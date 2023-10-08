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Президент Турции: Конфликт на Ближнем Востоке должен быть завершён признанием государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме

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Президент Турции: Конфликт на Ближнем Востоке должен быть завершён признанием государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме

Официальная Анкара обозначила свою позицию по палестино-израильскому конфликту, очередная острая фаза которого началась накануне. Напомним, что израильский кабмин во главе с Нетаньяху одобрил пункт «40 алеф», что означает объявление войны.


Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что позиция Анкары состоит в том, что конфликт должен быть завершён признанием государства Палестина в границах 1967 года. Фактически Турция призывает Израиль не только признать Палестину в качестве субъекта международного права, но и юридически закрепить за Палестинским государством ряд территорий на ЗБРИ (Западном берегу реки Иордан). Это сотни квадратных километров территории, которая перешла под контроль Израиля в конце 60-х годов прошлого века, включая территорию Восточного Иерусалима.

В Восточном Иерусалиме находится несколько крупных мусульманских святынь, включая мечеть Аль-Акса, именем которой и назвал свою операцию против Израиля ХАМАС.

Реджеп Тайип Эрдоган:

Объективной необходимостью является признание государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Это нельзя больше откладывать.

Власти Израиля не считают необходимым возвращаться к границам 1967 года. В разных правительствах Израиля неоднократно заявляли, что Восточный Иерусалим – часть территории Израиля, а потому «никакой столицей никакой Палестины он быть не может».

Поэтому и новое заявление Эрдогана по этому поводу в Израиле вряд ли готовы воспринимать всерьёз. Правительство Нетаньяху однозначно даёт понять, что собирается решить все вопросы в ходе боевых действий.
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58 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. gsev
    gsev Сегодня, 20:19
    -13
    В этих границах Израиль подобным молниеносным но более мощным ударом уничтожат как это случилось с Нагорно-Карабахской республикой. Вполне возможно удар по Израилю произведен с целью дипломатического закрепления победы мусульманского мира на Кавказе. Армения и Израиль пожинают плоды своей вражды приведшей к строительству израильского завода БПЛА в Азербайджане.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 20:27
      -16
      Интересно отметить, что военные действия в Нагорном Карабахе и в Израиле начались после переговоров Р. Эрдогана и В.В.Путина. Координация процессов между Россией и Турцией?

      Конфликт в Израиле выгоден России, прежде всего как отвлечение ресурсов США от Украины.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 21:59
        -1
        Здесь скорей момент примирения Саудитов и Ирана при посредничестве России и Китая. Мусульманский мир представлен тюрками, арабами и арийскими племенами Ирана, Афгана и Пакистана, а также еще есть яванцы и пр. Индонезии. Не даром шиитский Хезбаллах и иранцы поддержали хамасовцев-шиитов, а также Йемен потребовал от Иордании и ее короля пропустить 30 тыс боевиков-хуситов на помощь ХАМАС, талибы попросили Иран, Иорданию и Ирак пропустить афганских военных через границу в Израиль на помощь ХАМАС. Повешенный Хусейн (не путать с Бараком Хусейном) расцапался с Саудами и Ко, вел кровавую Ирано-Иракскую войну и пр. Сейчас же прослеживается мусульманская консолидация по израильскому вопросу. И ведь арийские мусульмане располагают ядерным оружием и средствами доставки.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:36
      0
      Сразу после создания Великого Курдистана. А пока все друзья ХАМАСа могут расслабиться. Израиль получил страшный и кровавый удар. Без обид...
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 20:44
        -6
        В свете происходящего кто за этим стоит? По мнению Шария Россия или Китай. Что в Израиле говорят?
        1. Любитель_чтения
          Любитель_чтения Сегодня, 20:51
          +16
          У Шария Россия виновата во всём. Даже если негр в Америке бычок мимо урны кинет. Естественно, после того, как у палестинцев засветилось украинское оружие, надо перевести стрелки на Россию. Плюс Вашингтон никогда не бросит своего союзника и помощь Украине может существенно подсократиться.
        2. rait
          rait Сегодня, 21:20
          +7
          Встречный вопрос - Зачем слушать Шария?
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 21:31
            +1
            Цитата: rait
            Встречный вопрос - Зачем слушать Шария?

            Если заняться нечем и водки под рукой нет, тогда можно слушать Шария.
        3. Баюн
          Баюн Сегодня, 21:43
          0
          Американские евреи с радостью убивают русских, украинских и израильских евреев. Ничего нового за 100 лет. Пока Господь не зафигачит Америку, счастья на этой планете не будет даже жидам.
      2. SSR
        SSR Сегодня, 21:11
        0
        Цитата: Арон Заави
        Сразу после создания Великого Курдистана.

