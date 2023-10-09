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Ночью армия Израиля атаковала более 500 военных объектов в Газе, применив в том числе фосфорные боеприпасы

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Ночью армия Израиля атаковала более 500 военных объектов в Газе, применив в том числе фосфорные боеприпасы

Сегодня ночью Армией обороны Израиля были нанесены удары по более чем 500 объектам военного назначения в секторе Газа. Ударам подверглись базы и командные пункты ХАМАС и других палестинских организаций.


По сообщениям израильских СМИ, были нанесены удары по штабам ХАМАС, зданию старшего военно-морского офицера движения. Для нанесения ударов были задействованы самолеты, вертолеты и артиллерия Армии обороны Израиля.

Тем временем, арабские источники сообщают, что израильские войска применяют фосфорные боеприпасы против формирований ХАМАС в секторе Газа. Именно такими боеприпасами наносятся удары по объектам движения на палестинских территориях. Израилем также была прекращена подача электроэнергии в сектор Газа.


Однако, пока израильская авиация беспрестанно бомбит сектор Газа, палестинские формирования продолжают вести бои на собственно израильской территории. Уже третий день израильским войскам не удается освободить и зачистить территории, на которые позавчера вторглись отряды палестинского движения ХАМАС.

Известно о большом количестве пленных военных и гражданских израильтян, которые были вывезены в сектор Газа. Скорее всего, их могут использовать как «живой щит», для обмена на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, а старших офицеров, попавших в плен, будут допрашивать с целью выведать у них секреты организации деятельности израильских силовых структур. Некоторые эксперты строят версии, будто бы пленных старших офицеров могут переправить и в Иран, где их будут допрашивать уже иранские разведчики.
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24 комментария
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 07:57
    +10
    Сектор Газа самый густонаселённый участок на планете, а вы его фосфором.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:01
      +7
      Так евреи за всю историю не отличались гуманностью! Тут вот повод появился во всей красе проявиться.
      Надеюсь простой народ Израиля поймет , кто ими руководит. Не нужно трогать святыни ой как не нужно. Можно убивать мусульманина сколь влезет, но когда так оскорбляют святыни....
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:02
      +4
      Наследники нацистов с Синая не имеют морального права кричать на всех перекрестках про холокост, их деяния это такие же преступные этнические чистки, удары наносят по жилым кварталам с применением запрещенного оружия.
    3. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:02
      +3
      ИМХО после субботнего кровавого спектакля, у Израиля карт-бланш превратить Газу в лунный пейзаж. Есть пример совсем недавний, Азербайджан же выдавил армян из Карабаха, вот мне кажется тут попробуют такой же вариант. А все эти разговоры экспертов, что тогда за палестинцев сразу впрягутся все соседи вокруг и давай войной на евреев, это по привычке из прошлого времени. Времена сейчас такие, что армяне за армян не вступились. Те же эксперты раньше часто говорили мол от палестинцев их союзники и тп, тоже устали.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 07:58
    +7
    Сейчас Израиль будет смывать свой позор арабской кровью. И крови будет много.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:00
    0
    Оказывается, Армяно- Азкрбайджанская война это просто потасовка в подворотне, по сравнению с Израилем. Да… Мир катится в бездну.
  4. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 08:00
    +1
    Ну где там Галкин со своей примадонной, уже выступил в защиту палестинцев?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:05
      +1
      По слухам, релоцировались в Молдову или Тайвань. Люди в регионах с проблемами сейчас сильно напряглись ожидая появления у себя "российских" релокантов.
  5. Голландец Михель
    Голландец Михель Сегодня, 08:00
    +7
    А по-моему, они там просто бомбят мирняк, а всем говорят, что какие-то штабы и скопления боевиков. И все от бессильной злобы
  6. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 08:03
    0
    Это всё в очередной раз прибавит уважения и любви к евреям у семитского населения.
  7. A2AD
    A2AD Сегодня, 08:03
    +6
    Кто бы сомневался что евреи в первую очередь начнут наносить удары запрещенным оружием по городам с гражданским населением. Ни чего другого от истинных фашистов ожидать и не стоило.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:13
      +2
      Цитата: A2AD
      Кто бы сомневался что евреи в первую очередь начнут наносить удары запрещенным оружием по городам с гражданским населением.

      А Израиль сразу же призвал гражданских покинуть сектор. Что то я не припомню, что бы арабы также предупреждали израильтян. И Израиль не подписывался на запрет фосфорных боеприпасов.
      1. Kartograf
        Kartograf Сегодня, 08:27
        +1
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: A2AD
        Кто бы сомневался что евреи в первую очередь начнут наносить удары запрещенным оружием по городам с гражданским населением.

