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Разрушение мифа. Почему не сработала система обороны Израиля

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Разрушение мифа. Почему не сработала система обороны Израиля

Уже несколько дней на разных площадках идет дискуссия о том, что же произошло в Израиле? О провале системы обороны еврейского государства сегодня не говорит только ленивый. Как и о разрушении многих мифов об этой стране. Мифов настолько распространенных, что даже многие из наших сограждан в них верили, а некоторые продолжают верить.


Мне даже думается – что бы ни произошло дальше, вроде сильного разрушения палестинских городов в секторе Газа и полного уничтожения или вытеснения из региона палестинцев, победа арабов уже произошла. Миф о неприступности границ, силе армии и воинственности израильтян разрушен.

Теперь даже те, кто просто не верил в возможность победы над Израилем и создания палестинского государства военным путем, перейдут в лагерь радикалов. Не все, но многие. Достаточно скоро мы увидим появление новых союзов и объединений в арабском мире. Мы наблюдаем реальное изменение расклада политических и военных сил в регионе.

Эта война прольет гораздо больше крови, чем все предыдущие. И не только крови арабов и израильтян, но и представителей других государств. Это понятно уже сейчас, если внимательно читать заявления американских и западных лидеров. Наверное, многие заметили изменение риторики таких заявлений. Если сравнивать с тем, что они говорили про СВО – полная противоположность.

Не могу не заметить и огромный плевок в нашу сторону, который израильтяне сделали непроизвольно. Достаточно обидный для нас плевок. Израиль призвал за два (!) дня 300 000 резервистов. Но главное, все они получили новое военное имущество, современное оружие и тяжелое вооружение. Невольно вспоминается наша частичная мобилизация…

Провал спецслужб Израиля


Попробуем разобраться с тем, что же все-таки произошло и почему МОССАД и Шин Бет (ШАБАК) не выполнили поставленные перед ними задачи?

Почему разведка и контрразведка сели в луж? Я бы сказал, что большинство смертей израильтян в первые пару дней войны на совести руководителей именно этих организаций.

Начну с ракетного удара, который практически деморализовал страну. Те 50 лет, что прошли с момента начала войны Судного дня, приучили нас к мысли о том, что израильская авиация, а иногда и спецназ, периодически проводят операции по уничтожению мест производства и хранения ракет, принадлежащих ХАМАС. Мир давно смирился с тем, что израильтянам можно то, что нельзя другим. Я о том, что удары наносились по территории других государств.

Естественно, израильтяне внимательно отслеживали не только места производства и хранения ракет, но и контролировали любые поставки сырья. Материалы для производства ракет также являлись целью для истребителей израильских ВВС.

Возникает вопрос о том, откуда появились несколько тысяч ракет, которые были запущены арабами? Не десятки, не сотни, а тысячи ракет!

Не менее интересны и другие факты, о которых уже известно.

Например, операторы дронов. Да и сами дроны. Ведь именно дроны практически уничтожили сторожевые башни опорников и тем самым уничтожили автоматические пулеметы, там находящиеся. Одна граната – и огневая точка выведена из строя. Что происходило дальше – мы видели на многочисленных видео. Солдат просто резали, как баранов…

Что, израильские спецы не изучали войну на Украине? Не знали, что такое вооружение достаточно эффективно? Если не знали, то гнать надо таких спецов поганой метлой. А если знали и не придали этому значения, не отследили центры подготовки операторов и пути доставки дронов, то по законам военного времени…

Таких косяков достаточно много. Те же парапланы к примеру. Ещё в далекие теперь 70-е годы прошлого столетия такой способ высадки десанта рассматривался вполне серьезно. Но в силу некоторых причин, о которых как-нибудь потом, этот способ доставки десанта в тыл противника применялся только достаточно небольшим кругом специалистов.

Подготовить парашютиста с определенным опытом прыжков для работы с парапланом достаточно просто. Да и времени это займет не так много. Пару-тройку недель интенсивной подготовки. А если поставленная задача требует массовости, то ещё меньше. Правда, травматичность резко повысится. Ну и?..

