Наша задача состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта и ухудшения ситуации.

Завершилось заседание ооновского Совета безопасности, которое было посвящено событиям на Ближнем Востоке. Напомним, что накануне израильское правительство проголосовало за введение в действие пункта «40 алеф», что равносильно объявлению войны. В СБ ООН решили обсудить ситуацию со вторжением ХАМАС в Израиль и израильским военным ответом.При этом никакой особой конкретики в Совбезе, кроме общих слов и не менее обобщённых терминов, не прозвучало.Было заявлено, что «нужно прилагать усилия для того, чтобы в вооружённом конфликте не страдало гражданское население Израиля и Палестины». Также прозвучали слова о «необходимости прекратить насилие».Примечательно заявление американского зампостпреда Роба Вуда. По его словам, «все пришли к выводу о том, что такого, что произошло, вообще не должно было произойти». Вуд добавил, что в Совбезе выразили надежду на то, что ситуация «не будет ухудшаться».Вуд:И на этом фоне к берегам Израиля США направили свою авианосную группу, состоящую из шести боевых кораблей, в числе которых авианосец «Джеральд Форд», четыре эсминца и один ракетный крейсер. Нельзя исключать и крупной провокации, когда один из этих кораблей подвергнется нападению с той целью, чтобы США вновь получили возможность «повоевать», отвлекая населения от политического кризиса и фактической неспособности выставить кандидатов на пост президента, которые бы заведомо пользовались поддержкой американского народа.Возвращаясь к работе ООН, стоит отметить, что никакой резолюции после обсуждения палестино-израильского конфликта принято не было.