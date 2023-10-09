Пресса США: Нападение на Израиль планировали иранские офицеры вместе с поддерживаемыми Тегераном группировками

Планирование антиизраильской операции было начато Ираном и ХАМАС в августе. Активное участие в планировании принимали спецслужбы Ирана.

Тегеран дал зелёный свет для начала атаки на Израиль во время встречи, которая прошла в минувший понедельник в Бейруте. Над разработкой плана работали в том числе офицеры КСИР Ирана. Также план разрабатывали члены 4-х группировок, поддерживаемых Ираном, среди которых и группировка ХАМАС.