Опять же, видео… Красиво летящие с неба, поливающие землю огнем из стрелкового оружия бойцы... Покажите мне того мирного жителя, да и военного тоже, который адекватно среагирует на такое зрелище. Да ещё и в городской застройке. Могла израильская полиция, а там была именно полиция, эффективно противостоять такому десанту? Нет!

А вот армейские подразделения при получении соответствующих сведений от разведки разделали бы этот десант на тушки ещё в воздухе... Но, судя по развитию событий, не дали спецслужбы таких сведений. Не знали или не придали значения...

Повторюсь, таких косяков много. Очень много для таких богатых и высокотехнологичных спецслужб.

Понятно, что вскоре мы услышим версии о том, почему Израиль оказался не готов к нападению. В том числе и версии от сотрудников МОССАД и ШАБАК. Не буду комментировать то, что пока не слышал. Просто задам несколько вопросов, на которые интересно будет получить ответы.

Итак, почему агентурная сеть обеих спецслужб не заметила подготовки нападения?

Даже школьнику понятно, что чем масштабнее операция, тем больше людей задействовано в её подготовке. Отсюда – вероятность утечки информации возрастает кратно. Обязательно найдется «длинный язык», который где-то, перед кем-то выболтает какие-то сведения…

Далее. Чем занимались другие специалисты? Например радиоразведка?

В период подготовки операции ещё можно как-то обеспечить радиомолчание. Но после её начала эфир должен был просто разорваться от количества сообщений.

А мобильники? концентрация телефонов в одном месте не настораживала сотрудников? А появление в эфире новых кодовых слов не насторожило?

Ну и на закуску.

А что, РЭБ в Израиле отсутствует? Действия нападавших как координировались? Флажками или свистками? Или все-таки у них были средства связи, которые можно было подавить?

Не в обиду израильтянам, мы прекрасно знаем, что разведка Израиля очень тесно сотрудничает с американской и европейскими разведками. Обмен информацией там налажен. Так что, можно с уверенностью сказать, израильские разведчики и контрразведчики сидят в дерьме вместе с американцами, британцами, немцами, французами и прочими... Сидят с залепленными соответствующей субстанцией ушами и глазами...

Армия проспала многих своих солдат


Кроме спецов, вопросы есть и к израильской армии.

Известно, что в пограничных районах, где стычки происходили достаточно регулярно, службу проходили подготовленные профессионалы. Призывники служат в глубинных районах страны. И вот этих элитных бойцов арабы прошли, как горячий нож масло. Мне интересно, если это элита, то кто там, в этих самых глубинных районах служит?

Любой военнослужащий прекрасно понимает, что уставы пишутся кровью. Но что мы увидели в реальности? Мы увидели практическое исполнение поговорки, которую с детства знали ещё советские мальчишки. Против лома нет приема! Границу просто развалили тракторами и другими подручными средствами. Никакая электроника не устоит против лома.

Реакция армейских подразделений? Ноль!

Далее – первая линия обороны.

Тут тоже ничего нового, кроме вышеупомянутых парапланов, не было. «Шайтан арба», современная тачанка, джип с пулеметом... После пролома границы дорога свободна. Там просто нет солдат! До десяти километров свободного пространства. Делай что хочешь. Израильские солдаты сидят на постах и военных базах.

Где они расположены, знают все. И о том, что они практически не охраняются, то есть там отсутствует караул, тоже. Вояки находятся фактически на ЛБС без какого-либо внешнего охранения! Израильтян спасает автоматика. Что с ней происходит после сброса обычных гранат, я писал выше. Как и то, что произошло с солдатами…

«Тачанки» едут дальше... Там крупные военные базы! Например Керем-Шалом. Ситуация практически та же, что и на постах. Охраны нет. Полнейший пионерский лагерь. Закидали внешнее охранение гранатами и… Солдаты уничтожены так же, как и на постах. Плюс трофеи. Танки, БТРы…

Так как относиться к израильским генералам после этого? Зная о том, что Израиль будет заливать землю кровью мирных жителей?

