Американское издание прогнозирует начало наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа в ближайшие двое суток

Начало наземной военной операции армии обороны Израиля в секторе Газа может произойти в течение ближайших 24-48 часов. Такой вывод делают аналитики американского издания The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники.Ранее израильские власти заявили, что в секторе Газа будет проведена масштабная военная операция по уничтожению палестинского движения ХАМАС и его инфраструктуры. Впрочем, пока израильские войска даже не смогли вытеснить отряды ХАМАС с территории страны, палестинское движение продолжает обстреливать ракетами израильские города.Израиль запросил у США более активное предоставление разведывательной информации о ситуации на юге Ливана. Ведь если с юга Ливана на Израиль нападет еще и «Хезболла», это приведет к куда более масштабному конфликту, чем противостояние с ХАМАС в настоящее время.Напомним, что в субботу утром отряды палестинского движения ХАМАС вторглись из сектора Газа на территорию Израиля. В результате действий палестинских формирований было захвачено большое количество израильских пленных, включая и военнослужащих, и гражданских лиц. До сих пор в ряде общин на юге Израиля продолжаются бои. Движение «Хезболла» тем временем уже предприняло минометные обстрелы израильских позиций на границе с Ливаном.Однако сухопутная операция в Газе чревата очень большими рисками для Израиля. Во-первых, она неизбежно будет сопровождаться очень большими потерями израильской армии. Во-вторых, есть риск вовлечения в конфликт «Хезболлы» и даже Ирана с Сирией. Наконец, оказывается полностью разрушенной вся стратегия США на Ближнем Востоке по выстраиванию антииранской коалиции с участием и Израиля, и арабских государств Персидского залива.