Ночью армия Израиля атаковала более 500 военных объектов в Газе, применив в том числе фосфорные боеприпасы

Сегодня ночью Армией обороны Израиля были нанесены удары по более чем 500 объектам военного назначения в секторе Газа. Ударам подверглись базы и командные пункты ХАМАС и других палестинских организаций.
По сообщениям израильских СМИ, были нанесены удары по штабам ХАМАС, зданию старшего военно-морского офицера движения. Для нанесения ударов были задействованы самолеты, вертолеты и артиллерия Армии обороны Израиля.
Тем временем, арабские источники сообщают, что израильские войска применяют фосфорные боеприпасы против формирований ХАМАС в секторе Газа. Именно такими боеприпасами наносятся удары по объектам движения на палестинских территориях. Израилем также была прекращена подача электроэнергии в сектор Газа.
Однако, пока израильская авиация беспрестанно бомбит сектор Газа, палестинские формирования продолжают вести бои на собственно израильской территории. Уже третий день израильским войскам не удается освободить и зачистить территории, на которые позавчера вторглись отряды палестинского движения ХАМАС.
Известно о большом количестве пленных военных и гражданских израильтян, которые были вывезены в сектор Газа. Скорее всего, их могут использовать как «живой щит», для обмена на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, а старших офицеров, попавших в плен, будут допрашивать с целью выведать у них секреты организации деятельности израильских силовых структур. Некоторые эксперты строят версии, будто бы пленных старших офицеров могут переправить и в Иран, где их будут допрашивать уже иранские разведчики.