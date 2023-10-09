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Вместо принятия конкретных решений по конфликту на Ближнем Востоке в Совбезе ООН ограничились общими терминами

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Вместо принятия конкретных решений по конфликту на Ближнем Востоке в Совбезе ООН ограничились общими терминами

Завершилось заседание ооновского Совета безопасности, которое было посвящено событиям на Ближнем Востоке. Напомним, что накануне израильское правительство проголосовало за введение в действие пункта «40 алеф», что равносильно объявлению войны. В СБ ООН решили обсудить ситуацию со вторжением ХАМАС в Израиль и израильским военным ответом.


При этом никакой особой конкретики в Совбезе, кроме общих слов и не менее обобщённых терминов, не прозвучало.

Было заявлено, что «нужно прилагать усилия для того, чтобы в вооружённом конфликте не страдало гражданское население Израиля и Палестины». Также прозвучали слова о «необходимости прекратить насилие».

Примечательно заявление американского зампостпреда Роба Вуда. По его словам, «все пришли к выводу о том, что такого, что произошло, вообще не должно было произойти». Вуд добавил, что в Совбезе выразили надежду на то, что ситуация «не будет ухудшаться».

Вуд:

Наша задача состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта и ухудшения ситуации.

И на этом фоне к берегам Израиля США направили свою авианосную группу, состоящую из шести боевых кораблей, в числе которых авианосец «Джеральд Форд», четыре эсминца и один ракетный крейсер. Нельзя исключать и крупной провокации, когда один из этих кораблей подвергнется нападению с той целью, чтобы США вновь получили возможность «повоевать», отвлекая населения от политического кризиса и фактической неспособности выставить кандидатов на пост президента, которые бы заведомо пользовались поддержкой американского народа.

Возвращаясь к работе ООН, стоит отметить, что никакой резолюции после обсуждения палестино-израильского конфликта принято не было.
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31 комментарий
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:07
    +3
    «все пришли к выводу о том, что такого, что произошло, вообще не должно было произойти».
    Никогда такого не было, и вот - опять ! В.С.Ч.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 06:44
      +3
      Возвращаясь к работе ООН, стоит отметить, что никакой резолюции после обсуждения палестино-израильского конфликта принято не было.

      Бесполезная организация!
      Не мычит - не телится!
      1. Комментарий был удален.
      2. хрыч
        хрыч Сегодня, 07:15
        +3
        Цитата: ваш вср 66-67
        мычит

        как кобыла wassat
        Конечно Совбез и ООН уже толком не работают, но без них может начаться полный хаос
      3. bambr731
        bambr731 Сегодня, 07:36
        +4
        "Бесполезная организация!
        Не мычит - не телится!"
        ООН вообще контора ни о чём - с неё толку, как с козла молока. Сидят, "озабоченность" иногда выражают, бабло (зарплату) за это получают. Ни дать ни взять как наши депутаты в ГД
    2. Галеон
      Галеон Сегодня, 06:53
      +2
      Доброе утро! hi
      Именно что "не должно было произойти"- штатники на это разрешения не давали, арабская кухня для них теперь закрыта. Мы видим все, что гегемон к неожиданностям не готов и растерян. Полагаю, что половина их разведсообщества стоит на ковре у начальства, а вторая половина лихорадочно собирает что-то на доклад.
    3. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 06:57
      +1
      Это скорее из репертуара мэра г. Kuiva
      А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 06:12
    +4
    Возвращаясь к работе ООН, стоит отметить, что никакой резолюции после обсуждения палестино-израильского конфликта принято не было.
    В условиях сегодняшней оккупации ООН Америкой это означает: "США и Израиль могут творить что угодно - мы одобрим всё".

    Вспомнилось, как обычно, из классики
    "Все, что сделано подателем сего, сделано по моему приказу и для блага Франции".
    А.Дюма, "Три мушкетера"
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 06:30
      +1
      А что им тогда должно быть разрешено по-вашему? Подставлять горло? Лезть в печь? А Хамас резать это горло? И прикрываться мирными жителями?
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 08:20
        0
        И прикрываться мирными жителями?
        Как можно прикрыться мирными жителями, если сионо-фашисты в первую очередь как раз и наносят удары по мирным жителям.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 07:27
      0
      ООН может одобрить что угодно, значение имеют только решения Совбеза, пока права вето у России и Китая никто не отбирал, а вот если штатники попрут в обход решения Совбеза, то тут вариантов развития событий предсказать невозможно
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:15
    +7
    Маленький вопрос.Наша страна входит в Совбез ООН.Какая у нас самих позиция?А то,общие фразы..Мы что сделали кроме общих фраз?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:22
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Маленький вопрос.Наша страна входит в Совбез ООН.Какая у нас самих позиция?А то,общие фразы.

