Глава Госдепа США назвал примерную численность напавших на Израиль палестинских формирований

Вчера на Израиль напали отряды палестинского движения ХАМАС общей численностью около 1000 человек. Такие цифры в интервью ABC News озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен.Как отметил глава Госдепа, большинство напавших на израильскую территорию членов движения ХАМАС либо были убиты, либо вернулись на территорию сектора Газа. Но интенсивные бои, подчеркнул Блинкен, продолжаются и сегодня.Армия обороны Израиля вторые сутки не может очистить территорию страны от отрядов ХАМАС. Интересно, что первоначально израильские власти называли совсем неправдоподобную численность палестинских отрядов, вторгшихся в страну – 60 человек.Как шести десяткам бойцов удалось появиться одновременно в 14 населенных пунктах, захватить военные базы, уничтожить десятки военнослужащих и полицейских, власти Израиля, разумеется, пояснить не смогли. Позже количество напавших в сводках израильских СМИ выросло до 200-300 человек, а далее до 1000 человек. Последнюю цифру привел и Блинкен.Что касается сухопутной военной операции Израиля в секторе Газа, то госсекретарь США уклончиво ответил о важности задачи избежать подобных вторжений в будущем. Блинкен подчеркнул, что ему не хотелось бы «забегать вперед».На самом деле, такие слова главы Госдепа раскрывают подлинную позицию США – Вашингтон очень не хочет, чтобы Израиль ввязывался в длительное противостояние с ХАМАС и другими палестинскими формированиями «на земле». Это связано с двумя главными опасениями американской администрации.Во-первых, США придется оказывать Израилю внушительную военную помощь, что ослабит поддержку Украины и может привести к скорому поражению Киева.Во-вторых, масштабный конфликт Израиля с палестинцами разрушит окончательно планы администрации президента Джо Байдена объединить еврейское государство и Саудовскую Аравию в антииранский альянс.