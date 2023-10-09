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«Доллар по 32 рубля»: эксперты заявили, что рубль сейчас в разы недооценен

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«Доллар по 32 рубля»: эксперты заявили, что рубль сейчас в разы недооценен

Эксперты оценили «реальные» курсы валют стран «Большой двадцатки», равно как и то, насколько они отличаются от биржевых. Метод оценивания не меняется в течение нескольких последних лет. Оценщики исходят из стоимости популярного бургера в одной из сетей быстрого питания (в России в 2022 году эта сеть стала носить другое название). Другая система оценивания – исследование комбинированного обеда в сети быстрого питания.


Так вот, на основании расчётов РИА Новости, оказалось, что именно российский рубль является самой недооценённой валютой среди всех стран G20, потому что в России стоимость комбо-обеда самая низкая. Самая высокая оказалась в Германии.

Исходя из расчётов экономистов, реальная стоимость российского рубля сегодня составляет чуть больше 32 рублей за 1 американский доллар. Другими словами, рубль по паритету покупательной способности недооценён более чем в три раза. Соответственно, как утверждают эксперты, у России на сегодняшний день самый высокий паритет покупательной способности из стран «Большой двадцатки».

В тройке недооценённых валют G20 помимо рубля индонезийская рупия и южноафриканский ранд.

Насколько эти оценки соотносятся с реальным положением дел на валютном рынке, сказать сложно. Несмотря на то, что тот же комбинированный обед в сети быстрого питания является как бы средоточием производства и работы в разных сферах (от сельского хозяйства до энергетики и от сферы транспортных перевозок до обслуживания), есть и другие показатели, которые влияют на курс валют. Однако в любом случае многие эксперты склонны видеть в курсе, при котором «доллар по 100 рублей» в большей степени спекулятивные механизмы.
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38 комментариев
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:26
    +8
    Да все понимают что курс держит кучка которая на нем и греется, на небольшом скачке, незаметном для обывателя, приходить огромная прибыль игрокам и 30р им там совсем не нужен. Вот они, открыли истину .
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:31
      +4
      Вообще то доллар самая переоцененная валюта! Имхо печатается без разбора. Помниться, когда то американцы подарили Ирану печатный станок и после ссоры сменили дизайн доллара.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 07:38
      +6
      курс держит кучка которая на нем и греется
      Обидно, что эта кучка кроме спекуляции, ни чем полезным для страны, не может заниматься.
    3. Комментарий был удален.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 08:30
        +1
        Цитата: Тарелка
        Я читал, что Центральных банков есть такой метод делания денег из ниоткуда - опускать свою валюту ниже реального курса. Как там писали, рынок естественным образом будет пытаться вытолкнуть эту валюту вверх. А ЦБ сверху вниз может давить за счёт эмиссии. В итоге, если это всё сбалансировать, деньги печатаются, а курс стоит на том же месте...

        СВО и прочие национальные проекты требуют денег, а налоги повышать не хочется по политическим причинам, вот и приходится манипулировать эмиссией и инфляцией
    4. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 08:08
      0
      Я читал, что Центральных банков есть такой метод делания денег из ниоткуда - опускать свою валюту ниже реального курса. Как там писали, рынок естественным образом будет пытаться вытолкнуть эту валюту вверх. А ЦБ сверху вниз может давить за счёт эмиссии. В итоге, если это всё сбалансировать, деньги печатаются, а курс стоит на том же месте...

      А вообще, оценивать валюту по бургеру это такая себе идея, как по мне. Уж оценивали бы по базовым товарам каким-нибудь.
      1. Goto
        Goto Сегодня, 08:24
        +1
        А вообще, оценивать валюту по бургеру это такая себе идея, как по мне. Уж оценивали бы по базовым товарам каким-нибудь.

        Вот тогда и возникает стоимость 100р за доллар, потому что ничего и не производим.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 08:27
          0
          Ну так получается, что рубль верно оценён, и никаких спекуляций тут нет :)
    5. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:09
      -1
      Цитата: Вадим С
      Да все понимают что курс держит кучка которая на нем и греется, на небольшом скачке, незаметном для обывателя, приходить огромная прибыль игрокам и 30р им там совсем не нужен. Вот они, открыли истину .

      Цитата: Панкрат25
      Если бы за преступления против экономики страны в особо крупных размерах были бы реальные посадки, то доллар бы и стоил 30 рублей. Но это из области не научной фантастики для наших реалий.

