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Глава Госдепа США назвал примерную численность напавших на Израиль палестинских формирований

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Глава Госдепа США назвал примерную численность напавших на Израиль палестинских формирований

Вчера на Израиль напали отряды палестинского движения ХАМАС общей численностью около 1000 человек. Такие цифры в интервью ABC News озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен.


Как отметил глава Госдепа, большинство напавших на израильскую территорию членов движения ХАМАС либо были убиты, либо вернулись на территорию сектора Газа. Но интенсивные бои, подчеркнул Блинкен, продолжаются и сегодня.

Армия обороны Израиля вторые сутки не может очистить территорию страны от отрядов ХАМАС. Интересно, что первоначально израильские власти называли совсем неправдоподобную численность палестинских отрядов, вторгшихся в страну – 60 человек.

Как шести десяткам бойцов удалось появиться одновременно в 14 населенных пунктах, захватить военные базы, уничтожить десятки военнослужащих и полицейских, власти Израиля, разумеется, пояснить не смогли. Позже количество напавших в сводках израильских СМИ выросло до 200-300 человек, а далее до 1000 человек. Последнюю цифру привел и Блинкен.

Что касается сухопутной военной операции Израиля в секторе Газа, то госсекретарь США уклончиво ответил о важности задачи избежать подобных вторжений в будущем. Блинкен подчеркнул, что ему не хотелось бы «забегать вперед».

На самом деле, такие слова главы Госдепа раскрывают подлинную позицию США – Вашингтон очень не хочет, чтобы Израиль ввязывался в длительное противостояние с ХАМАС и другими палестинскими формированиями «на земле». Это связано с двумя главными опасениями американской администрации.

Во-первых, США придется оказывать Израилю внушительную военную помощь, что ослабит поддержку Украины и может привести к скорому поражению Киева.

Во-вторых, масштабный конфликт Израиля с палестинцами разрушит окончательно планы администрации президента Джо Байдена объединить еврейское государство и Саудовскую Аравию в антииранский альянс.
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32 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:14
    +3
    Глава Госдепа США назвал примерную численность напавших на Израиль палестинских формирований
    belay А петрушка то откуда что знает. fool Клоун..
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 19:17
      +8
      1000 человек и такой эффект?

      Захват базы, десятков пленных. Трофеи в десятки единиц бронетехники....
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:20
      0
      Mavrikiy hi, так разведка США "знает" усе, только задним числом, и информация у них настолько секретная что они не всегда могут ею поделиться)
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 19:29
        0
        Александр, hi
        большинство напавших на израильскую территорию членов движения ХАМАС либо были убиты, либо вернулись на территорию сектора Газа. Но интенсивные бои, подчеркнул Блинкен, продолжаются и сегодня.
        Армия обороны Израиля вторые сутки не может очистить территорию страны от отрядов ХАМАС.
        Знает, а эту чушь аккуратно слушать и кушать? feel Остаюсь при своем мнении, Петрушка. request
    3. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 19:35
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Глава Госдепа США назвал примерную численность напавших на Израиль палестинских формирований
      belay А петрушка то откуда что знает. fool Клоун..


      Знают звёздно-полосатые и называют числа только потому, что сами являются организаторами нападения на Израиль.
    4. alystan
      alystan Сегодня, 19:47
      0
      А в это время американский Сенат отзывает передачу Украине 30 танков Abrams и 10 истребителей F-16, а также $8 млрд в пользу оказания военной помощи "Израилю".

      Вот это поворот, если подтвердится. Все последнее забирают у Зели, чтобы спасти Биби.
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 19:16
    -1
    Какие
    количество напавших в сводках израильских СМИ выросло до 200-300 человек, а далее до 1000 человек.

    Их было стотыщпятьсот, слушай, мамой клянусь! wassat
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:19
    +6
    Если Хамасовцы "вернулись назад "кто дрю-чит еврейскую армию? fool fool
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:19
    0
    Сначала говорили про 300 дикарей в тапочках, а сейчас уже 1000. Может эти остальные и провернули захват в/частей и городов, а потом отошли. А потом для картинки и запустили дикарей в тапочках?
    1. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 19:47
      0
      В 300 человек только неумный человек поверит. 3 города уже захватили (с потерями обоих сторон). Их не 300 было..
  5. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 19:21
    +1
    Что касается сухопутной военной операции Израиля в секторе Газа, то госсекретарь США уклончиво ответил о важности задачи избежать подобных вторжений в будущем. Блинкен подчеркнул, что ему не хотелось бы «забегать вперед».

    На самом деле, такие слова главы Госдепа раскрывают подлинную позицию США – Вашингтон очень не хочет, чтобы Израиль ввязывался в длительное противостояние с ХАМАС и другими палестинскими формированиями «на земле».
    Да попросту ЦАХАЛ могут там разбить. Все просто. Если бы они были уверены в своих силах - еще вчера бы. И не надо выдумывать всякую фиглю. fellow

    Ужасно неподготовленной армией(а таков сейчас ЦАХАЛ реально) брать укрепрайон, который даже более подготовлен чем был Бахмут. Там десятилетиями все рылось и бетонировалось.
    1. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 19:51
      0
      А они знали вообще и как проводить операции? Как брали азовсталь и допросы ВСУ-шников? Разведка Моссад... Вы профнепригодны!
  6. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 19:22
    +3
    А наш второй фронт то не плохо так напрягает США...Эх,сейчас бы ещё Китаю ударить по Тайваню,совсем было бы хорошо...
    1. moscowp
      moscowp Сегодня, 19:36
      0
      Надеюсь, террористы, захватывающие в заложники женщин и детей, и расстреливающие гражданское население не наш второй фронт.
      1. Архитектор
        Архитектор Сегодня, 19:45
        +1
        Цитата: moscowp
        Надеюсь, террористы, захватывающие в заложники женщин и детей, и расстреливающие гражданское население не наш второй фронт.

