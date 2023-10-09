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Подтвердилась информация о том, что в ходе атаки со стороны ХАМАС пехотная бригада «Нахаль» армии Израиля потеряла своего командира

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Подтвердилась информация о том, что в ходе атаки со стороны ХАМАС пехотная бригада «Нахаль» армии Израиля потеряла своего командира

Израильская пресса пишет о том, что в связи с гибелью нескольких старших офицеров в ходе атаки со стороны ХАМАС целому ряду подразделений ЦАХАЛ приходится приступать к боевым действиям против сектора Газа без своих командиров. Их места либо заняли исполняющие обязанности из состава подразделений, либо на первоначальном этапе назначены командиры из других отрядов, которые подвергли процедуре слияния.

Так, издание Ynet подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что 7 октября погиб полковник израильской армии Йонатан Штейнберг. В статье говорится, что офицер получил сигнал от своих подчинённых о том, что они вступили в бой с прорвавшимися через границу отрядами ХАМАС.

Из статьи:

42-летний полковник Штейнберг, командир бригады «Нахаль», направился к месту ведения боя. На его пути оказались террористы, с которыми он вступил в перестрелку. В итоге офицер был убит.

Для справки: бригада «Нахаль» относится к сухопутным формированиям армии Израиля. Входит в состав вооружённых сил израильского Южного военного округа.

Штейнберг начал службу в армии в 2000 году – в одном из подразделений всё той же бригады «Нахаль». Участвовал в боевых действиях в рамках так называемой Второй интифады (начало 2000-х годов).

Напомним, что израильское правительство накануне проголосовало за «пункт 40 алеф», который означает фактическое объявление войны. Израильская авиация в ночь на 9 октября обрушила шквал атак на сектор Газа, применив против ряде объектов в том числе фосфорные боеприпасы.
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12 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 08:17
    -3
    Ув други и не други!
    Тов. Натан Борухович Сагал ( он же рыжий, он же чубас, он же ?)- ваш выход!
    Петров - Боширов заняты на других объектах.
    Учитывая ваш бесценный опыт и заслуги перед человечеством,
    доверяем вам ответственное поручение!
    Родному отечеству, слава!
    Честь имею.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:22
      +3
      Хватит называть бойцов ХАМАС "террористами". Террористы это те кто лишил палестинцев Родины, кто более 75 лет загоняет их в резервации, это те кто оскверняет святыни другой религии, кто авиацией уничтожает густонаселенные жилые кварталы Газы и Ливана с применением фосфора........
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 08:25
        -2
        Цитата: Silver99
        Террористы это те кто лишил палестинцев Родины

        Ооооо тогда в этом списке много стран и одна из них

        В 1947 году СССР поддержал решение Организации Объединенных Наций (ООН) о разделе Палестины на еврейский и арабский районы (резолюция 181). Советский Союз был одной из стран, поддержавших это решение в Генеральной Ассамблее ООН.


        Как же правда глаза колить будет многих форумчан. Давайте минусуйте. Доводов же нет.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 08:30
          +1
          Что за чушь вы тут написали am границы государства Палестины определены в 1967 году.18 ноября 1988 г. СССР официально признал Палестинское государство, а в 1990 г. в Москве было открыто посольство Государства Палестина.
          В течение 1992-2000 гг. Палестину признал Азербайджан и ряд стран СНГ. Израиль по факту оккупирует Палестину, вспомните Карабах вроде вы там за свое сражались. Так почему ерничаете ?
      2. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 08:31
        0
        Цитата: Silver99
        Хватит называть бойцов ХАМАС "террористами". Террористы это те кто лишил палестинцев Родины, кто более 75 лет загоняет их в резервации, ....

        Это вы про Египет Сирию Иорданию и Ливан? Цель которых уничтожить Израиль, а не сохранить Палестину. И которые каждый раз, как начинали войну, оккупировали и делили между собой Палестину.
        А кто им эти города построил, дал свет воду газ? Бесплатно. Египет, Иордания...?
        Да палестинцы должны были молиться на статус-кво, и жить на халяву. Потому что если Израиль победит, газы возможно не будет. А если победят арабы, вообще Палестины не будет. Они, арабские единокровные и единоверные братья так с ней уже не раз поступали.
        Так что, когда кричите : "да здравствует Палестина!", Вы каждый раз желаете им жить на балансе Израиля. Иначе эти земли дербанят братья шакалы, а больше не нужное палестинское мясо загоняют под лавку. Это восток. Это арабский мир, а не рыцарский роман
    2. Наган
      Наган Сегодня, 08:33
      0
      Цитата: ZovSailor
      Честь имею.
      Похоже, что регулярно и во всех мыслимых позициях.
  3. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 08:19
    0
    Нас рать, евреи давно ведут себя как оккупанты, что посеяли то и пожинают.
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 08:35
      0
      Цитата: Олег Апушкин
      Нас рать, евреи давно ведут себя как оккупанты, что посеяли то и пожинают.

      Открой книжку, посмотри кто первый оккупировал Палестину. И забрал себе и Газа и Левый берег, ликвидировав государство. И кто их оттуда выгнал
  4. ААК
    ААК Сегодня, 08:21
    +2
    Тут коллеги очень много говорили о справедливости возобновления борьбы за дело Ясира Арафата, я всего лишь замечу - захват заложников во все известные времена (на моей памяти - это с 1972 года, с Мюнхенской олимпиады) ничем иным кроме терроризма назвать нельзя, в данном случае палестинцы как были, так и остались обычными террористами, не важно, под иранским или под иным руководством... евреи оклемаются, да в общем уже почти оклемались, поэтому ответка арабам прилетит такая, что мало не покажется, про сектор Газа (не воронежский...) они вскоре вообще забудут...
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 08:36
      0
      все по лекалам террористов с азовстали державших там насильно людей , да и не только там и не только тогда
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:29
    +1
    На его пути оказались террористы, с которыми он вступил в перестрелку.
    Не важно у кого какое отношение к Израилю, но полковник погиб, как солдат - в бою.
  6. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:34
    0
    как как ?
    Пехотная бригада Израиля Халяль ?