Мясники…

Очень коротко о будущем


Начну с одного вопроса, который был мне задан прямо во время написания этого материала.

Вопрос звучал так. Украинская разведка устами своего руководителя выдвинула версию о том, что украинское вооружение, ранее поставленное Киеву Западом, оказалось в руках арабов после того, как было захвачено Российской Армией в качестве трофеев, возможно ли такое?

Ответ – нет.

Такого в принципе произойти не могло в силу вполне объективных причин. Это никак не связано с нашими желаниями и нашими хотелками. Отвечу коротко почему. Кому интересно, проверить сведения достаточно просто.

С 2016 года конвои в сектор Газа осуществляет Турция по договоренности с правительством Израиля! Эрдоган очень гордился тем, что все условия, которые выдвигала Анкара, были соблюдены. Все, что поставлялось в Газу, шло только через Турцию!

Возникает вопрос о Катаре. Так там только деньги и ничего больше.

Таким образом, правящая партия Турции и ХАМАС, входящие в группу «Братья мусульмане», и взаимодействовали. Зная «мудрость» Эрдогана и его тесные контакты с Киевом, можно предположить, откуда шли поставки вооружения для ХАМАС.

С Россией у турецкого президента таких отношений нет. Плохо это или хорошо совершенно не важно.

Теперь о будущем.

Прежде всего, это будет самая кровавая война, которую испытывал этот регион. Израилю теперь необходимо доказывать свою мощь. Необходимо запугать соседей…

Вполне вероятно, что война скоро превратится в региональную. Западу очень нужно, чтобы Иран немного разоружился. Никакого другого государства, которое может бросить вызов Ирану, в регионе нет.

Скажу больше: то, что сейчас происходит там – гораздо серьезнее, чем то, что происходит на Украине. Украина перестает быть центром противостояния Востока и Запада...
Автор:
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42 комментария
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  1. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 04:03
    +3
    потому что и был такой план. чтобы хамас нанес серьезный разовый урон, что развяжет израилю руки. сша учли опыт ирака и теперь не придумывают доказательства, а разными способами вынуждают своих противников нападать. хамас было достаточно дать чуть больше денег,чтобы они оружия прикупили и подумали, что это им поможет
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 04:54
      +1
      Хорошо...Одно дело вооружить ХАМАС, а другое дело небоеготовность израильтян ! Тут они оказались в бооольшй заднице....Теперь-то они сконцентрировались и покажут всему миру Кузькину мать.
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 05:21
      0
      Как Вы себе представляете реализацию этого "хитрого плана"? :))))
      В него должны быть включены сотни людей: администрация Президента США, МО США, ЦРУ, АНБ, то же самое со стороны Израиля: Нетаньяху и его помощники, МО Израиля, его спецслужбы, разведки и прочее.

      И все эти люди должны быть абсолютно заодно, не дать никаких протечек, не выполнять свои функции по предотвращению подготовки ХАМАС к операции и ничего не делать первые пару дней?

      Вы же понимаете, что это вообще нереально. Как и, кстати, 99% других теорий заговоров.

      Всё гораздо проще: Израиль и США тупо "проспали" подготовку и нападение.
      ЦАХАЛ возомнил себя выше "сброда в тапках". А этот "сброд" внимательно изучал видосики из Украины тем временем и затаривался авериканскими стволами и китайскими дронами активненько.
    3. Luminman
      Luminman Сегодня, 05:56
      0
      Цитата: Constantin N
      потому что и был такой план. чтобы хамас нанес серьезный разовый урон, что развяжет израилю руки

      Такой план для Израиля слишком разорителен, можно было придумать что-нибудь поостроумнее...
  2. zontov79
    zontov79 Сегодня, 04:41
    +3
    Потому что цахал на деле не лучше ХАМАСа , даже хуже . Армия сионистов оказалось небоеспособной просто , вот и все . Миф разрушен . Это был реально миф
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:49
      0
      Цитата: zontov79
      Потому что цахал на деле не лучше ХАМАСа , даже хуже . Армия сионистов оказалось небоеспособной просто , вот и все . Миф разрушен . Это был реально миф

