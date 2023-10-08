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Власти США: отправляем авианосную группу к берегам Израиля как предостережение странам, желающим вмешаться в конфликт

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Власти США: отправляем авианосную группу к берегам Израиля как предостережение странам, желающим вмешаться в конфликт

В Вашингтоне решили продемонстрировать поддержку Израилю отправкой авианосной ударной группы в восточное Средиземноморье. Власти США объясняют отправку своей АУГ ещё и как (цитата) "предостережение тем странам, которые захотят вмешаться в ближневосточный конфликт. То есть, очередной" всплеск" американской гегемонии, когда отправку своих боевых кораблей в регион они вмешательством не считают.


Авианосная группа состоит из целого ряда кораблей, включая, собственно, авианосец. Это Gerald Ford. Помимо него к берегам Израиля ВМС США направили (загибаем пальцы) эсминцы "Нитце", "Фэррагут", Трэкстан", "Дилберт Блэк", а также ракетный крейсер Leyte Gulf.

Это самая крупная авианосная ударная группа, которая в последние годы отправлялась американцами в Средиземное море. На борту авианосца находятся до сотни средств боевой авиации, включая палубные версии истребителей 5 поколения F-35.

Эксперты обсуждают американское предостережение и выдвигают версии о том, против кого же может быть направлена мощь АУГ. В ряде случаев звучит Турция. Конечно, воевать против Эрдогана не станут, но обозначить свое присутствие именно для того, чтобы турки не попытались помочь сектору Газа - вполне.

Также рассматривается и вопрос противодействия Ирану, если тот решит вмешаться в конфликт напрямую. Дальности ракет, имеющихся на вооружении крейсера ВМС США достаточно, для того чтобы достать до иранских военных баз и портов.
Использованы фотографии:
Википедия
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29 комментариев
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  1. RipRap
    RipRap Сегодня, 21:44
    +4
    Эх послать бы им ПКР, хоть самую устаревшую. "Москва" должна быть отомщена
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 21:47
      +7
      Цитата: RipRap
      Эх послать бы им ПКР

      Может туда украинскую мину ветерком попутным занесёт.
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 21:51
      0
      Как там нужны Бастионы. Ой как нужны. И пару МИГов с кинжалами.
    3. Berserk23
      Berserk23 Сегодня, 21:56
      0
      Галкин с Чубайсом уже там и Макаревич на подходе...Родину надо спасать
    4. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 22:04
      0
      Эх, подкинуть бы гиперзвук каким ни-то повстанцам, чтобы они проверили насколько неуязвим авианосец. Это была бы оплата той же монетой Штатам.
  2. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 21:46
    +3
    Власти США: отправляем авианосную группу к берегам Израиля

    Хех! Я об этом вчера писал. а мне не верили.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 21:53
      +3
      Ожидаемо. С учетом того как ЦАХАЛ показал свою эффективность и продолжает её показывать. request Нужно как-то спасать ситуацию.
  3. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 21:49
    +2
    А если те же саудиты открыто поддержат ХАМАС , то матрасы применят против них оружие??? Очень любопытно однако what
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 21:58
      -1
      Нет. Будут давить на Египет и Турцию. Чтобы они перекрыли логистику и помощь. Если они пропустят достаточное количество дронов и вооружения. Боевые потери сотнями, как евреи планируют(нет, правда, мне сегодня один на голубом глазу такую цифру называл lol ), покажутся им восточными сказками за минусом двух нолей.
    2. Немчинов Вл
      Немчинов Вл Сегодня, 22:02
      +1
      Цитата: Magic Archer
      А если те же саудиты открыто поддержат ХАМАС
      request
      Также рассматривается и вопрос противодействия Ирану, если тот решит вмешаться в конфликт
      ... belay
      Дальности ракет, имеющихся на вооружении крейсера ВМС США достаточно, для того чтобы достать до иранских военных баз и портов.
      recourse
      интересно, а вот боезапаса зенитных УР, будет потом достаточно, чтобы отбиться от массированной атаки (желательно синхронной !!), на эту АУГ, из БПЛА, морских дронов, и оперативно тактических ракет Иранцев ... ?!!!
      what
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:52
    +3
    Мудрое решение ,когда в конфликт напрямую ни кто вмешиваться и не собирается .А вони будет,: Мы всех напугали!
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:54
      0
      дк кто сша противник и нато ??????? кто впишется ?
  5. Cannon
    Cannon Сегодня, 21:52
    +1
    На борту авианосца находятся до сотни средств боевой авиации, включая палубные версии истребителей 5 поколения F-35. +++ Сколько нужно "КИНЖАЛОВ" чтобы эти самолётики разместились на дне морском.Два хватит?
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:57
      0
      мечты мечты тока сша долга думать не будут ударят по стране кто их утопит авианосец хотя кто его знает надо кому то попробовать )))))))
    2. Фёдор М
      Фёдор М Сегодня, 22:01
      +1
      Два оникса хватит, что бы исключить авик из игры... А лучше три
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:52
    +2
    будут помогать израилю сносить все и вся с воздуха и не только )
  7. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 21:54
    +4
    Большому кораблю- большую ракету. Сирии мы,вроде, поставили " Бастионы". А Иран может тоже поставил в Ливан что нибудь серьезное. Было бы отличный видос с тонущим авиком. А так- это не наша война. Смотрим со стороны.
    1. ave0123
      ave0123 Сегодня, 21:59
      +1
      а кто мешает передать Хезболле пару десятков Ониксов, ну, как ответ на будущую агрессию против Ливана и Хезболлы ?

