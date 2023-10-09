Военное обозрение
Войти Регистрация

CNN: Вашингтон планирует отправить на Ближний Восток ещё пару десятков истребителей

15
CNN: Вашингтон планирует отправить на Ближний Восток ещё пару десятков истребителей

После начала кровавых событий на Ближнем Востоке Соединённые Штаты как главный союзник Израиля высказали ему всестороннюю поддержку и заявили о готовности помощь. В свою очередь, поддержку палестинцам высказал злейший враг США Иран.


Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта продолжает накаляться и вовлекать, пока косвенно, другие страны. Как сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на компонентные источники, Соединенные Штаты планируют в ближайшее время усилить свою группировку в регионе Ближнего Востока 20-25 боевыми самолётами. Речь идет об истребителях F-35 и F-15. По данным телеканала, целью такого шага Вашингтона является сдерживание Тегерана на фоне обострения ситуации вокруг сектора Газа.

О точной дате прибытия этих истребителей на Ближний Восток не сообщается. Ранее о планах отправить в регион боевые корабли и самолеты говорил и глава Пентагона Ллойд Остин.

Напомним, что 7 октября отряды палестинского движения ХАМАС атаковали израильские населенные пункты прилегающей к Газе, которые находятся на оккупированной территории Палестины, признанной ООН. В Тель-Авиве и Вашингтоне считают, что проиранское движение Хизбалла, находящееся в Ливане, может открыть на севере Израиля второй фронт, как это уже было в ходе войны 2006 года.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Пентагона
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:56
    +5
    Как истребители США помогут Израилю?Наверно Ирану надо уже начать готовить ПВО к боям в воздухе.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 10:00
      +4
      И врубать центрифуги на полную. Хотя, думается мне, они это уже сделали. Сдерживать самолёты штатов гораздо эффективнее большой и далеко летящей ракетой, чем ПВО
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:11
        +1
        Цена нефти на 09: 53 - 87,24 $ за бочку.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:58
    -1
    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время усилить свою группировку в регионе Ближнего Востока 20-25 боевыми самолётами. Речь идет об истребителях F-35 и F-15.
    А где авианосец? Боятся, что не дойдет, затонет? feel
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 10:13
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      А где авианосец? Боятся, что не дойдет, затонет?

      США подставились , отправив к берегам Израиля АУГ и авиа крыло . У России есть шанс ( через Хамас),или других неизвестных участников конфликта , поквитаться с США ,за их поставки оружия ВСУ . hi
      1. Dimy4
        Dimy4 Сегодня, 10:58
        0
        У России есть шанс ( через Хамас),или других неизвестных участников конфликта , поквитаться с США ,за их поставки оружия ВСУ . hi

        Достойный ответ был бы конечно, но вряд ли. Не той политики руководство придерживается.
  3. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 10:03
    +3
    Ой, я вас умаляю и шо вы себе думаете. Американцы считают себя, до сих пор, армией победителей. ""Армией "" которая не выиграла ни одного сражение, за все время существования.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 10:13
      -1
      Цитата: Berkut752
      ""Армией "" которая не выиграла ни одного сражение, за все время существования.

      Это уже просто какой-то апогей ура-патриотизма.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:04
    +2
    what А не цру ли сработала это нападение на Израиль? Сейчас пошумят, потом укатают боевиков в песок и оп-ля! Байден спаситель Израиля. Такая победоносная война, которая заволокет дымовой завесой украинское фиаско.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:07
      +1
      ИМХО Байдену барбекю-вечеринку во время этой войнушки не забудут. Те же израильтяне.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:11
      +1
      Цитата: Пленник
      А не цру ли сработала это нападение на Израиль?

      Очень похоже ,кто то сильный приложил руку. И методы одни и те же .
      На Украине первое тяжелое вооружение (БМД) появилось у повстанцев ,когда они накормили роту украинских десантников . Те шли на броне,на подавление народных выступлений, голодные трое суток .
      И в Израиле ,кто то постарался что бы повстанцы легко захватили роту танков Меркава .
      Просто по одному лекалу
  5. HAM
    HAM Сегодня, 10:06
    -2
    Раскатают Сектор Газа с воздуха,одно название останется...или и того не будет.
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:06
    0
    Спасибо иранским братанам, оттянули внимание гегемона. Нехай полетают и поснабжают. Бабосами, вооружением и боеприпасами. Ну а еврейскому обывателю не привыкать, немного пострадают и угомонятся. Уж сколько их убийц осело в СШП и Канаде, так что нормалёк. Сотня другая, плюс минус, это сопутствующий ущерб. Шароварников то вон сотнями тысяч кладут, и ничего, все по плану.
  7. zontov79
    zontov79 Сегодня, 10:21
    0
    Нам бы передать палестинцам противокарабельную ракету , желательно украинскую или старую из СССР и жахнуть по американскому кораблю.
  8. Жнец
    Жнец Сегодня, 10:26
    0
    Пора бы нам иранцам зрк поставлять от агрессии американцев. Для защиты их свобод, независимости, благополучия и для защиты нашей национальной безопасности, вроде ничего не забыл из лозунгов.