Пресса США: Нападение на Израиль планировали иранские офицеры вместе с поддерживаемыми Тегераном группировками

Американская пресса обозначила «виновных» в нападении на Израиль, которое произошло 7 октября. Напомним, что сотни вооружённых лиц из отрядов ХАМАС фактически беспрепятственно пересекли израильскую границу, взяли под контроль военный объект ЦАХАЛ, подбили несколько единиц бронетехники, включая танки Merkava, взяли трофеи, а также десятки пленных и заложников. Также были фактически взяты под контроль многочисленные административные здания в Сдероте и Ашкелоне. К настоящему моменту израильским войска не удалось полностью восстановить контроль над территориями, прилегающими к сектору Газа.
Издание The Wall Street Journal пишет о том, что план атаки на Израиль якобы разрабатывался «Ираном совместно с ХАМАС».
Из материала в американской газете:
Планирование антиизраильской операции было начато Ираном и ХАМАС в августе. Активное участие в планировании принимали спецслужбы Ирана.
При этом WSJ утверждает, что такие данные они получили от неких «высокопоставленных членов ХАМАС и Хизбаллы».
Американское СМИ:
Тегеран дал зелёный свет для начала атаки на Израиль во время встречи, которая прошла в минувший понедельник в Бейруте. Над разработкой плана работали в том числе офицеры КСИР Ирана. Также план разрабатывали члены 4-х группировок, поддерживаемых Ираном, среди которых и группировка ХАМАС.
Таким образом, США и Израиль начали активно разыгрывать так называемую иранскую карту. Можно предположить, что если сейчас ситуация не будет урегулирована (а Израиль уже останавливаться не собирается, что следует из слов премьера Нетаньяху), то дело может дойти и до ударов по Ирану, в том числе в попытке сокрушить его ядерные объекты и остановить развитие ядерной программы.