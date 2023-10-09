«Доллар по 32 рубля»: эксперты заявили, что рубль сейчас в разы недооценен

Эксперты оценили «реальные» курсы валют стран «Большой двадцатки», равно как и то, насколько они отличаются от биржевых. Метод оценивания не меняется в течение нескольких последних лет. Оценщики исходят из стоимости популярного бургера в одной из сетей быстрого питания (в России в 2022 году эта сеть стала носить другое название). Другая система оценивания – исследование комбинированного обеда в сети быстрого питания.
Так вот, на основании расчётов РИА Новости, оказалось, что именно российский рубль является самой недооценённой валютой среди всех стран G20, потому что в России стоимость комбо-обеда самая низкая. Самая высокая оказалась в Германии.
Исходя из расчётов экономистов, реальная стоимость российского рубля сегодня составляет чуть больше 32 рублей за 1 американский доллар. Другими словами, рубль по паритету покупательной способности недооценён более чем в три раза. Соответственно, как утверждают эксперты, у России на сегодняшний день самый высокий паритет покупательной способности из стран «Большой двадцатки».
В тройке недооценённых валют G20 помимо рубля индонезийская рупия и южноафриканский ранд.
Насколько эти оценки соотносятся с реальным положением дел на валютном рынке, сказать сложно. Несмотря на то, что тот же комбинированный обед в сети быстрого питания является как бы средоточием производства и работы в разных сферах (от сельского хозяйства до энергетики и от сферы транспортных перевозок до обслуживания), есть и другие показатели, которые влияют на курс валют. Однако в любом случае многие эксперты склонны видеть в курсе, при котором «доллар по 100 рублей» в большей степени спекулятивные механизмы.