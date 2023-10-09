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Власти Ирана опровергают причастность к планированию и проведению атаки ХАМАС на Израиль

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Власти Ирана опровергают причастность к планированию и проведению атаки ХАМАС на Израиль

Иран отвергает свою причастность к нападению отрядов палестинского движения ХАМАС на Израиль. С таким заявлением выступила миссия Исламской Республики Иран при ООН.


Ранее ряд западных СМИ опубликовал статьи о том, что якобы именно Тегеран стоял за планированием и проведением грандиозного нападения ХАМАС на Израиль. Вероятно, такие статьи ставили своей целью поддержать имидж израильской армии, что не просто палестинская радикальная организация, а крупная региональная держава стояла за этим нападением.

Западные эксперты утверждают, что Ирану выгодно данное нападение, и не только с идеологической точки зрения, хотя Тегеран всегда призывал к уничтожению Израиля. Дело в том, что новое палестино-израильское обострение наносит сильнейший удар по политике США в регионе, в частности – по плану администрации президента Джо Байдена консолидировать Израиль и Саудовскую Аравию для противостояния Ирану. Какие бы у Эр-Рияда не были противоречия с Тегераном, но есть вопросы, в которых и саудиты не смогут отмалчиваться и поддерживать западную повестку.

Представители иранской миссии при ООН заявили, что исламская республика решительно поддерживает палестинское сопротивление. Однако иранские силовики, по их утверждению, в действиях палестинской стороны не принимают участия. Палестина сама отвечает на действия Израиля, отметили в иранской дипломатической миссии. В то же время, президент Ирана Эбрахим Раиси уже провел телефонную беседу с лидером ХАМАС.
Использованы фотографии:
Сайт аятоллы Али Хаменеи / https://russian.khamenei.ir/
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1 комментарий
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:37
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    Иран отвергает свою причастность к нападению отрядов палестинского движения ХАМАС на Израиль.
    На дипломатическом уровне так и должно быть - в случае бездоказательных обвинений полное отрицание. При этом каждая сторона остается при своем мнении и своих планах.
    новое палестино-израильское обострение наносит сильнейший удар по политике США в регионе
    Что-то в последнее время слишком частыми стали удары по американской политике и образу "гегемона" и надеюсь процесс будет только продолжаться.