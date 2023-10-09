Партия канцлера Шольца потерпела поражение на выборах в Гессене, уступив в том числе «Альтернативе для Германии»

Нарастающее недовольство европейцев политикой своих лидеров всё сильнее проявляется на выборах разного уровня, проходящих в странах Европы.Вчера в двух немецких областях – землях Гессен и Бавария прошли выборы в ландтаг – однопалатный местный парламент. Как сообщает немецкая газета Spiegel, выборы в Гессене завершились крупнейшим поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Лидером этой партии является глава немецкого правительства канцлер Олаф Шольц.Издание отмечает, что СДПГ по результатам выборов установила антирекорд. Согласно предварительным данным, партия Шольца получила 15,1 процента голосов гессенцев – самый маленький процент за все годы, что проходили выборы в этой немецкой федеральной земле. В предыдущий раз для социал-демократов неудачным был результат выборов в 2018 году – 19,8 %. Тогда считалось, что это худший результат для СДПГ.Победил же на выборах Христианско-демократический союз (ХДС) – партия бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Причём эта партия набрала, по предварительным данным, в два с лишним раза больше голосов, чем партия Шольца – 34,6%. Второе место у «Альтернативы для Германии» с 18,4%. Сразу за СДПГ следуют «Зеленые», набравшие 14,8 процента.В воскресенье прошли выборы и в Баварии, где также победил ХДС (37%), а СДПГ заняла лишь пятое место (8,4%).