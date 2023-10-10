Израиль – это только начало

Давайте поговорим сегодня о том, что происходит в Израиле с довольно своеобразной точки зрения.
Начнем с того, «а кто герои?». Израиль – он как к нам? Да никак. Так вышло, что хоть бывших соотечественников там много, но отношения ниже среднего. Но: не продали и не подарили «Железный купол» Украине – и то дело. Хотя песенки «дивчин» в форме ЦАХАЛ про «Червону калину» - это было странно. Гимн УПА, палачи из которой резали евреев в Волыни в 1943 году в исполнении вроде бы израильтянок (пусть и с украинскими корнями) – ну это так себе шоу.
В общем, я хотел бы, чтобы наши читатели оттуда, Вояка, Аарон и прочие жили в соответствии с канонами до 120 лет и умирали не так, как некоторые их сограждане в последнее время. Очень того хочу.
Что касается этих «бедных угнетаемых палестинцев»… Эту вечную сказку я со школьной скамьи слушал, да. Знаете, когда я видел видео, снятое одним животным про то, как другие животные, держа ноги на убитой ими же Шани Лук, а другие животные плевали на то, что было раньше девушкой, других мыслей у меня как-то не оказалось. Животные.
Самое уродливое здесь то, что 30-летняя гражданка Германии Лук активно участвовала в работе одной канадской организации, которая… занималась «интеграцией и адаптацией иностранных специалистов в Канаде». Не знаю, как там у нее с этим получалось, но вот братья по вере этих специалистов схватили ее в лагере музыкального фестиваля, переломали ноги, убили и потом возили по Газе, чтобы все желающие (все по видео) могли плюнуть на ее труп.
«Дороги смерти», которые я видел на кадрах оттуда мне сразу напомнили ту самую «Дорогу смерти» от Луганска до Новосветловки в сторону Изварино. Прошло почти десять лет, но знаете, память человеческая – штука сложная.
В общем, кому как, но лично мне с такими «союзниками» точно не по пути. Но здесь дело не в пародиях на людей, дело в чабанах, которые пасут это стадо. Дело не в тех, кто стреляет в мирных жителей и глумится над женщинами. Эти пародии на человека только на то и способны, чтобы демонстрировать на камеру всему миру свои «достижения».
Так что, смело могу сказать, что в этой ситуации я почти беспристрастный наблюдатель, делающий определенные выводы. И то, что эти выводы понравятся не всем, это ожидаемо нормально.
Сегодня многие реально удивлены тем, что происходит в Израиле. И делают выводы о том, что и ЦАХАЛ не так хороша, как рассказывали, и МОССАД работать разучилась как спецслужба, а «Меркава» и вообще разочарование года.
Я бы позволил себе отметить тот факт, что все делается на основании довольно неполной картины, идущей оттуда. Многое из скрытого за кадром недоступно и не позволяет сделать полноценных выводов о происходящем.
Что бы хотелось озвучить в первую очередь, так это то, что настоящие подразделения палестинской армии – это не те организмы, которые с АК и в шлепках на босу ногу бегают в кадрах видео. Давайте не будем повторять сказок о том, что бандиты могут одержать верх над регулярной армией. Эти в трениках и шлепанцах, в цветных футболочках на видео – те, кто убил перед этим израильских солдат? Да не смешите, не тот случай. Израильских военных убивали совсем не те, кто потом на камеру глумился над трупами.
За реальными бойцами палестинской армии стоит целый массив прекрасно подготовленных специалистов из Ирана, которые работают над палестинскими бойцами, готовя их к несколько большим свершениям, чем стрельба из автомата и РПГ.
И вообще – за палестинцами стоит Иран. А это сила, с которой нельзя не считаться. Уверен, что иранские специалисты потратили не один месяц на то, чтобы качественно отработать все моменты этой операции. То, как она пошла в начальной фазе, говорит именно о том, что была проведена огромная работа в плане сбора и анализа информации разведданных, подготовку и реализации планов и многое другое, в результате чего планы стали реальностью.
И мы с вами видим только ту часть картины, которую нам позволяют увидеть.
Кстати, как доказательство: ни одного видеокадра с пленением израильского генерала Алони, которого взяли в постели.
Только фото, прекрасно отредактированные и с замалеванными не только лицами, но и оружием. Что, кстати, косвенно свидетельствует именно о том, что генерала брали не эти, с китайскими АК и в сандалиях, а вполне себе спецура, вопрос только в том, откуда, армейская или КСИР.
