Отставной израильский офицер: Если бы мне раньше сказали, что британскими ПТУР будут жечь израильские танки на территории Израиля, я бы не поверил.

Появляются новые свидетельства поражения израильских танков Merkava из переносных противотанковых комплексов натовского производства. В ближневосточной прессе сообщается, что как минимум две единицы бронетехники армии обороны Израиля были поражены из ПТРК NLAW, произведённых в Британии.
Ранее в прессе проходила информация о том, что, с большой долей вероятности, эти средства поражения оказались в руках у членов отрядов ХАМАС «транзитом» через Украину, куда в своё время были поставлены в рамках натовской военной помощи для ведения боёв против российских Вооружённых сил.
По состоянию на середину марта прошлого года Украине было поставлено не менее 4 тысяч NLAW. Сколько из них оказались перепроданы на Ближний Восток, не знает, судя по всему, никто.
Отставной израильский офицер Шабтай Р. (вышел в отставку в 2014 году):
Если бы мне раньше сказали, что британскими ракетами (ПТУР) будут жечь израильские танки на территории Израиля, я бы не поверил. Теперь нет ничего такого, во что я не смогу поверить. И первым делом всё-таки нужно взять себя в руки и выяснить, откуда у боевиков ХАМАС британское оружие.
Напомним, что накануне отряды ХАМАС взяли в плен несколько десятков израильских военнослужащих, включая танкистов ЦАХАЛ.