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Отставной израильский офицер: Если бы мне раньше сказали, что британскими ПТУР будут жечь израильские танки на территории Израиля, я бы не поверил

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Отставной израильский офицер: Если бы мне раньше сказали, что британскими ПТУР будут жечь израильские танки на территории Израиля, я бы не поверил

Появляются новые свидетельства поражения израильских танков Merkava из переносных противотанковых комплексов натовского производства. В ближневосточной прессе сообщается, что как минимум две единицы бронетехники армии обороны Израиля были поражены из ПТРК NLAW, произведённых в Британии.


Ранее в прессе проходила информация о том, что, с большой долей вероятности, эти средства поражения оказались в руках у членов отрядов ХАМАС «транзитом» через Украину, куда в своё время были поставлены в рамках натовской военной помощи для ведения боёв против российских Вооружённых сил.

По состоянию на середину марта прошлого года Украине было поставлено не менее 4 тысяч NLAW. Сколько из них оказались перепроданы на Ближний Восток, не знает, судя по всему, никто.

Отставной израильский офицер Шабтай Р. (вышел в отставку в 2014 году):

Если бы мне раньше сказали, что британскими ракетами (ПТУР) будут жечь израильские танки на территории Израиля, я бы не поверил. Теперь нет ничего такого, во что я не смогу поверить. И первым делом всё-таки нужно взять себя в руки и выяснить, откуда у боевиков ХАМАС британское оружие.

Напомним, что накануне отряды ХАМАС взяли в плен несколько десятков израильских военнослужащих, включая танкистов ЦАХАЛ.
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35 комментариев
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  1. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 19:09
    +23
    "Вот это поворот" (С).... Штаты снабдили хамас ПТРК жечь израильские танки НО через прокладку.... Блеск
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:16
      +3
      Походили палестинцы по восточному базару,поторговались,купили оптом партию на пробу lol
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 19:16
      0
      Там и российских "Корнетов" хватает, поставляются "Хезболле" сирийцами.
      1. фывапролд
        фывапролд Сегодня, 19:22
        +2
        Цитата: invisible_man
        Там и российских "Корнетов" хватает, поставляются "Хезболле" сирийцами.

        Иранцами.
      2. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 19:36
        +2
        Иран у себя производит копию "Корнета". Наверное он и Хезболлу снабжает.
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 19:39
      0
      Ну а шо?
      Украинский прапор отметился, там знают как управлять активами...
      Но на деле сами вооружения могли вообще до передовой и не дойти - еще год назад об этом писали. Что многое украдено еще до пересечения укрограницы.
      Теперь, о вэй, пора разуть глаза! bully И посмотреть ими в лицо кислой правде.
  2. bondrostov
    bondrostov Сегодня, 19:09
    +7
    Как от куда это приветики от зелибобы wassat laughing
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:16
      +3
      bondrostov hi, без маркеровки понять откель эти ПТРК пришли не возможно, мож Лондон напрямую снабжал, а может из третьих стран, хотя вероятность прибытия с Украины высокая, исключать третий вариант нельзя, специалисты подскажите долго учиться на использование этого комплекса?
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 19:29
        +1
        В телеграмме разбирали со склада какой украинской части оружие
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:10
    +8
    Круговорот оружия в природе.......
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:18
      +2
      Аркадич hi, а ведь Запад предупреждали, не лезте куда не поподя, не снабжайте кого не поподя, интересно а в Афгане эти комплексы не могли "потеряться"?
      1. Alexej
        Alexej Сегодня, 19:39
        0
        Цитата: Ропот 55
        Аркадич , а ведь Запад предупреждали, не лезте куда не поподя, не снабжайте кого не поподя, интересно а в Афгане эти комплексы не могли "потеряться"?

        Да все все знали наперед. А уж израильская разведка тем более: кто, кому, сколько и для каких целей. Тут нужно уловить только одну наиважнейшую суть - чем больше оружия стреляет - тем лучше для мирового капитализма, а в кого из кого - дело третьестепенной важности.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:11
    +5
    Если бы мне раньше сказали что Россия и Украина будут вот так выяснять отношения я бы в лицо рассмеялся и послал бы. А по поводу оружия так эти NLAW не только у ВСУ были, маркеровочку надо, маркеровочку.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:16
      +3
      Цитата: Ропот 55
      Если бы мне раньше сказали что Россия и Украина будут вот так выяснять отношения я бы в лицо рассмеялся и послал бы.