        Хех, сколько "глаз с бревном" вокруг.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:37
      +4
      Скорее в роли НКР выступит Сектор Газа и Западный берег реки Иордан,если смотреть на вещи обьективно.К тому же победе Азербайджана во многом способствовала помощь Израиля,за что его и поблагодарили военные Азербайджана 20 сентября сего года.



      Президент Турции: Конфликт на Ближнем Востоке должен быть завершён признанием государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме


      Отношения Турции и Израиля вполне могут быть разорваны,если всё там происходящее реально,а не разыгрываемый спектакль с заранее прописанным сценарием.

      Цитата: Арон Заави
      Сразу после создания Великого Курдистана. А пока все друзья ХАМАСа могут расслабиться. Израиль получил страшный и кровавый удар. Без обид...


      Правильно я понимаю что отношения Израиля и Турции сводятся к тому что Израиль будет пытаться создать Великий Курдистан за счёт Турции,а Турция будет пытаться создать Палестину со столицей в Иерусалиме за счёт Израиля?Тогда Турция для Израиля становится вторым Ираном при таком раскладе.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 20:46
        0
        Цитата: Orange-Bigg


        Отношения Турции и Израиля вполне могут быть разорваны,если всё там происходящее реально,а не разыгрываемый спектакль с заранее прописанным сценарием.

        Да ни в жисть. Максимум посла отзовет. Знаешь , какой у нас торговый оборот?

        Недавно опубликованные данные показывают, что Израиль входит в десятку крупнейших торговых партнеров Турции. В Министерстве торговли Турции сообщили, что за первые семь месяцев этого года объем двусторонней торговли достиг почти $4,2 млрд по сравнению с $3,3 млрд за аналогичный период прошлого года.

        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 20:49
          -1
          Цитата: Арон Заави
          Знаешь , какой у нас торговый оборот?

          И кто же больше пострадает?
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 21:29
            +1
            Цитата: alexoff
            Цитата: Арон Заави
            Знаешь , какой у нас торговый оборот?

            И кто же больше пострадает?

            Турки. Они продают в 5 раз больше.
        2. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 20:50
          +1
          Не такие уж и большие цифры если по честноку.

          Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в Турцию в 2022 году стали

          Россия с долей 16,1% (58 млрд US$)
          Китай с долей 11,3% (41 млрд US$)
          Специальные категории с долей 9,47% (34 млрд US$)
          Германия с долей 6,6% (24 млрд US$)
          Швейцария с долей 4,21% (15,3 млрд US$)
          США с долей 4,18% (15,2 млрд US$)
          Италия с долей 3,87% (14 млрд US$)
          Индия с долей 2,94% (10,6 млрд US$)
          Франция с долей 2,59% (9,42 млрд US$)
          Южная Корея с долей 2,47% (9 млрд US$)


          Основными направлениями экспорта товаров из Турции в 2022 году были

          Германия с долей 8,31% (21 млрд US$)
          США с долей 6,64% (16,8 млрд US$)
          Ирак с долей 5,4% (13,7 млрд US$)
          Великобритания с долей 5,11% (13 млрд US$)
          Италия с долей 4,87% (12,3 млрд US$)
          Испания с долей 3,79% (9,65 млрд US$)
          Франция с долей 3,75% (9,54 млрд US$)
          Россия с долей 3,67% (9,34 млрд US$)
          Нидерланды с долей 3,15% (8,02 млрд US$)
          Израиль с долей 2,76% (7,03 млрд US$)

          https://trendeconomy.ru/data/h2/Turkey/TOTAL
        3. Иезекиль 25-17
          Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:30
          0
          Перед I Мировой войной Франция и Германия тоже были торговыми партнёрами. А вот если ОПЕК+ сейчас Вам выкатит нефтяное эмбарго по опыту 1973-го года: вы обалдеете.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 21:18
        0
        Цитата: Orange-Bigg

        Правильно я понимаю что отношения Израиля и Турции сводятся к тому что Израиль будет пытаться создать Великий Курдистан за счёт Турции,а Турция будет пытаться создать Палестину со столицей в Иерусалиме за счёт Израиля?Тогда Турция для Израиля становится вторым Ираном при таком раскладе.