      Просто расслабились. Человеческий фактор никуда никогда не денется. Взять 22.06.41. При том, что на границе стояли дивизии возможного противника, в ночь с субботы на воскресенье тысячи младших и не очень командиров ночевали дома и на съемных хатах с бабой в обнимку. А свою боеспособность они уже показали, проведя мобилизацию за пару дней. Тут Ставер прав, как ни крути.
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:10
    +1
    Израиль призвал за два (!) дня 300 000 резервистов. Но главное, все они получили новое военное имущество, современное оружие и тяжелое вооружение. Невольно вспоминается наша частичная мобилизация…
    Оно конечно у нас так себе прошло, но откуда такая вера в ПРИЗВАННЫХ резервистов? СМСки разослать, это далеко ещё не призвать, если так считать то и у нас дней за 5 повестки растаскали...
    А в целом который раз убеждаюсь что то, что именно мы первые начали гасить Украину, огромный плюс России. (Само собой об украинских пакостях Крыму и их терроре в ЛДНР я помню до 22 г.).
    1. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 06:02
      +6
      Надо думать, что к чему-то подобному Израиль всегда худо-бедно готовился, и сборы там проводятся регулярно, и вся система должна быть более-менее отлажена.

      Не надо путать нашу мобилизацию всех подряд, до кого дотянулись руки военкоматов(которые никогда ничего подобного не делали и в страшном сне не видели, что придется) и израильский сбор резервистов.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 06:31
        0
        Цитата: VicktorVR
        Не надо путать нашу мобилизацию всех подряд, до кого дотянулись руки военкоматов(которые никогда ничего подобного не делали и в страшном сне не видели, что придется) и израильский сбор резервистов.

        А, это другое, конечно. Я и написал, что у нас прошло не очень. Однако 300 тыс. за два дня тоже уже из серии непогрешимого ЦАХАЛа, чисто вопрос веры.
        1. Kartograf
          Kartograf Сегодня, 07:06
          -1
          Цитата: Владимир_2У
          Цитата: VicktorVR
          Не надо путать нашу мобилизацию всех подряд, до кого дотянулись руки военкоматов(которые никогда ничего подобного не делали и в страшном сне не видели, что придется) и израильский сбор резервистов.

          А, это другое, конечно. Я и написал, что у нас прошло не очень. Однако 300 тыс. за два дня тоже уже из серии непогрешимого ЦАХАЛа, чисто вопрос веры.

          Там вроде все очень просто.Обьявляют мобилизацию и люди,не дожидаясь повесток сами идут на пункты сбора,где на складах уже экипировка ждёт.Не исключаю,что экипировка и дома,в шкафу может ждать
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:51
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      А в целом который раз убеждаюсь что то, что именно мы первые начали гасить Украину, огромный плюс России.

      Задумка то хорошая, а исполнение на кол с минусом.
  4. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:10
    +1
    Евреи надеялись на современные системы слежения,а их отключили хакеры, результаты на видео полно.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 06:51
      0
      Ну ладно, хакеры отключили системы слежения, но операторы должны же были поднять тревогу. Плюс должны же быть какие-то часовые, да и оружие у них при солдате хранится, не надо бежать в оружейную комнату...
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:15
    +9
    Теперь о будущем.

