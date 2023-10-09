CNN: Вашингтон планирует отправить на Ближний Восток ещё пару десятков истребителей

После начала кровавых событий на Ближнем Востоке Соединённые Штаты как главный союзник Израиля высказали ему всестороннюю поддержку и заявили о готовности помощь. В свою очередь, поддержку палестинцам высказал злейший враг США Иран.Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта продолжает накаляться и вовлекать, пока косвенно, другие страны. Как сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на компонентные источники, Соединенные Штаты планируют в ближайшее время усилить свою группировку в регионе Ближнего Востока 20-25 боевыми самолётами. Речь идет об истребителях F-35 и F-15. По данным телеканала, целью такого шага Вашингтона является сдерживание Тегерана на фоне обострения ситуации вокруг сектора Газа.О точной дате прибытия этих истребителей на Ближний Восток не сообщается. Ранее о планах отправить в регион боевые корабли и самолеты говорил и глава Пентагона Ллойд Остин.Напомним, что 7 октября отряды палестинского движения ХАМАС атаковали израильские населенные пункты прилегающей к Газе, которые находятся на оккупированной территории Палестины, признанной ООН. В Тель-Авиве и Вашингтоне считают, что проиранское движение Хизбалла, находящееся в Ливане, может открыть на севере Израиля второй фронт, как это уже было в ходе войны 2006 года.