        Неправильно. Для турков арабы всего лишь инструмент. Они хорошо помнят, что 500лет были хозяевами арабского мира.
        А мы тем более не собираемся влезать в турко-курдские разборки. Просто пусть Эрдоган сначала решит свои проблемы, прежде чем в наши полезет.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 20:46
      -1
      -Президент Турции: Конфликт на Ближнем Востоке должен быть завершён признанием государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме
      И выводом всех протурецких сил из Сирии.
      -Илья:Конфликт в Израиле выгоден России,
      А почему не британцам-лучшие в мире танки не устояли против ПТРК NLAW.
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 21:07
      +2
      Если только армия Турции вдруг поможет Хамасу lol тогда государство Палнстина будет восстанавлино в границах 1967года...
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:19
    +7
    Ну говорить - не мешки ворочить what Чуть что случиться - Эндорган тут как тут со смоим ИМХО как черт из табакерки.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:24
      +1
      Его ИМХО уж очень совпадает с заявлением нашего и китайского МИДа. Хорошо они всё же в Сочи посидели, о многом поговорили....
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 20:21
    +4
    не исключаю варианта от Китая, на три направления Штатов точно не хватит
    1. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 21:37
      0
      Как я заметил, палестинцы учли опыт боевых действий на Украине, били беспилотниками технику.
      Это означает, что они перешли от шайтан труб, к беспилотникам. Точность поражения объектов увеличилась в разы. Это эволюция, которая может перенестись и в другие страны.
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 20:21
    +5
    Объективной необходимостью является признание государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Вот как раз этого Израиль и не хочет выполнять. Территорию отвоёвывают не считаясь с мнением мирового сообщества. И кто они тогда.
    1. Луенков
      Луенков Сегодня, 20:30
      +4
      Реально и конкретно Израиль нарушал решения ООН по его собственному созданию всегда. И кто он тогда? Правильный ответ - никто и ничто.
      1. Jovanni
        Jovanni Сегодня, 21:34
        +2
        Цитата: Луенков
        Реально и конкретно Израиль нарушал решения ООН по его собственному созданию всегда. И кто он тогда? Правильный ответ - никто и ничто.

        А после того, как этот оон занял агрессивно - антироссийскую позицию, кто он сам? Этот оон? Точно, - никто и ничто...
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:22
    +9
    Вечер перестает быть томным, многие уверены, что нынешнее обострение это не наскок гопников, а всесторонне подготовленное мероприятие с подпиткой деньгами, оружием и политической поддержкой. Представляете как эта идея Эрдогана сплотит арабский мир, это же мечта всех мусульман мира и джихад будет мировым. Израиль не просто его проспал, а как бы помягче..... профукал со своими хвалеными Масадами и ЦАХАЛАМи, теперь будем смотреть как страны НАТО будут в противостоянии биться. Из последнего :Галкин призванный по мобилизации в военкомат на ломаном иврите кричал, что его нельзя призывать т.к. у него на иждивении престарелая бабушка, а военком на чистом иврите его успокаивал, что за ней Макрон присмотрит, у него есть опыт. (для непонятливых, это юмор в его же стиле коим он израильскую публику кормил русофобией)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:32
      +3
      Этот последователь Макрона,вместе со своей пассией уже свалили в Латвию.
    2. point
      point Сегодня, 20:36
      -1
      Галкин не мог быть призван потому что не проходил военную подготовку, он даже не знает где военкомат. Это очевидно любому, кто хоть как-то имеет связь с реальными людьми, проживающими в Израиле. Из понаехавших русских, практически только дети или молодежь по специальным программам имеет шанс попасть на службу и уже потом стать военнообязанными. Родители их не нужны ни кому.
      мне тоже смешон этот подкаблучник карьерист, но передавать чужое дерьмо в лопате чтобы набросить я бы не стал.
    3. Leon68
      Leon68 Сегодня, 20:42
      0
      Цитата: Silver99
      Вечер перестает быть томным, многие уверены, что нынешнее обострение это не наскок гопников, а всесторонне подготовленное мероприятие с подпиткой деньгами, оружием и политической поддержкой. Представляете как эта идея Эрдогана сплотит арабский мир, это же мечта всех мусульман мира и джихад будет мировым. Израиль не просто его проспал, а как бы помягче..... профукал со своими хвалеными Масадами и ЦАХАЛАМи, теперь будем смотреть как страны НАТО будут в противостоянии биться. Из последнего :Галкин призванный по мобилизации в военкомат на ломаном иврите кричал, что его нельзя призывать т.к. у него на иждивении престарелая бабушка, а военком на чистом иврите его успокаивал, что за ней Макрон присмотрит, у него есть опыт. (для непонятливых, это юмор в его же стиле коим он израильскую публику кормил русофобией)