      Мы с Вами, Александр, одновременно сказали одно и то же. drinks
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 19:12
    +9
    Если бы мне раньше сказали, что британскими ракетами (ПТУР) будут жечь израильские танки на территории Израиля, я бы не поверил.
    Если бы мне раньше сказали, что украинцы и русские будут стрелять друг в друга на фронте из оружия, разработанного в СССР, я бы не поверил.

    Заварили кашу - хлебайте горячее полной ложкой, уши не обляпайте.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 19:38
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      Если бы мне раньше сказали, что украинцы и русские будут стрелять друг в друга на фронте из оружия, разработанного в СССР, я бы не поверил.

      Запомнился финал фильма "Лучшие в аду" ( есть в Ю-тюбе, 1 час 49 мин. ) , за 13 мин. до конца:
      - Оружие бросил, руки в гору и ползком ко мне !
      - Не для того мой дед до Берлина дошёл, чтобы я тебе сдавался !
      ---- через 5 минут:
      - Мой дед тоже Берлин брал !
      * * *
      crying am
      Хорошо стравили западники два народа (((...
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 19:43
        0
        два народа
        К примеру саратовцы и пензенцы это не два народа. Не верьте политикам. что и здесь два народа. Иначе поверите, что жители Донецкой и Луганской республик тоже два народа.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:13
    +3
    Если бы мне раньше сказали, что британскими ракетами (ПТУР) будут жечь израильские танки на территории Израиля, я бы не поверил. Теперь нет ничего такого, во что я не смогу поверить. И первым делом всё-таки нужно взять себя в руки и выяснить, откуда у боевиков ХАМАС британское оружие.
    Это потому что тебе на все было по...., ты не смотрел что в мире, что за забором делается. Да и говорит, какой ты был офицер. fool
  7. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 19:13
    +8
    Это ещё цветочки,а вот когда из ПЗРК начнут сбивать гражданские самолеты это уже будут ягодки...
  8. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 19:14
    +10
    Отставной израильский офицер: Если бы мне раньше сказали, что британскими ПТУР будут жечь израильские танки на территории Израиля, я бы не поверил.

    Если бы мне раньше сказали, что некогда успешная советская республика Украина, продастся с потрохами америкашкам и их прихвостням, возвеличив у себя нацистских преступников и наплевав на память своих предков громивших фашистов и пойдёт войной против русских, ни за что бы не поверил.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:15
    +5
    Откуда-откуда, от верблюда!

    Но это правильно, ещё наверно у радикалов в Ирландии тоже уже есть. есть.
    1. Комментарий был удален.
  10. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 19:18
    0
    а че у ХАМАС долларей что ли не водится)))купили у Тарасиков себе приблуд так они скоро и авиацию начнут ссаживать
  11. Uno
    Uno Сегодня, 19:19
    -1
    Я так понимаю что администрация специально поставила заглавной фотографией уничтожение российского Т-90 прорыв видео с которым уже гуляет сутки в интернете?
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 19:38
      0
      Конечно специально, иначе уже убрала бы. Я писал админу.
  12. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 19:21
    +1
    Ха! А, помню в Мариуполе NLAW, не смог уничтожить Наш Т72 Б3, миф Меркавы таит на глазах!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 19:26
      0
      КБ УВЗ внимательно смотрит новости. « леопарды»- обгадились. « челендеры»- обгадились. «меркава»- тоже не устояла.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:22
    0
    Откуда, откуда: из Англии вестимо. А вообще налицо блестящая операция СВР.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:43
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Откуда, откуда: из Англии вестимо. А вообще налицо блестящая операция СВР.

