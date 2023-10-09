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Немецкая пресса пишет о крупных неудачах Украины на поле боя из-за нерешительности НАТО с поставками военной техники

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Немецкая пресса пишет о крупных неудачах Украины на поле боя из-за нерешительности НАТО с поставками военной техники

Одной из главных причин очевидных проблем украинской армии на поле боя, включая крупные неудачи на ряде направлений, является промедление стран Запада с поставками военной техники. Такой вывод делают авторы немецкого издания Zeit.


По утверждению немецкой прессы, сейчас уже очевидно, что ситуация с поддержкой Киева США и Европой ухудшается. Россия смогла восполнить дефицит боеприпасов быстрее, чем рассчитывали западные военные аналитики.

В США уже происходит политический кризис, а в Европе растет недовольство большими издержками, связанными с украинским конфликтом. Чего стоит, к примеру, одна победа партии «Направление – социальная демократия» Роберта Фицо в Словакии, а ведь он выступает с резкой критикой поставок вооружений и военной техники Украине.

Впрочем, западные журналисты пока не берут в расчет еще один очень значимый фактор, а именно – обострение ситуации на Ближнем Востоке. Если Израиль ввяжется в длительное и затратное противостояние с ХАМАС, да еще и к конфликту подключится «Хезболла», США вряд ли смогут остаться в стороне и не оказывать Израилю военную помощь. Но возникает вопрос, хватит ли у Вашингтона ресурсов, в том числе и материальных, и логистических, и организационных, на активную военную помощь и Украине, и Израилю одновременно.

Между тем, очевидно, что без финансирования и военной помощи украинский режим в настоящее время просто не сможет удержать власть и продолжать длительное противостояние российским войскам. Прекращение или даже масштабное сокращение военной и финансовой помощи Запада могут привести к тотальному краху действующей на Украине власти.
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:27
    +9
    хватит ли у Вашингтона ресурсов, в том числе и материальных, и логистических, и организационных, на активную военную помощь и Украине, и Израилю одновременно.


    вот если бы Китай не сиськи мял а сейчас бы взял и отжал Тайвань - тогда у США точно бы ресурса не хватило на три места раздавать средства.
    а так...... скорее урежут хлопцам-хироям денежные потоки. ну меньше украдут. только и всего. а вот Израилю то вовсю помогать станут.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:33
      +2
      На "бога" надейся, да сам мозгами, руками и прочим шевели! Оно и пойдёт, туда куда надо!
    2. Фразах
      Фразах Сегодня, 10:38
      -1
      Бесконечные фантазии про Китай. Они куда больше торгаши, а не воины и сами первыми не полезут, будут торговаться до посинения. Тайвань не Украина, китайцы нахлобучат его в два счета, только никому это не надо, у них там тоже до хрена прибыльных свечных заводиков.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:31
    +2
    Немецкая пресса пишет о крупных неудачах Украины на поле боя из-за нерешительности НАТО с поставками военной техники
    . Можно жить в своих фантазия, да и в бреду, тоже... результат то какой будет?
    Немецкая, да и прочая забугорная пресса обслуживает интересы политиков, властных и тех, кто реально всем и всеми управляет....
    А так, если в СМИ пишут брехню и прочий бред, значит кому то конкретному это нужно, ОПЛАЧЕНО!
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:41
    +2
    да уж ..мировой замес набирает обороты...вот бы ещё китайцы утопмли бы пару тайваньских эсминцев а комрад Ын взял бы на себя...ему всё равно..топит регулярно юкоровские катера и ракетами шмаляет во все стороны ..сойдёт с рук...а у тайваньцев убытки надо латать и на сльёзную челобитную к сэму
  4. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:52
    +2
    Zeit: Одной из главных причин очевидных проблем украинской армии на поле боя, включая крупные неудачи на ряде направлений, является промедление стран Запада с поставками военной техники.
    Так немецкие ястребы тоже об этом и с постоянными призывами скорее поставить киеву немецкие ракеты. Главной в этом милитаристском шабаше выступает вот эта личность: председатель Комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман

    Эта "дама" переполнена звериной злобой к России и ее может остановить только "старуха с косой", которая просто обязана скоро за ней прийти.
  6. Керенский
    Керенский Сегодня, 09:54
    +1
    из-за нерешительности НАТО с поставками военной техники

    Согласен с заголовком статьи! Надо решительно прекращать поставки!
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:07
      +1
      является промедление стран Запада с поставками военной техники. Такой вывод делают авторы немецкого издания Zeit.
      ...жаль афторы зейт так тупы...и не понимают различие в том что одно дело раздать на халяву списанный военный хлам и другое дело раздавать на халяву военную продукцию которая производится сейчас и ни на подаяния а из реального бюджета урезая социалку .повышая налоги и тарифы на всё.. и прочие...и это при тяжёлом положении промышленности из за дефицита углеводородов при закрытии АЭС и ТЭС на угле...тупы как валенки.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:03
    0
    Немецкая пресса пишет о крупных неудачах Украины на поле боя из-за нерешительности НАТО с поставками военной техники
    fool В решительности НАТО придержать военную технику для себя, авось сгодится завтра. Польша - Германия, Венгрия - Румыния, а там всем хватит, достанется. request
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:16
    0
    У США хватит ресурсов поддержать ВСУ и Цахал .Печатный станок никто не отменял.
    Вопрос скорее в другом.Именно Япония последнее время скупала американские долги ,сейчас они приостановили свои операции . Китай массово продает долги США ,арабы покупают ,но сбросили темпы очень сильно.
    Напечатать денег они смогут легко ,а вот кто это все переварит ?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:30
      0
      У США хватит ресурсов поддержать ВСУ и Цахал .Печатный станок никто не отменял.
      ...да ладно Паща не заливай.... экономика выстраивается на чёткой привязанности к затраченной энергии на производимый продукт..и если в частном секторе свой труд не считаешь и ты продаёшь хоть за рубль хоть за 100 без разницы то в госэкономике показатель энергозатрат чётко считается...есть ещё вариант..грабить какое нибудь государство...но по ходу у полосатых с этим делом всё сложней и сложней получается..да и так...если израиль довольно платёжеспособный то бандерлянд нищь как церковная мышь ..деньги на ветер
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:25
    0
    Точно! Вон Израиль надысь решительно отправил 300000 155мм снарядов Украине!
    Потому как настолько умен и могуч, что никто на него не нападет, ведь есть еще Кумпол и Моркова!