      Не переживайте- скоро импорт не нужен будет при ваших подходах и соответственно доллар....
      Побаловалось население и будя...
    6. ААК
      ААК Сегодня, 08:33
      0
      Всё верно, подобный курс выгоден исключительно "буратинам" и, пожалуй, Центробанку РФ, но вот Величайший вместо того, чтобы прищемить буратинов и приземлить очкастую в какую ни будь уютную женскую колонию на Чукотке, намедни всего лишь робко высказался по-поводу того, что за бизнесом будут поглядывать.... всё таки без хорошего отката такая ситуация в экономике просто не могла бы образоваться
  2. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:27
    +5
    Если бы за преступления против экономики страны в особо крупных размерах были бы реальные посадки, то доллар бы и стоил 30 рублей. Но это из области не научной фантастики для наших реалий.
  3. Умник
    Умник Сегодня, 07:30
    +4
    А я вангую что доллар скоро будет 120-140 рублей
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:46
      +4
      Набиуллина постарается,полностью уверен
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:00
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        Набиуллина постарается,полностью уверен

        Мне уже не первый год интересно - на какую страну она работает? На Россию или ещё на кого?
        Ну не может такого быть, чтобы чего не затеяла - всё во вред стране! И, главное, ей за это ничего нет.

        А с другой стороны - чему удивляться? "Экономиста из Глазго", кроме финансовых дыр ничего в России не оставившего, ещё не успели забыть. Приблудных рыжих кобелей и котов на стройке до сих пор его фамилией называют.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 08:11
          +1
          Цитата: Zoldat_A
          Мне уже не первый год интересно - на какую страну она работает? На Россию или ещё на кого?

          Российская экономика экспортоориентирована, так что высокий курс доллара выгоднее низкого. Я не оправдываю это (сам в афиге от цен на закупаемый мной импорт), просто предлагаю взглянуть с другой стороны, чтоб не делать сгоряча таких однозначных и категоричных выводов.
        2. Aken
          Aken Сегодня, 08:32
          0
          Приветствую Игорь.
          на какую страну она работает?

          Не на страну, а на международный финансовый капитал.
          Среди её задач можно выделить две:
          1. Не допустить экономического роста России.
          2. Все инвестиции в экономику России должны быть исключительно иностранные. Русские деньги должны работать в финансовой сфере на Западе.
          И надо признать, со своей работой она вполне успешно справляется. Если и есть какие сбои, так это форс-мажор.
  4. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 07:32
    +8
    Где эксперты? Должность, фамилия, имя? Европа уже замёрзла, доллар упал и.т.п. достало враньё. Мы придаток, бензоколонка; автопром, станкостроение, гр.авиация, молочка, электроника эти отрасли угроблены. Спасибо! Великим управленцам за экспертные знания. А ничего что мы живём здесь и сейчас.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:48
      +6
      Нам же сверху цыкнули-мы живем в рублевой зоне,и нечего обращать внимания на курс yes
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 07:55
      +2
      Цитата: Олег Апушкин
      А ничего что мы живём здесь и сейчас.
      Еще одна новость за сегодня, странно что не выложили - «Известия»: неравенство зарплат в России за 20 лет снизилось втрое. И это, потому что у бедных зарплаты выросли.fellow
      "Вот оно че, Михалыч!"(с)
  5. Corvair
    Corvair Сегодня, 07:35
    +2
    Не первый раз и не первый год слышу о том, что рубль является одной из самых недооценённых валют мира. То же самое касается экономики России, мнение о которой в основном создано пропагандой.
  6. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 07:37
    +3
    С высоты своего дивана, лично я, вижу доллар по 61 копейку за штуку. Штука имеется в виду не тысяча, а единица. . . hi
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:16
      0
      Цитата: андрей мартов
      С высоты своего дивана, лично я, вижу доллар по 61 копейку за штуку. Штука имеется в виду не тысяча, а единица. . . hi

      И джинсы как вековечная мечта народа.
      И стоимость у фарцы тысяч в 20 - как во времена СССР когда они 100 рублей стоили при 120 базовых.
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 07:40
    +1
    Эксперты заявили... Можно подумать их кто-то слушает.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:43
    +8
    Цитата: Вадим С
    на небольшом скачке, незаметном для обывателя, приходить огромная прибыль игрокам и 30р им там совсем не нужен.

