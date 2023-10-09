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Партия канцлера Шольца потерпела поражение на выборах в Гессене, уступив в том числе «Альтернативе для Германии»

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Партия канцлера Шольца потерпела поражение на выборах в Гессене, уступив в том числе «Альтернативе для Германии»

Нарастающее недовольство европейцев политикой своих лидеров всё сильнее проявляется на выборах разного уровня, проходящих в странах Европы.


Вчера в двух немецких областях – землях Гессен и Бавария прошли выборы в ландтаг – однопалатный местный парламент. Как сообщает немецкая газета Spiegel, выборы в Гессене завершились крупнейшим поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Лидером этой партии является глава немецкого правительства канцлер Олаф Шольц.

Издание отмечает, что СДПГ по результатам выборов установила антирекорд. Согласно предварительным данным, партия Шольца получила 15,1 процента голосов гессенцев – самый маленький процент за все годы, что проходили выборы в этой немецкой федеральной земле. В предыдущий раз для социал-демократов неудачным был результат выборов в 2018 году – 19,8 %. Тогда считалось, что это худший результат для СДПГ.

Победил же на выборах Христианско-демократический союз (ХДС) – партия бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Причём эта партия набрала, по предварительным данным, в два с лишним раза больше голосов, чем партия Шольца – 34,6%. Второе место у «Альтернативы для Германии» с 18,4%. Сразу за СДПГ следуют «Зеленые», набравшие 14,8 процента.

В воскресенье прошли выборы и в Баварии, где также победил ХДС (37%), а СДПГ заняла лишь пятое место (8,4%).
Использованы фотографии:
Официальный сайт Правительства ФРГ
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36 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 08:54
    +9
    Если кто то удивлен, лично для меня это закономерность. Слабость и безвольность Шольца очевидна.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 09:06
      +9
      а в Германии вообще есть нынче волевые политики?не знал, как по мне там все выкормыши ФША
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 09:55
        +1
        Цитата: Виталий161
        а в Германии вообще есть нынче волевые политики?не знал, как по мне там все выкормыши ФША

        Сара Вагенкнехт- достаточно жесткий политик из тех кто на слуху
        1. APASUS
          APASUS Сегодня, 10:19
          +1
          Цитата: свой1970
          Сара Вагенкнехт- достаточно жесткий политик из тех кто на слуху

          Поддержка Сары Вагенкнехт слишком мала , для влияния на политику . На нее бросят всех собак ,как на Трампа в США .Но политиком Германии номер 1 , она не станет никогда
        2. Васян1971
          Васян1971 Сегодня, 10:55
          0
          Цитата: свой1970
          Сара Вагенкнехт- достаточно жесткий политик из тех кто на слуху

          Это, пока "Канцлер пакт" не подпишет...
        3. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 12:41
          0
          Меркель тоже не промах, да и старой закалки, однако подстелилась под ФША как миленькая, у штатов компромата на всех хватит
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:06
        +1
        Социал-демократы во все времена были самыми скользкими,гадкими,готовые всегда предать
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:19
      +3
      Восточная Германия прокатит Шольца во всех замлях.
    3. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:51
      +3
      Поэтому сюзерен его и выбрал на эту должность. Администрации СШП умные и волевые лидеры в протекторатах это как кость в горле.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:55
    +6
    Партия канцлера Шольца потерпела поражение на выборах в Гессене, уступив в том числе «Альтернативе для Германии» —

    ***
    — Есть у Германии альтернатива? ...


    ***
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:14
      -1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

      ***
      — Есть у Германии альтернатива? ...

      Конечно имеется альтернатива:
    2. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

      ***
      — Есть у Германии альтернатива? ...

      ***
      hi
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:02
    +5
    Победил же на выборах Христианско-демократический союз (ХДС) – партия бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.
    И все-таки немцы неизлечимы в их мании прыгать по граблям.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:06
      +4
      Их проблемы. Как говорится - хотят прыгать, пусть прыгают.
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:53
      +1
      Эта мания интернациональна. sad Суть человеческой натуры, ЕПРСТ.
    3. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 12:08
      0
      Надеюсь у них все будет еще хуже и намного заслужили
  4. Setavr
    Setavr Сегодня, 09:06
    +9
    ХДС тоже что и СДПГ только с боку, обе отрабатывают интересы сга. Относительно пронародная там только "Альтернатива". Она они всегда на обочине.
    Это тоже что демократы и республиканцы в штатах. Борются с друг дружкой перед выборами, а потом одному хозяину отрабатывают.
    1. Голландец Михель
      Голландец Михель Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: Setavr
      ХДС тоже что и СДПГ только с боку
      Это тоже что демократы и республиканцы в штатах

