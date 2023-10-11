Разрушение мифа. Почему не сработала система обороны Израиля

Уже несколько дней на разных площадках идет дискуссия о том, что же произошло в Израиле? О провале системы обороны еврейского государства сегодня не говорит только ленивый. Как и о разрушении многих мифов об этой стране. Мифов настолько распространенных, что даже многие из наших сограждан в них верили, а некоторые продолжают верить.
Мне даже думается – что бы ни произошло дальше, вроде сильного разрушения палестинских городов в секторе Газа и полного уничтожения или вытеснения из региона палестинцев, победа арабов уже произошла. Миф о неприступности границ, силе армии и воинственности израильтян разрушен.
Теперь даже те, кто просто не верил в возможность победы над Израилем и создания палестинского государства военным путем, перейдут в лагерь радикалов. Не все, но многие. Достаточно скоро мы увидим появление новых союзов и объединений в арабском мире. Мы наблюдаем реальное изменение расклада политических и военных сил в регионе.
Эта война прольет гораздо больше крови, чем все предыдущие. И не только крови арабов и израильтян, но и представителей других государств. Это понятно уже сейчас, если внимательно читать заявления американских и западных лидеров. Наверное, многие заметили изменение риторики таких заявлений. Если сравнивать с тем, что они говорили про СВО – полная противоположность.
Не могу не заметить и огромный плевок в нашу сторону, который израильтяне сделали непроизвольно. Достаточно обидный для нас плевок. Израиль призвал за два (!) дня 300 000 резервистов. Но главное, все они получили новое военное имущество, современное оружие и тяжелое вооружение. Невольно вспоминается наша частичная мобилизация…
Провал спецслужб Израиля
Попробуем разобраться с тем, что же все-таки произошло и почему МОССАД и Шин Бет (ШАБАК) не выполнили поставленные перед ними задачи?
Почему разведка и контрразведка сели в луж? Я бы сказал, что большинство смертей израильтян в первые пару дней войны на совести руководителей именно этих организаций.
Начну с ракетного удара, который практически деморализовал страну. Те 50 лет, что прошли с момента начала войны Судного дня, приучили нас к мысли о том, что израильская авиация, а иногда и спецназ, периодически проводят операции по уничтожению мест производства и хранения ракет, принадлежащих ХАМАС. Мир давно смирился с тем, что израильтянам можно то, что нельзя другим. Я о том, что удары наносились по территории других государств.
Естественно, израильтяне внимательно отслеживали не только места производства и хранения ракет, но и контролировали любые поставки сырья. Материалы для производства ракет также являлись целью для истребителей израильских ВВС.
Возникает вопрос о том, откуда появились несколько тысяч ракет, которые были запущены арабами? Не десятки, не сотни, а тысячи ракет!
Не менее интересны и другие факты, о которых уже известно.
Например, операторы дронов. Да и сами дроны. Ведь именно дроны практически уничтожили сторожевые башни опорников и тем самым уничтожили автоматические пулеметы, там находящиеся. Одна граната – и огневая точка выведена из строя. Что происходило дальше – мы видели на многочисленных видео. Солдат просто резали, как баранов…
Что, израильские спецы не изучали войну на Украине? Не знали, что такое вооружение достаточно эффективно? Если не знали, то гнать надо таких спецов поганой метлой. А если знали и не придали этому значения, не отследили центры подготовки операторов и пути доставки дронов, то по законам военного времени…
Таких косяков достаточно много. Те же парапланы к примеру. Ещё в далекие теперь 70-е годы прошлого столетия такой способ высадки десанта рассматривался вполне серьезно. Но в силу некоторых причин, о которых как-нибудь потом, этот способ доставки десанта в тыл противника применялся только достаточно небольшим кругом специалистов.
Подготовить парашютиста с определенным опытом прыжков для работы с парапланом достаточно просто. Да и времени это займет не так много. Пару-тройку недель интенсивной подготовки. А если поставленная задача требует массовости, то ещё меньше. Правда, травматичность резко повысится. Ну и?..
Опять же, видео… Красиво летящие с неба, поливающие землю огнем из стрелкового оружия бойцы... Покажите мне того мирного жителя, да и военного тоже, который адекватно среагирует на такое зрелище. Да ещё и в городской застройке. Могла израильская полиция, а там была именно полиция, эффективно противостоять такому десанту? Нет!
А вот армейские подразделения при получении соответствующих сведений от разведки разделали бы этот десант на тушки ещё в воздухе... Но, судя по развитию событий, не дали спецслужбы таких сведений. Не знали или не придали значения...
Повторюсь, таких косяков много. Очень много для таких богатых и высокотехнологичных спецслужб.
Понятно, что вскоре мы услышим версии о том, почему Израиль оказался не готов к нападению. В том числе и версии от сотрудников МОССАД и ШАБАК. Не буду комментировать то, что пока не слышал. Просто задам несколько вопросов, на которые интересно будет получить ответы.