    Александр Ставер поднял для меня очень мрачные вопросы.
    Нам следует учиться из произошедшего в Израиле.
    Подкину такую версию...
    Что мешает англичанам (нашим вечным врагам) в лице МИ-6 или турецким спецслужбам или Буданову( при поддержке ЦРУ) устроить нечто подобное в России...используя трудовых мигрантов, ценных иностранных специалистов...используя через прокладки и втемную спецов по террору и цветным революциям.
    Ведь эта прослойка пришлых гостей создаёт на нашей территории анклавы и сообщества куда ФСБ, МВД не могут проникнуть...а что там реально происходит одному Богу известно.
    Мир не стоит на месте...наш враг тоже учится, делает выводы и я думаю уже готовится нам нанести удар изнутри...нельзя нам самоуспокаиваться думая что такие события нас не затронут...докатятся и до нас...и тогда начнётся резня поболее чем в Израиле.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 06:41
      +3
      Я почему то тоже склонен думать что такой сценарий для России готовят, плюс наши местные радикалы,а остальные их просто поддержат.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 06:56
        +2
        Тоже так думаю, про такой сценарий. Пока мы радуемся, что Шойгу молодец - не дал захватить Крым, отстоял условно Москву.... На самом деле ни кто в здравом уме и не ставил такие задачи Украине. А вот процессы которые проходят у нас в стране, могут стать вполне необратимыми. Последнее время действительность все больше напоминает времена Николая 2
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 07:32
          +1
          Цитата: Владимир М
          Последнее время действительность все больше напоминает времена Николая 2

          Это уже маркер yes laughing
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 05:26
    +1
    По сути Израиль создан при помощи и на деньги запада, а там умеют распиарить раскрутить и пустить пыль в глаза. Вот и реальный пример, слишком все перехвачено, чтоб враги боялись. Только враги уже не боятся!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:06
      0
      Цитата: Вадим С
      По сути Израиль создан при помощи и на деньги запада, а там умеют распиарить раскрутить и пустить пыль в глаза.

      Да-да. А вы в курсе, что после объявления независимости Израиля в 1948 году, США наложило эмбарго на поставки оружия израильтянам, а военную помощь, с согласия СССР оказывали соцстраны? Вплоть до самолетов.
      Голда Меир:
      Кто знает, устояли ли бы мы, если бы не оружие и боеприпасы, которые мы смогли закупить в Чехословакии и транспортировать через Югославию и другие балканские страны в те черные дни начала войны, пока положение не переменилось в июне 1948 года? В первые шесть недель войны мы очень полагались на снаряды, пулеметы и пули, которые Хагане удалось закупить в Восточной Европе, тогда как даже Америка объявила эмбарго на отправку оружия на Ближний Восток, хотя, разумеется, мы полагались не только на это. Нельзя зачеркивать прошлое оттого, что настоящее на него не похоже, и факт остается фактом: несмотря на то, что Советский Союз впоследствии так яростно обратился против нас, советское признание Израиля 18 мая имело для нас огромное значение.
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:39
    0
    Вполне вероятно, что война скоро превратится в региональную. Западу очень нужно, чтобы Иран немного разоружился.
    Разгорится война в данном регионе и цены на нефть упадут,так что ли?Запад,захотел покупать нефть у основных экспортеров подороже?Газ покупают дорогой и тут решили еще и нефть за дорого купить.
  8. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 05:56
    +7
    Автор,хочу возразить про "плевок нам".Почитайте перевод израильской прессы.А там,то же призыв жен резервистов о помощи.Нет трусов,нет средств гигиены ит.д ит.п.Волонтеры собирают помощь резервистам.
  9. Балу
    Балу Сегодня, 05:57
    0
    потому что так было задумано
  10. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:12
    +3
    Казалось бы, чувственность человека должна расти вместе с прогрессом.А здесь происходит средневековая жестокость с обеих сторон и новейшие технологии.Но самое страшное,что у политических сил нет желания потушить этот очаг войны.Каждая сторона ищет повод извлечь свою выгоду из происходящего.Почему Израиль не был подготовлен к войне? Да по той же причине,что происходит с другими странами.Приступы величия мешают серьезному рассмотрению обстановки.Главное,убедить общество в своей мощи-и ничего при этом не делать.Положение очень серьезное.Оно серьезно тем,что раньше такие дела решали две силы.А сейчас их множество.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:43
      0
      Всё они знали, но для них ( И.) это приемлемые потери, зато есть возможность разделаться с палестинцами и на много лет забыть про них, да и политические очки на этом заработать можно...
  11. север 2
    север 2 Сегодня, 06:21
    +2
    как показывает опыт ошибок трудных , не всегда спецслужбы в таких случаях заваливает дело . Взять хотя бы андроповский КГБ СССР . Ведь более чем очевидно , что движение по карьерной лестнице Горбачёвых , Яковлевых и других там Шеварднадзей да Кравчуков с Ельцинами с конечной целью разрушить СССР, это не результат завалов и провалов андроповского КГБ , а это целенаправленна работа этой спец.службы, чтобы окончательный результат с СССР стал именно таким . Так что и в данной ситуации не следует про спец.службы Израиля говорить ,мол, -как там всё запущенно ,как всё запущенно. Соблазн , что решив окончательно вопрос Газы , Палестины и Ирана , спец. службам такая "заслуга" спишет все жертвы во время такой спец. операции ими проведённой .Ведь вполне можно предположить , что всё это могли спланировать именно эти спец. службы Израиля да ещё и вместе с ЦРУ. Тут вам и окончательное решение вопроса Газы , тут вам и реанимация подыхающего гегемона , который авианосцев туда нагнал чтобы потом всем мог похвастаться , что это Америка спасла Израиль . Да евреям ещё и окончательное решение иранского вопроса не меньше в одном нескромном месте им зудит ,чем окончательное решение вопроса Газы . Ну а что арабы на это клюнули , так наживку спец.службы Израиля знали какую и кому следует предложить...
  12. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:38
    0
    Цитата: Михаил Маслов
    Автор,хочу возразить про "плевок нам".Почитайте перевод израильской прессы.А там,то же призыв жен резервистов о помощи.Нет трусов,нет средств гигиены ит.д ит.п.Волонтеры собирают помощь резервистам.

