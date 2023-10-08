Власти США: отправляем авианосную группу к берегам Израиля как предостережение странам, желающим вмешаться в конфликт

В Вашингтоне решили продемонстрировать поддержку Израилю отправкой авианосной ударной группы в восточное Средиземноморье. Власти США объясняют отправку своей АУГ ещё и как (цитата) "предостережение тем странам, которые захотят вмешаться в ближневосточный конфликт. То есть, очередной" всплеск" американской гегемонии, когда отправку своих боевых кораблей в регион они вмешательством не считают.
Авианосная группа состоит из целого ряда кораблей, включая, собственно, авианосец. Это Gerald Ford. Помимо него к берегам Израиля ВМС США направили (загибаем пальцы) эсминцы "Нитце", "Фэррагут", Трэкстан", "Дилберт Блэк", а также ракетный крейсер Leyte Gulf.
Это самая крупная авианосная ударная группа, которая в последние годы отправлялась американцами в Средиземное море. На борту авианосца находятся до сотни средств боевой авиации, включая палубные версии истребителей 5 поколения F-35.
Эксперты обсуждают американское предостережение и выдвигают версии о том, против кого же может быть направлена мощь АУГ. В ряде случаев звучит Турция. Конечно, воевать против Эрдогана не станут, но обозначить свое присутствие именно для того, чтобы турки не попытались помочь сектору Газа - вполне.
Также рассматривается и вопрос противодействия Ирану, если тот решит вмешаться в конфликт напрямую. Дальности ракет, имеющихся на вооружении крейсера ВМС США достаточно, для того чтобы достать до иранских военных баз и портов.