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Истощение системы ПВО-ПРО Израиля ракетными ударами ХАМАС приводит к необходимости просить противоракеты к «Железному куполу» у США

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Истощение системы ПВО-ПРО Израиля ракетными ударами ХАМАС приводит к необходимости просить противоракеты к «Железному куполу» у США

Находит своё подтверждение информация о том, что в связи с массированными ракетными атаками территории Израиля, которые осуществлялись накануне (восьмого) и в особенности 7 октября, израильская ПВ0-ПРО оказалась перегруженной, истощённой, израсходовав значительное количество боеприпасов. Ранее проходила информация о том, что в связи с пусками по Израилю тысяч ракет, было принято решение снять с консервации «старые» комплексы ПВО, к которым сохранились ракеты на военных складах.


Теперь стало известно о том, что из Израиля в США поступил запрос на передачу противоракет для системы «Железный купол». Как пишет «Вашингтон пост», также Израиль запросил у США боеприпасы другого типа.

Стоит напомнить, что система «Железный купол» стоит на вооружении трёх стран мира. Помимо Израиля это США и Азербайджан. По крайней мере, о наличии у Азербайджана такого оружия несколько лет назад заявлял министр обороны этого государства.

Говоря о США, стоит отметить, что американцы приобретали тактическую систему ПРО в первую очередь для прикрытия своих военных баз на Ближнем Востоке. В частности, в Бахрейне. Соответственно, если Вашингтон ответит на израильский запрос положительно, то доставка боеприпасов для «Кипат барзеля», как его называют в Израиле» может быть осуществлена достаточно быстро. Но тогда без прикрытия могут остаться те самые базы.

И к настоящему времени сообщается, что как минимум один из американских транспортников с боеприпасами на борту приземлился на территории Израиля.

Какие конкретно другие боеприпасы запросил Израиль у Вашингтона, пока не сообщается. Но в любом случае напряглись в Киеве, где теперь понимают, что никакой «Железный купол», который они просили у израильтян и американцев, они как минимум в ближайшее время точно не получат. Да и известия о запросе со стороны Израиля в адрес США на поставку боеприпасов явно не добавляют киевскому режиму энтузиазма.
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24 комментария
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 06:34
    +1
    к настоящему времени сообщается, что как минимум один из американских транспортников с боеприпасами на борту приземлился на территории Израиля.
    Какие конкретно другие боеприпасы запросил Израиль у Вашингтона, пока не сообщается.
    Не тот ли случай, о котором так любят говорить в Израиле?
    У Израиля нет ядерного оружия.
    Но, в случае необходимости, оно будет применено.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 06:40
      0
      что в связи с массированными ракетными атаками территории Израиля, которые осуществлялись накануне (восьмого) и в особенности 7 октября, израильская ПВ0-ПРО оказалась перегруженной, истощённой, израсходовав значительное количество боеприпасов.

      Ничто не вечно под Луной!
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:45
    +5
    У арабов нет ядерного оружия, зато есть нефть. С если серьёзно: то пока необходимости применять ЯО нет, применив же его Израиль откроет врата Ада, потому, что благословит своих врагов на уничтжение всех иудеев и во всём мире. Что впрочем так и записано: " ...на нас и детях наших..."
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 06:48
    +14
    Байден должен наградить лидеров Хамас каким--то орденом. Они ему прямо дали золотой выход из ситуации с Украиной.
    Можно смело теперь заявить, что так как Израиль стратегический союзник Америки, надо перенаправить усилия по поддержке на Израиль.
    А Украина - ну извините, чувачки, "оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас..." :)
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 06:58
      +1
      Хм, нам это тоже выгодно. Должен ли президент России наградить лидеров Хамас?
      Видите, у софистики две стороны. И обе мерзкие
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 07:48
        +1
        Теперь у укров будет меньше боеприпасов для зрк. Израиль у матрасов будет в приоритете.
      2. Denis812
        Denis812 Сегодня, 07:53
        -3
        Да, нам это выгодно но в краткосрочной перспективе.
        Израиль размотает Хамас по-любому. А потом США с Израилем могут взяться за Иран, который явно стоит за тем, что происходит. А это уже невыгодно России.
        Так что для РФ на Ближнем Востоке был бы лучше статус кво.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:09
      -2
      Цитата: Denis812
      Байден должен наградить лидеров Хамас каким--то орденом. Они ему прямо дали золотой выход из ситуации с Украиной.
      Можно смело теперь заявить, что так как Израиль стратегический союзник Америки, надо перенаправить усилия по поддержке на Израиль.
      А Украина - ну извините, чувачки, "оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас..." :)

