нельзя... belay
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 18:58
        +2
        Может и суббота арабам помогла. Грамотно нападение организовано было.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:10
      +2
      Neo9947-голуби были куплены Хамасом,ибо изгадили все объективы камер lol
    4. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: Neo-9947
      Так вывод то какой девушка делает?
      ..............................................................

      Теория заговора вышла из под контроля winked
      А, почему бы нет.
  2. Загребун
    Загребун Сегодня, 18:43
    +10
    "Сектор Газа, тут не дожить до сорока..." Если долго нарываться то нарвешся. Армия Израиля была очень разрекламирована, а раздолбайство, оно вечно, неизменно и постоянно. Как ни крутись, от него не избавишся.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:43
    +13
    Братские семитские народы убивают друг друга на потеху славянам
  4. Комментарий был удален.
    1. Загребун
      Загребун Сегодня, 18:45
      +1
      Перед глазами картинка "эксперт", с разбивкой по годам
  5. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 18:44
    +3
    Не видели, не смотрели, и т.п всё сводится к договорняку, США скидывают как ненужный груз под названием Израиль, дай каждый год по 3,8 млрд безвозмездно Израилю , и Украине тоже дай, где 100% чёрная дыра, вон Зе уже миллиардером скоро станет, и всё блогодоря народной крови, которую льют люди ради интересов США и Зеленского, вот такие они парни, бизнес и не чего личного!
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 18:44
    +3
    В ближайшее время все будет ясно, когда общий расклад изменится, будет понятно кому было нужно и выгодно.
  7. knn54
    knn54 Сегодня, 18:45
    +2
    ".Подгнило что-то в Датском государстве " (Гамлет,принц датский)
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:54
      +1
      knn54 hi, не КИСЛО так подгнило то, тут такие потери Израилю грозят, мама не горюй. Разведка или заговор без разницы это просто потеря-потерь.
  8. falcon
    falcon Сегодня, 18:46
    +3
    " Нет ни единого шанса приблизиться к границе незаметно..." ( с).
    Все течет, все изменяется... Видимо, товарищи из ЦАХАЛа слишком долго почивали на лаврах. wink
  9. Mimoxod
    Mimoxod Сегодня, 18:46
    +4
    Значит наверху нужен этот конфликт,простым людям это не понять....
  10. al3x
    al3x Сегодня, 18:47
    +5
    Ну голубя может и заметят, но палестинцы посообразительней голубей.
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:48
    +2
    Служившая в ЦАХАЛ девушка: К израильской границе даже голубь не подлетит незамеченным, а тут её прорвали на тракторах
    belay Все так, милая девушка, голубю - нет, но заметить и среагировать это разные вещи. А среагировать было некому, все фестивалили, суббота-с. fool
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:06
      +3
      Какая же она миленькая? Она страшненькая! Да ещё и сержант, как Черилло! wassat
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:49
    +2
    Хамас отказалась от продолжения переговоров о судьбе пленных израильтян в Газе.Предложения Израиля Хамас не устроили.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:07
      +2
      Вот тут интересно! И арабы и евреи торгаши знатные! Следим за базаром.
  13. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 18:51
    +1
    Да потому что сионисты в своем репертуаре, Перл Харбор 2.0. Спланировать "трагедию" а потом на волне страха и ненависти влезть в нужную войну.
  14. vfwfr
    vfwfr Сегодня, 18:51
    +3
    1. Кто-то прочитал, мол Нетаньяху надо было сплотить народ, часть населения это разменная монета... (написал коротко).
    2. Нужен был предлог, чтоб закончить этот тлеющий конфликт...
    2.1. Янки нужно продавать оружие, с украиной уже не заработать..
    3. "Смотрят в камеру и муха не пролетит..." куда смотрит камера? Вниз!. А как говорят, мол спецназ "Хамаа" прилетел на парапланах...(ПВО не видит парапланы, за исключением движков. Или видит но это очень малоразмерная цель+ тихоходная...
    4. От себя. 22-23 год, ввод встрой новых тактических решений для решения задач в массовом исполнении...
    Укры с дронами...
    Хамы с парапланами...
    5. P.S. Немного сумбурно и раздельно написал, как есть.
  15. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:55
    0
    Мне одному она лицом Максима Галкина напоминает? belay
    1. Normann
      Normann Сегодня, 19:03
      +2
      Мне одному она лицом Максима Галкина напоминает?

      Лови Галкина, вот он где)))
  16. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 18:56
    0
    Технически это невозможно , контролировать даже пролёт голубя , здесь девушка явно врёт.
    Небольшой периметр или здание можно полностью перекрыть камерами видеонаблюдения , различными датчиками движения и т.д. но никак не многокилометровый участок пустыни или что там у них ещё из природного ландшафта.
    У них срабатывания были бы каждые пять минут и дежурная смена точно сошла бы с ума...
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 19:48
      0
      *Подстрелю-ка голубицу — Хошь какая да еда! А вобче-то говоря, Голубей ругают зря: Голубь – ежели в подливке — Не хужее глухаря*...
  17. AsmyppoL
    AsmyppoL Сегодня, 18:57
    +1
    Что-то эти события напоминают атаку японцами американской ВМБ в Тихом океане в декабре 1941 года. Тогда сенат САСШ несколько раз блокировал предложение президента о вступлении в европейскую войну. После "коварного" нападения САСШ обьявили войну Японии, а Германия была вынуждена, в свою очередь, обьявить войну американцам...
  18. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 19:02
    +1
    Да расслабились просто! Давно по настоящему серьезной заварухи не было вот и распустили булки.
    Дело житейское!
    Я в таких случаях всегда привожу пример Индеанополиса, потопленного уже в августе 45-го, когда Америка настолько подавляюще господствовала на Тихом океане, что просто не с чем сравнить. Тем не менее, потоп пароходик, а экипаж акулы схарчили.
  19. alystan
    alystan Сегодня, 19:06
    0
    Если из таких же, что эти девушки на видео, то тогда все понятно почему все так произошло. Феминизм на марше, теперь и в израильской армии - https://t.me/dimsmirnov175/56058
    1. alystan
      alystan Сегодня, 19:43
      0
      Upd:
      https://t.me/arabia_socialism/5885 - израильские женщины-военнослужащие в плену, по-прежнему сидят в своих Тик-Токах. Для них похоже это самый главный смысл жизни.
  20. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:09
    -1
    В соцсетях резервистов Израиля жалуются на плохое снабжение продовольствием и снаряжением.
  21. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:11
    0
    Видимо плохо « будили». Понимаю возмущение этой девушки, но факт остаётся фактом.
  22. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:19
    0
    Эта девушка скорее напоминает танцовщицу в стрип-клубе yes
  23. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:24
    0
    "Да, были люди в наше время,
    Не то, что нынешнее племя:
    Богатыри - не вы!" (с)
    Смысл понятен, клише из пен дос танских фильмов - "только не в мою смену" .
  24. костя1
    костя1 Сегодня, 19:26
    0
    И про какие-такие "границы Израиля"-она говорит?
  25. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 19:30
    0
    А кстати от нетанияху можно такое ожидать. Он одержим властью и он такой же нацист и убийца как и укронацисты. Гнилой тип. Так что ради власти и не на такое подпишется.
  26. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:32
    0
    Пока следили за голубями, трактор и прополз. В этом мире, девушка, всё возможно. Даже то, что невозможно в принципе. sad