      Заодно и проверить на "вшивость" амерскую Aegis.

      P.S. ну, как "ответку" за Хаймарсы и Atacms ?
      1. Простой
        Простой Сегодня, 22:05
        +1
        Безэкипажные плавсредства.

        При очень большом желании серьезных акторов
        могут прорядить авианосный ордер.
      2. Хибинский Пластун
        Хибинский Пластун Сегодня, 22:10
        0
        Вполне может быть, что там есть "этакое". Укрытое от посторонних.
        Вобщем - увидим.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:56
    0
    Авианосцы авторитет США уже не спасут. Прогнила Америка. Беспомощная как ее президент. Пусть молят Бога чтобы ХАМАС их каким нибудь стодолларовым дроном, не утопил.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 22:03
      +1
      А что-то у нас ждут в США выборов что это может изменить расклады по Украине.
  9. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 22:01
    +2
    Ну, если в это дело полезли американцы - жди беды. Похоже, часто звучавшие вчера заявления, что Израиль быстро возьмётся за дело и задавит палестинцев вовсе не оправдываются.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 22:10
      +1
      Ну америкосы по умолчанию в каждой бочке являются затычкой. Вообще не удивительно.
  10. Комментарий был удален.
  11. Фактор
    Фактор Сегодня, 22:02
    0
    Известный трюк. В Северной Корее проходили. Приплыли и уплыли ни с чем.

    Если в свару ввалится «Хезболла», там уже шайтан копыта обломает, узел совместного шиитского и суннитского радикализма сметёт любые расстановки фигур на шахматной доске ближневосточной геополитики.
    Ни один мудрец там не найдет причинно-следственных связей в эскалации насилия.

    Будут самые невозможные ранее коалиции и союзы, посредники и сторонники противоборствующих лагерей.

    В любом случае, янки здесь окажутся вне игры, а политический труп Байдена заколышется в водах Потомака. Афганистан, Украина, теперь вот Израиль под натиском смертельных врагов.

    "Удачно" провёл президентский сезон, однако. Ещё и гражданскую войну в США наживет.
  12. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:02
    +1
    Gerald Ford.
    Допилили страдальца и сразу в боевой поход. А у него еще в доке усталость образовалась.
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 22:06
    +3
    Я то думал чего не хватает. Оказывается матрасов с их лоханками.
  14. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 22:11
    0
    Очень предсказуемый, непослушный ребенок, который бьет других детей, когда не справляется, также зовет на помощь старшего брата. Интересно, присоединится ли Америка открыто к бомбардировкам жилых домов?
  15. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 22:11
    0
    Авианосная группа состоит из целого ряда кораблей, включая, собственно, авианосец. Это Gerald Ford. Помимо него к берегам Израиля ВМС США направили (загибаем пальцы) эсминцы "Нитце", "Фэррагут", Трэкстан", "Дилберт Блэк", а также ракетный крейсер Leyte Gulf.

    Не пора ли испробовать украинские надводные дроны на этих кораблях? А то Н-лавы с Джавелинами конечно по Меркавам это круто, а вот надводные дроны еще веселее...
    А разведку осуществить нашей авиацией...
    Зеркально так сказать.