      good
  6. Юра
    Юра Сегодня, 20:25
    +4
    Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что позиция Анкары состоит в том, что конфликт должен быть завершён признанием государства Палестина в границах 1967 года. Фактически Турция призывает Израиль не только признать Палестину в качестве субъекта международного права, но и юридически закрепить за Палестинским государством ряд территорий на ЗБРИ (Западном берегу реки Иордан). Это сотни квадратных километров территории, которая перешла под контроль Израиля в конце 60-х годов прошлого века, включая территорию Восточного Иерусалима.
    Итак, первый пошёл, Эрдоган от имени Турции выразил свою позицию, скоро ещё страна за страной начнут озвучивать свои предложения, очень скоро назреет созыв Совбеза ООН, вот там и будет видно кто есть кто и какое решение будет вынесено.
  7. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 20:26
    +4
    Эрдогану на Палестину наплевать.
    Он делец , где ему выгодно ту позицию он и займет.
    Он уже забыл про сжигание Корана в Швеции.
    Так и про Палестину забудет когда это будет ему выгодно.
  8. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 20:27
    0
    Хм, ну логично, в общем-то - султан озвучил условие прекращения военных действий. Пойдет на это Израиль - уверен, что сейчас нет. В таком (наиболее вероятном) раскладе вина за дальнейшее кровопролитие будет все больше и больше возлагаться на него; дальше - снижение международной поддержки, до какой степени - будет видно со временем.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:28
    +8
    А евреи догадываются ,почему мир разделился? И не надо сваливать на холокост и все нам должны.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:38
      -10
      Цитата: tralflot1832
      А евреи догадываются ,почему мир разделился? И не надо сваливать на холокост и все нам должны.

      Нам никто ничего не должен. А от России мы ничего и не ждем.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:05
        +4
        Аарон так мы Израилю ни чего и недолжны.Крайне не красиво повёл представитель посольства Израиля в КНР,нельзя быть таким эмоциональным в такой великой стране.
        Я не знаю как ЦХАЛ довёл до жизни такой и как вы будете выбираться из этой ситуации. hi
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 21:19
          0
          Цитата: tralflot1832
          Аарон так мы Израилю ни чего и недолжны.Крайне не красиво повёл представитель посольства Израиля в КНР,нельзя быть таким эмоциональным в такой великой стране.
          Я не знаю как ЦХАЛ довёл до жизни такой и как вы будете выбираться из этой ситуации. hi

          Кровью своих солдат. А как иначе?
          1. velikoros-88
            velikoros-88 Сегодня, 21:58
            0
            Цитата: Арон Заави

            Я не знаю как ЦХАЛ довёл до жизни такой и как вы будете выбираться из этой ситуации. hi

            Кровью своих солдат. А как иначе?

            Ну и наверно кровью рядовых палестинцев...
            Хотя как там в детской считалке - "кто не спрятался я не виноват...". Посеявший ветер пожнет бурю. В данной ситуации это справедливо в отношении обеих сторон.
  10. point
    point Сегодня, 20:30
    0
    Ох, первый коммент... или друг Рэджеп не первым прокомментировал, Бахрейн раньше вписался?
    Мне очень понятна эта логика, что мусульманская святыня не может быть на территории немусульманского гос.ва, тем более всяких там. Но к реальности эта хотелка совсем не имеет отношения. И это понимают все кто в теме.
    Эрдоган сунул первым свой уд за политическими дивидендами, однако как-то легковесно. Может хочет намекнуть ХАМАСу, что поддержит его в международном представительстве? Старая у них замутня и как же мерзко выглядит очередной раз: Турция, провокация, смерти гражданских, подайте обиженным иначе измажем дверь навозом.
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:34
    +1
    Израиль, с помощью верных союзников, достаточно быстро наведет порядок. Все сестры получат по серьгам. Нам легче не будет, в любом случае. Воевать с фашисткой Украиной (после изъятия книг по национальному признаку, это очевидно) и уничтожать эту нечисть , нам никто помогать не будет. Нет у нас союзников. Но, мы должны справиться сами. Другого выхода у нас нет.
  12. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 20:40
    -4
    Ув други и не други, вкл. ЦИПсио!
    Как же трудно современным людям понять извечные истины:
    Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет,
    а унижающий себя возвысится. (Евангелие от Луки)
    Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю Ветхий Завет
    (Книга Осии, глава 8)
    Итак по плодам их узна́ете их (Мф. 7:15-20).
    Тем паче, что на святой земле И Христа всё подобное немыслимо и несовместимо?
    Выводы за нами и вами.
    Честь имею.
  13. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 20:41
    0
    Для меня вообще все запуталось , Израиль сближался с саудитами , Катар поддержал Палестину , Турция которая вроде как на запад стремится тож почему то поддерживает то на что Израиль и не собирается соглашаться, восток уж очень тонкое дело .
  14. Фактор
    Фактор Сегодня, 20:49
    +3
    Мусульмане объединяются против Израиля.

