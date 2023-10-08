Служившая в ЦАХАЛ девушка: К израильской границе даже голубь не подлетит незамеченным, а тут её прорвали на тракторах

Мы по 4 часа смотрели в монитор – видели всё, что там происходит. Нельзя было даже глаза отвести. И таких – 400 человек. Послушайте, меня будили ночью, когда голубя замечали, когда аист к забору подходил, чуть ли не когда таракан под забором пробегал. А тут, получается, они спокойно преодолели всё с помощью тракторов? И получается, что никто из 400 человек этого не заметил? Да я вам говорю: даже голубь не подлетит незаметно.

В сети обсуждается заявление, сделанное бывшей военнослужащей армии обороны Израиля (по крайней мере, именно так представляется сама девушка), по поводу прорыва палестинскими отрядами границы Израиля. Напомним, что прорыв произошёл накануне, когда несколько сотен членов вооружённых отрядов ХАМАС не просто подошли к границе, а спокойно преодолели все рубежи обороны, заняли несколько населённых пунктов на территории Израиля, в том числе и административные объекты в городах Сдерот и Ашкелон.Бывшая военнослужащая ЦАХАЛ, по её словам находившаяся в звании сержанта и служившая у границы с сектором Газа, говорит о том, что «нет ни единого шанса приблизиться к границе незаметно».Сержант запаса ЦАХАЛ (приводится имя - Елена):Девушка говорит, что такое невозможно в принципе.Это заявление в очередной раз подогрело многочисленные конспирологические теории (теории заговора), согласно одной из которых разведка Израиля «обо всём прекрасно знала, но в правительстве Нетаньяху решили воспользоваться моментом, чтобы раз и навсегда закрыть палестинский вопрос». Противники этой теории считают, что это невозможно, так как «нанесён серьёзнейший репутационный удар по разведке Израиля, ЦАХАЛ и правительству, и люди не простили бы властям того, что их использовали как разменную монету в политических играх».Напомним, что, по официальным данным, в Израиле за последние двое суток погибли не менее 600 человек.