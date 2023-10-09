Власти Ирана опровергают причастность к планированию и проведению атаки ХАМАС на Израиль

Иран отвергает свою причастность к нападению отрядов палестинского движения ХАМАС на Израиль. С таким заявлением выступила миссия Исламской Республики Иран при ООН.Ранее ряд западных СМИ опубликовал статьи о том, что якобы именно Тегеран стоял за планированием и проведением грандиозного нападения ХАМАС на Израиль. Вероятно, такие статьи ставили своей целью поддержать имидж израильской армии, что не просто палестинская радикальная организация, а крупная региональная держава стояла за этим нападением.Западные эксперты утверждают, что Ирану выгодно данное нападение, и не только с идеологической точки зрения, хотя Тегеран всегда призывал к уничтожению Израиля. Дело в том, что новое палестино-израильское обострение наносит сильнейший удар по политике США в регионе, в частности – по плану администрации президента Джо Байдена консолидировать Израиль и Саудовскую Аравию для противостояния Ирану. Какие бы у Эр-Рияда не были противоречия с Тегераном, но есть вопросы, в которых и саудиты не смогут отмалчиваться и поддерживать западную повестку.Представители иранской миссии при ООН заявили, что исламская республика решительно поддерживает палестинское сопротивление. Однако иранские силовики, по их утверждению, в действиях палестинской стороны не принимают участия. Палестина сама отвечает на действия Израиля, отметили в иранской дипломатической миссии. В то же время, президент Ирана Эбрахим Раиси уже провел телефонную беседу с лидером ХАМАС.