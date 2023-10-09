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Американское издание прогнозирует начало наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа в ближайшие двое суток

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Американское издание прогнозирует начало наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа в ближайшие двое суток

Начало наземной военной операции армии обороны Израиля в секторе Газа может произойти в течение ближайших 24-48 часов. Такой вывод делают аналитики американского издания The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники.


Ранее израильские власти заявили, что в секторе Газа будет проведена масштабная военная операция по уничтожению палестинского движения ХАМАС и его инфраструктуры. Впрочем, пока израильские войска даже не смогли вытеснить отряды ХАМАС с территории страны, палестинское движение продолжает обстреливать ракетами израильские города.

Израиль запросил у США более активное предоставление разведывательной информации о ситуации на юге Ливана. Ведь если с юга Ливана на Израиль нападет еще и «Хезболла», это приведет к куда более масштабному конфликту, чем противостояние с ХАМАС в настоящее время.

Напомним, что в субботу утром отряды палестинского движения ХАМАС вторглись из сектора Газа на территорию Израиля. В результате действий палестинских формирований было захвачено большое количество израильских пленных, включая и военнослужащих, и гражданских лиц. До сих пор в ряде общин на юге Израиля продолжаются бои. Движение «Хезболла» тем временем уже предприняло минометные обстрелы израильских позиций на границе с Ливаном.

Однако сухопутная операция в Газе чревата очень большими рисками для Израиля. Во-первых, она неизбежно будет сопровождаться очень большими потерями израильской армии. Во-вторых, есть риск вовлечения в конфликт «Хезболлы» и даже Ирана с Сирией. Наконец, оказывается полностью разрушенной вся стратегия США на Ближнем Востоке по выстраиванию антииранской коалиции с участием и Израиля, и арабских государств Персидского залива.
Использованы фотографии:
Wikipedia / IDF Spokesperson's Unit
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45 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:36
    +4
    Многие жили в мире иллюзий, своих или чужих, не важно...
    И вот случилось ОНО, сверху свалилось то, что называется СУРОВОЙ РЕАЛЬНОСТЬ!
    Теперь вопрос... кого сразу раздавить, а кто попробует трепыхатся и с каким конечным результатом???
    1. Msi
      Msi Сегодня, 09:42
      +3
      Однако сухопутная операция в Газе чревата очень большими рисками для Израиля. Во-первых, она неизбежно будет сопровождаться очень большими потерями израильской армии. Во-вторых, есть риск вовлечения в конфликт «Хезболлы» и даже Ирана с Сирией.

      Ну что ж запасаемся попкорном и чипсами...разминаем пальцы и будем наблюдать...и комментировать.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:56
        +5
        Подождут корабли сша и бомбить будут, все как всегда. Он не станут жалеть местное население.
        Почему пропустили такое? пусть этот вопрос задодут тем, кто знал работу их сети разведки, и всей линии контроля границы, а так же зная как в реальности несут службу.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:22
        +4
        Самое время Сирии вернуть себе голанские высоты
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:16
      +5
      ...Наконец, оказывается полностью разрушенной вся стратегия США на Ближнем Востоке по выстраиванию антииранской коалиции с участием и Израиля, и арабских государств Персидского залива.

      Нам намеренно предлагают ложный посыл о разрушении некой стратегии США на Ближнем Востоке.
      На самом деле всё может обстоять иначе и с точностью наоборот.

      Для англосаксов и США, в частности, война на дальних рубежах чужой страны всегда была поводом для того чтобы поправить свои внутренние дела, прибрать к рукам чужое и обогатиться на войне и "бесхозном" имуществе.

      Не будем вдаваться в дела давно минувших дней, преданий старины глубокой, и обратимся только к фактам и тому, что сейчас происходит на территории Европы, а именно, Россия ввязалась в СВО со всем блоком НАТО и страдают от этого Россия и страны ЕС, а США обогащается на поставках своего СПГ, вооружения, переводу части высокодоходного бизнеса из ЕС на свою территорию и притоку толстосумов из Европы на пмж.

      Теперь перейдём к Африке, где вдруг ни с того ни с сего Франция начала терять контроль над государствами, которые снабжали её дешёвым сырьём и обеспечивали ей некоторую независимость.
      Кто-то скажет, что от этого выиграли Китай и Россия, возможно, но США, из бывших подконтрольных Франции африканских стран, не попросили на выход, и по некоторым сведениям американские компании начали укреплять и расширять свой бизнес на освободившемся от французов месте.

