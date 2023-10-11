Почему к раскрутке темы связи Ирана и ХАМАС в СМИ надо относиться очень внимательно

Вовлечен ли Иран?
Нападение палестинских радикальных группировок из сектора Газа на Израиль обострило старую дискуссию о степени иранского участия в движении палестинского сопротивления. Собственно, все больше появляется обзоров с тезисами о том, что Иран так или иначе был вовлечен в события 7 октября 2023 года.
Часть авторов (в России в том числе) уже прямо пишут, что такой уровень организации, дескать, не мог быть достигнут без прямого участия иранских спецслужб и военных. Об этом дискутируют на разных площадках. Версия эта хороша тем, что объясняет уровень подготовки операции, но плоха тем, что основана она прежде всего на политических нарративах западного либерального крыла.
Эти нарративы очень цепкие, старые, и их используют уже как своеобразный маркер «свой-чужой» не только на Западе, но и в России. На Ближнем Востоке это также часть внутреннего дискурса и политической борьбы.
На первом месте уже долгое время в либеральной повестке находится ливанское движение «Хезболла», которому приписываются вообще все возможные проблемы в регионе и значительная часть проблем за его пределами.
Небезызвестный Вашингтонский институт ближневосточной политики (WINEP) выпускает уже третий сборник «аналитических трейлеров» – серии описаний эпизодов (далее – цитата), «проливающих яркий свет на глобальную террористическую и преступную деятельность, которую ливанская «Хезболла» предпочла бы скрыть от посторонних глаз».
Тут и якобы связи «Хезболлы» с наркокартелями в Южной и Центральной Америке, африканские алмазы, опиум из Бангладеш и Пакистана, торговля людьми, каптагон, синтетические препараты, оружие, литий, драгоценные камни, криптовалюты, отмывание денег, киберпреступность.
Это описание сферы деятельности «Хезболлы» в либеральной версии поистине достойно труда современного Ж. Верна или Л. Буссенара, а не скромного М. Левитта (научный сотрудник Фромер-Векслер и директор Программы Рейнхарда по борьбе с терроризмом и разведке в Вашингтонском институте).
Далее все перечисленное традиционно подается в связке с главным партнером «Хезболлы» – Ираном, при необходимости туда же притягивается и Россия. Часть из этих тезисов потом расходится по отечественным ТГ-каналам, проникает в ролики «Ютуба» производства Украины и аффилированных каналов беглой оппозиции. Зачастую это попадает и к обозревателям, уже не относящим себя к либералам.
К этой медийной демонизации «Хезболлы» и связкам нарративов не стоит относиться с легкостью.
Например, у официального Дамаска возникли проблемы в Лиге арабских государств в связи с требованием перекрыть в Сирии каналы каптагона. Однако вовсе не Б. Асад снабжал этим «медицинским препаратом» ИГИЛ (запрещено в РФ) во время активной фазы сирийской кампании, а позже эти каналы проходили через территории, не контролируемые официальным правительством Сирии.
Но проще списать эти поставки в ту же Европу на «Хезболлу» в связке с Б. Асадом и Тегераном, а не на группировки на севере Сирии и на странное сообщество «беженцев» вокруг американского военного анклава Ат-Танф на границе Сирии и Иордании.
Сегодня Госсекретарь США Э. Блинкен утверждает, что «доказательств причастности Ирана к атаке ХАМАС нет». Но делает он это, как было описано в прошлом материале, вовсе не ради любви к объективности, а в силу того, что ему надо попытаться удержать на месте «Хезболлу», оставляя для Ирана поле для маневра, и сколотить из арабских стран некое подобие коалиции не только с решительным «осуждением ХАМАС», но и резолюциями, дающими Израилю полную свободу действий.
Подойдет время, изменятся обстоятельства и выяснится, что у Э. Блинкена уже оказались «новые данные», например, при наличии одного, а то и более авианосных соединений напротив Ливана.
Собственно, и авианосная группа отправлена не для помощи в борьбе с ХАМАС, а для купирования возможной угрозы «Хезболлы»– просто нужно время для развертывания и чтобы выработать позицию в ООН.
Не сложится – нарративы будут работать дальше, накручивая эмоции в инфополе, канализируя их, до востребования в плане практической политики.
The Wall Street Journal уже на боевом посту:
«По словам высокопоставленных членов ХАМАС и «Хезболлы», иранские сотрудники службы безопасности помогли спланировать субботнюю внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет нападению на встрече в Бейруте в прошлый понедельник».
Что за высокопоставленные члены «Хезболлы» и тем более ХАМАС, с которыми общаются журналисты WSJ – этого знать не нужно, это издание просто планомерно прогревает почву, чтобы Э. Блинкену позже было удобнее работать.
Западные медиа давно научились формировать этот смысловой мейнстрим и подкладывать его под политические решения, проблема в том, что это все автоматом подхватывается у нас.
Военное противостояние с Ираном в планы нынешней администрации США не входило и не входит, а вот политически раскручивать и поддерживать тему «во всем виноват Иран» Вашингтону требуется постоянно – это его медийная основа для формирования региональных коалиций. В каких-то случаях это работает лучше, в каких-то хуже, но «напряжение в сети» поддерживается всегда.
В России, к сожалению, существенная часть медиасферы именно либеральна и даже там, где, казалось бы либеральная повестка не проходит, ее будут пропихивать по частям, дольками, кусочками, как бы невзначай.
Сколько текстов приходилось читать о том, что протесты в Иране в конце прошлого – начале этого года еще немного и приведут к смене власти, что демократии у них не хватает (а где ее хватает), что просто надо создать имидж «недостраны» – мазками, штрихами.
