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Пресса США: Нападение на Израиль планировали иранские офицеры вместе с поддерживаемыми Тегераном группировками

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Пресса США: Нападение на Израиль планировали иранские офицеры вместе с поддерживаемыми Тегераном группировками

Американская пресса обозначила «виновных» в нападении на Израиль, которое произошло 7 октября. Напомним, что сотни вооружённых лиц из отрядов ХАМАС фактически беспрепятственно пересекли израильскую границу, взяли под контроль военный объект ЦАХАЛ, подбили несколько единиц бронетехники, включая танки Merkava, взяли трофеи, а также десятки пленных и заложников. Также были фактически взяты под контроль многочисленные административные здания в Сдероте и Ашкелоне. К настоящему моменту израильским войска не удалось полностью восстановить контроль над территориями, прилегающими к сектору Газа.


Издание The Wall Street Journal пишет о том, что план атаки на Израиль якобы разрабатывался «Ираном совместно с ХАМАС».

Из материала в американской газете:

Планирование антиизраильской операции было начато Ираном и ХАМАС в августе. Активное участие в планировании принимали спецслужбы Ирана.

При этом WSJ утверждает, что такие данные они получили от неких «высокопоставленных членов ХАМАС и Хизбаллы».

Американское СМИ:

Тегеран дал зелёный свет для начала атаки на Израиль во время встречи, которая прошла в минувший понедельник в Бейруте. Над разработкой плана работали в том числе офицеры КСИР Ирана. Также план разрабатывали члены 4-х группировок, поддерживаемых Ираном, среди которых и группировка ХАМАС.

Таким образом, США и Израиль начали активно разыгрывать так называемую иранскую карту. Можно предположить, что если сейчас ситуация не будет урегулирована (а Израиль уже останавливаться не собирается, что следует из слов премьера Нетаньяху), то дело может дойти и до ударов по Ирану, в том числе в попытке сокрушить его ядерные объекты и остановить развитие ядерной программы.
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31 комментарий
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 07:39
    +9
    Ага, а "Северный поток" украинцы взорвали... fool
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:59
      +4
      Израиль и Украина сиамские близнецы, одни вечно плачут о себе любимых, другие вечно просят для себя. Лично у меня нет сострадания к ним, за десять лет на Донбассе от рук этнических иудеев погибли тысячи мирных жителей.
  2. ave0123
    ave0123 Сегодня, 07:44
    +4
    Это просто праздник какой-то !

    Мало того, что иудеи облажались на весь мир со своими оружием, разведкой и армией, но и тот факт,что амеры, опустошив помощью Украине арсеналы Израиля (снаряды, патроны и т.п.), теперь вынуждены будут бросить всё оставшееся обратно в Израиль.

    P.S. персам и Ирану - огромный респект ! Так отомстить евреям - это надо суметь! Нам надо брать с них пример: как надо работать. И то, что персы - наши союзники - надо ценить особо.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:45
    +2
    Это все англосаксонская классика. Не счесть сколько войн они развязали по такому сценарию.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:45
    +7
    Ну вот, амеры нашли причину чтобы и Ирану прилетело. В открытую, не через санкции.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:46
    +8
    Аукнулась смерть Сулеймани...убийства физиков-ядерщиков еврееям...для американцев все ещё впереди.
    Вот не понимаю этих мировых гегемонов...сами же плодят мстителей и кровников бесконечными убийствами арабов и персов.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:57
      +3
      Так мстители мстят то не тем , кто затевает войны, а гражданским и от этого сильным мира сего не холодно не жарко. У них счета пополняются.
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:46
    +6
    ""При этом WSJ утверждает, что такие данные они получили от неких «высокопоставленных членов ХАМАС и Хизбаллы»."" да да да, кто всё придумал они узнали, а что это вообще затевается, нет. Шикарно, да.
    Всё происходящее просто кричит о "11 сентября на израильский манер".
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 08:04
      0
      А евреи мстят тем кто затевает войны?
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 08:11
        0
        Они делают что хотят т.к у них холокост как индульгенция.
        1. Wolfskin1993
          Wolfskin1993 Сегодня, 08:23
          -1
          Так они сами , переодически главными родами собираются и решают что пора спровоцировать очередной холокост. Так исторически сложилось. Если они видят что их племени слишком расплодилось и кормовой базы на всех не хватает , то принимают решение отправить на убой часть своих , а потом ещё и ГОЕВ сделать крайними.
  7. Фактор
    Фактор Сегодня, 07:48
    +1
    Пусть попробуют напасть на Иран, у которого "нет" ядерного оружия, но применить он его вдруг сможет и ракеты у него имеются.

    С военной точки зрения первые итоги атаки ХАМАС говорят об очень хорошо подготовленном наступлении: грамотно и скрытно разобраны рубежи выдвижения, развёртывания и атаки, чувствуется конкретная подготовка к захвату целей, есть чёткая стратегия нападения.

    Не прежние заполошные и бестолковые интифады с палками и камнями, а безжалостный и верный штабной расчёт, безукоризненное исполнение.

    Мгновенно захвачены несколько поселений, пробит в нескольких местах Железный Купол, пленены десятки военных Израиля, разграблены военные базы.