Итак, почему агентурная сеть обеих спецслужб не заметила подготовки нападения?
Даже школьнику понятно, что чем масштабнее операция, тем больше людей задействовано в её подготовке. Отсюда – вероятность утечки информации возрастает кратно. Обязательно найдется «длинный язык», который где-то, перед кем-то выболтает какие-то сведения…
Далее. Чем занимались другие специалисты? Например радиоразведка?
В период подготовки операции ещё можно как-то обеспечить радиомолчание. Но после её начала эфир должен был просто разорваться от количества сообщений.
А мобильники? концентрация телефонов в одном месте не настораживала сотрудников? А появление в эфире новых кодовых слов не насторожило?
Ну и на закуску.
А что, РЭБ в Израиле отсутствует? Действия нападавших как координировались? Флажками или свистками? Или все-таки у них были средства связи, которые можно было подавить?
Не в обиду израильтянам, мы прекрасно знаем, что разведка Израиля очень тесно сотрудничает с американской и европейскими разведками. Обмен информацией там налажен. Так что, можно с уверенностью сказать, израильские разведчики и контрразведчики сидят в дерьме вместе с американцами, британцами, немцами, французами и прочими... Сидят с залепленными соответствующей субстанцией ушами и глазами...
Армия проспала многих своих солдат
Кроме спецов, вопросы есть и к израильской армии.
Известно, что в пограничных районах, где стычки происходили достаточно регулярно, службу проходили подготовленные профессионалы. Призывники служат в глубинных районах страны. И вот этих элитных бойцов арабы прошли, как горячий нож масло. Мне интересно, если это элита, то кто там, в этих самых глубинных районах служит?
Любой военнослужащий прекрасно понимает, что уставы пишутся кровью. Но что мы увидели в реальности? Мы увидели практическое исполнение поговорки, которую с детства знали ещё советские мальчишки. Против лома нет приема! Границу просто развалили тракторами и другими подручными средствами. Никакая электроника не устоит против лома.
Реакция армейских подразделений? Ноль!
Далее – первая линия обороны.
Тут тоже ничего нового, кроме вышеупомянутых парапланов, не было. «Шайтан арба», современная тачанка, джип с пулеметом... После пролома границы дорога свободна. Там просто нет солдат! До десяти километров свободного пространства. Делай что хочешь. Израильские солдаты сидят на постах и военных базах.
Где они расположены, знают все. И о том, что они практически не охраняются, то есть там отсутствует караул, тоже. Вояки находятся фактически на ЛБС без какого-либо внешнего охранения! Израильтян спасает автоматика. Что с ней происходит после сброса обычных гранат, я писал выше. Как и то, что произошло с солдатами…
«Тачанки» едут дальше... Там крупные военные базы! Например Керем-Шалом. Ситуация практически та же, что и на постах. Охраны нет. Полнейший пионерский лагерь. Закидали внешнее охранение гранатами и… Солдаты уничтожены так же, как и на постах. Плюс трофеи. Танки, БТРы…
Так как относиться к израильским генералам после этого? Зная о том, что Израиль будет заливать землю кровью мирных жителей?
Мясники…
Очень коротко о будущем
Начну с одного вопроса, который был мне задан прямо во время написания этого материала.
Вопрос звучал так. Украинская разведка устами своего руководителя выдвинула версию о том, что украинское вооружение, ранее поставленное Киеву Западом, оказалось в руках арабов после того, как было захвачено Российской Армией в качестве трофеев, возможно ли такое?
Ответ – нет.
Такого в принципе произойти не могло в силу вполне объективных причин. Это никак не связано с нашими желаниями и нашими хотелками. Отвечу коротко почему. Кому интересно, проверить сведения достаточно просто.
С 2016 года конвои в сектор Газа осуществляет Турция по договоренности с правительством Израиля! Эрдоган очень гордился тем, что все условия, которые выдвигала Анкара, были соблюдены. Все, что поставлялось в Газу, шло только через Турцию!
Возникает вопрос о Катаре. Так там только деньги и ничего больше.
Таким образом, правящая партия Турции и ХАМАС, входящие в группу «Братья мусульмане», и взаимодействовали. Зная «мудрость» Эрдогана и его тесные контакты с Киевом, можно предположить, откуда шли поставки вооружения для ХАМАС.
С Россией у турецкого президента таких отношений нет. Плохо это или хорошо совершенно не важно.
Теперь о будущем.
Прежде всего, это будет самая кровавая война, которую испытывал этот регион. Израилю теперь необходимо доказывать свою мощь. Необходимо запугать соседей…
Вполне вероятно, что война скоро превратится в региональную. Западу очень нужно, чтобы Иран немного разоружился. Никакого другого государства, которое может бросить вызов Ирану, в регионе нет.
Скажу больше: то, что сейчас происходит там – гораздо серьезнее, чем то, что происходит на Украине. Украина перестает быть центром противостояния Востока и Запада...