    Ну по честному, резервисты пару недель потерпят, главное что броники и шлемы были... Для тех кто понял о чем я...
    1. Kartograf
      Kartograf Сегодня, 07:10
      0
      Цитата: Владимир80
      Цитата: Михаил Маслов
      Автор,хочу возразить про "плевок нам".Почитайте перевод израильской прессы.А там,то же призыв жен резервистов о помощи.Нет трусов,нет средств гигиены ит.д ит.п.Волонтеры собирают помощь резервистам.

      Ну по честному, резервисты пару недель потерпят, главное что броники и шлемы были... Для тех кто понял о чем я...

      Резервистов в первой волне не пустят,там кадровые части есть.А патрулировать города можно и без трусов
  13. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 06:41
    0
    Зная «мудрость» Эрдогана и его тесные контакты с Киевом, можно предположить, откуда шли поставки вооружения для ХАМАС.

    А Киеву зачем это надо? Ведь и коню понятно, что в этом случае украинцы очень сильно рискуют получать гораздо меньше финансовой помощи и вооружения.
    1. Mixweb
      Mixweb Сегодня, 06:54
      0
      Вы думаете, что правительство Украины в курсе было? Отдельные заинтересованные возможно, но они в доле.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:24
        0
        Цитата: Mixweb
        Вы думаете, что правительство Украины в курсе было?

        Это не я, это Ставер так думает.
  14. shark507
    shark507 Сегодня, 07:11
    0
    Цитата: мордвин 3
    Цитата: Владимир_2У
    А в целом который раз убеждаюсь что то, что именно мы первые начали гасить Украину, огромный плюс России.

    Задумка то хорошая, а исполнение на кол с минусом.

    А теперь представь что первыми начали 404. Было бы еще хуже.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:37
      +1
      Цитата: shark507
      А теперь представь что первыми начали 404. Было бы еще хуже.