      А плевать там на нашу позицию. У нас там единичное меньшинство. Вечно воздержавшийся Китай не в счёт, а втроём наши "заклятые партнёры" всегда проголосуют "как надо". Право вето - единственное, что у нас осталось.

      Это как играть в хоккей, когда у тебя в команде один вратарь и единственное, что он может сделать, когда противник всей командой давит, развернуть задом наперёд ворота, чтобы как на тренировке в пустые ворота не лупили.

      Пора уже ту ООН отправлять на радугу вслед за Лигой наций. Что-то другое давно уже требуется.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 06:29
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Вечно воздержавшийся Китай не в счёт,

        Захарова вчера высказалась в аналогичном духе, что и представитель Китая.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 06:41
          +1
          Цитата: мордвин 3
          Цитата: Zoldat_A
          Вечно воздержавшийся Китай не в счёт,

          Захарова вчера высказалась в аналогичном духе, что и представитель Китая.

          Китай можно понять - ему по барабану на всех и волнуют его только собственные дела. Что, в общем-то, оправдано.
          А про Захарову...
          Если бы "Китай высказался в том же духе, что и Захарова" - это была бы поддержка. А "Захарова в том же духе, что и Китай" ни о чём не говорит. Мы можем иметь точку зрения схожую с Китаем или нет, можем высказаться так или эдак. А Китай без неожиданностей: "вы там бодайтесь, а наша умная обезьяна с дерева посмотрит, чем всё это закончится. У нас времени впереди - вечность".
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 06:47
            +2
            Цитата: Zoldat_A
            А Китай без неожиданностей: "вы там бодайтесь, а наша умная обезьяна с дерева посмотрит, чем всё это закончится. У нас времени впереди - вечность".

            Ну и правильно делает. Нечего чужие проблемы на свой горб взваливать.
      2. Наган
        Наган Сегодня, 07:02
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        Пора уже ту ООН отправлять на радугу вслед за Лигой наций. Что-то другое давно уже требуется.

        Оно уже есть. Называется НАТО. Когда в 1999 Клинтону потребовалось отвлечь прессу от обсасывания на первых страницах тех услуг, которые он получал от практикантки Моники в Оральном оффисе, он устроил бомбежку Сербии без всякого обсуждения в ООН. Никакой говорильни. Никаких вето. Представители руководства участников собрались в Брюсселе, заслушали предложение США о бомбежке сербов, и без проволочек постановили предложение принять. И все типа коллективно и легитимно с точки зрения международного права. И Ельцин, хоть и был против, возразить не смог, поскольку возражать было негде, и, главное, нечем.
        Совбез не может поднять в воздух боевую авиацию. А НАТО может. Как говорится, прочувствуйте разницу.
        А то, что эта организация не инклюзивна и не толерантна, ей не мешает. Инклюзивность и толерантность проталкиваются везде, где только можно, и даже там, где, казалось бы, нельзя, за исключением исключений, а где применять исключения, решает сами понимаете кто.

        Если что, я лично бомбежку Сербии не одобрял ни тогда, ни теперь. Но меня не спрашивали.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 06:23
      +2
      Поддерживаю вопрос, Небензя то что сказал в отличие от полосатых?
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 06:39
        0
        Сказал то, что и ожидалось "Мое послание - важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать значимые переговоры, которые застопорились на десятилетия. Это отчасти результат неразрешенных проблем"

        В общем-то в краткосрочной перспективе война Хамас и Израиля РФ на руку, так как отвлекает Запад от Украины.
        Вопрос вовсе не в Газе или Хамасе/Хезболе.
        Вопрос в Иране. Решатся ли Израиль и США покарать Иран, который 100% стоит за тем, что сейчас происходит?
        Если Израиль ограничится стиранием Хамаса в Газе, то это просто отсрочит проблему еще на 10 лет и через 10 лет он опять получит ровно то же самое или ещё хуже.
        1. Сом
          Сом Сегодня, 08:16
          0
          Вывод: начать решать вопрос с Ираном, что бы устроить заварушку мирового масштаба, а не просто отсрочить проблему на 10 лет.
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 06:40
        +1
        Цитата: ASAD
        Небензя то что сказал в отличие от полосатых?.