      На Дальнем Востоке США тоже активизировались как в экономическом так и военном плане и сколачивают компанию очередных недоумков, которых США готовят для заклания Китаю.

      Ну и на конец Ближний Восток.
      Только-только Китай поучаствовал в сближение Сирии и Ирана с СА, Турция всё ровнее дышит при виде Асада, Ирак с Ираном налаживают диалог и ищут пути мирного сосуществования, Китай с Россией всё больше продвигают проект БРИКС в этот регион, Россия строит разные проекты по продвижению обходных путей напрямую в этот регион и вдруг бах и откуда не возьмись палестинцы удивили весь мир своим военным оснащением и продуманной операцией против Израиля.
      А если ещё вспомнить, что за время СВО на Украине только ленивый не заявлял о том, что часть оружия для Украины из США и стран НАТО уплывает в другие края и при этом бравые "вояки за мир во всём мире", то есть янки, ни разу эти поставки не обнаружили, но они вдруг всплыли частью у палестинцем, то ответ напрашивается сам собой кто был застрельщиком произошедших в прошлую субботу событий.

      То что собак за разгоревшийся в Израиле конфликт навешают на Иран было известно заранее, и то что США завалит Израиль оружием также прогнозировалось со 100% уверенностью и то что арабские и мусульманские страны в большинстве своём вступятся за палестинцев не подлежало сомнению и то, что многие из этих стран пользуются оружием США знают все и вооружённый конфликт всегда даёт повод для увеличения закупок оружия также знают.

      Ну и кто здесь что-то проиграл также понятно - только конфликтующие стороны, а вот в выигрыше остались единицы и это главные продавцы оружия и крупные экономические страны, а таковых в мире единицы, среди которых главным является именно США. hi
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:29
        0
        У меня также сомнений нет. За этим стоят сша. Незнаю что сподвигло хамас, но уши сша торчат. Израилю стоит дальше кланяться своим "покровителям" - сша. Сша эту войну развязали - к гадалке не ходи. В частности из-за выхода из изоляции Ирана и могли. А если ещё и всех вовлечь удастся на ближнем востоке у байдена на радостях приступ случиться
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:39
    +1
    Так вроде последнее время показало, что с "антииранской коалицией" уже ничего не получится. Антисирийская то того, ушла в небытие. Может поэтому и организовали этот кровавый спектакль, чтобы хотя бы США впряглись.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:41
    +1
    Нострадамусы и Кассандры заполонили... Поживём - увидим, когда что начнётся.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:41
    +3
    Такую хрень может спрогнозировать и ученик начальных классов. Тут напрашивается вопрос почему многомиллиардные разведки пен дос тана, мелкобритов и евреев не спрогнозировали нападение ХАМАСА?
    1. Голландец Михель
      Голландец Михель Сегодня, 09:47
      +3
      Цитата: убей фашиста
      почему многомиллиардные разведки пен дос тана, мелкобритов и евреев не спрогнозировали нападение ХАМАСА?

      Потому что планирование операции палестинцами оказалось гораздо эффективнее прогнозов всех этих разведок
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:03
      0
      Цитата: убей фашиста
      Такую хрень может спрогнозировать и ученик начальных классов. Тут напрашивается вопрос почему многомиллиардные разведки пен дос тана, мелкобритов и евреев не спрогнозировали нападение ХАМАСА?

      Думаю ровно по той же причине, по которой разведка США проморгала Тетское наступление. Они внимательно следили за всеми этапами подготовки войск Северного Вьетнама. Но просто не поверили в эту самоубийственную операцию, которая несмотря на внезапное начало закончилась катастрофическим разгромом наступающих войск. Поэтому считали что ХАМАС не пойдет на собственное самоубийство, а он пошёл
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:33
      +2
      . почему многомиллиардные разведки пен дос тана, мелкобритов и евреев не спрогнозировали нападение ХАМАСА?

      Потому что они его и спланировали
    4. Berkut752
      Berkut752 Сегодня, 11:14
      +2
      убей фашиста (Нонейм),ой, я Вас умАляю и шо Вы себе думаете. А Вы уверены , что ""разведки пен дос тана не спрогнозировали нападение ХАМАСА? "" Это ЧО ЛИ, не только спрогнозировали, но и РАЗРАБОТАЛИ. Хаос, это в духе разведки пен дос тана. ТОКА "прошерстите" интернет? А кто за последние 200 лет организовывал все войны. И заметьте, против маленьких и слабых, ну кроме ВОВ. ТУТ они просчитались , или точнее очень жидко ПРОДИАРЕЛИЛИ.................... , НО теперь,ЭРА ДОЛЛАРА НАДЕЮСЬ ЗАКОНЧИТЬСЯ....................
    5. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: убей фашиста
      Тут напрашивается вопрос почему многомиллиардные разведки пен дос тана, мелкобритов и евреев не спрогнозировали нападение ХАМАСА?