      В отличие от американских политических партий, в Германии существуют серьезные отличия. Не только в Германии, но и во всей Европе
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 10:22
        0
        В отличие от американских политических партий, в Германии существуют серьезные отличия
        Судите по делам их (точнее даже по результатам этих дел) не по партийной болтосвне. И отличия сразу исчезнут.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:11
    +2
    Ливерная колбаса приуныла? Ничего, после ухода в отставку хозяева пристроят песика на какое-нибудь хлебное место.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:12
    +6
    «Зеленые», набравшие 14,8 процента.
    Странно, что "зеленые", которые занимают министерские посты в правительстве Шольца еще имеют такую поддержку. Наверное голосующие за них - экзальтированная молодежь, которая до сих пор без ума и от Греты Тунберг. Значит общий образ такого избирателя примерно такой:
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:16
    +1
    И что?
    На первом месте кто оказался?
    ХДС... а кто они, если тщательнее присмотреться, разобраться, то.... да такое же ни рыба, ни мясо!!!
    Если за каких то крайних, слева, справа, ещё можно что то определённо сказать, то те, кто между ними, это такое... такое, что не пойми какое!!!
  8. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 09:19
    0
    Ув други и не други!
    А нас -то за Що? Только пришёл- ничего не делал и такой
    ужасный случай, обидно, да? Как теперь в глаза бандерфюреру
    смотреть буду?
    А Мельник теперь даже ливерной колбаской не назовёт,
    совсем печалька, поеду к шатуну в залужную страну.
  9. Marc_Aurel
    Marc_Aurel Сегодня, 09:30
    +6
    В Германии это выглядит следующим образом: существует поддерживающий США трансатлантический блок, в который входят все основные партии, такие как ХДС, ХСС, СДПГ, СвДП, Левая партия и Партия зеленых. За кого бы вы ни голосовали из этого блока, результат всегда будет один и тот же: за США, за ЕС, за Нато.

    С другой стороны находится патриотический блок, флагманом которого в настоящее время является AfD. Этот блок очень неоднороден и хрупок, в нем есть и подрывные элементы / агенты истеблишмента, но на данный момент это лучшее, что есть у патриотов. В вопросе о Нато, кстати, AfD немного колеблется, но, возможно, это осторожность, чтобы не навлечь на себя гнев гегемона. По моему скромному мнению, Нато и патриотизм несовместимы, но что ж, подождем и посмотрим.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 09:35
      0
      Разве Левая партия входит в этот блок?
      1. Marc_Aurel
        Marc_Aurel Сегодня, 09:53
        +3
        С моей точки зрения, да. Чем дольше ГДР уходит в прошлое, тем более трансатлантическими становятся левые. Они любят наряжаться в левую мантию, хотят получить моральный бонус за то, что они какие-то социальные, но в принципе они представляют политику глобалистов, т.е. западных олигархов. Эти люди не видят логических противоречий и конгнитивного диссонанса, возникающего при желании быть левыми и одновременно поддерживать политику американского крупного бизнеса, либо подавляют его. Они удобно устроились в мясных котлах системы. В левом движении есть отдельные люди или небольшие группы, выступающие против Нато, но основная масса принадлежит истеблишменту. Сам я не принадлежу к левому движению, а скорее к национально-патриотическому блоку, поэтому могу лишь описать его со стороны.
    2. Semovente7534
      Semovente7534 Сегодня, 12:42
      +1
      Согласен на 100%, потому что живу в Евросоюзе, знаю, что нет никакой разницы между так называемыми левыми партиями, центристами, народными либералами, демократами и так далее и тому подобное. Все они на 100% проевропейские, пронатовские, проиммиграционные, продегенеративные и все, что между ними. И я подтверждаю, что если есть небольшая партия, которая пытается отличаться от них, другие партии проникнут в ее активистов, чтобы причинить им вред или манипулировать ими.
  10. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 09:32
    0
    В Баварии победил ХСС, находящийся в союзе с ХДС. На территории этой земли по договоренности с ХСС ХДС не действует.
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:38
    +2
    А кто-то верит, что в Германии есть политическая сила, способная вернуть золото из хранилищ США и американские базы вместе с вооружением и л/с на надлежащие им места?
    Европа стала союзом стран с продажными политиками...
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:41
    0
    выборы в Гессене завершились крупнейшим поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ)

    До немцев наконец дошло, что выбирать надо руководителей, которые будут заботиться о Германии, а не украине.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:25
      0
      Цитата: Дилетант
      До немцев наконец дошло, что выбирать надо руководителей, которые будут заботиться о Германии

      И кто же немцам позволит выбирать, тех кого они захотят, да еще и о народе будет беспокоится.
      "Вот вам Шольц - получите и распишитесь !"
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:19
    +2
    У AFD - почти 20%! Когда такое было! Еще несколько лет назад они считались чуть ли не маргинальной кучкой экстремистов, которые непонятно как смогли просунуть пару своих представителей в парламент...

    Это ж надо, как достал всех этот, сидящий на содержании у США, тандем бесхребетного плешивого попугая и читающей по складам гимнасточки...
  14. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:20
    0
    Тем не менее, партия Шольца × партия АнныЛены вместе набрали 30%, а партия Меркель - 34!
    То есть 2/3 немцев даже в этой земле за обманщиков и негодяев.
    Вот что на самом деле мы видим.
    И только в очереди за супом они поумнеют.
    И то, эту очередь будет регулировать "исламский патруль" - кто без бороды или хиджаба - вон из очереди!
  15. Александр Ра
    Александр Ра Сегодня, 11:43
    0
    Рихард Штраус в его «Метаморфозах» страдал вопросом – как же великая немецкая культура в 30-40-х могла опуститься до фашизма? Но в случае победы в ВОВ Гитлер скорее стал бы национальным героем немцев и европейцев на века. Так и сегодня, многие расстроены отсутствием трофеев с полей Украины.
  16. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:06
    0
    Чтото сильно я сомневаюсь в отсутствии мухлежа по голосам за АДГ? Легко могли и приуменьшить в разы число голосов при подчете. Да и команда была изза лужи-непущать нев коем разе.
  17. svp67
    svp67 Сегодня, 12:21
    0
    Партия канцлера Шольца потерпела поражение на выборах в Гессене, уступив в том числе «Альтернативе для Германии»
    Буду рад, когда этот "типус", в историческом плане, окажется там же, где и его дед, а именно "НА СВАЛКЕ"