Это все «палестинское ополчение», это не более чем смазка для израильских штыков. Ценность их невелика, все, что могут эти организмы – это убивать безоружное население и сеять панику. Но это они смогут устроить весьма эффективно. А потом просто сдохнут, брошенные за ненадобностью.
Но за их спинами настоящие бойцы будут брать базы так, как будто те не охранялись вообще. Вы вообще можете представить, что израильская армия на границе с Газой вдруг загуляла и бросила несение службы? Извините, не поверю. А вот то, что израильтян переиграли более подготовленные ребятки – запросто.
Мы смотрим, как на израильские танки дроны сбрасывают гранаты, но стоило бы посмотреть на весьма синхронный старт сотен ракет, которые реально сильно напрягли ПВО Израиля. И стоило бы подумать о том, что за ракетами и дронами могла весьма четко отработать и иранская радиотехническая разведка, обеспечив надлежащее целеуказание.
Прошу прощения, но не в восторге я от палестинской стороны, никогда и ничего толкового, кроме партизанской войны и террора они показать не могли. Здесь же игра на очень высоком уровне, возможно, даже более крутом, чем у израильской стороны.
Рейд, который устроили палестинцы по территории Израиля, с захватом военных баз и городов, паникой, неминуемо возникшей в результате этого, грамотно осуществленным информационным давлением – это достойно уважения.
Единственная ошибка – это массовые расстрелы мирного населения. Но тут, увы, других исполнителей не было, да и иранцы, известные своей «любовью» к Израилю, навряд ли вели себя иначе.
Когда понимаешь, зачем все это было спланировано, а понимание приходит не сразу, то начинаешь и понимать, почему все складывается именно так.
Ведь дело, согласитесь, не в терроре, просто исполнители ничего иного не могут предложить. Ну да, несколько лет метания при помощи различных носителей взрывчатки в жилые квартал Израиля – это так себе достижения. А вот тут представилась такая возможность – взять и почти безнаказанно пострелять в евреев…
Вот организмы из ООП этим и занялись. А серьезные люди занялись совершенно другими делами.
Что такое это нападение для Ирана?
Это получение огромного количества информации о возможностях Израиля. Скорость реагирования командования, протоколы реагирования на ситуацию, скорость проведения мобилизации, готовность армии, возможности разведывательных структур.
Вот за обладание этой информацией можно положить несколько сотен палестинцев, игра явно стоит свеч.
И да: не стоит заблуждаться, думая, что у ХАМАС имеет реальные шансы на успех. Однако события показали, что даже если ХАМАС обеспечить надлежащим руководством и информационным сопровождением, то и боевики могут стать весьма серьезным оружием. Впрочем, такое в мировой истории уже было и не раз.
И не раз в мировой истории случалось то, что обещал террористам Нетаньяху, а именно ад на земле. И к обещаниям Израиля превратить Газу в одну большую кучу щебня стоит относится более чем серьезно. Но Газа – одно из самых густонаселенных мест на Земле и любой ракетный удар соберет весьма кровавую жатву, за которой ожидаемо последует вполне логичный джихад. В общем, вы поняли, о чем я.
Сегодня многие цитируют покойного Жириновского, который очень красиво в свое время сказал о том, как может заполыхать тот регион. От души и на полпланеты.
Посмотрим на силовой блок Израиля?
Действительно, то, что разведка, которую считают одной из лучших в мире, мягко говоря, облажалась, более чем странно. Почему МОССАД прошляпил подготовку такого удара, и кто виноват – логичный вопрос.
МОССАД как бы не виноват, это смотрится странно, но факт. Многие сегодня склоняют это учреждение на все лады, ставя в упрек многие неприятные вещи. Но МОССАД – это государственная спецслужба военно-политического характера, а Газа находится в ведении военной разведки и контрразведки оперативных отделов штабов тех соединений, которые дислоцированы вдоль границы. Вот они должны нести ответственность за то, что ХАМАС прошли как нож сквозь масло через израильские кордоны.
Но вообще МОССАД должны были бы быть в курсе того, что замышляется против страны. Иначе что это за спецслужба такая? Имеющая свою агентуру повсюду? Возможно, МОССАД просто сбили с толку хорошей дезинформацией при помощи агентов в других странах. Например, устроив обвал информацией, похожей на правду или полуправду, не дав возможности разобраться в ней. Что, собственно, свидетельствует о том, что против специалистов МОССАД работали как минимум, специалисты уровня не ниже.