      Если англосаксы каким то боком причастны к происходящему, тогда они и не собирались уведомлять Израиль, а Моссад явно недоработал. Но версия с англосаксами причастными к этому безобразию, очень даже имеет место быть. Если начнется серьезная война на Востоке, будут новые волны беженцев в Европу, которой нельзя "уставать от Украины". Так что, возможно, дело в Европе, продолжат финансировать войну на Украине, беженцев не будет.
  5. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:41
    -2
    Израильтяне поняли, что время не на их стороне и решили отрубить голову змее...
    А надо было атаковать палестинцев, пока они не успели закрепиться в городах. То что подняли авиацию и начали резать коммуникации - это хорошо, мешает ротациии, подвозу боеприпасов и вводу резервов. Но лезть очертя голову в Газу? Опрометчиво...
    С Уважением
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:36
      +2
      Своими бомбёжками мирных жителей Газы израильтяне сейчас сами не лучше террористов
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 10:39
        -2
        Цитата: igorbrsv
        Своими бомбёжками мирных жителей Газы израильтяне сейчас сами не лучше террористов

        Ваш вариант терпеть и переносить красные линии? В кремле работаете или генштабе?
      2. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 10:55
        +3
        Ну, что вы такое говорите. Когда несколько палестинцев зарежет ножами несколько евреев - это терроризм в чистом виде. А ракетные удары по жилым кварталам, складывающие многоквартирные дома как карточные домики, - это удары по базам террористов. Захват больниц и роддомов в России - это народно-освободительная борьба, подрыв гражданской фуры на крымском мосту - это удачная диверсия. Понимать же надо.
      3. cmax
        cmax Сегодня, 11:49
        +1
        Цитата: igorbrsv
        Своими бомбёжками мирных жителей Газы израильтяне сейчас сами не лучше террористов

        Посмотрел видео сегодня в телеге, действительно Газа уже выглядит как Сталинграда Отечественную в 1943 или Дрезден в 1945. Бомб ребята не жалеют, третий день. Жертв наверное будет на порядок больше, чем в Израиле. Жесть конечно.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 11:54
          +1
          Газа уже выглядит как Сталинграда
          Поделитесь ссылкой пожалуйста.
  6. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 09:44
    +6
    Иллюзий по поводу конечного результата нет. Там никто не будет играть с красными линиями, точки сопротивления будут бомбить с воздуха и артиллерии. Да, они понесут потери, но Палестина заплатит кровью и жертвами в масштабе в 10 раз больших. Они окажут героическое сопротивление, но это закончится бойней.
    1. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 09:49
      -3
      Цитата: Mедвежонок
      Иллюзий по поводу конечного результата нет. Там никто не будет играть с красными линиями, точки сопротивления будут бомбить с воздуха и артиллерии. Да, они понесут потери, но Палестина заплатит кровью и жертвами в масштабе в 10 раз больших. Они окажут героическое сопротивление, но это закончится бойней.


      А почему только в 10 раз, а не в 1000?
      Нет человека нет проблемы.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:51
      -7
      Они окажут героическое сопротивление, но это закончится бойней.
      Сопротивление?) Сборище школьников с одним автоматом на 5х?
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 10:08
        -4
        Цитата: Trapp1st
        Они окажут героическое сопротивление, но это закончится бойней.
        Сопротивление?) Сборище школьников с одним автоматом на 5х?

        Иран очень обильно поставляет оружие. Поэтому там будут весь цвет Российского военпрома
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 10:16
          -2
          Иран очень обильно поставляет оружие.
          Сужу по увиденным видео, на которых "бойцы" представляют жалкое зрелище, детей дистрофиков, одетых в чем попало у большинства нет даже холодного оружия. Просто мишени в тире.
          1. Фактор
            Фактор Сегодня, 10:54
            +2
            Пора менять зомбоящик. телек всё врёт. На самом деле всё по другому.