    Чувствуется рука неведомых профессионалов с очень узнаваемыми тактиками.
  8. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 07:51
    +7
    Знакомая тема, США накидал оружия террористам xoxлаm, те по жадности своей от природы продали другим террористам. В итоге виноват Иран, который не признаёт евреев как народ, а только как семитскую конфессию.
  9. Earl
    Earl Сегодня, 07:53
    +1
    Между тем, официальный Вашингтон заявил, что доказательств причастности Ирана к произошедшему в Израиле нет.
  10. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 07:53
    0
    Ув други и не други!
    Верим-верим, даже без пруфов и конфирмэйшенз, таким именитым
    джентльменам можно верить на слово.
    Товарищ Буревестник, приготовиться к выходу!
    Бастионам и Кинжалам- не расслабляться!
    Цирконий и Оникс в резерве.
    Ключ на старт!
    Честь имею
  11. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:54
    0
    да ладно, сами сша и спонсировали скрытно хамас. конечном итоге им это и выгодно. их политика очень изощренная/
  12. Голландец Михель
    Голландец Михель Сегодня, 07:54
    +2
    Хороший повод разобраться с Ираном для "борца за демократию и прогресс". Только вот жаль, что Корею Северную сюда приплести никак нельзя wink
  13. svp67
    svp67 Сегодня, 07:55
    +4
    Значит как Израиль совершает нападение на граждан Ирана и объекты на его территории, так это ХОРОШО. А как Иран начал отвечать - это ПЛОХО? Что то тут не так...с логикой
    1. Олег Апушкин
      Олег Апушкин Сегодня, 07:58
      +1
      Здесь логики нет и не должно быть, только бизнес.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 08:14
      0
      Всё с логикой тут в порядке. Переиначивая наше внутреннее выражение: "Своим - всё, остальным - резолюции ООН".
  14. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:57
    0
    Да уж, не зря наши в Иран зачастили. И персам особое спасибо, весьма вовремя затеяли эту заваруху. Дело осталось за КНР и его СВО на Тайване. Самое время. Тут уж точно гегемон не вытянет сразу на три фронта.
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:57
    +1
    Иран руководит Хамасом. США- Украиной. Все логично.
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 08:07
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Иран руководит Хамасом. США- Украиной. Все логично.

      Хамас враг иранской Хезболла. Хамас это арабские террористы, они сами Хезболла режут при любом удобном случае. И в Сирии тоже Хамас с Аль каедой воевал против Хезболла. И против Асада.
      Восток дело тонкое, так что не ведитесь на американцев даже тогда, когда вам нравится то, что они говорят
  16. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 07:59
    -2
    Ув други и не други!
    Тов. уважаемый Ким Чен Ын, просим Вас прокомментировать
    последние заявления официального Фашингтона?
    Извините,технические неполадки, белый бом отзывает официальное
    заявление, Жан- Пьер отказывается выходить на работу.
    Вся семья бидона и блин клина, кирби и прочие там Милли ушли
    на больничный и в краткосрочный отпуск.
    Продолжение следует.
    Честь имею.
  17. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:01
    +2
    США и Израиль начали активно разыгрывать так называемую иранскую карту.
    Было изначально понятно, что очухавшись немного от первоначального шока, Израиль при поддержке Сша начнет информационную атаку о причастности к случившемуся Ирана. Если Израиль начнет еще авиационные атаки на объекты Ирана последний не будет сидеть сложа руки и обязательно ответит. А это уже действительно полноценная война. И как себя поведут Сша в этой ситуации - большой вопрос. Может поэтому в заявлениях Сша на начальном этапе прозвучало, что они не имеют информации о причастности Ирана к нападению на Израиль.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 08:10
      0
      Цитата: rotmistr60
      Если Израиль начнет еще авиационные атаки на объекты Ирана последний не будет сидеть сложа руки и обязательно ответит.

      Иран неоднократно заявлял, что в случаи "чего", Израиль они уничтожат. А америкосы, конечно же будут "всеми силами" поддерживать Израиль, но по большому счету им все равно. Богатые евреи живут точно не в Израиле, в Израиле живут "бедные" (никого не хочу обидеть) и те кто хочет спрятаться. Так что гибнуть будут и наши бывшие соотечественники, в том числе. А америкосы опять постараются снять сливки, если получится, на этот раз.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 08:33
        0
        Довольно странно прятаться в Израиле. Не понимал и не понимаю этого. Там уже десятилетиями все друг с другом на ножах, но кто-то почему считает эту страну надёжным убежищем.
        Думаю, Иран и правда в столкновении 1 на 1 уничтожит Израиль, даже если у последнего и найдётся несколько ядрёных батонов. Но то, как быстро США высказали поддержку евреям отправкой авианосной группы, позволяет предполагать, что они и тут в стороне не останутся, а впишутся против иранцев. У Ирана оружия много - так просто не взять - но американцы массой продавят, если захотят.
        Мне больше всего интересно вот что. Почему в поддержку Украине (хотя бы моральную) до сих пор ни разу не была отправлена авианосная ударная группа куда-нибудь? Надеюсь, это покажет украинцам, как США поддерживают тех, кто им действительно нужен. И как полезных агрессивных собачонок, которых можно при случае легко разменять.
  18. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:02
    -1
    Нападение на Израиль планировали иранские офицеры —

    ***
    — А почему не российский Генштаб? ...
    ***
  19. fiv
    fiv Сегодня, 08:14
    0
    Для людей, познающих мир по комиксам, вполне нормальная версия. Скоро, неверное, WSJ будет сам выходить в виде комикса
  20. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 08:17
    0
    Вот бы ещё саудиты , Иран и Египет вписались, а Китай начал кошмарить Тайвань!
  21. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 08:23
    0
    Желаю удачи в противостоянии с Ираном, это не босоногих гонять по пустыне...