      - А ПТУРы откуда?
      - Британия шлёт их
      Сперва в Украину,
      Те нам продают.
      - А много продали?
      - Да кто их считает?
      Немало всего нам
      Зеленский продал.
      - Что ж, он не боится?
      - Кого там бояться?
      Там Байден безумный
      И Шольц с Сунаком.
      - Всего что ли трое?
      - Да нет, там их больше,
      Из дерзких лишь бабы
      И польский Дуда.
      - Ну, ладно, покеда!
      - Пошёл бы ты лесом!
      - Да, нахрен мне лесом,
      Сам топай туда!
  14. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:24
    +3
    А если бы нам сказали, что евреи будут воевать на стороне хохло- фашистов, мы бы тоже, не поверили. Так что, привыкай родной, к реалиям жизни..
  15. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:25
    -1
    Он лично на NLAW летел? А может это Корнет был... А может РПГ-7 what
  16. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 19:26
    0
    Хорошую штуку придумали шведы. Опять этот Нлоу
  17. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:28
    0
    А на этих английских ПТРК трезубов не намалевано? Должны быть. Хотя могли и не успеть. Спрос большой, товара много и товарооборот на больших скоростях. Такое вот "дякую". Глобализация, ЕПРСТ!
  18. костя1
    костя1 Сегодня, 19:28
    +2
    Если бы мне раньше сказали что евреи будут поддерживать бандеровскую страну-я бы тоже-не поверил
  19. костя1
    костя1 Сегодня, 19:29
    0
    Если бы мне раньше сказали что евреи будут поддерживать бандеровскую страну-я бы тоже-не поверил
  20. SvetRAzumov
    SvetRAzumov Сегодня, 19:47
    0
    В связи с событиями на Ближнем Востоке, возможно, что РФ втянут в конфликт, причём на стороне Из раиля. Потому, что, сложившееся сейчас в РФ Маргинальное Глубинное Государство( МГГ) было преднамеренно сформировано только из потомков «Гузских Геволюционеров», уничтоживших в России десятки и десятки миллионов коренных жителей! Главный рав вин России Б. ЛАЗ АР- «Если мы говорим о нынешней власти В,Путина, то она сделала для евреев столько, сколько никто никогда не делал на протяжении 300 лет. Ведь не только при коммунистах евреям было тяжело, им было непросто всегда. И вдруг положение коренным образом изменилось. Мы очень благодарны властям за это. https://www.kommersant.ru/doc/2138260 Так куратор сегодняшнего, им же установленного режима, милостиво благодарит «власть» послушного и верного последователя. Но СМИ утаивают, что гл. рав вин – ИНОАГЕНТ- гражданин США и Италии, первый и лучший друг лидера РФ. А в Кремле для него всегда раскрыты двери. Все 16 детей регулярно встречаются и любят «дядю Вову»? На вопрос журналиста газеты «Коммерсантъ»: «Как получилось, что вы, будучи гражданином США, возглавили религиозную организацию в России? По новому закону об НКО вас можно было бы рассматривать как иностранного агента? Ответ:- Наверное, можно. Но я скажу так: когда я приехал в Россию, это было более 20 лет назад, через несколько дней я понял, что приехал сюда навсегда! На следующий вопрос: «Оппоненты вас стали называть "прокремлевским раввином". Как вы можете это прокомментировать? Ответ: -« Я «не хотел» быть главным раввином, но после того как РЕК сделал свой выбор, стало понятно, с кем будет встречаться Президент». «Когда я вижу проявления антисемитизма, я громче всех начинаю критиковать власть. Если нас цепляют, мы жестко реагируем. В остальных случаях я «вне политики»»? А если поднять закулису событий, - дочитать до конца декларацию этого личного представителя РФ в Нью-Йорке: https://dzen.ru/a/ZCx26jRcrB-Wjv0P?utm_referer=www.google.com то, - испытаете ШОК - удар молнии! И дополню словами Б.Лаз ара: «Религия - самое красивое учение, которое помогает человеку. А когда она становится причиной разногласия, это уже не религия, а что-то другое». Именно так плетут свои сети пришлые Ядовитые пауки! Теперь, надеюсь, понятно, почему РФ выступит именно на стороне ИзРАиля«изгнанных из Рая и проклятых Богом служителей Диавола?» И это в Библии «От Иоанна» гл.8.ст.44. – прямо подчёркнуто. А то что дети Диавола цинично самопровозгласились - «богоизбранными», путая мир,- нужно иметь ввиду, своим «богом» они называют и имеют ввиду, не Нашего «Бога Творца мира и всяго Сущего», а своего Диавола! Например, экс-помошник Пр-та В.Сурков, на самом деле его фамилия Дудаев, он подтверждает свою принадлежность к тому, кому они молятся, в своих стихах: «Наш хозяин – Денница (Сатана), мы узнаем его стиль. К Рождеству вместо снега он посылает нам пыль.» «Бог простит и себя, и его, и сто тысяч Иуд». «Пусть меня гонят сквозь город простуженный, И через мост, Прямо туда, где метелью разбуженный,- Старый погост. https://warsh.livejournal.com/1590628.html Всем давно понятно, что Именно вторжение и Захват ключевых позиций во власти этими Ядовитыми пауками,- привели нас к нынешнему катастрофическому Разрушению нашей Родины - Матушки России!