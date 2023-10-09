Российская компания-производитель передала Минобороны РФ новую партию самолетов Су-34

Новая партия самолетов-бомбардировщиков Су-34 передана на вооружение Министерству обороны Российской Федерации компанией-производителем. Самолеты были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в состав Госкорпорации Ростех).
Как сообщается на сайте ОАК, самолеты прошли все необходимые наземные и летные испытания. По утверждению первого заместителя генерального директора ГК «Ростех» Владимира Артякова, самолеты Су-34 превосходно зарекомендовали себя в войсках. Корпорация выполняет в полном объеме и в установленные сроки все обязательства по поставкам бомбардировщиков в Воздушно-космические силы России.
Известно, что сверхзвуковые фронтовые бомбардировщики Су-34 являются одной из основ российской бомбардировочной авиации. На фронте они выполняют самые различные задачи, а широкие возможности самолета позволяют использовать самые передовые средства поражения целей, увеличивать дальность ударов и точность бомбометания. Это, в свою очередь, способствует успешному и эффективному решению поставленных боевых задач.
Напомним, что эксперты относят Су-34 к поколению «4++». Самолет используется для нанесения ударов с воздуха по целям противника, в том числе в условиях сильного противодействия вражескими средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Естественно, что Су-34 активно применяются с самого начала проведения российскими войсками специальной военной операции против украинских вооруженных сил.