      Интересно чем хуже? В этом случае Украина стала бы агрессором и от запада бы получила хрен с морковкой а не танки с пушками.
  15. KCA
    KCA Сегодня, 07:13
    +1
    Автор был в числе 300 000 мобилизованных в Израиле? Лично получил обмундирование и оружие новенькое, кгц, с иголочки? Или был частично мобилизован в ВС РФ и получил ХБ времён ВОВ и облезлый ППШ? Или просто почитал в интернете чьи-то влажные или слезливые мечты?
  16. НСВ
    НСВ Сегодня, 07:24
    0
    Это автор случайно только Израиль имел ввиду???А у нас не так...?!
  17. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:37
    +1
    И опять на те же грабли? Каждый пятый военнослужащий ЦАХАЛа девка. И что там за резервисты? Что то я несколько сомневаюсь в их ценности для армии. Их надо минимум месяца три приводить в чувство после сытой мирной жизни, жирок накопленный скидывать. Или их сразу в Газу пошлют? Если уж регулярные части показали свою, мягко говоря, некомпетентность, то уж что говорить о наскоро призванных резервистах. Вы наших партизан на сборах когда нить видели? Только не надо рассказывать сказки, что русские резервисты это поголовная пьянь и лузеры. А уж израильские - это сплошь гвардионцы. ))))
    1. ave0123
      ave0123 Сегодня, 07:51
      0
      Одна из причин (причем подтверждённая американцами) провала спецслужб Израиля - это переоценка роли технических средств слежения, использование взлома гаджетов, и т.п. В частности, подтверждённый факт, что ХАМАС использует смартфоны Huawei, в которых отсутствуют Google Services, а китайцами из Андроид "выпилены" оставленные для западных спецслужб бреши в безопасности.

      Естественно, в процессе "творческой" переборки Андроид, были вставлены "дырки" для китайских спецслужб. Но ХАМАС это не волнует ))))
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 08:08
        0
        Цитата: ave0123
        В частности, подтверждённый факт, что ХАМАС использует смартфоны Huawei,

        Естественно, в процессе "творческой" переборки Андроид, были вставлены "дырки" для китайских спецслужб. Но ХАМАС это не волнует ))))

        У мну тоже хуавей уже четвёртый год, не хочет ломаться, кстати. Значит я тоже китайский шпион.)))
  18. Alex66
    Alex66 Сегодня, 07:40
    0
    Итак, почему агентурная сеть обеих спецслужб не заметила подготовки нападения?
    Надо было не заметить вот и не заметили, а теперь Израиль пострадал и имеет моральное право на месть, а под шумок и многое еще можно провернуть и заработать на этом. В плюсе будет тот, кто эту кашу заварил и это явно не Хамас их просто используют.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 07:44
      0
      Цитата: Alex66
      Итак, почему агентурная сеть обеих спецслужб не заметила подготовки нападения?
      Надо было не заметить вот и не заметили, а теперь Израиль пострадал и имеет моральное право на месть, а под шумок и многое еще можно провернуть и заработать на этом. В плюсе будет тот, кто эту кашу заварил и это явно не Хамас их просто используют.

      Позволю с Вами не согласиться, после показательных ударов по мечетям, хз как там арабский мир, и не только, окрысится. Уже даже главный союзник полосатых в лице султана задаёт им некоторые вопросы. Будут бомбить союзника в случае, если турки окажут помощь? А уж ХАМАС и Эрдоган - одного поля ягоды.
  19. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:48
    0
    Автор статьи,по всей видимости,не знает,что в Израиле уклонение от военной службы является уголовным преступлением и,подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до двух лет.
    Дезертиром принято считать призывника,который не явился на призывной пункт в течении 21*дня с момента получения повестки.
    Почувствуйте разницу с нашей российской действительностью - из жизни наших пресловутых релоктантов,как с ними няньчатся.
    При этом надо учитывать,что в Израиле два культа - это,религия и армия.Отсюда и такой высокий уровень мобилизации.
  20. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 07:59
    0
    Часовые Израиля,проспали переход "бармалеев" у "реки",разведка не доложила точно, но полетят на землю "бармалеи",под напором стали и огня.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 08:03
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Часовые Израиля,проспали

      Не воевали более полу-века + высокомерие,чванство,слепая вера в своё могущество и,как результат - абсолютная не боеспособность,даже против босоногих бойцов.