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Украинская сторона: Русские, вероятно, использовали имитацию ракетных пусков с помощью РЭБ, чтобы выявить средства ПВО ВСУ

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Украинская сторона: Русские, вероятно, использовали имитацию ракетных пусков с помощью РЭБ, чтобы выявить средства ПВО ВСУ

Украинское командование в ночь на 9 октября стало распространять информацию о «множестве летящих ракет по городам Украины, включая Киев и Киевскую область». Были включены сирены воздушной тревоги, интерактивная карта страны на большей её территории вновь «покраснела».


Далее появились сообщения о «работе ПВО» над Черниговской областью, однако в течение нескольких часов никаких заявлений о сбитых российских ракетах не делалось.

В итоге украинские военно-тематические ресурсы стали писать о том, что «вероятно, российские войска применили вариант имитации ракетных пусков, использовав для этого возможности РЭБ».

Из сообщений:

Велика вероятность того, что русские сегодня ночью использовали средства радиоэлектронной борьбы для имитации пусков многочисленных ракет по Украине. Таким образом, они ставили целью нагрузить ПВО ВСУ и выявить места расположения зенитных ракетных комплексов, в том числе поставленных из-за рубежа систем Patriot и IRIS-T.

Тем временем серия ударов (уже реальных) была нанесена по объектам и позициям противника на Купянском и Южнодонецком направлениях.

Ударами были поражены крупные опорные пункты ВСУ на окраинах Купянска, а также в районе оккупированного украинским войсками Угледара, выведены из строя системы фронтовой связи. О числе понесённых в результате этих ударов противником потерь пока не сообщается.
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10 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:50
    +5
    У нас на ВО, один уважаемый автор писал о том, что КР менять задание в полёте, баражировать не могут. Как ответ? А насчёт РЭ муляжей, так до них поздно дошло. Это уже было.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 07:00
      +3
      Неужели научились ставить ответно-импульсные помехи НАТОвской ПВО.
      Давно пора было применять активные помехи сопровождая полёты Гераней и Калибров.
    2. михаил3
      михаил3 Сегодня, 08:02
      +1
      Уважаемый человек, похоже, неплохо разбирается в КР, выпущенных лет 50 назад. Тут таких спецов немало. Как правило они из высшего офицерства. Расти вместе с техникой они считают излишним, т.к. растут в званиях, то есть у них и так все хорошо, и техника пятидесятилетней давности тоже отлично. И тактика. И стратегия...
    3. frruc
      frruc Сегодня, 08:12
      0
      .........однако в течение нескольких часов никаких заявлений о сбитых российских ракетах не делалось.

      Это была тренировка с имитацией пусков ракет. А ВСУ тоже потренировались с отражением. Так что, всем пошло на пользу.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    +7
    «вероятно, российские войска применили вариант имитации ракетных пусков, использовав для этого возможности РЭБ»
    Значит украинская ПВО старательно отстреливала свои ракеты по виртуальным целям расходуя их и обозначая себя? Ай да молодцы наши. Но вслед тогда обязательно должны были прилететь реальные. Пока наше МО молчит, но к вечеру должно дать очередную сводку.
  3. bambr731
    bambr731 Сегодня, 07:26
    +4
    Далее появились сообщения о «работе ПВО» над Черниговской областью, однако в течение нескольких часов никаких заявлений о сбитых российских ракетах не делалось.

    Чубатые опять лупили в белый свет, как в копеечку lol
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:31
      +4
      Все "ракеты" были сбиты wassat.........
      Включая кинжалы
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 07:38
        +3
        Цитата: igorbrsv
        Все "ракеты" были сбиты wassat.........
        Включая кинжалы

        Ну да, если РЛС обнаружили летящие цели и по ним были выпущены ракеты, а прикрываемые объекты не пострадали, значит все было сбито. Это я немного развил Вашу мысль.... wink
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:04
    0
    да похоже всу сами зачем-то это все про имитацию придумали
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:14
    0
    - Он же болгарин! - А какая разница?
    Так и бандеропвошникам без разницы чего сбивать, главное результат - все сбили. И ведь в данном случае не соврут - все солнечные зайчики были сбиты:)