      ХАМАС вряд-ли сможет долго развлекать публику, уж слишком не равны силы.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 07:20
        +1
        Да - но на севере маячит Хезболла.. А это противник посерьёзнее..
      2. Denis812
        Denis812 Сегодня, 07:58
        0
        Согласен. В итоге Хамас раздолбают. И я уверен, в Хамасе это понимают.
        Но у них не было вариантов.
        Происходило историческое замирение ОАЭ и Израиля. В 2021 году появилось даже посольство Израиля в ОАЭ.
        Вдолгую это означает серьёзное уменьшение поддержки Хамаса и ему подобных. Остался бы только Иран, чего явно бы не хватало.
        Так что то, что делает Хамас - это во-первых тактический удар по Израилю, а во-вторых стратегически это сильный ход по разрушению сотрудничества арабов и Израиля.
        И второе гораздо важнее первого.
      3. Сом
        Сом Сегодня, 08:25
        0
        Вообще-то это длится со времени основания Израиля.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    +4
    из Израиля в США поступил запрос на передачу противоракет для системы «Железный купол», также Израиль запросил у США боеприпасы другого типа.
    Но у Сша наверное боеприпасы ранее закупленные в Израиле к их ЗРК тоже не бесконечны. Отдать хотя бы часть того, что имеет значит ослабить свое ПВО на объектах. Интересно, как будут выкручиваться из сложившейся ситуации, ведь своего "сукина сына" не бросишь? А если у ХАМАС еще в запасе несколько тысяч ракет для нанесения массированных ударов? Тогда ПВО Израиля кирдык? Теперь уж точно киеву не стоит рассчитывать на Израиль в плане военной помощи.
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 07:40
      +1
      Учитывая что США закупило 2 батареи, то и ракет там не так и много.
  5. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 07:17
    -6
    ПВО истощается. Евреям повезло, что шакалы не атаковали аэродромы, а выпустили почти 10тыс ракет по мирным жителям. Без авиации было бы совсем трудно
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 07:35
      +3
      Это кто "шакалы"? Вот евреи таки да, как саранча! Налетели , выжрали всё и дальше полетели по всему миру. Да и сами евреи, как показывает история , переодисески провоцируют погромы , геноциды и холокосты.
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 08:10
        -2
        Цитата: Wolfskin1993
        Это кто "шакалы"? Вот евреи таки да, как саранча! Налетели , выжрали всё и дальше полетели по всему миру. Да и сами евреи, как показывает история , переодисески провоцируют погромы , геноциды и холокосты.

        Саранча которая кормит шакалов ? И платит им за то, что они не хотят работать ? Как это?
        Саранча это как раз палестинцы. И крысы, и шакалы. И паразиты. Любое слово подойдет. Они даже самим арабам не нужны. Разве что в виде пушечного мяса
  6. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 07:18
    +3
    Всё закончилась реклама еврейского вооружения и оголила истину, не козырная шестёрка без хозяина недееспособна.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:38
      0
      Можно подумать наша система ПВО отразила бы запуск тысяч ракет. А у нас лучшая ПВО.
      1. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 07:51
        +1
        Вопрос в том, как они это всё зевнули.
      2. Сом
        Сом Сегодня, 08:29
        0
        А кто сказал, что тысячи? Не те ли кто нахваливал своё...
    2. ave0123
      ave0123 Сегодня, 07:40
      +3
      Это просто праздник какой-то !

      Мало того, что иудеи облажались на весь мир со своими оружием, разведкой и армией, но и тот факт,что амеры, опустошив помощью Украине арсеналы Израиля (снаряды, патроны и т.п.), теперь вынуждены будут бросить всё оставшееся обратно в Израиль.

      P.S. персам и Ирану - огромный респект ! Так отомстить евреям - это надо суметь! Нам надо брать с них пример: как надо работать. И то, что персы - наши союзники - надо ценить особо.
      1. surfdude
        surfdude Сегодня, 07:43
        -3
        Точно,"у нас праздник-у соседа корова сдохла"
        1. Wolfskin1993
          Wolfskin1993 Сегодня, 07:51
          0
          Это не сосед , а ВРАГ! Причём враг смертельный! Мы для них ГОИ , НЕлюди! И кровь НАШИХ детей , по их понятиям , должна в ИХ маце присутствовать и крыши ИХ домов красится!
          1. surfdude
            surfdude Сегодня, 08:13
            0
            Успокойтесь, почитайте немного узнаете много нового интересного. О том, кто кого считает врагом