    ХАМАС-таран в начале спец.операции по ликвидации проекта "Израиль".

    Иерусалим и в древние времена полностью не принадлежал древним иудеям, которые пришли как завоеватели.

    Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме и по сей день.

    — Нав. 15:63. (Библия)
    1. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 21:46
      -1
      Вы Коран еще не процитировали... Будьте добры, богослов.
  15. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 20:53
    +1
    Это даже может быть спецоперацией Моссада, чтобы начать войну против сектора Газа. Тоже вариант.
    1. Фактор
      Фактор Сегодня, 21:19
      +1
      Вряд ли Моссад играет в такие игры. В палестинской автономии живёт 5 млн. арабов. Газа превращена в крепость. Можно, конечно, побомбить, но штурм городских агломераций это большие потери для ЦАХАЛа. Уже проходили и в Газе, и в Ливане. Евреи пытались, но умылись кровью и ретировались.

      Уже за один день по признанию Израиля погибло около 700 человек. А в Газе погибло 380 человек. И это только за сутки. Для провокации дороговато жертвовать таким количеством евреев.
      1. Андрей77
        Андрей77 Сегодня, 21:50
        +1
        Численность ЦАХАЛ никто и не погуглил... А так же расположение в/ч, погранзастав... про ПВО и РЭБ я молчу - полный позор Израилю
  16. Фактор
    Фактор Сегодня, 21:08
    +4
    А что там с киевским клоуном?

    Акции Зелькина пошли на дно. Уже поляки подтираются Иудой.

    МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского не встретил ни один высокопоставленный польский чиновник во время его визита в республику, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    "После того как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник. Отношения между Польшей и Украиной сейчас плохие"
    1. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 21:54
      +1
      Акции Украины идут в ноль. Теперь у США новая игрушка - Израиль. Капитан Очевидность доклад окончил.
  17. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 21:13
    +5
    Сколько ресурсов выкачал Израиль из России через своих смердящий олигархов - вот это вопрос. Но похоже всё заканчивается. Если вспомнить как СССР относился к Израилю и какую военную помощь он оказывал арабам вплоть до участия в боевых действиях, то учитывая что всё идёт по спирали, наших израильских друзей ждут "интересные" времена. Ну и на Украине раввины допоются песни с бандеровцами. В истории всё повторяется. Нормальным евреям можно посоветовать рвать из этого Израиля.
    1. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 21:43
      0
      Нормальные евреи будут защищать свое государство с оружием в руках. Будем посмотреть.
  18. rait
    rait Сегодня, 21:23
    -2
    Исключительно пиар-ход Султана.

    Объективной необходимостью является признание государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.


    Израиль никогда добровольно не сдаст Иерусалим. Это его принципиальная позиция.
    1. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 21:40
      0
      придется взрывать. шахид-1 ко мне!
  19. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:37
    +3
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: tralflot1832
    А евреи догадываются ,почему мир разделился? И не надо сваливать на холокост и все нам должны.

    Нам никто ничего не должен. А от России мы ничего и не ждем.

    То есть, а особенно после ликвидации Израилем руководителей Хамас, Россия на основе этого прецедента имеет plena moralis ius уничтожить руководителя нацистской Украины еврея Зеленского???
  20. Андрей77
    Андрей77 Сегодня, 21:39
    +3
    Все к этому и шло. Ну что, евреи, утерлись? И где ваше США?
    1. ave0123
      ave0123 Сегодня, 21:55
      +1
      им не впервой. Но хорошо, что ореол "непобедимости" ЦАХАЛ и "вездесущности" МОССАД развеялись словно дым по ветру.
  21. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 22:02
    0
    Трудно не согласиться с мнением друга и партнёра РФ- султана Эрдогана.
    Время покажет справедливость его призыва к мировому сообществу.
  22. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 22:10
    0
    Черный рынок оружия контролируют спец. службы США и стран НАТО. Западное оружие и тем более оружие с Украины там не просто так. Не исключено, что Штаты задумали игру против Ирана. Уже авианосная группа ушла в зону конфликта.