        А Израиль сразу же призвал гражданских покинуть сектор. Что то я не припомню, что бы арабы также предупреждали израильтян. И Израиль не подписывался на запрет фосфорных боеприпасов.

        В смысле покинуть?А куда 2 млн арабов уйдут?,Кто их будет кормить,где они будут жить?Как то все просто у вас.Это примерно как если призвать счас жителей Киева покинуть город,потому что надо побомбить верхушку.Или покинуть Шебекино или Донецк
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 08:31
          0
          Цитата: Kartograf
          Это примерно как если призвать счас жителей Киева покинуть город,потому что надо побомбить верхушку.Или покинуть Шебекино или Донецк

          Именно такие предложения периодически здесь появляются по отношению к гражданским Украины. И никто особо не возмущается почему то.
  8. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 08:03
    0
    Как это по демократически, но все к двойным стандартам уже привыкли
  9. Комментарий был удален.
  10. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 08:09
    +2
    Похоже, на террор Израиль ответил еще большим террором. Это не война, а резня, в которой на некомбатантов наплевать обеим сторонам. М-дя...
  11. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 08:09
    -2
    Ув други и не други!
    Всё мировое сообщество требует срочного вмешательства ООН,
    остановить беспредел
    нагнетания обстановки на Ближнем Востоке!
    Требует срочного созыва Сов Беза ООН, Комиссии с полномочиями
    ООН срочно выехать места столкновений и фиксировать факты геноцида
    арабского населения и применения запрещенных ООн вооружений.
    Враг должен быть остановлен и наказан!
    Честь имею.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:10
    +4
    арабские источники сообщают, что израильские войска применяют фосфорные боеприпасы
    Хотя существует запрет на применение таких боеприпасов, но этот запрет не касается евреев и бандеровцев, которые тоже используют такие боеприпасы. А главное - удары наносятся по густо населенным районам без оглядки на всякие правозащитные организации, которые в других случаях тут же открывают рот если дело касается России.
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:11
    -1
    Евреи всегда били по мирняку - натура такая.
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:15
    +2
    применив в том числе фосфорные боеприпасы

    А где всемирный визг Хьюмен Срач Вотч и прочих "пгавозащитников" о негуманном оружии, детских больницах и роддомах им сожженных? Или "Это другое"?
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:16
    +3
    По 500 военнным объектам?
    На площади в 360 квадратных километров.
    И населением в два миллиона человек.
    Конечно, исключительно по террористам???
  16. Фактор
    Фактор Сегодня, 08:22
    +1
    Израиль попытается смыть свой позор, после оглушительной оплеухи.
    ЦАХАЛ ринулся в атаку. Но ХАМАС пока даёт отпор. На сегодняшний день ещё не освобождены часть захваченных территорий. Идут бои.

    Ситуация в развитии. Но вопросы возникают.
    Если Биби Нетаньяху решится на геноцид палестинцев в секторе Газа, то может появиться второй-третий фронт против Израиля.

    Лидеры шиитской «Хезболлы» сделали громкое заявление, что готовы поддержать «освобождение Иерусалима палестинцами», запрещённое в России движение «Талибан» якобы обратилось к правительствам Ирана, Иордании и Сирии с просьбой пропустить их формирования на границу с Израилем.

    Персы тоже однозначно на стороне «освободительного движения ХАМАС», как и саудиты с катарцами.

    Вопрос с талибами пока из раздела фантастики, а вот с «Хезболлой», сидящей на коште у шиитов-персов – тема интересная. Эти иранские «прокси» оснащены и вооружены на порядки лучше, нежели суннитский ХАМАС, у них налажена логистика с Тегераном через Ливан. Который тоже внимательно присматривается к разгорающемуся конфликту и своё парное снимет, едва заметит слабость Израиля.

    Тут важной будет консолидированная позиция стран Персидского Залива, посчитают они ситуацию критичной. Увидят ли возможность раз и навсегда решить еврейский вопрос.
  17. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:32
    0
    Хана теперь точно евреям am , а то возомнили о себе, что избранные, времена меняются, пришла новая тактика Беспилотников! Мир уже не будет прежним!
  18. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 08:35
    0
    Всем доброго здоровья.
    Честно говоря, мне плевать на ХАМАС, ЦАХАЛ и прочее, но я резко против: женщин и детей.
    Одурманенный кровью и наркотиками палестинец, в Ашкелоне не будет церемониться с беззащитной женщиной . Спасибо, если не убьёт .
    В Телеге, видела, жуткие кадры резни ..
    А теперь ЦАХАЛ фосфорными снарядами лупит. Хорошо, если не по мирным жителям. Если, попадут по мирному населению, они будут не лучше одурманенных палестинцев