Только потом это выливается в то, что у нас годами тормозятся программы сотрудничества с Ираном, что в производстве, что в логистике, пока уже совсем «не припрет».
Так что не стоит удивляться, если на очередном канале окажется, что кто-то «услышал» среди участников ХАМАС «офицеров, говоривших на фарси» или что-то подобное.
Почему важно на этом аспекте заострить внимание?
Ровно потому, что сегодня вокруг Газы разворачивается медийная кампания уровнем не ниже, а может, и выше противостояния на Украине.
На волне того, что наделал ХАМАС, постепенно акценты в либеральной медиасфере будут смещаться именно на роль Ирана, а затем, то прямо, то косвенно – и на руку России. Это сейчас кажется, что Россию к этому не притянуть никак – подождите немного, западные медиа это постараются сделать, завязав снова узел на Украину, только теперь уже на волне эмоций в израильских медиа и соцетях.
Но есть еще один важный фактор – по сути дела, так будут замещать сам по себе палестинский вопрос – ставя на первые места Иран. Так происходило в свое время с Сирией, так было с Йеменом.
Палестинскому сопротивлению так-то помогали вообще все страны на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также Турция. Каждое из этих государств имело свои течения в палестинском сопротивлении, которых насчитывалось пять.
Это официальный ФАТХ как часть палестинской администрации на Западном берегу, ФАТХ, отошедший в Ливан, Исламский джихад в Газе, ливанская «Хезболла», ХАМАС, а также часть палестинцев, переместившихся в Сирию и живущих там своими анклавами.
Неофициально каждая страна так или иначе поддерживала свои контакты, помогала деньгами (особенно в блокированной Газе), торговыми контрактами, товарами потребления, кредитами, но в том числе и военными поставками, обмундированием, а в последнее время и технологиями.
Израиль в свою очередь старался эти вопросы отслеживать и по возможности ограничивать, играя на противоречиях региональных игроков, при этом в Израиле прекрасно понимали, что контакты между этими течениями и их спонсорами сохранялись. Однако это не означало, что эти течения были лишены какой-то самостоятельности.
Здесь, наоборот, именно ливанская «Хезболла» выступала по отношению к Ирану как игрок, полностью согласовывающий свои действия, особенно в плане шагов, имеющих международный эффект, а вот остальные во многом действовали хоть и с поддержкой спонсоров, но от себя самих – даже администрация М. Аббаса по отношению к Эр-Рияду и ЛАГ. Кстати, и во время сирийской кампании далеко не все палестинцы в лагерях беженцев поддерживали официальный Дамаск.
Не секрет, что ХАМАС долгое время поддерживался по разным каналам и Катаром, и Турцией, и Кувейтом, а вот с Египтом отношения были напряженными, вплоть до жестких ограничений на границе сектора Газа. При этом так или иначе, но контакты поддерживали между собой все, даже, казалось бы, шиитский Иран.
Действительно существует сеть поставок в сектор Газа, где были отмечены и йеменские группы (как проиранские, так и просаудовские, и проэмиратские), и Судан, и бедуинские племена на Синае. То, что со стороны Египта перед Газой был прорыт ров глубиной 10 м, построены заборы и завалена часть тоннелей, в общем-то, процесс поставок только осложняло, но не останавливало. Просто иначе выжить 2,4 млн человек в этом анклаве было бы невозможно.
Собственно поэтому первым делом из Вашингтона стали звонить не абы куда, а в Каир. А Каир, между прочим, в этом году подписал нормализацию отношений с Ираном, вернул туристов, студентов (университет Аль Азхар). А почему звонить в Каир – потому что имелись рабочие контакты, а вот в Катар США звонить не стали – Катар объявил, что методов ХАМАС не разделяет, но вину в целом за ситуацию возлагает на Израиль.
В такой ситуации, когда есть с одной стороны близкие каждому игроку палестинские течения, но при этом все так или иначе поддерживают контакты, даже торговые, с учетом откровенных безумств, которые сопровождали со стороны ХАМАС атаку на Израиль, на тематике причастности и даже ответственности Ирана США могут получить очень перспективный инструмент непрямого действия на всех игроков. Продавливая через него постепенно такой вариант израильско-палестинского урегулирования, который не устроит никого в арабском мире, но будет так или иначе связан в общественном мнении с Ираном. Поверьте, западные медиа еще и тему украинских теневых поставок вооружений палестинцам переиначат на что-то вроде «поставили трофеи через Иран» или в таком же духе.
США отлично понимают, что Иран не может дистанцироваться от этого конфликта. В итоге же через это «окно Овертона» уже те, кто выступал за какие-то формы более-менее цивилизованного развода на старых официальных позициях между Израилем и Палестиной, окажутся тупике этого «иранского нарратива», поскольку постепенно вообще все протестные формы и выступления постепенно будут завязываться на иранский след. Это тем более важно, что столкновения перешли на Западный берег и там общественная поддержка в низах по понятным причинам на стороне Газы.
Вряд ли стоит говорить, что в столь болезненном для Израиля вопросе вторым номером сюда западные медиа поставят партнера Ирана – Россию, а с учетом того, насколько прозападны медиа в самом Израиле, насколько сетки медиахолдингов и соцсетей связаны между собой, это создаст дополнительный клубок проблем.
Пока можно констатировать, что российские обозреватели и эксперты очень беспечно относятся к этому вопросу, не понимая, что вводя в дискурс с подачи «как бы арабских ТГ-каналов» помощь ХАМАСу иранских офицеров и расширяя дискуссию, они не демонстрируют осведомленность, тем более при отсутствии фактов, а только осложняют официальной Москве и Ирану работу в будущем, пусть и не в самом ближайшем.