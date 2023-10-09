Подтвердилась информация о том, что в ходе атаки со стороны ХАМАС пехотная бригада «Нахаль» армии Израиля потеряла своего командира

42-летний полковник Штейнберг, командир бригады «Нахаль», направился к месту ведения боя. На его пути оказались террористы, с которыми он вступил в перестрелку. В итоге офицер был убит.

Израильская пресса пишет о том, что в связи с гибелью нескольких старших офицеров в ходе атаки со стороны ХАМАС целому ряду подразделений ЦАХАЛ приходится приступать к боевым действиям против сектора Газа без своих командиров. Их места либо заняли исполняющие обязанности из состава подразделений, либо на первоначальном этапе назначены командиры из других отрядов, которые подвергли процедуре слияния.Так, издание Ynet подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что 7 октября погиб полковник израильской армии Йонатан Штейнберг. В статье говорится, что офицер получил сигнал от своих подчинённых о том, что они вступили в бой с прорвавшимися через границу отрядами ХАМАС.Из статьи:Для справки: бригада «Нахаль» относится к сухопутным формированиям армии Израиля. Входит в состав вооружённых сил израильского Южного военного округа.Штейнберг начал службу в армии в 2000 году – в одном из подразделений всё той же бригады «Нахаль». Участвовал в боевых действиях в рамках так называемой Второй интифады (начало 2000-х годов).Напомним, что израильское правительство накануне проголосовало за «пункт 40 алеф», который означает фактическое объявление войны. Израильская авиация в ночь на 9 октября обрушила шквал атак на сектор Газа, применив против ряде объектов в том числе фосфорные боеприпасы.