ЦАХАЛ. Армия Израиля удивила всех, и боюсь, что и себя. Потерять за сутки в два раза больше солдат, чем за последнюю войну с Ливаном, потерять несколько населенных пунктов, военных баз и объектов… Какое-то 22.06.1941 в исполнении израильских военных, многих из которых явно застали врасплох. Удивляет, конечно, но если действовал вышеупомянутый спецназ Ирана – вопросы действительно снимаются. Спецам снять караулы мирного времени, пусть и в напряженном секторе не так сложно, как обычным военнослужащим что-то им противопоставить.
Почему есть такая уверенность в работе спецназа? Судите сами: в СМИ говорят (а ЦАХАЛ даже подтверждает) о гибели двух генералов и пленении четырех. Кроме того, погибшими числятся пять полковников и один подполковник армии Израиля. Причем, в основном они погибли вместе с семьями у себя дома.
О чем это говорит? О том, что на той стороне все было отработано до мелочей и возможно, команды ликвидаторов были переброшены и внедрены заранее. И эти команды отработали по своим целям и их семьям рано утром 7 октября и тем самым парализовали командование армии на юге страны. Возможно, этими ликвидациями можно объяснить такую дезорганизованность ЦАХАЛ и полиции.
Общеизвестно и доказано на исторических примерах, что армия без надлежащего командования может очень немногое.
С другой стороны, захват штаба дивизии Газы и центра ВМС с последующим удержанием – ну сложно поверить, что это сделали нерегулярные формирования кое-как вооруженные.
Так как Израиль официально объявил начало военных действий со всеми вытекающими, то надо понимать, что война – не спецоперация, действовать ЦАХАЛ будет жестко. И то количество заложников, которые набрали боевики ХАМАС, даже учитывая то, что там много туристов из стран Запада, не сыграет роли. Расчет, видимо, был именно на то, что большое количество заложников на территориях Газы будет определенным образом сковывать действия израильской армии.
Но тем не менее, силы ХАМАС численностью до трех пехотных батальонов смогли отвесить изрядную оплеуху ЦАХАЛ, однако выигранный бой не есть выигранная война, не так ли?
Применение ХАМАС в огромном количестве беспилотников (интересно, чьего производства) с отлаженной тактикой целеуказания и поражения бронированных целей в стиле ВСУ – это был откровенно неприятный сюрприз для израильтян. Конечно, неприятно, когда танк «Меркава», который считается одним из лучших в мире, оснащенный КАЗ, и вдруг уничтожают путем сброса на него кумулятивной БЧ от РПГ-7 с гражданского квадрокоптера. А второй танк уничтожают выстрелом из все того же РПГ-7.
А как же КАЗ «Трофи»? Как-то унизительно смотрится, если честно. Где-то то ли мало работы, то ли многовато рекламы.
Понятно, что сейчас Израиль объявит (уже объявил скорее всего) мобилизацию, подтянет артиллерию и бронетехнику, поднимет ВВС. И вот ВВС Израиля – это квадрокоптерами не нивелируется. И какими бы хорошими не были ПЗРК «Игла», которые вроде бы ХАМАС уже применяли по израильским самолетам, израильская авиация – это козырь, который бьется с огромным трудом, если бьется вообще.
То, что устроили палестинцы – это жестокое кровавое шоу. Стратегического успеха не будет, естественно, все захваченное израильтяне отобью обратно, в этом сомнений нет. Да, репутационные и информационные бонусы палестинцы возьмут, но вот толку от них… По типу водружения украинского флага в Крыму. Или визиты террор-групп ГУР Украины на территорию России. Очень, кстати, похоже, только у ХАМАС получается кровавее.
Палестинские отряды не смогут выдержать боевых действий с армией Израиля. Это факт, но сделаем оговорку: в том случае, если их больше никто не поддержит. Но геополитически рассмотрение конфликта займет такой объем, что просто потребуется отдельная статья. Естественно, такой анализ будет весьма полезен.
Но, судя по заявлениям, Израиль планирует ответить максимально жестко и без «красных линий» и демонстраций готовности вести переговоры. Как обычно, впрочем. Так что живущим в Газе, скорее всего, придется смириться с тем, что Сектор сметут с лица земли.
И это вполне возможный вариант.
Но это действительно только начало. Чтобы должным образом оценить происходящее, придется дать полную картину того, кто вовлечен в этот конфликт, и кто какие цели преследует. Мы прекрасно понимаем, что естественно, дело не в ХАМАС и Израиле, как таковых. Игра включает в себя много больше самых неожиданных участников, тем более, что в выгодополучателях находимся и мы, то есть, Россия.
Так что продолжение следует.