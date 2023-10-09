Немецкая пресса пишет о крупных неудачах Украины на поле боя из-за нерешительности НАТО с поставками военной техники

Одной из главных причин очевидных проблем украинской армии на поле боя, включая крупные неудачи на ряде направлений, является промедление стран Запада с поставками военной техники. Такой вывод делают авторы немецкого издания Zeit.По утверждению немецкой прессы, сейчас уже очевидно, что ситуация с поддержкой Киева США и Европой ухудшается. Россия смогла восполнить дефицит боеприпасов быстрее, чем рассчитывали западные военные аналитики.В США уже происходит политический кризис, а в Европе растет недовольство большими издержками, связанными с украинским конфликтом. Чего стоит, к примеру, одна победа партии «Направление – социальная демократия» Роберта Фицо в Словакии, а ведь он выступает с резкой критикой поставок вооружений и военной техники Украине.Впрочем, западные журналисты пока не берут в расчет еще один очень значимый фактор, а именно – обострение ситуации на Ближнем Востоке. Если Израиль ввяжется в длительное и затратное противостояние с ХАМАС, да еще и к конфликту подключится «Хезболла», США вряд ли смогут остаться в стороне и не оказывать Израилю военную помощь. Но возникает вопрос, хватит ли у Вашингтона ресурсов, в том числе и материальных, и логистических, и организационных, на активную военную помощь и Украине, и Израилю одновременно.Между тем, очевидно, что без финансирования и военной помощи украинский режим в настоящее время просто не сможет удержать власть и продолжать длительное противостояние российским войскам. Прекращение или даже масштабное сокращение военной и финансовой помощи Запада могут привести к тотальному краху действующей на Украине власти.