    Рубль очень удобен для ограбления наших граждан имеющих какие то сбережения в банках, под подушкой.
    За годы реформ и оптимизации прохиндеев либерастов его много раз отпускали на дно автоматически превращая в пыль рублёвые накопления стариков...от того наше рядовое население и нищее.
    Такая тенденция сохраняется и поныне...как был он деревянным и не надёжным средством платежа так им и остался.
  9. Earl
    Earl Сегодня, 07:44
    +4
    Если бы я был держателем рубля, то от таких новостей изрядно напрягся бы. Если нас пытаются убедить в недооцененности рубля, то сколько в итоге будет стоить доллар? 150 или сразу 200?
  10. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 07:46
    -2
    Ув други и не други!
    Признаться мы - такие лохи, поверили в прошлом Чубайсу А.Б.в справедливую прихватизацию
    в лихие 90-е в РФ, мы тогда во многое наивно, как дети, верили!
    Возвращение агента Сагала:Чубайс даже имя поменял – получив израильский паспорт, он стал Натаном Боруховичем Сагалом (девичья фамилия его матери ) , а теперь Чубайс получил в Израиле гражданство с новым именем в паспорте. Фамилию он взял материнскую (его мать в девичестве Сагал), а имя не менял - Натан - это иудейское производное от имени Анатолий.
    Ну, вот и думаем, а не пора ли нам, други мои, ззамахнуться на нашего с Вами всеми любимого,
    сами понимаете, - Долляра!
    Мы не лохи по выражению бандерфюрера вна 404, а потому каждый принимает решение самостоятельно, а то, что т. н. експёрды разгоняют масс медиа на освобождение
    от бакса- мы это проходили с Натан Боруховичем или ,как его там по матери?
    Выводы делать токмо нам.
    Честь имею.
  11. turembo
    turembo Сегодня, 07:50
    +6
    Конечно недооцененная валюта, вчера поменял масло в машине, и антифриз полная замена, ну и так по мелочи, и отдал почти треть ЗП. Вот действительно я сильно все недооценивал.... Можно мне тоже в эксперты.....
  12. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 07:51
    +1
    ясен пень будет доллар по 60 копеек правда ни Миллеру ни Сечину ни Дерипаске да никому это не выгодно но уверен наступят на горло собственной песне и пойдут на встречу населению в домах своих устроят детсады на яхтах будут алые паруса устраивать)))все так и будет как незнакомые дяди экономисты на ВО пишут)))или просто санитары опять палату открытой оставили?
  13. solar
    solar Сегодня, 07:53
    +1
    "Индекс Биг-Мака".
    Индекс бигмака[1] (англ. Big Mac Index) — неофициальный способ определения паритета покупательной способности (ППС).
    Индекс бигмака основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов), только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s повсеместно[2].
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_бигмака
    Только непонятно, как оценивали. Для оценки берется именно Биг- Мак компании McDonald’s, что позволяет провести сравнительную оценку в одинаковых условиях, а не просто похожий бургер из другой сети, пусть даже и копирующей McDonald’s, так как цена бургера определяется не только перечнем продуктов, в него входящих (да и на те ценовая политика может отличаться). Но McDonald’s ушел с российского рынка.
  14. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:56
    +4
    Качели.
    Находятся те, кто считают Набиуллину экономисткой от Бога, сумевшей уронить курс рубля со 120 до 52 с помощью валютных ограничений в 2022 году. Но та же гениальная экономистка точно так же "гениально" их и сняла. В результате курс деревянного устремился в обратную сторону.

    В связи с этим вопрос. А в чем собственно состоит гениальность экономистки Сахипзадовны? Смогла ли она удержать стабильный курс? Нет. А что она сделала? Дикую волатильность на которой валютные спекулянты сильно обогатились, а курс рубля снова пробил отметку в 100.
  15. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 08:00
    +4
    Путин не может приструнить "наш" минфин Сливуанова и Напиуллину. То ли кишка тонка... То ли не входит в его планы, т.к. все они выросли с одного огорода - своих не наказываем и не бросаем! Так и будет продолжаться бардак- выгодный для кучки олигархов либералов! И всё это переходит на постоянно худеющий потребительский кошелек!
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:12
      +2
      зачем ему приструнять если он сам сказал что она самый эффективная
  16. Жнец
    Жнец Сегодня, 08:05
    +2
    В нашем государстве доллар надо покупать всегда, в любой ситуации. Доказано поколениями
  17. Алексей Гиу
    Алексей Гиу Сегодня, 08:10
    0
    если тут все такие умные, то чё плохо живём то ВСЕ
  18. zloybond
    zloybond Сегодня, 08:11
    0
    Из чисто патриотических чувств, а также для наполнения бюджета наши монетарные власти готовы унижать национальную валюту и переоценивать доллар- валюту открытого врага.
  19. Omega option
    Omega option Сегодня, 08:17
    +3
    Советник Путина некий Орешкин год назад говорил что доллар скоро снизится до 54 руб...
    И на тебе доллар вырос до 100 руб...

    Лоханули простой народ получается???
  20. Ura Orlov
    Ura Orlov Сегодня, 08:21
    +1
    Ну теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?
  21. Михаил м
    Михаил м Сегодня, 08:25
    0
    А почему только бургер? Почему бы не взять автомобили, электронику, одежду? Тут рубль, боюсь, окажется сильно переоценён.
  22. anclevalico
    anclevalico Сегодня, 08:30
    0
    Если сделать курс рубля реальным, не получится народ обдирать. Работать придётся министрам. А оно им надо?