        Постпред России при ООН Василий Небензя призвал на заседании к немедленному прекращению боев и переходу к переговорам. «Мой посыл был — призыв к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам, о чем говорилось десятилетиями», — сказал он. По его словам, происходящее — «частично результат нерешенного вопроса».
        https://ria.ru/20231009/nebenzya-1901376131.html
    3. литий17
      литий17 Сегодня, 06:24
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      А то,общие фразы..Мы что сделали кроме общих фраз?

      А что там можно сделать кроме фраз? В настоящее время, по словам одного профессора, международное право закончилось с момента падения бомбы на Югославию! Так что мы как и все сидими и ... Вот если бы смогли выслать авианосную группу, в ту же Сирию (а не чадящий крейсер)... тогда можно и было что либо выражать! Да и вообще, местоположение данного совбеза и выражает нашу позицию, кажись было недавно что нас туда и не пускали!
    4. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 07:01
      0
      Наша страна входит в Совбез ООН.Какая у нас самих позиция?А то,общие фразы..Мы что сделали кроме общих фраз?

      А почему в данной ситуации Россия должна что-то делать?
      Мудрая обезьяна сидит на пальме и смотрит как внизу дерутся две гиены
      (Из дипломатического опыта одной из стран, членов СБ ООН)
    5. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 07:27
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Какая у нас самих позиция?А то,общие фразы..Мы что сделали кроме общих фраз?

      Нам не нужно ссориться ни с арабами, ни с евреями. Поэтому мы за все хорошее и против всего плохого. Не миротворцев же туда наших посылать, в самом деле?hi
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:20
    +3
    к берегам Израиля США направили свою авианосную группу
    Это они так "стабилизируют ситуацию? На днях Салливан высокопарно заявлял, что благодаря усилиям Сша на БВ не было так спокойно, как сегодня уже 20 лет. И через день-два ХАМАС начинает активные боевые действия. А тут еще информация во многих западных СМИ, что у ХАМАС американское оружие, которое возможно продал киев, который американцы и вооружают.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:48
      +1
      Цитата: rotmistr60
      к берегам Израиля США направили свою авианосную группу
      Это они так "стабилизируют ситуацию?

      Америка, как обычно, повезла на авианосце керосин, чтобы им тушить пожар. Ничего необычного.
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 07:33
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Америка, как обычно, повезла на авианосце керосин, чтобы им тушить пожар.

        Игорь, приветствую! hi
        Интересно, проявят ли себя украинские "Стингеры" против п-совской палубной авиации. Я бы и пол-литру махнул за такое дело.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 08:09
          0
          Александр, hi!
          Цитата: Вежливый Лось
          Интересно, проявят ли себя украинские "Стингеры" против п-совской палубной авиации.

          Ещё не вечер - посмотрим.
          Есть, кстати, у меня опасения, что "Стингеры" не только там всплывут. Совершенно не удивлюсь, если под Парижем или Берлином завалится пассажирский самолёт. И интересно - Россия будет виновата?
          Почему Париж и Берлин? Да потому что американцы туда не просто так пошли - наверняка опять "коалиция" будет создана, они ж не привыкли в одиночку "в поле кувыркаться". И никуда европейцы с поводка не соскочат.
          1. Наган
            Наган Сегодня, 08:26
            0
            Цитата: Zoldat_A
            Совершенно не удивлюсь, если под Парижем или Берлином завалится пассажирский самолёт.

            Хорошо бы серийный номер Стингера прочитался, и по документам проходил как поставка в/на.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:57
    0
    А что , ждали чего то другого ? Сказали то что могли сказать. Эта структура , организация изжила себя
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 07:41
      -1
      Цитата: kaufman
      А что , ждали чего то другого ? Сказали то что могли сказать. Эта структура , организация изжила себя

      Ага... старая песня. Виновата "организация", а не те, кто наплевал на её решения.

      Только Сила никогда не виновата. Ибо: "сила в правде, а правда в силе"... laughing
  6. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:38
    +1
    Оно конечно, наплевали на резолюцию ООН о создании палестинского государства, а теперь они "не думали, что так получится".. А как оно должно было?
    А если Израиль возьмёт, да и шарахнет своим ЯО? Израиль ведь не будет "проводить красные линии".... Вмешается Иран и начнётся такая кутерьма, что не остановить....