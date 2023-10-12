Алчевский металлургический комбинат до и после присоединения ЛНР к России: есть ли изменения

В октябре 2021 года градообразующее предприятие города Алчевск на Луганщине «Алчевский металлургический комбинат», ранее находившийся под управлением ЗАО «Внешторгсервис» украинского олигарха Сергея Курченко, перешел под управление ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) бизнесмена Евгения Юрченко.
На тот момент завод испытывал колоссальные проблемы – задолженность по выплатам зарплат за пять месяцев, нехватка кадров, изношенность оборудования, отсутствие ремонтов и т. д. С уходом «ВТС» и приходом нового собственника вопросы, связанные с выплатами задолженностей, были улажены, кроме того, стартовала кампания по набору новых кадров.
Однако вскоре началась специальная военная операция, и в ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. Часть работников завода была призвана на военную службу, в связи с чем кадровый вопрос вновь обострился.
А после – Луганщина была официально присоединена к России. С тех пор минул уже год, в связи с чем возникает вопрос – как изменилась жизнь завода после присоединения к России? Почувствовали ли рабочие какие-то изменения?
Есть ли изменения на заводе за прошедший год?
С момента присоединения ЛНР к России минул уже год, и, хотя официальные структуры постепенно переходят на российское законодательство (процесс идет достаточно медленно), каких-либо существенных изменений в республике на данный момент не произошло. Не заметно этих изменений и на Алчевском металлургическом комбинате.
Как говорят рабочие завода, с момента ухода «ВТС» каких-то кардинальных изменений не наблюдается. Капитальных ремонтов в цехах так и не проводилось – реконструируются только критические по факту обрушения или поломки. Серьезных вложений в предприятие также нет. Некоторые вливания в завод после прихода «ЮГМК» были, однако незначительные – меняют в основном самое дешевое: краны, задвижки, болты и т. д.
Проблема нехватки кадров также не решена. Рабочих, которые попали под мобилизацию, уволили – это было сделано после того, как «ЮГМК» перешел под российскую юрисдикцию (ранее он был зарегистрирован в Южной Осетии) – все работники завода должны были написать заявление о трудоустройстве в структуру, формально сменившую название, однако те, кто был мобилизован, этого сделать не смогли. Заменить же мобилизованных рабочих некем.
По итогу один человек вынужден работать за троих, не получая никаких доплат. Зарплаты на Алчевском металлургическом комбинате не сказать что слишком высокие. Например, слесарь 5-го разряда на Алчевском коксохимическом заводе (на данный момент входит в состав АМК) получает 36–38 тысяч рублей. Зарплату, правда, обещали поднять на 20 % осенью этого года. Однако пока это лишь обещания.
Каковы перспективы завода?
С началом специальной военной операции тема военного конфликта вытеснила обсуждение проблем предприятий и шахт ЛНР и ДНР. Если раньше российские СМИ достаточно часто поднимали подобные вопросы, то сейчас об этом практически никто не пишет. Так, незамеченной прошла новость о закрытии шахт в республиках – в начале сентября министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что количество угольных шахт в ДНР и ЛНР решено сократить до 15. Остальные будут ликвидированы.
В ЛНР оставят лишь семь шахт, а еще девять работающих шахт будут в ближайшее время закрыты. Одна из причин закрытия шахт – критическая нехватка кадров, вызванная в первую очередь мобилизацией, и проблема сбыта продукции, которая обострилась из-за новых санкционных ограничений.
Ситуация с нехваткой кадров, о которой было сказано выше, на АМК несколько менее острая, однако в некоторых цехах вместо положенных 300 человек работает 100. По факту на данный момент набрано лишь 50 % от штата завода.
При этом проблем с поставками сырья в настоящее время нет, оно поступает регулярно в достаточных количествах. Также нет задержек и с вывозом готовой продукции. Ее вывозят как по железной дороге, так и фурами. Причем, что интересно – фурами как российскими, так и с украинскими номерами.
В этом году у завода два раза должен был смениться собственник, однако по итогу этого не произошло. На данный момент на предприятии ходят различные слухи относительно дальнейшего функционирования предприятия – кто-то предполагает, что он станет филиалом Новолипецкого металлургического комбината, а кто-то считает, что завод сейчас максимально дожимают, после чего он будет закрыт.
Как дело будет обстоять на самом деле – увидим в ближайшие несколько месяцев.