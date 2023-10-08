-Президент Турции: Конфликт на Ближнем Востоке должен быть завершён признанием государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме

Объективной необходимостью является признание государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Это нельзя больше откладывать.

Официальная Анкара обозначила свою позицию по палестино-израильскому конфликту, очередная острая фаза которого началась накануне. Напомним, что израильский кабмин во главе с Нетаньяху одобрил пункт «40 алеф», что означает объявление войны.Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что позиция Анкары состоит в том, что конфликт должен быть завершён признанием государства Палестина в границах 1967 года. Фактически Турция призывает Израиль не только признать Палестину в качестве субъекта международного права, но и юридически закрепить за Палестинским государством ряд территорий на ЗБРИ (Западном берегу реки Иордан). Это сотни квадратных километров территории, которая перешла под контроль Израиля в конце 60-х годов прошлого века, включая территорию Восточного Иерусалима.В Восточном Иерусалиме находится несколько крупных мусульманских святынь, включая мечеть Аль-Акса, именем которой и назвал свою операцию против Израиля ХАМАС.Реджеп Тайип Эрдоган:Власти Израиля не считают необходимым возвращаться к границам 1967 года. В разных правительствах Израиля неоднократно заявляли, что Восточный Иерусалим – часть территории Израиля, а потому «никакой столицей никакой Палестины он быть не может».Поэтому и новое заявление Эрдогана по этому поводу в Израиле вряд ли готовы воспринимать всерьёз. Правительство Нетаньяху однозначно даёт понять, что собирается решить все вопросы в ходе боевых действий.