            1. Trapp1st
              Trapp1st Сегодня, 10:59
              0
              Пора менять зомбоящик. телек всё врёт. На самом деле всё по другому.
              Даже 10 человек для фото нормально упаковать не смогли)) Ну эти хоть не выглядят так как будто сейчас помрут с голодухи.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:02
      +1
      Учитывая небольшую площадь боевых действий,то да-израильтяне в первую очередь с воздуха вдалбливают,не разбираясь.Потом пойдут сухопутные войска.Посмотрим,насколько организовано у них получится.Начало было явно провальным.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:46
    +5
    Я не знаю когда ЦХАЛ начнёт наземную операцию,но я вижу как израильтяне и палестинцы оплачивают сверхдоходы нефтяного бизнеса по всему миру своими жизнями.И чем больше будет трупов тем выше будет цена нефти.Не удивлюсь что в этот раз будут бомбить Иран - НПЗ.Просто так ExxonMobil, собралась покупать сланцевый активы а США( это плохой тон при байдене,всё должно быть "зелёным")Поэтому так вяло прошёл СБ ООН.Когото уже США приговорили ради своих интересов.Не умные люди в Хамас и Цхале могут гибнуть за нефтяных магнатов америки.Нефть уже попёрла вверх,ждём до 100$ за бочку,а если жахнут по Ирану( см предсказания ДАМа).Понеслась ребята.Ни чего личного ,только бизнес.
  8. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 09:47
    +2
    Полосатики капитально воспользовались ситуацией, чтобы наполнить Средиземное море всяким разным водоплавающим железом.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:27
      0
      типа им до этого нельзя было направлять корабли
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:50
    +2
    Однако сухопутная операция в Газе чревата очень большими рисками для Израиля. Во-первых, она неизбежно будет сопровождаться очень большими потерями израильской армии. Во-вторых, есть риск вовлечения в конфликт «Хезболлы» и даже Ирана с Сирией.
    recourse Пожелаем армии Израиля свернуть себе шею. request Переговоры, обмен пленными (помню сопли Израиля по поводу одного молодого пленного танкиста, а тут сотни, включая детей, и им наплевать) request ...
    Наконец, оказывается полностью разрушенной вся стратегия США на Ближнем Востоке по выстраиванию антииранской коалиции с участием и Израиля, и арабских государств Персидского залива.
    fool Нуууу.... Стратегия США сегодня одна, завтра другая, это правильно. request
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:09
      -2
      Цитата: Mavrikiy
      Пожелаем армии Израиля свернуть себе шею.

      Можно узнать почему вы выступаете ра Исламских радикалов которые используют детей и женщин как живые щиты? wink
  10. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 09:55
    +1
    Судя по всему Сектору Газа уготована судьба Мосула. Израиль настроен идти до конца. Тогда в 1.5 миллионом городе погибло порядка 40.000 жителей. Наверное и схема будет такая же. Коридоры для мирных и полный снос всего остального.
  11. dementor873
    dementor873 Сегодня, 09:56
    +3
    Цитата: Mедвежонок
    Иллюзий по поводу конечного результата нет. Там никто не будет играть с красными линиями, точки сопротивления будут бомбить с воздуха и артиллерии. Да, они понесут потери, но Палестина заплатит кровью и жертвами в масштабе в 10 раз больших. Они окажут героическое сопротивление, но это закончится бойней.