        Конечно нет .
        Еврейская военщина которая бомбит мирных жителей Сектора Газа не наш второй фронт.
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 19:47
        0
        Цитата: moscowp
        Надеюсь, террористы, захватывающие в заложники женщин и детей, и расстреливающие гражданское население не наш второй фронт.

        А какие требования выдвинули "террористы"?
    2. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 19:40
      0
      Рано! Надо что-бы саудиты и Иран влезли в эту авантюру.
  7. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 19:24
    +5
    Вчера на Израиль напали отряды палестинского движения ХАМАС общей численностью около 1000 человек. Такие цифры в интервью ABC News озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
    Как отметил глава Госдепа, большинство напавших на израильскую территорию членов движения ХАМАС либо были убиты, либо вернулись на территорию сектора Газа.

    Блинкин уже всех победил.
    Ну, ему-то из Вашингтона сподручнее шашкой махать.

    Жене четыре часа назад подруга из Тель-Авива по телефону сказала, что в соседнем квартале что-то бабахает и им страшно. Это, наверное, вчерашние ракеты заблудились и только-только долетели - новые-то запускать некому, Блинкин всех врагов развеял.
    1. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 19:42
      0
      ХАМАС это террористы-отморозки. Верните им Палестину и все будет ОК. Ну или автомат себе и подруге на шею.
  8. alystan
    alystan Сегодня, 19:35
    0
    А Израиль 31 или 32 батальона выставил против подразделений ХАМАС. Точнее даже перебросил четыре дивизии к границе с сектором Газа.
    Надо Блинкена срочно на место Жан-Пьер посадить.
  9. Андрей77
    Андрей77 Сегодня, 19:37
    +3
    Бред какой-то. В США и не поняли ЧТО произошло? Может посоветовать им нагуглить, кто такие хамас и иззболаа? 1000? Нулик приставьте
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:43
      0
      ХАМАС послал только свой спецназ, большая часть остальных это всякие арабы, у многих даже оружия нет. Хезболла так вообще никуда не выходила, так - чуть постреляла с территории Ливана
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:52
      0
      Цитата: Андрей77
      Бред какой-то. В США и не поняли ЧТО произошло?

      Они до сих пор не могут понять куда делись обломки рухнувшего на Пентагон Боинга.
      Про Афганистан просто промолчу...
  10. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 19:40
    +2
    Если по словам этого сирого и убогого большинство были убиты то с кем сегодня ведут бой евреи? с призраками?
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:50
      0
      Цитата: Землекоп
      Если по словам этого сирого и убогого большинство были убиты то с кем сегодня ведут бой евреи? с призраками?

      Сейчас окажется, что евреям и вести бои нечем, все 155 мм снаряды США у них вычистили для Украины.
      Интересное кино разворачивается с боеприпасами.
  11. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 19:41
    +3
    Цифры это излюбленный инструмент манипуляторов всех мастей.
  12. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:41
    0
    А представляете, если бы они не только с РПГ и калашами были, а с фпв-дронами, броневиками, мавиками, ПЗРК и бронежилетами? Они бы до Иерусалима бы домаршировали? А если б это была сирийская армия? Кто-то видимо 30 лет назад расслабился и уверовал в свою непобедимость
  13. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 19:42
    0
    Ув други и не други, вкл. ЦИПсио!
    Все высказывания ценны - потому что ваши мнения верны,но есть нюансы:
    1. Мы всегда уверены в правде и только правде истинного джентльмена Блин клина или
    Клин блина, неважно, что было уже озвучено е степаненко в одноимённой интпрезе
    ивановских прядильщиц- мотальщиц вкупе с моникой левински.
    2. Убывая от любовницы с востока, телохранители по указанию главного
    дипломата ШсА провели тщательную съёмку лазерными спутниками
    всех близлежащих важных объектов с постоянной фиксацией и QR
    кодированием лиц и объектов, с целью избежать обвинений в
    злоупотреблении кокоса по аналогии с хантером б, проходящим
    по статье и пока невыездным из ШсА.
    3. Для объективного контроля дополнительная помощь была оказана
    батутом сетевого игрока маска илона и цру.
    Верить - в одном экземпляре!
    По прочтении- съесть без права ознакомления посторонних.
    Слава России и народу!
    Честь имею.
  14. Андрей А
    Андрей А Сегодня, 19:44
    +1
    Израильтянам, вообще, повезло, что ХАМАС отступил из Израиля, а так он мог и задержаться там недели на две и пришлось бы СВОИ города и поселки брать штурмом, стирая их с лица земли вместе с жителями.
    1. air wolf
      air wolf Сегодня, 19:49
      0
      А кто сказал, что они отступили? Так сменили позиции поменяли, это война на долго...
  15. air wolf
    air wolf Сегодня, 19:46
    0
    10 000 бы поверил, ну полк это километр фронта в атаке...
  16. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:49
    0
    С такими темпами освоения американских поставок и финансирования недолго осталось ждать, когда военные базы американцев начнут обстреливать во всех районах земного шара...
    А чего там бояться? Пять минут обстрела из РСЗО и десять тысяч лет спокойной жизни...
    Только нужно всем и сразу...