    Помнится рядом есть шахидомобили, которые успокоили 27 млн Украину. Хамас окажет поддержку Сектору Газа, иначе какой смысл во всем этом, да и и Ирану надо отомстить за все бомбардировки и убийства своих ученых. Или вы считаете, что Израиль решит применить тяо, ну тогда там точно будет земля обетованная для чертей.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:57
    +1
    Начало наземной военной операции армии обороны Израиля в секторе Газа может произойти в течение ближайших 24-48 часов
    Так это сегодня может любой предсказать. Любят американские СМИ прогнозировать ссылаясь на анонимные источники из Пентагона, ЦРУ, РУМО... А почему не спрогнозировали нападение ХАМАС? Где были эти "славные" источники западных СМИ? А где была разведка Сша, которая не смогла предупредить своего друга на БВ (об израильской лучше помолчать).
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:04
      +2
      rotmistr 60 ,разведка США договаривались с мародёрами из Газы о бойне на фестивале электронной музыки.Виноват- Иран,и он должен быть наказан.Иран ответит по Израилю и понеслась.Без ядрён батон конечно,США за трупы,но не от ядерной бонбы.И их должно быть много и надолго.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:13
    +3
    Где то далеко ,за океаном . Дельцы ВПК потирают руки . ............
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:42
      0
      Им уже заказы от Нетаньяху поступили. Дельцы уже не потирают - они баблосики пересчитывают
  14. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:20
    0
    Американцы за последнее время уже столько напрогнозировали, просто калейдоскоп какой то. И все прогнозы оказываются у главного гинеколога/практолога всея ЕС в месте ея пристального внимания. Про переднее место уж не знаю, но в заднем точно.)))
  15. air wolf
    air wolf Сегодня, 10:24
    -1
    Ля-ля-ля, laughing через два дня и Израиль не будет, читайте парни телеграм, Палестина по русски, у нас произральские и прозападные верхние люди и в новостях правды вы не увидите laughing
  16. olgherd
    olgherd Сегодня, 10:29
    0
    Этот непрекращающийся кризис можно разрешить двумя путями. Либо интегрировать сектор в современное общество, но это фантастика. Палестинцев и так все более, чем устраивает. Либо устраивать массовую зачистку, расселять мирняк, зачищать весь регион до основания. Но на такое у Израиля Cojones не хватит. Не смогут объяснить мировому сообществу необходимость таких жертв, и не смогут остаться пострадавшей стороной.
    А значит, будет полицейская операция, кого-то показательно убьют, восстановят стену, и все вернётся на круги своя.
  17. Фактор
    Фактор Сегодня, 10:40
    +4
    ХАМАС дерзко прищемил яйца оголтелым воякам Израиля.

    Армия Израиля оказалась полностью неготовой.

    Это какой-то позор. За половину суток потерять солдат в два раза больше, нежели за всю последнюю войну с Ливаном и «отметить» пятидесятилетний юбилей Войны Судного Дня 1973-го потерей нескольких населённых пунктов, пограничных переходов и военных баз – это нужно постараться. Либо деградировать до крайней степени.

    Шестое октября 50 лет назад тоже пришлось на праздник Суккот, когда набожные евреи самоизолируются, замолкает радио, люди не подходят к телефонам, закрыты магазины, не ходит транспорт. Второй раз на грабли.



    Понятно, что Биби-ястреб уже сегодня будет пытаться восстановить полностью статус-кво ковровыми бомбардировками палестинского мирняка, но столь оглушительная оплеуха от двух с половиной разведывательно-диверсионных батальонов боевиков ХАМАСа жестко опустила гонор евреев.

    ЦАХАЛ ждёт лютый разбор полётов.
    Видео показательны: даже израильские спецназы полностью не готовы к боям нового трёхмерного типа, когда над любой стычкой кружит беспилотников палестинцев (разведки и ударных), как стая воронья над городской свалкой. Ходьба бестолковой толпой тоже изумляет в городской плотной застройке, просвеченной со всех сторон БпЛА и видеокамерами. Цахал ещё умоется своей кровью, однозначно.

    По части применения бронетехники.
    В районе кибуца Беэри отчетливо различимо на видео, как распиаренный сильнее «Абрамсов» израильский танк «Merkava Mk.4» поражают древним советским РПГ-7 с обычной гранатой, а ещё один захватывают на пару с БТР «Namer». Другую, точно такую же «Меркаву» цинично пришлёпнули обычным «сбросом» с коммерческого квадрокоптера. На обеих машинах стояли ещё более разрекламированные комплексы активной защиты (КАЗ) «Trophy».
    Вопрос к израильскому и американскому ВПК возникает ехидный. Точнее к рекламным подразделениям этих шараг.

    Итоги атаки ХАМАС говорят об очень хорошо подготовленном наступлении
  18. ugos
    ugos Сегодня, 12:11
    0
    Никогда ничего не начнётся, тапочников вытеснят за пределы Израиля, немного по бомбят Газу, и через неделю сядут за переговоры, поменяют пленных и тела убитых на всех сидельцев палестинцев и под руководством США заключат мир.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:46
      0
      Цитата: ugos
      Никогда ничего не начнётся, тапочников вытеснят за пределы Израиля, немного по бомбят Газу, и через неделю сядут за переговоры, поменяют пленных и тела убитых на всех сидельцев палестинцев и под руководством США заключат мир.

      Это раньше так Израиль поступал. Но сейчас он не холодно мстит, а находиться в ярости. Одно вырезание музыкального фестиваля под корень с иностранными туристами чего стоит. Сотни трупов гражданских. Такое просто так не забудут